Мужчин в ВСУ решили отправлять в «декретный»

Мужчины-военнослужащие ВСУ получили право на отпуск по уходу за детьми, который раньше полагался только военнослужащим-женщинам, сообщили СМИ.

Верховная Рада уравняла в правах военных женщин и мужчин, у которых есть дети, в части права на отпуск по уходу за ребенком в особый период. Документ устраняет «законодательные дыры», которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком и создает предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания и развития ответственного отцовства, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Между тем ранее во вторник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки рассказал, что женщины, служащие в армии Украины, смогут получать ряд военных специальностей, которые раньше считались мужскими. Данная мера связана с нехваткой личного состава.