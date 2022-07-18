Названа тема разговора Путина и Эрдогана в Тегеране

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во вторник в Тегеране обсудят вопрос вывоза украинского зерна, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, подчеркнув, что Москва готова к продолжению работы по этому направлению.

«Конечно, этот вопрос (о вывозе украинского зерна) будет непосредственно обсуждаться между президентами, это сто процентов», – сказал представитель Кремля, анонсируя темы предстоящей встречи глав двух государств, сообщает ТАСС.

Ушаков констатировал, что «работа (по вывозу украинского зерна) ведется весьма активно». Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, «договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов, условлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле».

«Мы готовы продолжать работу на этом треке, и эта работа будет продолжена», – заверил Ушаков.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера.