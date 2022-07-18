Пьяный водитель насмерть сбил четырех девушек в Башкирии

Нетрезвый водитель в Бакалинском районе Башкирии наехал на пешеходов на обочине дороги села, погибли четыре девушки, сообщил глава ГИБДД региона Владимир Севастьянов.

«По одной из версии, 23-летний местный житель за рулем Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли навстречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи. Освидетельствование водителя показало 0,333 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», – написал Севастьянов в своем Telegram-канале.

В прокуратуре Башкирии уточнили, что пьяный водитель наехал на компанию пешеходов, шедших по обочине.

«В результате аварии четверо девушек скончались на месте от полученных травм. Одна из них является несовершеннолетней, трое в возрасте 18-19 лет», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Башкирии.

Отмечается, что ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – подчеркивается в сообщении.

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