«Единая Россия» открыла центр юридической помощи в Луганске

В открывшемся центре юридической помощи в Луганске местные жители смогут получить консультации по всем вопросам – от восстановления документов до оформления социальных выплат, сообщили в пресс-службе «Единой России».

Центр работает на базе корпуса юридического института ЛГУ им. В. Даля, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который курирует гуманитарную миссию «Единой России» в Луганской народной республике.

«Вопросы юридической помощи становятся очень актуальными, так как на возвращенных территориях восстанавливается мирная жизнь, начинают работать предприятия и социальные объекты. Жители республики теперь могут в рамках единого информационного поля обратиться со своими вопросами», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Кроме того, по словам депутата, в ближайшее время будет организована выездная работа по оказанию правовой помощи населению в других городах и районах, в том числе и на возвращенных территориях ЛНР.

Ранее «Единая Россия» открыла центр юридической помощи в Донецке. Он работает по принципу общественной приемной партии. Консультируют жителей юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты Центральной приемной партии в Москве.