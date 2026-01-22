  • Новость часаМакрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    22 января 2026, 19:40

    Мэр Нижнекамска навестил пострадавшую при нападении в школе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудница лицея Нижнекамска, раненная во время нападения подростка, находится в травматологическом отделении, врачи дают положительный прогноз по ее выздоровлению, сообщает мэр города.

    Состояние сотрудницы лицея, пострадавшей при нападении подростка в Нижнекамске, остается стабильным, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Радмир Беляев. Он навестил ее и рассказал, что 53-летняя женщина размещена в травматологическом отделении больницы, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По словам лечащего врача, прогнозы на выздоровление положительные.

    Беляев подчеркнул, что во время инцидента пострадавшая проявила самоотверженность, приняв удар на себя, и получила травму руки. Мэр выразил ей и ее семье глубокую благодарность за проявленное мужество и выдержку, а также пожелал скорейшего выздоровления. Он заверил, что городские власти окажут всю необходимую поддержку пострадавшей сотруднице и ее близким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг утром 13-летний ученик лицея №37 в Нижнекамске напал с холодным оружием на сотрудницу учебного заведения. По факту нападения возбудили дело по статье о покушении на убийство.

    22 января 2026, 17:07
    Слуцкий предложил амнистию для уже ввезенного в Россию оборудования майнеров
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой провести в России амнистию оборудования для добычи криптовалют, которое ранее было ввезено с нарушениями при оформлении документов. С таким предложением он выступил на первом политическом криптофоруме ЛДПР, подчеркнув, что без подобных мер часть рынка может окончательно уйти в тень.

    По словам Слуцкого, к середине 2025 года в специальных реестрах Федеральной налоговой службы зарегистрированы более тысячи майнеров, что составляет примерно треть от общего числа предпринимателей и компаний, работающих в этой сфере, передает ТАСС. Однако процесс легализации тормозится из-за проблем с оборудованием, которое ввозилось в страну с ошибками в документах.

    Как отметил лидер ЛДПР, владельцы такой техники опасаются возможной ответственности и потому не спешат заявлять о себе официально. В этой связи он напомнил о сути предлагаемой меры: «Эти майнеры сейчас не торопятся подавать заявления на включение в реестры ФНС, опасаясь ответственности за использование такого оборудования для майнинга. Мы предложили ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, если майнер заявил о его наличии и подал заявление на включение в реестр».

    По мнению депутата, амнистия позволит ускорить легализацию криптоиндустрии и снизит риски ухода участников рынка в нелегальный сектор из-за страха санкций за использование незарегистрированной техники.

    Помимо этого, Слуцкий считает необходимым установить для действующих игроков крипторынка переходный период продолжительностью до полутора лет. Такой срок, по его словам, даст бизнесу возможность адаптироваться к новым правилам, а государству – выстроить взвешенную систему регулирования отрасли.

    Отдельно глава ЛДПР указал на важность диалога между регуляторами и рынком. Он призвал Банк России и Министерство финансов РФ наладить системное взаимодействие с представителями майнингового сообщества для совместной работы над законодательством. По его оценке, это поможет регуляторам лучше понять специфику крипторынка и более точно настроить правовые механизмы его регулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы во главе с Николаем Шульгиновым внесли законопроект о штрафах за нарушение правил майнинга.

    21 января 2026, 23:59
    Зеленского высмеяли за трюк с темнотой в кабинете

    Tекст: Антон Антонов

    Офис Владимира Зеленского опубликовал его фото на совещании без света, хотя на экране видно освещенное помещение, что вызвало насмешки в Верховной раде.

    Украинские СМИ отметили, что несоответствие «может указывать на предварительную обработку фото для создания иллюзии затемнения».

    «Маленькая подсказка для пиарщиков ОП. Если уж хотите сделать фото типа без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить нет ли на экране вида с камеры на фотографа», – заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) отметил, что «Микита (заместитель главы ОП) сидит в соседнем кабинете со светом». «Кто это придумывает – гений», – заявил нардеп.

    Тем временем советник главы офиса Виктория Страхова рассказала, что отопление в здании отключено и использование обогревателей запрещено. По ее словам, температура в ее кабинете составляет примерно 13 градусов, а в коридорах еще холоднее. Она подчеркнула, что в офисе распространяется просьба не использовать электрообогреватели, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация с водоснабжением и энергетикой в Киеве достигла критической точки. Около 60% города остаются без электроснабжения, а в 4 тыс. домов не функционирует отопление, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    22 января 2026, 10:50
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    22 января 2026, 11:50
    Кремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва обратила внимание на заявление главы Минобороны Украины Михаила Федорова о намерении уничтожать 50 тыс. россиян ежемесячно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, пишет ТАСС.

    Ранее украинский чиновник заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц.

    «Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об этом заявлении.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» новую украинскую «стратегическую цель». Эту задачу ранее озвучил новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров. Он заявил о планах убивать 50 тыс. россиян в месяц.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в местах массового захоронения в Курской области обнаружили 524 тела погибших жителей.

    22 января 2026, 09:25
    В Курской области найдены массовые захоронения с 524 телами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    С 6 августа 2024 года было обнаружено 524 тела погибших жителей Курской области в местах их массового захоронения. Почти 1,4 тыс. жителей приграничных районов Курской области, ранее считавшихся пропавшими без вести, были найдены, однако поиски еще 452 человек продолжаются, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Омбудсмен Москалькова подчеркнула, что реестр пропавших был создан совместно с губернатором региона Александром Хинштейном после начала вторжения ВСУ в Курскую область.

    «В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2 173 лица, из которых 1 378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло», – заявила Москалькова, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в приграничной зоне Курской области завершилась эвакуация более 300 тел мирных жителей Суджи, погибших от действий боевиков ВСУ, начато их опознание через ДНК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В августе глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что в результате вторжения вооружённых сил Украины в Курскую область погиб 331 человек, а ещё 553 человека получили ранения.

    22 января 2026, 10:54
    TWZ: Россия применила новые ракеты против Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В массированном ударе по целям на Украине в ночь на 20 января заметили новые типы российских ракет и переоборудованные мишени для ПВО, сообщают американские СМИ.

    В ночной атаке 20 января по целям на Украине было выпущено 34 ракеты разных типов и 339 дронов, около 250 из которых составили аппараты серии «Герань», пишет The War Zone.

    Киев заявил о перехвате 14 из 18 баллистических ракет комплексов «Искандер» и С-300/С-400, 13 из 15 крылатых ракет Х-101, а также 315 из 339 беспилотников.

    По украинским данным, в районе Винницкой области Россия применила усовершенствованную версию оперативно-тактического комплекса «Искандер», о которой ранее писали и российские СМИ.

    Новый вариант, не имеющий официального названия и неформально называемый «Искандер-1000», предположительно получил дальность не менее 1 тыс. км, что переводит его в класс ракет средней дальности.

    Для увеличения дальности сообщается об установке более мощного двигателя и, вероятно, уменьшенной боевой части, а точность обеспечивается новой инерциальной системой с поддержкой навигации ГЛОНАСС и, возможно, радиолокационным самонаведением, заявленная точность составляет около 5 метров.

    Новый «Искандер» при этом, как и прежний, должен сохранять возможность маневров на конечном участке траектории и применение ложных целей для прорыва ПВО. Появление таких сообщений эксперты связывают с прекращением действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который ранее запрещал США и СССР, а затем России, наземные ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

    При пуске из Калининградской области предполагаемая дальность «Искандера-1000» позволила бы накрывать практически весь регион Балтийского моря, Данию и большую часть Германии.

    Военный консультант Антон Труцэ заявил, что новый комплекс «обеспечивает превосходство над советскими возможностями в классе оперативно-тактических ракет, когда-то ограниченных договором РСМД» и становится «серьезным аргументом в оперативном и политическом плане».

    Украинские власти также заявляют, что с территории Крыма был запущен гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», изначально создававшийся как противокорабельный. По данным Стратегического командования США, эта ракета способна развивать скорость до восьми махов.

    В феврале 2024 года украинские специалисты показали видео обломков, которые назвали «фрагментами двигателя и рулевых механизмов со специфическими маркировками», и заявили, что «Циркон» уже применялся по наземным целям.

    Украинские медиа сообщали, что одна из таких ракет была нацелена на район Винницы, что породило версию о возможной путанице между «Цирконом» и новым вариантом «Искандера», несмотря на принципиально разный тип этих систем.

    Более весомые доказательства касаются применения ракеты RM-48U, изначально разработанной как мишень для тренировки расчетов комплексов С-300 и С-400. Она запускается с тех же установок и создается на базе доработанных ракет 5В55 или 48Н6 после выработки их ресурса.

    Обломки с ясно читаемой маркировкой RM-48U были обнаружены после налета, заявило главное управление разведки Украины, по оценке которого у России сейчас около 400 таких ракет.

    Неясно, оснащались ли они боевой частью для ударов по наземным целям или использовались как ложные цели вместе с баллистическими ракетами.

    Одновременно фиксируется применение новых крылатых ракет Х-101, запускаемых с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160: одна из сбитых ракет, по данным украинской стороны, была произведена уже в первом квартале 2026 года. Такой срок указывает на использование Х-101 практически сразу после схода с конвейера.

    Напомним, в середине января ВС России ударили по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с помощью «Орешника».

    Китайское издание Sohu указало, что эта ракетная атака поставила под вопрос надежность обороны Западной Украины и безопасность НАТО.

    21 января 2026, 22:58
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    21 января 2026, 23:13
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, напомнил, что США уже покупали у России Аляску, а у Дании – Виргинские острова. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

    «Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

    Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    США аннексируют Гренландию?





    21 января 2026, 21:34
    На Украине начались протесты из-за отключения электроэнергии

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители Хмельницкого перекрыли движение у здания горсовета, протестуя против длительного отсутствия электроснабжения, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    В Хмельницком, расположенном на западе Украины, у здания городского совета проходит масштабная протестная акция против длительного отсутствия электроснабжения, передает URA.RU. По данным украинского издания «Страна.ua», протестующие собрались возле административного здания в центре города.

    Как отмечает Telegram-канал «Политика страны», на улицу вышли несколько десятков человек. Демонстранты перекрыли движение транспорта в центре города, высказывая недовольство отсутствием света.

    Между участниками акции и сотрудниками полиции периодически происходят столкновения. Власти пока официально не комментировали ситуацию, однако граждане требуют срочного восстановления электроснабжения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о нанесении  массированного удара возмездия по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс. Верховная рада осталась без света, тепла и воды.


    22 января 2026, 14:02
    Устав «Совета мира» в Давосе подписали 18 стран
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе.

    Документ был подписан 18 странами, что стало известно из прямой трансляции мероприятия, передает РИА «Новости».

    Помимо США, устав подписали представители Армении, Аргентины, Азербайджана, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, самопровозглашенного Косово, Пакистана, Парагвая, Катара, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Узбекистана и Монголии.

    Ранее президент России Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.

    Российский лидер заявил, что Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.

    Политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы.

    22 января 2026, 12:35
    Мединский напомнил о «героической» борьбе Дании с фашизмом
    @ Narodowe Archiwum Cyfrowe/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Датское королевство во время Второй мировой войны прекратило сопротивление нацистским войскам всего через два часа после пересечения границы, «героическая» оборона обошлась датчанам в 36 убитых и раненых, а немецкому корпусу стоила около 20 человек, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    Помощник президента России Владимир Мединский после выступления президента США Дональда Трампа в Давосе о Гренландии и Дании во время ВОВ в своем Telegram-канале напомнил о «героизме» датских солдат во Второй мировой войне.

    «9 апреля 1940 года в 05:15 утра немецкие войска перешли границу Дании, а в гавани Копенгагена был высажен немецкий десант. Спустя 2 ч. 10 мин., в 07:25, датская армия получила приказ короля Кристиана X сложить оружие», – написал Мединский.

    Председатель РВИО обратил внимание на то, что «героическая» оборона обошлась датчанам в 36 убитых и раненых, а немецкому корпусу стоила около 20 человек. По его словам, позже несколько тысяч датских добровольцев из СС погибли на Восточном фронте в 1942 году.

    Политик также добавил важный исторический факт о финале войны. В 1945 году датский остров Борнхольм был освобожден силами советских солдат.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    21 января 2026, 22:01
    Британские ученые раскрыли секрет долголетия

    The Telegraph: Двух часов бега в неделю достаточно для продления жизни

    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Ученые из Гарвардского университета по итогам масштабного исследования, которое длилось более 30 лет и охватило свыше 111 тыс. человек, пришли к выводу, что продлить жизнь помогает не столько один вид физической активности, сколько их сочетание. Они также выяснили, что двух часов бега или пяти часов активной ходьбы в неделю достаточно для максимального эффекта – больше заниматься уже бессмысленно.

    Специалисты наблюдали за участниками с 1986 года, регулярно собирая данные об их образе жизни, состоянии здоровья и уровне физической активности, пишет The Telegraph. В анализ вошли сведения о ходьбе, беге, езде на велосипеде, плавании, гребле, занятиях с весами, а также о более специфических нагрузках – теннисе, сквоше и даже подъеме по лестнице.

    Результаты показали: люди, которые сочетали несколько видов физической активности, имели почти на 20 процентов более низкий риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто ограничивался однообразными нагрузками или вел малоподвижный образ жизни. При этом наилучшие показатели были у тех, кто регулярно занимался как минимум тремя разными видами активности.

    Самым «безопасным» и эффективным занятием оказалась обычная ходьба – у тех, кто больше всего ходил пешком, риск смерти был на 17 процентов ниже. Также положительное влияние показали игры с ракеткой (теннис, сквош, ракетбол), гребля, бег, силовые тренировки, подъем по лестнице и бег трусцой. Даже умеренные нагрузки вносили вклад в снижение смертности.

    Ученые отмечают, что разнообразная физическая активность снижала риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, болезней дыхательной системы и других причин – в диапазоне от 13 до 41 процента. При этом эффект имел предел: после определенного уровня нагрузок дополнительной пользы зафиксировано не было. Этот порог эквивалентен примерно двум часам бега или пяти часам быстрой ходьбы в неделю.

    Исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее они пришли к выводу, что длительное и регулярное участие в нескольких видах физической активности может способствовать увеличению продолжительности жизни.

    Авторы также отметили, что более активные участники исследования реже курили, имели нормальное артериальное давление и уровень холестерина, чаще придерживались здорового питания и в целом вели более сбалансированный образ жизни. Полностью результаты исследования опубликованы в научном журнале BMJ Medicine.

    Ранее главный врач поликлиники №1 Управления делами президента России Елена Ржевская заявила, что 120 лет жизни – реально достижимая цель на сегодняшний день.

    22 января 2026, 08:23
    Доля доллара в мировой торговле упала до рекордного минимума

    Доля доллара в расчетах через SWIFT опустилась до 79,53% впервые в истории

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В декабре доля доллара в мировой торговле через SWIFT снизилась до рекордно низких 79,53%, уступив позиции юаню и евро.

    Доля доллара в мировых торговых расчетах через систему SWIFT достигла исторического минимума, составив всего 79,53%, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что доля американской валюты в глобальных расчетах опустилась ниже 80% уже третий раз за год – сначала в июле, затем в октябре и теперь в декабре, в период традиционного пика международной торговли. Еще пять лет назад доллар использовался в 86,5% всех подобных транзакций, а в декабре прошлого года этот показатель составлял 81,89%.

    Эксперты межбанковской системы подчеркивают, что главным бенефициаром сокращения доли доллара стал китайский юань. За год его доля в расчетах выросла с 5,98% до 8,3%, а за пять лет увеличилась в четыре раза. Евро, несмотря на статус одной из трех основных валют международной торговли, за последний год продемонстрировало прирост лишь на 0,2 процентного пункта, а за пятилетку показатель даже немного снизился – с 6,83% до 6,73%.

    SWIFT долгое время оставалась единственной системой для обработки международных банковских платежей, однако после угрозы отключения России в 2014 году, крупнейшие мировые экономики начали создавать собственные альтернативы. В России с тех пор действует Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая позволяет осуществлять транзакции внутри страны и с зарубежными партнерами, не завися от западных платформ.

    Ранее в этом году сообщалось, что доля доллара США в мировых валютных резервах снизилась до 40%, что стало минимальным значением за последние два десятилетия, на фоне роста интереса к золоту. Между тем накануне фьючерсы на золото на бирже достигли нового исторического максимума.

    22 января 2026, 09:41
    Грузинские силовики подрались из-за Шуфутинского

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Группа сотрудников МВД и Минобороны Грузии избила двух представителей одного из департаментов министерства внутренних дел в ресторане в Ткибульском муниципалитете на западе страны после спора из-за исполнявшихся песен шансонье Михаила Шуфутинского, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Инициаторы драки, протестовавшие против песен,  задержаны, всем четверым грозит до двух лет лишения свободы за нанесение физических и словесных оскорблений.

    Выяснение отношений началось в ресторане и продолжилось затем поблизости от него, несмотря на то, что, как отмечают грузинские СМИ, рядом расположено отделение местной полиции.

    В эпоху экс-президента Грузии Михаила Саакашвили исполнение в общественных местах песен на русском языке было запрещено, однако спустя годы эта регуляция перестала действовать.

    22 января 2026, 11:56
    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы

    Политолог Данилин: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея внести в «Совет мира» замороженные в США российские активы, а также направить их часть на восстановление пострадавших территорий в зоне СВО – это элемент дипломатического взаимодействия Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин выразил готовность обсуждать инициативы по Газе с администрацией США и руководством Палестины.

    «Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    На этом фоне спикер особо отметил предложение Владимира Путина направить часть средств на восстановление пострадавших в сходе СВО территорий. «Любопытно, что глава государства не указал, о каких именно землях идет речь. Впрочем, это еще не решение, а заявление о готовности обсуждать и такой механизм», – указал он.

    Что касается возможного выделения средств в помощь разрушенной Газе, примечательно то, что Россия будет прорабатывать вопрос не только с США, но и с теми, с кем Белый дом не выстраивает диалог, а именно – с Палестиной. «Решение Москвы вполне можно трактовать как реальный шаг Путина навстречу Трампу. Причем, Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО и своих требований», – акцентировал политолог.

    «Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в «Совет мира». Участие же в работе органа такой мировой державы как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой», – подчеркнул собеседник. – «Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ».

    В среду поздним вечером Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.

    «МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.

    Он также сообщил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных на Западе средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

    СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере 1 млрд долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.

    22 января 2026, 14:52
    Автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рабочая поездка губернатора Курской области Александра Хинштейна в Конышевский район сорвалась после того, как на скользкой трассе в Курской области служебный автомобиль вынесло на обочину.

    Хинштейн рассказал в Telegram-канале политика об инциденте на дороге, произошедшем во время его рабочей поездки. По словам губернатора, причиной происшествия стала неблагоприятная погода, из-за которой автомобиль потерял управление.

    «Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», – отметил губернатор.

    Александр Хинштейн также принес извинения жителям, встреча с которыми сорвалась из-за дорожного происшествия. Он пообещал наверстать упущенное после выздоровления и призвал граждан соблюдать осторожность во время поездок.

    Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов.

