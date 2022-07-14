В ЛНР заявили, что будут наносить точечные удары для освобождения Соледара

Украинские войска закрепились в жилой застройке города Соледар в Донбассе, они планируют использовать местных жителей в качестве живого щита, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Город в прямой видимости, уже есть четкое понимание, что противник по старой доброй традиции закрепился в жилой застройке и, судя по всему, будет как и ранее использовать местное население в качестве живого щита», – сказал он РИА «Новости».

Он уточнил, что на данный момент союзные силы России и Народной милиции ЛНР ведут разведку и работают над определением огневых точек украинских войск.

«Делается это для того, чтобы было можно наносить точечные удары, минимизируя риск для мирного населения. В отличие от украинской армии, мы не можем себе позволить рисковать жизнями наших соотечественников», – сказал Филипоненко.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.

В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.