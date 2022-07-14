Путин подписал закон о зеркальных мерах за дискриминацию российских СМИ Путин подписал закон о регулировании передачи персональных данных 14 июля 2022, 18:27 Текст: Алексей Дегтярев

Операторы в России будут обязаны уведомлять органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Закон обязывает операторов уведомлять уполномоченные органы власти о планах по передаче через границу персональных данных, передает РИА «Новости». Также устанавливается возможность запрета на трансграничную передачу персональных данных в случае защиты основ конституционного строя России, нравственности, здоровья и прав граждан; обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты экономических и финансовых интересов России, в иных случаях. При этом мораторий на трансграничную передачу данных не будет распространяться в случае, если эти данные передаются в целях защиты жизни, здоровья, жизненно важных интересов. Также правительство получает право определять, на каких операторов мораторий не распространяется.

Египет, Саудовская Аравия и Турция захотели вступить в БРИКС 14 июля 2022, 10:32 Текст: Александра Юдина

Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году, сообщила президент международного форума Пурнима Ананд. По ее словам, во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия. «Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», – передают «Известия» ее слова. Как отметил су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, Россия приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов. Она также добавила, что после украинского кризиса наблюдается реальное проявление силы БРИКС. «И есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка: увеличить обмен ресурсами, разработать авиационные, торговые и финансовые маршруты для новых мировых реалий», – уточнила Ананд. Другие эксперты допустили что Саудовская Аравия, Египет и Турция – потенциально перспективные кандидатуры, однако процесс их присоединения будет небыстрым. «Россия поддержала стремление Саудовской Аравии присоединиться к организации. Помимо КСА интерес к БРИКС проявили еще Турция и Египет, они изучают возможность присоединиться уже несколько лет. Но на саммите в Пекине вопрос с их вступлением не обсуждался, а вот членство КСА обсуждали серьезно. Участники объединения ищут дипломатическое решение», – отметил осведомленный источник. Ранее американское издание The Hill заявило, что «Большая семерка» (G7, «Группа семи») может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене. Напомним, в понедельник Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами для вступления в БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению. В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли странам БРИКС подвинуть страны G7 на периферию мировой экономики и какие выгоды от участия в этом объединении может получить Россия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным планы Запада напасть на Россию 12 июля 2022, 13:48 Текст: Антон Никитин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию. «В последнее время – и мы это подробно обсуждали вчера (по телефону – прим. ВЗГЛЯД) с президентом Российской Федерации – разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара … – через Украину и через Беларусь», – приводит его слова БелТА. Заявление Лукашенко прозвучало во вторник в Минске на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Накануне в пресс-службе главы белорусского государства сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы калининградского транзита и поставки российских энергоносителей в Европу. Американский публицист назвал замешательство Запада секретным оружием Путина 13 июля 2022, 11:29 Текст: Александра Юдина

Моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием российского лидера Владимира Путина, пишет Уолтер Рассел Мид в The Wall Street Journal. «Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», – передает РИА «Новости» слова автора. Мид отметил, что Россия в экономической войне с Западом смогла не только выстоять, но и порядком потрепать своих оппонентов. В частности, запуганная последствиями финансового противостояния Германия начала уклоняться от своих обещаний увеличить расходы на оборону. «Путин добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, где Запад считал свою власть наиболее сильной», – добавил он. По словам журналиста, нет оптимизма у Запада и в отношении того, что его ценности объединят мировое сообщество и вынудят его единым фронтом выступить против России. Так, вслед за Китаем, к которому присоединились Индия и Бразилия, страны по всему миру выбирают торговлю с Россией вместо солидарности с «Большой семеркой». Автор статьи также подчеркнул, что у западной системы есть три уязвимости. Так, к первой он отнес тенденцию к протекционизму в Европе и США, которая снижает экономическую привлекательность западной системы для развивающихся стран. Второй проблемой он заметил ценностную политику Запада. По его мнению, многие убеждения, дорогие сердцам западных лидеров, такие как пропаганда ЛГБТ, озадачивают и оскорбляют миллиарды людей по всему миру. Публицист отметил третью уязвимость, которая заключается в разногласиях внутри либерального Запада, где бушуют культурные войны, и они не способствуют единству за рубежом, резюмировалось в статье. Ранее в британской газета The Times опубликовали материал, в котором британцы вдоволь поиздевались над немцами после отключения «Северного потока» на плановый ремонт. Один из комментаторов выразил мнение, заявив, что «им повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской, однако Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки – от российских зерновых». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков: Многие украинцы хотят стать гражданами России 12 июля 2022, 13:39 Текст: Александра Юдина

Новый указ российского лидера Владимира Путина об упрощенном приеме в гражданство России очень важен, так как получить российское гражданство хотят многие украинцы, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Специальная военная операция [РФ] идет не против украинцев, а против режима. В то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для очень большого количества людей», – передает ТАСС его слова. При этом в ответ на вопрос, насколько возможно такое же упрощенное получение российского гражданства для белорусов в рамках Союзного государства, Песков отметил, что «это отдельный вопрос». «В рамках Союзного государства у нас в целом уже произошла унификация очень многих норм и правил. Граждане России и Белоруссии фактически пользуются максимально возможным одинаковым набором прав, может быть, чуть-чуть разными обязанностями», – сказал он. В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым возможность упрощенного получения российского гражданства распространяется на жителей всей территории Украины. 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали уже более 100 тыс. жителей Запорожской области. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером 13 июля 2022, 13:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин не будет обсуждать с иранским лидером закупку беспилотников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будет ли обсуждаться тема беспилотников в Тегеране. Путин посетит Иран с визитом 19 июля и примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние встречи. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями». Путин встретится с верховным лидером Хаменеи в ходе визита в Иран 13 июля 2022, 12:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин проведет встречу с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи в рамках своего визита в страну, заявил посол России в Тегеране Леван Джагарян. «Как мы ожидаем, на этот раз также будет встреча с верховным руководителем Исламской Республики Иран, также запланированы встречи с президентом [Эбрахимом] Раиси и с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом», – передает ТАСС слова дипломата в эфире телеканала «Россия 24». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Иране анонсировали визит Путина на следующей неделе 12 июля 2022, 11:08 Текст: Дмитрий Зубарев

В Иране ожидают визита президента России Владимира Путина на следующей неделе, передает агентство Mehr со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента. «Российский президент Владимир Путин отправится в Иран на следующей неделе», – передает РИА «Новости» сообщение Mehr. Ранее во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Путин заявил о важности развития «Россетей» 12 июля 2022, 14:48 Текст: Алексей Дегтярев

Развитие «Россетей» находится в поле зрения российского руководства, заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором компании Андреем Рюминым. «Россети» – одна из наших крупнейших компаний. Да что наших – это одна из крупнейших мировых компаний по управлению электросетями. А для России, конечно, [она] системообразующая в своей отрасли, без всяких сомнений», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, более 88% акций компании принадлежит государству. «Это всегда находилось в поле внимания государства, и проблемы были, и немаленькие», – подчеркнул президент. Он попросил Рюмина доложить о положении дел в компании. Рюмин рассказал о результатах 2021 года, о прохождении осенне-зимнего периода и подготовке к холодам, и об инвестиционной программе. По словам гендиректора, в 2022 году было принято постановление правительства о внесении в тарифы на передачу электроэнергии расчетной предпринимательской прибыли. «Важно, что до этого момента отрасль передачи электроэнергии была единственной, где не было расчетной предпринимательской прибыли. Теперь у электросетевых компаний, начиная с 2023 года, появится источник для выплаты дивидендов. Раньше источником для выплаты дивидендов были кредитные средства», – сказал руководитель компании. Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве до одиннадцати 12 июля 2022, 17:44 Текст: Алексей Дегтярев

В правительстве выросло число вице-премьеров с 10 до 11, один из них теперь также будет главой Минпромторга, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ», – цитирует указ ТАСС. Ранее у премьера было лишь 10 заместителей, а министр промышленности и торговли не был одновременно вице-премьером. Анонсирована встреча Путина с Эрдоганом в Тегеране 12 июля 2022, 13:14 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков сообщил, что 19 июля российский лидер отправится с визитом в Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Да, мы можем это подтвердить. Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», – приводит его слова ТАСС. «Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там», – сказал представитель Кремля. Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера. Инициаторами формата политического урегулирования в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции. Переговоры стартовали в январе 2017 года в столице Казахстана Астане, отсюда название «астанинский процесс». Несмотря на переименование в 2019 году Астаны в Нур-Султан, название переговорного формата осталось прежним. Путин поздравил две бригады ВС с присвоением почетного наименования гвардейских 12 июля 2022, 10:45 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поздравил 17-ю бригаду армейской авиации и 2-ю отдельную бригаду специального назначения Вооруженных сил России с присвоением им почетного наименования гвардейских. «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России», – приведены слова поздравления Путина на сайте Кремля. Президент отметил, что умелые и решительные действия личного состава соединений в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. «Убежден, что вы, солдаты и офицеры-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», – добавил российский лидер. Резюмируя, Путин пожелал командованию и личному составу двух бригад крепкого здоровья и успехов. Ранее Путин присвоил почетное наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения. До этого президент присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование гвардейский. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поздравил Кабардино-Балкарию с хорошими показателями в строительной сфере 13 июля 2022, 15:11 Текст: Александра Юдина

Российский президент Владимир Путин высоко оценил увеличение темпов строительства в Кабардино-Балкарии, но обратил внимание на проблемы на рынке труда. «У вас темпы строительства очень хорошие набраны», – передает ТАСС слова президента обращенные к руководителю республики Казбеку Кокову. Путин отметил, что за прошлый год рост в строительстве составил более 18%. «Это прилично очень, так что с этим поздравляю», – сказал президент. Он также назвал «очень хорошим» показателем рост инвестиций в Кабардино-Балкарии. «Но сохраняются тем не менее некоторые проблемы на рынке труда», – обратил внимание глава государства. Напомним, в мае премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года. Среди приоритетов стратегии отмечены «обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных инвестпроектов, а также строительство школ, детских садов и автомагистралей». Путин: Более 900 новых школ появится в России в ближайшие два года 13 июля 2022, 15:44 Текст: Ольга Иванова

Свыше 900 новых школ возведут в России в течение двух лет, рассказал президент России Владимир Путин. «Мы в целом в стране должны будем построить свыше 900 школ в ближайшие два года», – отметил глава государства на встрече с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, сообщает ТАСС. Ранее Путина удивило количество школ в стране, которые работают без газа, глава государства поручил как можно быстрее проработать возможность их «социальной газификации». Путин подписал закон о зеркальных мерах за дискриминацию российских СМИ 14 июля 2022, 17:28 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий зеркальные меры за дискриминацию российских СМИ за границей. Закон дает генпрокурору и его заместителям полномочие запрещать в России СМИ иностранного государства, которое ввело ограничение на работу или запрет российских СМИ, передает ТАСС. «В случае запрета (ограничения) на территории иностранного государства деятельности российского СМИ в качестве ответной меры на основании решения генерального прокурора РФ или его заместителей на территории РФ может быть запрещена (ограничена) деятельность иностранного СМИ, зарегистрированного на территории такого иностранного государства и распространяющего свою продукцию на территории РФ», – говорится в тексте закона. Ранее Роскомнадзор обратился к администрации Youtube с требованием немедленно снять ограничения на канал российской телерадиокомпании «Таврида». По данным ведомства, с 2020 года выявлено 79 случаев ограничения доступа YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей, спортивных команд и просветительских проектов. Путин подписал закон о деятельности иноагентов 14 июля 2022, 13:26 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, согласно которому им запрещено вести деятельность за счет государственного бюджета. Иноагентам запретят вести творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу, сообщается на официальном сайте правовой информации. Также была поддержана поправка, что к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей. Кроме того, подписанный Путиным закон вводит единый реестр аффилированных с ними лиц. Под физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, понимается физическое лицо, входящее или входившее в прошлом в состав органов юридического лица – иностранного агента и являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником. Согласно закону, таким лицом признается лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее (получавшее) деньги или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для политической деятельности. Отмечается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Единый реестр будет вести Минюст России. Помимо прочего, по закону иностранными агентами не могут быть должностные лица международных организаций, въехавшие в РФ в связи с исполнением служебных обязанностей, и сотрудники представительств международных организаций в России или сотрудники представительств и должностные лица иных организаций, которым в соответствии с международными договорами РФ предоставлен статус, аналогичный статусу международных организаций, а также члены их семей. В конце июня Госдума приняла во втором чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», из поступивших поправок 14 были рекомендованы Комитетом к принятию, остальные предлагалось отклонить. По словам председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, одного из соавторов законопроекта Василия Пискарева, после включения в реестр иноагентов, НКО продолжают активно получать денежные средства из иностранных источников, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к ним иностранных грантодателей.