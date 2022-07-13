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Песков отказался говорить о возможности новых перестановок в кабмине
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал говорить о том, планируются ли в российском правительстве новые кадровые перестановки после изменений в его структуре и возможно ли появление новых должностей в федеральных органах власти.
«Вы же знаете, мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах. И не будем анонсировать и сейчас ничего», – передает ТАСС его слова.
Накануне российский лидер Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, один из них теперь также будет главой Минпромторга. Ранее у премьера было лишь 10 заместителей, а министр промышленности и торговли не был одновременно вице-премьером.
Эксперт объяснил пользу иранских БПЛА для России
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Даже если иранские беспилотные летательные аппараты окажутся не самыми лучшими по характеристикам, они придутся кстати России, поскольку беспилотники – расходный материал, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что по его информации иранское правительство готовится предоставить России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе с оружейными возможностями. Кроме того, он сообщил, что Иран якобы собирается тренировать российских специалистов использованию устройств в июле.
«Хороши иранские беспилотники в первую очередь тем, что они есть. Сейчас на рынке не так много предложений по ударным беспилотникам. И если Иран действительно сможет это предложение реализовать, то это было бы очень неплохо», – говорит Крамник.
Минус данной техники заключается в том, что Иран – государство с «не самой самостоятельной» промышленностью, в том числе по части радиоэлектроники, продолжает эксперт. Все иранские БПЛА выполнены с использованием коммерческой электроники, доступной на рынке, что делает их более уязвимыми к средствам электронной борьбы. К слову, украинская сторона такими средствами обладает, в том числе они предоставлены Западом.
Эффективность иранских аппаратов может быть ниже ожидаемой, предупреждает специалист. В то же время гражданские беспилотники, отчасти коммерческие, активно применяются на Украине обеими сторонами. При этом их эффективность достаточно высока. «Поэтому вполне можно надеяться на то, что даже если электронная борьба возьмет свое, то это не помешает улучшить российские действия за счет этих БПЛА», – подчеркивает собеседник.
Он рассказывает, что Ирану не один раз удавалось захватывать американские дроны. Информации о том, как именно это происходило, в открытых источниках нет. Однако эксперт полагает, что для этого использовалась система радиоэлектронной борьбы, возможно, российская.
«Эти БПЛА России пригодятся в любом случае, потому что у Ирана на ходу производство, да и эти беспилотники уже применялись в боевых условиях. Даже учитывая то, что у нас есть свое производство, нам нужно больше беспилотников. Дело в том, что это расходный аппарат, и чем больше у нас будет, тем лучше», – заключил Крамник.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что хоть ни российская, ни иранская стороны не подтвердили информацию о поставках БПЛА, США все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса.
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Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград
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Достигнута договоренность о транзите грузов в Калининградскую область, Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России, сообщили высокопоставленные источники с российской стороны.
Источники «Известий» заявили, что документ «полностью удовлетворил» Москву. Запрет на ограничение перемещения грузов между частями России могут отдельно прописать в седьмом пакете санкций. Как пишет издание, «сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит».
Два высокопоставленных источника с российской стороны рассказали, что в начале июля ЕС представил черновик документа. По словам источника, в документе «сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами» России, то есть «все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков». Уточняется, что «речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите».
Сообщается, что уже несколько недель идет согласование финального документа между ЕС и Литвой. Литва «никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС», сказал источник, добавив, что «во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление».
Другой источник рассказал, что в седьмом пакете санкций будут не «пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня». «Это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании», – заявил источник.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
Разведка заметила нервную реакцию Польши на действия СВР
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Польские власти пытаются завуалировать планы по экспансии на Западную Украину, они нервно восприняли обнародование планов по расчленению этой страны, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Поступающая в СВР информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», – цитирует Нарышкина ТАСС.
Варшава рассчитывала, что в условиях напряженного геополитического противостояния Киев, Москва и Вашингтон не обратят внимание на ее приготовления к захвату земель Украины.
«В Польше надеялись на то, что когда конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать «польскую экспансию» как свершившийся факт. Теперь из-за утечки чувствительной информации польское руководство вынуждено снимать озабоченности, звучащие от «товарищей по НАТО и ЕС», – говорится в сообщении СВР.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины.
Напомним, в апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какова вероятность, что Польша действительно решит ввести свои как бы «миротворческие» войска в Галицию и Волынь.
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Кадыров высмеял идею «чудаков» из Верховной рады «признать Ичкерию»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал предложение депутатов Верховной рады Украины о признании Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» – террористическая организация, запрещена в России).
Кадыров заявил в Telegram, что «тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью». «Вот сегодня до нас дошла совершенно уморительная новость, из которой следует, что Верховная рада Украины рассмотрит закон о признании Ичкерии», – заявил он, добавив, что «умеют представители госорганов Украины веселить публику» – «сплошные комики и клоуны».
«Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует. Ее давно нет», – указал глава Чечни, напомнив, что «ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ* (террористическая группировка, запрещена в России)». Как подчеркнул Кадыров, «все, что оставалось в этом проекте Запада, это «телефонный парламент», в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году».
Он предложил Раде провести «дебаты о признании Плутона планетой или поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».
Законопроект, о котором идет речь, внесли 11 июля в украинский парламент депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») и Муса Магомедов (прошел в Верховную раду от партии «Оппозиционный блок»), пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Страна.ua».
Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии». Кадыров подчеркнул неизбежность «дешайтанизации» Украины.
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Названы условия поставок электроэнергии Украине с Запорожской АЭС
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Запорожская область не планирует отключать Украину от подачи электроэнергии с АЭС, общая стоимость которой достигает 1 млн долларов в сутки, если она не перейдет красные линии, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий во вторник в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы не можем вмешиваться в работу станции, так как она работает под контролем МАГАТЭ. <...> Пока она работает стабильно, мы ее не трогаем. Если только Украина будет переходить в вопросе поставок электричества некоторые красные линии, я думаю, что Росатом будет вмешиваться в этот процесс», – приводит его слова ТАСС.
Украина в пятницу намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС.
Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной.
Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас ЗАЭС работает на 70% от полной мощности, так как на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии.
Во вторник два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ во вторник обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.
Также сообщалось, что примерно 25% вырабатываемой на Запорожской АЭС электроэнергии будет поставляться в Крым, взорванные опоры ЛЭП сейчас восстанавливаются.
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В мире резко вырос спрос на российскую сельхозпродукцию
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Спрос на российскую сельхозпродукцию в мире вырос в несколько раз на фоне продовольственного кризиса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Интерес к сельскохозяйственным поставкам из России был достаточно высоким и раньше. По итогам прошлого года за рубеж продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов было направлено более чем на 37 млрд долларов. А сейчас, с учетом растущей мировой продовольственной инфляции, спрос увеличился в разы», – цитирует Мишустина ТАСС.
Премьер заверил, что российские власти понимают, как важно сохранить отечественным сельхозпроизводителям возможность зарабатывать на мировых рынках, но при этом надо учитывать сложившуюся конъюнктуру.
«Неслучайно президент обращал внимание на выполнение всех обязательств перед традиционными постоянными партнерами. Здесь многое зависит от того, насколько быстро будут развиваться базовые финансовые и страховые инструменты. Среди них – наращивание доли расчетов за экспорт сельхозпродукции в рублях и в первую очередь с дружественными нам странами», – пояснил Мишустин.
Ранее сообщалось, что цена на продукты в России начала снижаться впервые с августа 2021 года.
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Пасечник дал оценку угрозы HIMARS для ЛНР
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Американские РСЗО HIMARS представляют угрозу для ЛНР, но оснований для паники нет, заявил глава республики Леонид Пасечник.
Пасечник признал, что HIMARS «достает практически до любой точки республики», так что «чувствовать себя в полной безопасности не получается». «Я так понимаю, что, к счастью, у них (ВСУ) не очень много такого оружия, поэтому оснований для паники, безусловно, нет», – приводит его слова ТАСС.
Он заверил, что Народная милиция ЛНР «принимает все меры для усиления ПВО». «В том числе работают наши умы, ученые над созданием оружия, которое будет еще эффективнее противодействовать HIMARS и подобному оружию», – сказал он.
Пасечник заявил, что, несмотря на освобождение всей территории ЛНР, украинские военные продолжают обстреливать города. Он подчеркнул, что «подразделения Народной милиции ЛНР вынуждены будут продолжить движение вперед, чтобы отодвинуть противника на безопасное расстояние, чтобы имеющаяся у него техника и вооружение, боеприпасы не доставали» до ЛНР, передает «Луганский информационный центр».
Напомним, вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. В понедельник вечером украинские военные использовали HIMARS для удара по Новой Каховке в Херсонской области – как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Американисты объяснили беспокойство Вашингтона о поставках России иранских БПЛА
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«Несмотря на то, что ни российская, ни иранская сторона официально не подтвердили информацию о поставках БПЛА, Штаты все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о том, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.
«Заявление о передаче БПЛА было сделано вторым человеком во внешней политике администрации США и безусловно связано с предстоящей поездкой американского президента в ближневосточное турне», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, у которой исторически очень скверные отношения с Ираном. Как мы понимаем, американский президент будет пытаться в том числе договариваться с Эр-Риядом о поставках нефти, увеличении ее добычи, разрешению топливного кризиса в западном мире», – сказал политолог.
«Для того чтобы добиться нужных решений, Байден будет пытаться использовать все имеющиеся у него рычаги. Одним из таких рычагов является ситуация с иранской ядерной сделкой. Мы видим, что она застопорилась, нет никакого продвижения в этом вопросе и это, конечно, Саудовскую Аравию полностью удовлетворяет», – полагает собеседник.
«Заявления про иранские беспилотники – это попытка Белого дома показать Эр-Рияду, что они не готовы сейчас сотрудничать с Ираном, поскольку он собирается поставлять беспилотники России», – отметил Дудаков.
«Насколько правдивыми являются эти заявления об иранских БПЛА – мы не знаем. В свете анонсированного визита Владимира Путина в Иран может быть и будут заключены соответствующие договоренности», – сказал он.
«Однако суть остается в том, что Америка будет использовать этот рычаг во взаимоотношениях с Саудовской Аравией вне зависимости от того, подтвердится ли информация о сотрудничестве Ирана с Россией. В ответ Штаты ждут уступок со стороны монархий Персидского залива по наращиванию добычи нефти. Хотя, как мы уже слышали, Эр-Рияд заявлял, что это невозможно», – заключил политолог.
«Заявление Белого дома действительно происходит на фоне готовящейся поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию, с которой отношения, мягко говоря, испорчены. А Иран – серьезный противник саудитов, так что Вашингтон пытается упрекнуть Эр-Рияд отсутствием реакции на соглашение с Россией», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По словам собеседника, «логика здесь следующая: саудиты не любят Тегеран, а тот поставляет России беспилотники для операции на Украине, значит Москва – тоже враг». «Вашингтон рассчитывает, что Эр-Рияд займет соответствующую позицию в отношении СВО, хотя сомневаюсь, что этого удастся добиться. И даже пакет соглашений, размораживающий поставки вооружений, который везет с собой Байден, не исправит ситуацию», – отмечает эксперт.
«При нынешнем состоянии правящего дома в Саудовской Аравии, если президенту США удастся покинуть страну без позора, это будет серьезным достижением для американской дипломатии. Дело в том, что Москва, например, никогда не обещала Эр-Рияду давить на Тегеран, а вот от Вашингтона подобные заявления были. А затем эта позиция неожиданно переросла в иранскую ядерную сделку», – замечает Дробницкий.
Собеседник уверен, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд просто в очередной раз убедится в том, что «Байдена можно больше не уважать». «Саудовская Аравия больше не видит в американском президенте суверена. Именно поэтому Вашингтон пытается хоть как-то переманить Эр-Рияд на свою сторону. Но только такие упертые идеологи, как Блинкен, который и организовывал поездку в Саудовскую Аравию, могли решить, что одним визитом и при помощи Ирана и России можно решить накопившиеся проблемы», – заключил Дробницкий.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями».
Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».
При этом во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 19 июля Владимир Путин отправится с визитом в Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», – приводит его слова ТАСС.
Инициаторами формата политического урегулирования ситуации в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции.
В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.
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Экс-советник Трампа признал участие в организации госпереворотов в мире
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Джон Болтон, который занимал пост советника президента США по нацбезопасности при Дональде Трампе, сообщил, что участвовал в организации государственных переворотов в других странах.
Журналист CNN Джейк Таппер, говоря о штурме Капитолия сторонниками Трампа, заявил, что для подготовки госпереворота «не нужно обладать блестящим умом». Болтон ответил, что «не согласен», такие цели «требуют большого количества работы». Он пояснил, что говорит это «как человек, помогавший с планированием государственных переворотов» в «других частях света».
По его мнению, штурм Капитолия не является образцом такой подготовки, а Трамп «прыгал с одной идеи на другую – и в конечном счете спустил протестующих на Капитолий». «Попросил об этом, это несомненно», – приводит слова Болтона РИА «Новости».
Напомним, Трамп уволил Болтона в сентябре 2019 года, подчеркнув при этом, что «категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации», поэтому «Белый дом более не нуждается в его услугах». Болтон после этого принялся критиковать Трампа, даже написал книгу, в которой Трамп представлен некомпетентным. Трамп назвал Болтона маньяком, который «хотел лишь бомбить людей».
Инцидент с военным в Судаке оказался бытовым конфликтом
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Конфликт с участием российского военнослужащего в Судаке носил бытовой характер, инцидент не связан со спецоперацией на Украине, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На военнослужащем не было знаков отличия, формы или эмблем с символикой Z.
Аксенов в Telegram сообщил, что ранее опубликованная в СМИ информация «не соответствует действительности». Указывается, что в конфликте нет «никакой межнациональной подоплеки», у участников не было «никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо» из них «к военнослужащим», не было «знаков Z».
Как подчеркнул Аксенов, он озвучивает «официальную позицию» и «несет ответственность за каждое слово». Правоохранители со ссылкой на «пояснения потерпевшего» сообщили, что «вчера двое контрактников, которые являются нашими военнослужащими, проходящими реабилитацию в одном из ведомственных санаториев Судака, находились в городе, отдыхали».
При этом «конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию». Сообщается, что «один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины». В результате «ситуация переросла в бытовой конфликт», в который «включились трое проходящих мимо граждан».
Аксенов отметил, что «на военнослужащих не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, ничего, что могло бы указывать на род их деятельности», а «сами себя они как военнослужащие не позиционировали».
«Наблюдаю реакцию отдельных ресурсов, в том числе патриотических, и не понимаю, почему кто-то думает, что в Крыму собираются что-то скрывать. В данном случае конфликт не носил политической подоплеки, а перевод в национальную плоскость считаю кощунственным и несправедливым делом. Не надо домыслов, эмоций и конспирологии, важны только факты», – заявил глава региона.
Напомним, сообщалось, что российского военнослужащего избили в Судаке якобы за одежду с буквой Z.
Зеленского попросили поменять Екатерину II на порноактера
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому предстоит рассмотреть петицию по установке памятника американскому порноактеру Билли Херрингтону в Одессе вместо памятника Екатерине II, документ набрал достаточное количество подписей.
Петиция собрала более 25 тыс. голосов на сайте офиса украинского лидера, что составляет необходимый минимум для рассмотрения ее главой государства, передает Ura.ru.
Билли Херрингтон – американский порноактер и герой пародийных мемов* «гачимучи», основанных на низкобюджетных порнофильмах, зародившихся в 2007 году. Скончался в 2018 году после ДТП.
В 2020 году на сайте Зеленского набрала необходимое для рассмотрения число голосов петиция о сносе вышек 5G на Украине.
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Задержан устроивший покушение на главу департамента образования Мелитополя диверсант
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Правоохранители Запорожской области задержали диверсанта, который был исполнителем покушения на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.
«Правоохранительные органы Запорожской области продолжают успешную работу по расследованию террористических преступлений режима Зеленского. В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук – исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову», – написал член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, подозреваемый, действующий по указанию СБУ, рассказал о непосредственном участии бывшего мэра Мелитополя Ивана Федорова в подготовке терактов.
«Получены сведения о причастности жителя Мелитополя Евгения Астахова к подрывам железнодорожного полотна и организации теракта на День России, в результате которого пострадали мирные жители города. Астахов объявлен в розыск», – подчеркнул Рогов.
Ранее сообщалось, что в понедельник было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу.
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Украинские военные нанесли удар американскими HIMARS по Луганску
Вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что обстрел произошел в 23.35 мск «с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут)». Украинские войска выпустили по Луганску девять ракет из РСЗО HIMARS, передает ТАСС.
Напомним, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью
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Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим и им все равно», – цитирует РИА «Новости» Стремоусова.
По его словам, нынешний киевский режим живет за счет грантов коллективного Запада, а простые люди их мало интересуют.
«Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины – этот вопрос остается открытым», – сказал замглавы администрации.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS
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Снаряды РСЗО HIMARS, поставленных Украине из США, не являются сложной целью для российской ПВО и регулярно сбиваются, но Киев использует террористическую тактику комбинированных ударов по слабо прикрытым гражданским объектам, сообщил источник.
«Снаряды РСЗО, будь то снаряды «Урагана», «Смерча», «Ольхи» или американские HIMARS, не сложная цель для эшелонированной системы ПВО, они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве, так как имеют предсказуемую траекторию, малую скорость полета на конечном участке и не оборудованы средствами преодоления ПВО», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что «уже есть случаи, когда весь пакет HIMARS, то есть шесть ракет, полностью сбивались в залпе». В то же время источник отметил, что Украина использует тактику массированных комбинированных обстрелов, выбирая объекты, слабо прикрытые ПВО.
«В таких ударах задействованы несколько видов оружия, скоординированных по времени вхождения в зону ПВО. Например, могут сразу применяться системы «Ураган», «Смерч», «Ольха», а также корректируемые ракеты HIMARS. К этому набору могут добавляться тактические ракеты «Точка» и даже беспилотники Ту-141/Ту-143, как дополнительные ложные цели», – пояснил собеседник.
В основном, по его словам, это удары по гражданским объектам: «Массирование средств создает возможность прорыва к цели отдельных ракет. Это терроризм в чистом виде».
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что американские РСЗО HIMARS представляют угрозу для республики, но оснований для паники нет. Вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. В понедельник вечером украинские военные использовали HIMARS для удара по Новой Каховке в Херсонской области – как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.