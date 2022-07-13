Темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали вдвое

Темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Так, 11 июля европейские ПХГ пополнились только на 348 млн куб. м, тогда как в предыдущие дни закачка превышала 500 млн куб. м. В то же время отбор из хранилищ наоборот вырос – с 17 до 76 млн кубометров. В связи с этим суточные темпы закачки упали почти вдвое – до 0,25% с около 0,5%. Текущий показатель соответствует значениям середины апреля, пишет ТАСС.

Отмечается, что запасы газа в хранилищах Европы на 11 июля выросли до 62,34% – на 1,43 процентный пункт ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится около 67 млрд куб. м газа.

В данный момент наибольший уровень заполненности хранилищ в Португалии и Польше – они достигли уровней запасов в 100% и 97,53% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 64,59%, Франции – на 68,37%, Италии – на 64,83%, Нидерландов – на 56,91%, Болгарии – на 37,87%, Дании – на 81,23%, Венгрии – на 44,17%, Австрии – на 48,5%, Чехии – на 72,85%, Бельгии – на 65,01%, Латвии – на 47,59%.

Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.

На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов, Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.

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