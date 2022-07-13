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Темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали вдвое
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Темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
Так, 11 июля европейские ПХГ пополнились только на 348 млн куб. м, тогда как в предыдущие дни закачка превышала 500 млн куб. м. В то же время отбор из хранилищ наоборот вырос – с 17 до 76 млн кубометров. В связи с этим суточные темпы закачки упали почти вдвое – до 0,25% с около 0,5%. Текущий показатель соответствует значениям середины апреля, пишет ТАСС.
Отмечается, что запасы газа в хранилищах Европы на 11 июля выросли до 62,34% – на 1,43 процентный пункт ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится около 67 млрд куб. м газа.
В данный момент наибольший уровень заполненности хранилищ в Португалии и Польше – они достигли уровней запасов в 100% и 97,53% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 64,59%, Франции – на 68,37%, Италии – на 64,83%, Нидерландов – на 56,91%, Болгарии – на 37,87%, Дании – на 81,23%, Венгрии – на 44,17%, Австрии – на 48,5%, Чехии – на 72,85%, Бельгии – на 65,01%, Латвии – на 47,59%.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов, Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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США и страны G7 собрались установить предельные цены на российскую нефть
Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, сообщили госдепартамент США.
«Президент США Джо Байден и лидеры G7 активно изучают установление предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, и поручили своим финансовым и энергетическим министерствам продвигать это предложение», – сообщил РИА «Новости» представитель госдепа.
Ранее в ходе брифинга в Белом доме помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что главной целью США в этом контексте является снижение доходов для России от продажи нефти. Сделать это нужно с минимальным влиянием на потребителей на заправках, добавил Салливан.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Между тем глава британской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден выразил скепсис по поводу этой затеи. «Все недостатки [предложения] уже видны», – приводило его слова Bloomberg.
По мнению Бердена, такая инициатива будет работать только в том случае, если к ней присоединится большое число государств, помимо США и стран Европы. В противном случае «российская нефть будет поставляться в страны, которые совершенно не возражают против покупки, например, [российской нефти] Urals», считает глава Shell.
Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград
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Достигнута договоренность о транзите грузов в Калининградскую область, Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России, сообщили высокопоставленные источники с российской стороны.
Источники «Известий» заявили, что документ «полностью удовлетворил» Москву. Запрет на ограничение перемещения грузов между частями России могут отдельно прописать в седьмом пакете санкций. Как пишет издание, «сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит».
Два высокопоставленных источника с российской стороны рассказали, что в начале июля ЕС представил черновик документа. По словам источника, в документе «сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами» России, то есть «все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков». Уточняется, что «речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите».
Сообщается, что уже несколько недель идет согласование финального документа между ЕС и Литвой. Литва «никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС», сказал источник, добавив, что «во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление».
Другой источник рассказал, что в седьмом пакете санкций будут не «пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня». «Это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании», – заявил источник.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
Захарова пообещала достойный ответ на проблему с калининградским транзитом
Если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнеры, в данном случае Еврокомиссия, Евросоюз, должны понимать, что часики тикают, и терпение не безгранично... Никто официально в детали их не посвящал... но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным», – сказала она в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которой размещен в Telegram-канале Захаровой.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. В четверг в Кремле отмечали, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область.
В пятницу Захарова сообщала, что российская сторона примет в отношении литовской и европейской сторон жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
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Россия заявила о недостаточном давлении ЕС на Литву по калининградскому транзиту
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Евросоюз не задействует все рычаги, чтобы заставить Литву разрешить транзит грузов в Калининград, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире «Россия-24».
«Очевидно, что Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить ...Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если Евросоюз действительно намерен выполнить то, о чем он говорил», – отметил дипломат, передает РИА «Новости».
В понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
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Боррель: Антироссийская политика Запада оказалась в меньшинстве среди стран G20
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что точка зрения государств Евросоюза и G7 не возобладала среди стран Группы двадцати (G20).
«На мартовском голосовании в Генассамблее ООН российскую агрессию осудили 140 государств, и ни один член G20, кроме напавшего, не выступил против этой резолюции. А вот о том, как двигаться дальше, и о последствиях войны мнения резко расходятся. «Большая семерка» и страны-единомышленницы едины в осуждении, и санкциях против России, и в попытках привлечь к ответственности режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве «Глобального Юга», часто придерживаются иной точки зрения», – заявил дипломат. «Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», – приводит слова Борреля ТАСС.
Совещание глав дипведомств стран Группы двадцати проходило 7-8 июля на Бали. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в нем участие. На полях СМИД G20 глава российского дипведомства провел ряд двусторонних встреч.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Президент Швейцарии заявил об охлаждении дипотношений с Россией
Реакция швейцарских властей на российскую спецоперацию на Украине была умеренной, но сейчас Россия, скорее всего, обратится за помощью в мирном урегулировании конфликта к Турции, а не к Швейцарии, заявил президент Конфедерации Иньяцио Кассис в интервью NZZ am Sonntag.
Отвечая на ремарку о том, что Россия заявила о нежелании проводить в Женеве переговоры, в частности, по Сирии, Кассис связал эту позицию Москвы с введением санкций со стороны Берна.
«Мы должны были ожидать, что Россия поставит под сомнение нейтралитет международной Женевы и Швейцарии и что дипломатические отношения охладятся», – приводит его слова РИА «Новости».
Кассис затруднился ответить на вопрос о возможности проведения в Швейцарии в нынешних условиях переговоров по урегулированию ситуации на Украине и добавил, что в этом вопросе Россия, скорее всего, обратится к Турции.
«По сравнению с другими западными странами реакция Швейцарии (на российскую спецоперацию) все еще умеренная. В отличие от Германии, например, мы не выслали ни одного дипломата. Мы отклоняемся там, где можем изменить ситуацию. Тем не менее, в настоящее время Россия, скорее всего, обратится для мирных усилий к Турции, чем к Швейцарии. И мы поддерживаем Турцию», – сказал швейцарский президент.
Ранее российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия позитивно оценила слова президента Швейцарии Иньяцио Кассиса о том, что право собственности – одно из фундаментальных прав человека, а конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством. Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.
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В НАТО заявили о планах по контролю за передачей вооружения Украине
Североатлантический альянс и Евросоюз планируют ужесточить контроль за передачей Киеву оружия, они опасаются попадания вооружений на черный рынок, пишут СМИ.
Несколько стран НАТО обсуждают с Киевом возможность создания системы слежения за поставками оружия, пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает ТАСС.
«Все это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили. И после этого мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране», – сказал один из собеседников.
Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявляла, что перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, поскольку украинские силовики во многом не подготовлены должным образом к его использованию и оказались неспособны интегрировать это оружие в стратегию ведения боевых действий.
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Рогозин: Россия заберет модуль «Казачок» для ExoMars из Италии
Россия вернет десантный модуль «Казачок», предназначавшийся для российско-европейской миссии на Марс ExoMars, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Роскосмос предпримет все усилия для возвращения из Италии нашего десантного марсианского модуля. «Казачок» вернется в родную станицу», – заявил гендиректор госкорпорации в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что также отдаст команду российскому экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA.
«Пусть сам [глава Европейского космического агентства Йозеф] Ашбахер со своим начальником [Жозепом] Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», – заключил Рогозин.
Во вторник ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.
В 2018 году в России был создан макет десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса ExoMars.
Байдену предрекли «большой конфуз» в Саудовской Аравии
Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом», заявили американские СМИ.
Телеведущий Fox News Стюарт Варни напомнил, что ранее на полях саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.
По словам Варни, американский президент в ходе визита собирается «попросить» больше нефти у Эр-Рияда, однако это вряд ли возможно. При этом в случае согласия Саудовская Аравия должна будет получить одобрение ОПЕК+, куда, как отметил Варни, входит и Россия.
«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи)», – передает РИА «Новости» слова ведущего.
Варни добавил, что нынешние проблемы в США исходят от «первого дня Байдена у власти», когда тот подорвал «энергетическую независимость Америки». «Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется», – резюмировал телеведущий.
Напомним, Байден совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. На родине его критикуют за этот визит, но у Байдена нет другого выхода. По собственному признанию, помощь Эр-Рияда необходима ему для победы над Россией и Китаем.
Отношения между США и Саудовской Аравией обострились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи, который был известен своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.
Сенат США возложил ответственность за убийство на саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В начале апреля Госдеп ввел санкции против граждан Саудовской Аравии.
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В Латвии мужчину оштрафовали за ушанку с серпом и молотом
В Латвии мужчина оштрафован на 250 евро за прогулку в ушанке с серпом и молотом, сообщил представитель Рижской полиции Эрика Верзе.
На гуляющего в подобном виде пожаловался местный житель, который позвонил в полицию и объяснил, что по Зепниекалне ходит мужчина с символикой тоталитарного режима, следует из сообщения портала TVNET, передает ТАСС.
Полиция на месте обнаружила мужчину, похожего на описание звонившего.
«На голове у него была ушанка с серпом и молотом и пятиконечной звездой, а на груди была приколота георгиевская лента... Сотрудники Рижской муниципальной полиции возбудили дело об административном правонарушении по факту допущенного правонарушения и наложили на 52-летнего мужчину штраф в размере 250 евро», – говорится в сообщении.
Он в разговоре выразил поддержку действиям России на Украине, отказался снять символику.
Ранее парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V, а также проводить мероприятия ближе 200 метров к памятникам советским солдатам.
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Бразилия заявила о переговорах с Россией по покупке дизельного топлива
Власти Бразилии ведут переговоры с Россией о покупке дизельного топлива, сообщил в понедельник президент Бразилии Жаир Болсонару.
«Мы почти договорились о покупке в России дизельного топлива по гораздо более выгодной цене, чем Petrobras импортировал раньше [из других стран]», – передает ТАСС его слова.
Ранее Бразилия прокомментировала предложение G7 касательно ограничений закупочной цены на российскую нефть, заявив, что страна «не входит в G7», а потому «не следует ее внутренним решениям».
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
ЕС заявил о готовности усилить поддержку Шри-Ланки из-за кризиса
Евросоюз готов усилить поддержку населению Шри-Ланки на фоне развивающихся событий и призвал стороны ситуации в этой стране к диалогу и обеспечению демократической трансформации, следует из заявления европейской внешнеполитической службы.
«Евросоюз внимательно следит за развитием событий в Шри-Ланке. Мы призываем все стороны к сотрудничеству, сосредоточению усилий на мирном, демократическом и организованном переходном периоде. Лидеры всех сторон несут ответственность за то, чтобы проложить путь к урегулированию кризиса и нормализации ситуации. ЕС рассматривает возможности для усиления поддержки населения Шри-Ланки», – приводит текст заявления РИА «Новости».
Напомним, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице протестами и захватом резиденции. В субботу протестующие захватили резиденцию, перелезая через забор. Позже участники акций протеста в Шри-Ланке против президента страны Готабаи Раджапаксы захватили резиденцию премьер-министра Temple Trees.
Через некоторое время премьер Ранил Викрамасингхе подтвердил, что покинет свой пост. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен покинуть свой пост 13 июля.
Нефть подешевела на опасениях рецессии
Стоимость нефти в понедельник утром снижается, инвесторы по-прежнему опасаются за перспективы вокруг мировой экономики, что может отразиться на нефтяном спросе, при этом базовые факторы остаются поддерживающими, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,47%, до 106,52 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,79%, до 103,96 доллара, передает РИА «Новости».
Инвесторы начали неделю в осторожном тоне, так как опасения по поводу возможной рецессии сохраняются. Мировые центробанки склонны к повышению ставок для сдерживания рекордной инфляции, что может повлиять на мировую экономику и, следовательно, нефтяной спрос.
Вместе с этим базовые факторы продолжают удерживать нефтяные цены выше 100 долларов за баррель. Рынок остается дефицитным на фоне, в том числе, нефтяного эмбарго по отношению к российской нефти и ситуации вокруг свободных производственных мощностей у стран ОПЕК+ для наращивания добычи в соответствии с планом сделки.
"Хотя возможное влияние рецессии на спрос продолжает сдерживать настроения, преобладающее мнение, по крайней мере на данный момент, состоит в том, что долгосрочные структурные перебои, с которым сталкивается нефтяной рынок, поддержат цены", – приводит Bloomberg мнение управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса.
ЕС решил создать в Молдавии центр по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков
Евросоюз намерен создать в Кишиневе центр по борьбе с оргпреступностью, целью которого является усиление внутренней безопасности Молдавии и охраны ее границ, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон.
«В Молдавии уже находятся эксперты-криминалисты из двух стран ЕС. Сегодня Йоханссон подписала с главой МВД Молдавии Анной Ревенко соглашение об открытии в Кишиневе специального центра ЕС по борьбе с оргпреступностью. Благодаря этому, в республику будет направлена еще группа экспертов», – приводит сообщение РИА «Новости».
По словам Йоханссон, всего в деятельности центра будут участвовать представители 12 стран. «Они будут заниматься вопросами нелегальной торговли оружием, наркотиками и людьми, проблемами миграции, киберпреступности, экстремизма. Все это будет способствовать усилению внутренней безопасности Молдавии и охраны ее границ, а также станет важным звеном в деятельности ЕС в этих направлениях», – отмечается в сообщении.
В свою очередь Ревенко отметила, что благодаря созданию нового центра, Молдавия получит доступ к современным методам борьбы с оргпреступностью, усилит всесторонний обмен информацией на эту тему с европейскими специалистами.
Как сообщил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан, на встрече руководителей МВД стран ЕС речь шла в основном о влиянии конфликта на Украине на криминальную ситуацию в Европе, а также о проблемах, связанных с массовой миграцией с Украины в другие европейские страны. При этом Ракушан отметил, что, поскольку подавляющее большинство украинских мигрантов составляют женщины и дети, каких-либо серьезных проблем с ними органы МВД стран ЕС не зарегистрировали.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Вашингтон тайно поставляют оружие Кишиневу.
Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Роскосмосом по ExoMars
Совет Европейского космического агентства (ЕКА) решил прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars, заявил глава агентства Йозеф Ашбахер.
«Сегодня совет ЕКА обсудил ровер и посадочную платформу миссии ExoMars, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с Роскосмосом, – конфликт на Украине и принятые в этой связи санкции – продолжают преобладать», – сообщил Ашбахер, передает ТАСС.
Вследствие этого совет агентства поручил прекратить сотрудничество по программе.
«Новые идеи о дальнейших действиях с другими партнерами будут представлены на брифинге для СМИ 20 июля, подробности будут позже», – заключил он.
В марте ЕКА сообщило в невозможности дальнейшего сотрудничества с Роскосмосом по миссии ExoMars. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть ее подготовка и затянется на несколько лет.