Дипломаты оценили шансы на достижение в Стамбуле консенсуса по «зерновому вопросу»

Надежды на достижение консенсуса в Стамбуле по «зерновому вопросу» высокие, план ООН вполне реалистичный, заявил дипломатический источник.

«Встречи с делегациями в отдельности проводились как с российской стороной, так и с украинской. Они проходили в конструктивном русле, стороны открыты к переговорам. Надежды на то, что сегодня будет достигнут определенный консенсус по этому вопросу, очень высокие», – передает РИА «Новости» сообщение источника.

При этом касательно вопроса, насколько реалистичны пункты ООН по созданию коридора и механизма по контролю за процессом, отмечается, что «план вполне реалистичный». «Документ тщательно прорабатывался, обсуждался», – добавил он.

Также источник подчеркнул, что опасения и беспокойства России по работе коридора для вывода украинского зерна в Черном море должны быть учтены.

«Если мы говорим о соглашении, значит оно должно быть приемлемо для всех сторон. Есть опасения и беспокойства России, их надо обсуждать, находить пути выхода. В принципе, для этого и организована встреча в Стамбуле», – сказал он.

Кроме того, по словам дипломата, санкции в банковских и страховых операциях против России тоже учитываются.

«Имеются требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из России. Обойти стороной этот вопрос нельзя. Есть препятствия для российской стороны в области страхование судов, логистики, услуг в сфере перевозок и банковских операций в связи с наложенными санкциями. Эти моменты учтены, важно прийти к соглашению, которое обеспечит интересы всех сторон», – заключил источник.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы». Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна.