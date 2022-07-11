|
|
Компания Mercedes-Benz собралась пересмотреть формат присутствия в России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Немецкая компания Mercedes-Benz пересматривает формат присутствия в России и может продать имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров, сообщили осведомленные источники.
Возможная схема – переход прав дистрибутора к дилеру. При этом завод Mercedes-Benz в РФ в сделку не входит. Если сделка состоится, то Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую, сообщает «Коммерсант».
По словам осведомленного источника, компания Mercedes-Benz продает имущество в России, принадлежащее «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибутор марки в стране), одному из дилеров. Среди претендентов источники называют «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор».
Другой источник издания отметил, что «Мерседес-Бенц Рус» обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги. Ранее компания не распродавала имеющийся склад автомобилей в РФ, опасаясь санкций, говорит еще один источник издания, поэтому речь может идти о получении одним из дилеров прав дистрибутора Mercedes на российском рынке. О том, что предметом сделки является договор дистрибутора, говорит и другой источник. Один из дилеров сообщил, что подписал соглашение о неразглашении.
Источник издания среди дилеров, не названных выше, отмечает, что в начале июля сотрудники офиса Mercedes-Benz в РФ начали массово искать работу. Однако, по его словам, аналогичные примеры есть и по другим маркам, в том числе Volkswagen. Другой источник отметил, что речь, скорее всего, шла о добровольном увольнении, а не о сокращении.
В Mercedes-Benz сказали, что компания рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России: «Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений».
У Mercedes-Benz есть также автозавод в подмосковном Есипово, и никто из источников издания не говорит о том, что этот актив войдет в будущую сделку.
«Сейчас много западных компаний размышляет про уход с [российского] рынка. Мы не видели объявление о продаже бизнеса «Мерседес-Бенц»,– заявил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.– Наш интерес всегда в расширении своего текущего бизнеса или в выходе на новые сегменты. Безусловно, в таких сделках покупатель предлагает некоторый дисконт к обычной цене – это премия за риск и готовность осуществить сделку сейчас. Но бизнес импортера и тем более производителя – это не просто продажа торговой компании: есть много нюансов, связанных с исполнением обязательств перед клиентами, поэтому нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы участвовать в таких сделках».
Один из источников издания выступил с утверждением, что шансов получить имущество или права дистрибутора якобы больше всего у «Панавто»: дилер и немецкий автоконцерн имеют давние хорошие отношения.
Сергей Удалов из «Автостата» считает, что как минимум сам центр Mercedes-Benz на Ленинградском шоссе представляет интерес для дилеров: «Это неплохой флагманский центр, и само место известное и ходовое». «Держать имущество и персонал, понимая, что в ближайшее время это будет только съедать деньги, сложно»,– объясняет он возможные причины действий Mercedes-Benz. В любом случае, считает аналитик, эти потери легко восполнить при улучшении ситуации на рынке в отличие от продажи завода.
При переходе прав дистрибутора к дилеру, говорит Удалов, Mercedes-Benz формально прекращает работу в РФ напрямую: «Такая схема присутствия практиковалась в 2000-е годы – например, «Рольф» был дистрибутором Mitsubishi. Сейчас это может быть временным решением для возможного будущего возвращения на рынок с прямым присутствием». Он добавил, что присутствие через дилера часто практикуется в мире «на не самых крупных и важных рынках для компаний».
Напомним, в июне на концерны Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco пожаловались в Генпрокуратуру. Ранее ряд иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и другие. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие потрясения ждут российский авторынок.
Зеленский приказал ВСУ силой вернуть юг Украины
|
|
Украинские войска получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times.
«Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны. Президент [Украины Владимир Зеленский] отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели», – приводит ТАСС слова Резникова о намерении ВСУ отвоевать юг Украины.
Как подчеркнул Резников, численность ВСУ достигает «примерно 700 тыс. человек», а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около «1 млн человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками». Он считает, что в выполнении стоящих перед ВСУ задач должны помочь западные вооружения и призвал страны НАТО нарастить их поставки. Он также рассказал, что подготовку на территории Великобритании сейчас проходят две бригады украинских военных.
Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая «деоккупация», которую собираются проводить Вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы». В тот же день российская ПВО сбила над Мелитополем ударный беспилотник ВСУ.
Тем временем зампредседателя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о большом числе желающих получить гражданство России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Возвращение турбины Газпрому не спасет Европу от энергокризиса
|
|
«Решение вернуть турбину для «Северного потока» принимала не Канада, а весь Запад, в том числе США», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Станислав Митрахович. Ранее сообщалось, что Киев негативно воспринял решение Оттавы вернуть Берлину турбину для «Северного потока».
«Если говорить о том, почему Канада отреагировала на запрос Берлина вернуть турбину, а не на возмущение Киева, то ответ очевиден: роль Германии выше роли Украины в мире», – заявил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам эксперта, несколько последних недель происходил торг внутри коллективного Запада по поводу того, что делать с этими турбинами. «Некоторые придерживались точки зрения, что Россия испугается давления, пойдет на уступки, можно будет не возвращать турбины или передоговориться на других условиях. Но Москва не поддалась на такие «приемчики», указав: либо вы решаете вопрос с турбинами сейчас, либо «Северный поток» не будет работать на полную мощность, и ФРГ не сможет получать весь требуемый газ», – отметил он.
Запад пытался решить все кулуарно, но затем выяснилось, что нужна публичная просьба Берлина. «То есть нельзя сказать, что Канада подумала и решила изменить часть санкционной политики: это был ответ на запрос ФРГ. Причем решение о поставке турбины Германии было решением коллективного Запада. И, думаю, без США тут тоже не обошлось. Но вообще-то по этой процедуре должно пройти несколько турбин и другое оборудование. Поэтому это не конец истории», – спрогнозировал он.
Кроме того, напомнил аналитик, по газопроводу «Ямал» газ не идет с востока на запад, по территории Украины поставки ограничены, Литва и Финляндия от России напрямую газ тоже не получают.
«Общий объем поставок в Европе по сравнению с июнем прошлого года меньше примерно в три раза. Это стало результатом собственной европейской политики в отношении России. И сейчас мяч на стороне Запада: либо он тормозит санкционное давление, в том числе и по турбинам для «Северного потока», и по другим трекам, либо существенно сокращает энергопотребление. Впрочем, европейским странам в любом случае придется вводить нормирование потребления энергоресурсов, а химическим заводам – уменьшать объемы выработки», – подчеркнул Митрахович.
Ранее глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока». «Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть).
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину. сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в Монреале, об этом ранее сообщал министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта.
Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен. Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Группу «Би-2» освистали во время выступления на церемонии закрытия Суперкубка
|
|
В Санкт-Петербурге болельщики освистали группу «Би-2» после завершения матча за Суперкубок России между петербургской футбольной командой «Зенит» и московским ФК «Спартак».
С первых минут появления музыкантов на поле «Газпром Арены» фанаты петербургского клуба «Зенит» начали освистывать артистов. Болельщики выкрикивали «пошли вон», «домой», а также скандировали ряд нецензурных выражений.
Видео с этими высказываниями опубликовало Ura.ru в своем Telegram-канале.
В чем именно причина такого поступка болельщиков – неизвестно. Как написала Газета.Ru, Лева Би-2 вышел на сцену в шарфе «Спартака», чем, возможно, вызвал негодование у петербуржцев.
«Это хорошо. Но гонорар «Би-2» все равно получат. Это плохо. А все потому, что кто-то из высоких руководителей Санкт-Петербурга очень боится Шнура», – отметили в Telegram-канале МИГ.
Отмечается, что изначально в финале матча должна была выступить группировка «Ленинград», однако концерт сорвался за несколько дней до игры.
Накануне игроки петербургской футбольной команды «Зенит» разгромили московский ФК «Спартак» в матче за Суперкубок России. Встреча проходила на домашнем стадионе «Зенита» в Петербурге.
Напомним, российская рок-группа «Би-2» 28 апреля отменила концерт в Омске. По данным Om1.ru, причиной стал баннер в поддержку президента, который не сняли со сцены перед концертом.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова призвала перестать травить рок-группу «Би-2» после того, как музыканты отказались выступать в Омске на сцене.
30 апреля музыкальная группа «Би-2» подробно объяснила отмену концерта в Омске, заявив, что музыканты придерживаются концепции «без политики», а в срыве они обвинили саму площадку.
В ЛДПР предложили переименовать президента России в правителя
|
|
Либерал-демократы выступили с инициативой заменить иностранный термин «президент» на «правитель», пока слово «не укоренилось окончательно», сообщили в пресс-службе думской фракции ЛДПР.
«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и много позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание «глава государства» или слово «правитель». И то, и другое понятнее русскому уху», – рассказали в ЛДПР, передает РИА «Новости».
Также там напомнили, что такой тезис был в числе поправок от ЛДПР во время внесения изменений в Конституцию в 2020 году, но не был учтен.
«Президент 1991 года и президент нынешний – это два разных по статусу лица. (Бориса) Ельцина в 1991 году избрали по еще Конституции РСФСР, а сейчас глава государства избирается по Конституции России, принятой в 1993 году», – отметили во фракции.
В ЛДПР также добавили, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский, хоть и не выиграл выборы 1991 года, но стал их триумфатором, заняв невероятное третье место с 6,2 млн голосов. «Советские партийные бонзы были шокированы таким результатам простого беспартийного юриста, который очаровал Россию своим талантом просто и наглядно объяснять даже самые сложные процессы в стране и мире», – подчеркнули там.
Именно этот успех позволил Жириновскому в 1993 году войти в состав Конституционного совещания, добавили либерал-демократы.
«Наша партия поддержала принятие Основного закона, потому что в те грозовые годы продолжение беззакония было опаснее, чем принятие далекой от совершенства Конституции. Тем не менее, это не значит, что сегодня мы не можем ее исправить», – сообщили в ЛДПР.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предлагал заменить термин «импортозамещение» на «технологический суверенитет» или «технологическая независимость».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кандидат в премьеры Британии оправдался за призыв «выслать россиян»
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, глава международного комитета британской палаты общин Том Тугендхат оправдался за свои слова о том, что из страны можно выслать всех российских граждан.
В день начала российской специальной военной операции на Украине Тугендхат, выступая в палате общин, выразил мнение, что всех россиян можно выслать из Великобритании. «Но я также хочу добиться того, чтобы люди, которые представляют угрозу и подрывают нашу безопасность, не нашли здесь убежище», – сказал Тугендхат в интервью телеканалу Sky News, сообщает РИА «Новости».
Политик подчеркнул, что хочет «защитить тех российских граждан, которые законно находятся в Великобритании и которым требуется защита».
В четверг Тугендхат заявил, что будет выдвигаться на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании.
Напомним, официально о желании бороться за пост премьера объявила генпрокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен. Ее соперниками могут стать экс-глава МИД Лиз Трасс, экс-министр финансов Надим Захави, бывший глава Минфина Риши Сунак, экс-глава Минздрава Саджид Джавид и экс-министр обороны Бен Уоллес.
Принять участие в борьбе за пост премьера также могут глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, замглавы министерства торговли Пенни Мордонт и бывший глава МИД Джереми Хант.
Премьер Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Министр обороны Украины признал множество потерь украинских войск
|
|
Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинские войска столкнулись с множеством потерь.
Киев добивается от партнеров ракет еще большей дальности. Как отмечает Резников, Украине нужны РСЗО с радиусом действия 150 километров, передает РИА «Новости».
«Нам нужно снабдить припасами наши взводы, сменить их и произвести замены еще и потому, что у нас много потерь», – отметил он в интервью газете Wall Street Journal.
По словам Резникова, Украине требуется больше оружия, в частности, беспилотников. У дронов, которые отправляли США, нет ПО, которое бы предотвратило «глушение», подчеркнул он.
Согласно министру, противотанковые комплексы NLAW и Javelin все еще необходимы, но «уже не в приоритете» из-за изменений в характере боевых действий.
Напомним, Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело к катастрофическим потерям у ВСУ, заявил эксперт Александр Кочетков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны заявило об уничтожении обстреливавших Донецк американских гаубиц М777
|
|
Российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, сообщили в Минобороны России.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42 районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
В ведомстве также отметили, что ВКС России за сутки уничтожили три пункта управления в районах Соледара, Миньковки и Бахмута Донецкой народной республики, живую силу и военную технику в 16 районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харькова.
Там уточнили, что для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Ранее в Минобороны заявили, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ле Пен назвала неэффективными санкции против России
Лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что санкции ЕС против России оказались совершенно неэффективными.
«Санкции (против России) оказались совершенно неэффективными... Санкции обогатили Россию, более того, они больше санкционировали французов, чем Россию», – сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV, сообщает РИА «Новости».
По ее словам, именно антироссийские санкции оказались первопричиной растущей инфляции.
Так же Ле Пен заявила, что Украина ошибается, раз считает, что может победить Россию военным путем. По ее словам, украинцам нужно искать дипломатический путь урегулирования конфликта.
Инфляция во Франции достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. Как сообщил Национальный институт статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги во Франции составит 5,8%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев негативно воспринял решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
|
|
Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину Газпрому для «Северного потока».
«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», – написал Макогон на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), сообщает РИА «Новости».
По его мнению, «даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит», в частности через Польшу и Украину.
Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Еще один житель Новой Каховки рассказал, как передавал СБУ координаты ВС России
Еще один задержанный житель Новой Каховки сообщил в показаниях о том, как передавал СБУ координаты расположения российских войск для нанесения ударов по городу, в результате которых пострадали в том числе и мирные граждане.
Пользователь одного из ботов Telegram-канала для помощи украинским войскам Вячеслав Ткаченко рассказал в ходе допроса, что после его комментариев в сети на него вышли сотрудники СБУ с предложением о передаче локаций и с расспросами об обстановке в городе, сообщает РИА «Новости».
«Ткаченко Вячеслав Александрович... скидывал (координаты) лесопосадки. Там находилась техника, КамАЗы, «Уралы» и личный состав... Это я скинул, он (сотрудник СБУ) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь», – сказал Ткаченко.
Он признал свою вину и сказал, что сделал это по глупости.
«Я понимаю (что мои действия привели к гибели мирных людей), виноват был, по тупости все сделал», – сказал Ткаченко.
Он рассказал, что задержан был из-за того, что пьяный пел песню, а в телефоне позднее обнаружилась его переписка с СБУ.
Ранее сообщалось, что СБУ использовало администратора городского канала в соцсетях для наводки ракетных ударов по Новой Каховке.
Немцы обрадовались увольнению посла Украины Мельника
|
|
Увольнение посла Украины в ФРГ Андрея Мельника является радостным событием для многих немцев, читатели немецкой газеты Die Welt поделились своим мнением на этот счет.
«В последние несколько месяцев я недоумевал, почему наше правительство терпит оскорбительные и самонадеянные инсинуации посла Украины. Видел я несколько ток-шоу с ним. Какая радость, что он уезжает из Германии», – цитирует комментарий пользователя Heinz R РИА «Новости».
«Я рад, что этого невыносимого парня здесь больше не будет. Жалко только, что его отозвал Киев: я бы предпочел, чтобы его выгнали мы», – считает Andreas A.
«Пока! Надеюсь, больше не увидимся!» – написала Claudia K.
«Он противный дерзкий националист. Хорошо, что нам больше не нужно будет его терпеть», – отметил Andreas B.
«Его теперь наверняка часто можно будет встретить в Мюнхене, у могилы его героя Бандеры», – сыронизировал Daniel D.
«Хороший день для Германии и бальзам на измученную душу!» – подчеркнул Gordon
«Какое облегчение, что мне больше не нужно будет видеть или слышать этого парня!» – написала Sabine M.
«Давно назревший шаг. Мельник уже несколько месяцев был невыносим в качестве дипломата», – заключили читатели.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова назвала отъезд Трасс перед заседанием G20 «глубинным бойкотом» России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «глубинным бойкотом» делегации из России отъезд главы британского МИД Лиз Трасс еще до начала заседания «двадцатки» на Бали в связи с отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации – уехала накануне», – сказала она в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия-1», передает РИА «Новости».
Ранее Захарова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки.
В пятницу в МИД России сообщили, что российские партнеры на совещании глав МИД (СМИД) G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.
Захарова также заявляла о провале бойкота России на G20 еще до его начала.
Байден назвал целью визита в Саудовскую Аравию противостояние России
|
|
Прямое взаимодействие с Саудовской Аравией необходимо для противостояния России и победы в конкурентной борьбе с Китаем, заявил президент США Джо Байден перед предстоящим визитом в королевство.
Глава США в преддверии критикуемой многими поездки написал статью для газеты Washington Post, в которой, в частности, заявил, что Эр-Рияд работает с Вашингтоном над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее.
«Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной и безопасной. Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира», – передает слова Байдена РИА «Новости».
По его словам, Саудовская Аравия – одна из стран, которая может «напрямую влиять на результаты такой работы».
Целью встречи с саудовскими лидерами, которая намечена на пятницу, Байден назвал укрепление и развитие «стратегического партнерства, основанного на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям».
В числе лидеров, с которыми увидится Байден, будет наследный принц Мухаммед бен Сальман, которого в США подозревают в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
«В отношении Саудовской Аравии мы отменили унаследованную политику открытого чека. Я обнародовал доклад разведки об убийстве Джамаля Хашукджи, ввел новые санкции. <...> 76 раз применил запрет на выдачу виз в рамках нового правила отказывать во въезде в США всякому, кто уличен в преследовании диссидентов за рубежом», – заявил президент США.
Вашингтон ввел санкции против окружения наследного принца после убийства Хашукджи, которого расчленили в 2018 году в саудовском консульстве в Стамбуле. В американских спецслужбах полагают, что Мухаммед бен Сальман знал об убийстве, и приказ исполнителям мог исходить от него. Саудовские власти отрицают это.
Между тем Байден утверждает, что с самого начала его целью было «переориентировать, а не разорвать» отношения со страной, которая 80 лет выступает стратегическим партнером США. Он отметил вклад Саудовской Аравии в восстановление единства шестерки аравийских монархий, поддержку перемирия в Йемене и работу «с моими экспертами над содействием стабилизации нефтяных рынков вместе с другими производителями ОПЕК».
Захарова пообещала достойный ответ на проблему с калининградским транзитом
Если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнеры, в данном случае Еврокомиссия, Евросоюз, должны понимать, что часики тикают, и терпение не безгранично... Никто официально в детали их не посвящал... но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным», – сказала она в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которой размещен в Telegram-канале Захаровой.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. В четверг в Кремле отмечали, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область.
В пятницу Захарова сообщала, что российская сторона примет в отношении литовской и европейской сторон жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Помпео спрогнозировал сдвиг в политике США после промежуточных выборов
Ноябрьские промежуточные выборы в США изменят ситуацию в стране и приведут к сдвигу в американской политике, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео в интервью греческой газете «Вима тис кириакис». Он находился в Афинах на конференции Economist.
На вопрос, чего он ожидает от промежуточных выборов и как оценивает перспективы Республиканской партии, Помпео ответил, что все увидят реакцию американцев на нынешнюю жизнь. По его мнению, победят многие республиканцы, сообщает РИА «Новости».
«Я долго работал над подготовкой к этим выборам. Я участвую в кампаниях за кандидатов-республиканцев, которые имеют те же взгляды, что и я, на Америку и образ, который она должна иметь в мире», – сказал Помпео. «Думаю, мы увидим реакцию американцев на то, чем они живут каждый день. Детского молока не хватает, бензин для их машин очень дорог, летом они попытаются охлаждать свои дома электричеством в Фениксе и Флориде, а зимой отапливать их в Висконсине и Мэне, и обнаружат, что им не сделать это и что семейные бюджеты рухнули», – сказал политик.
По его мнению, ноябрьское голосование покажет, что американцы «больше этого не допустят».
«Это не партийный вопрос, он политический и глубоко американский. Поэтому я думаю, что мы увидим подъем большинства американцев, и это будет важно и для остального мира», - сказал он.
На вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты США в 2024 году, Помпео ответил, что это вероятно, но пока он не знает.
Помпео был госсекретарем в администрации Трампа с апреля 2018 года по январь 2021 года, до этого возглавлял ЦРУ.
Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. Предстоит переизбрать все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате. Также будут проведены выборы губернаторов 39 штатов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД