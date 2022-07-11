Компания Mercedes-Benz собралась пересмотреть формат присутствия в России

Немецкая компания Mercedes-Benz пересматривает формат присутствия в России и может продать имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров, сообщили осведомленные источники.

Возможная схема – переход прав дистрибутора к дилеру. При этом завод Mercedes-Benz в РФ в сделку не входит. Если сделка состоится, то Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую, сообщает «Коммерсант».

По словам осведомленного источника, компания Mercedes-Benz продает имущество в России, принадлежащее «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибутор марки в стране), одному из дилеров. Среди претендентов источники называют «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор».

Другой источник издания отметил, что «Мерседес-Бенц Рус» обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги. Ранее компания не распродавала имеющийся склад автомобилей в РФ, опасаясь санкций, говорит еще один источник издания, поэтому речь может идти о получении одним из дилеров прав дистрибутора Mercedes на российском рынке. О том, что предметом сделки является договор дистрибутора, говорит и другой источник. Один из дилеров сообщил, что подписал соглашение о неразглашении.

Источник издания среди дилеров, не названных выше, отмечает, что в начале июля сотрудники офиса Mercedes-Benz в РФ начали массово искать работу. Однако, по его словам, аналогичные примеры есть и по другим маркам, в том числе Volkswagen. Другой источник отметил, что речь, скорее всего, шла о добровольном увольнении, а не о сокращении.

В Mercedes-Benz сказали, что компания рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России: «Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений».

У Mercedes-Benz есть также автозавод в подмосковном Есипово, и никто из источников издания не говорит о том, что этот актив войдет в будущую сделку.

«Сейчас много западных компаний размышляет про уход с [российского] рынка. Мы не видели объявление о продаже бизнеса «Мерседес-Бенц»,– заявил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.– Наш интерес всегда в расширении своего текущего бизнеса или в выходе на новые сегменты. Безусловно, в таких сделках покупатель предлагает некоторый дисконт к обычной цене – это премия за риск и готовность осуществить сделку сейчас. Но бизнес импортера и тем более производителя – это не просто продажа торговой компании: есть много нюансов, связанных с исполнением обязательств перед клиентами, поэтому нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы участвовать в таких сделках».

Один из источников издания выступил с утверждением, что шансов получить имущество или права дистрибутора якобы больше всего у «Панавто»: дилер и немецкий автоконцерн имеют давние хорошие отношения.

Сергей Удалов из «Автостата» считает, что как минимум сам центр Mercedes-Benz на Ленинградском шоссе представляет интерес для дилеров: «Это неплохой флагманский центр, и само место известное и ходовое». «Держать имущество и персонал, понимая, что в ближайшее время это будет только съедать деньги, сложно»,– объясняет он возможные причины действий Mercedes-Benz. В любом случае, считает аналитик, эти потери легко восполнить при улучшении ситуации на рынке в отличие от продажи завода.

При переходе прав дистрибутора к дилеру, говорит Удалов, Mercedes-Benz формально прекращает работу в РФ напрямую: «Такая схема присутствия практиковалась в 2000-е годы – например, «Рольф» был дистрибутором Mitsubishi. Сейчас это может быть временным решением для возможного будущего возвращения на рынок с прямым присутствием». Он добавил, что присутствие через дилера часто практикуется в мире «на не самых крупных и важных рынках для компаний».

Напомним, в июне на концерны Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco пожаловались в Генпрокуратуру. Ранее ряд иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и другие. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие потрясения ждут российский авторынок.