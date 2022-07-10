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Синоптики рассказали о погоде в столице
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В воскресенье синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет плюс 20. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до 25 градусов. На протяжении всего дня возможен небольшой дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер прогнозируется восточный, силой 2-4 м/с, при грозе – с порывами до 17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.
Рогозин отказался говорить с главой НАСА
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ему не о чем говорить с главой НАСА Биллом Нельсоном, пока США не отменят санкции, в том числе те, которые относятся к обеспечению российского сегмента Международной космической станции.
«Странно, что НАСА вдруг взбрыкнуло и делает какое-то политическое заявление. Вчера мне сообщили, что сенатор Нельсон, который возглавляет НАСА, хочет со мной переговорить по телефону. А о чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле, потому что пусть санкции сначала свои отменяют незаконные, которые введены в отношении наших предприятий, в том числе тех, которые имеют отношение непосредственно к обеспечению Международной космической станции – российского сегмента», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.
«Роскосмос принял ответные санкции, но если они будут себя так вести, мы еще добавим», – отметил Рогозин.
Ранее несколько американских СМИ сообщили, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) осудило Россию за использование МКС в политических целях, в частности для поддержки специальной военной операции на Украине. В заявлении не уточнялось, в связи с чем оно было распространено. СМИ связали это с тем, что в июле российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив таким образом освобождение ЛНР.
В свою очередь Рогозин заявил, что российская сторона будет делать на своем сегменте МКС все, что посчитает нужным и полезным. По его словам, именно США политизировали сотрудничество в космосе, введя санкции против предприятий госкорпорации и ряда руководителей отрасли.
Добавим, что накануне Рогозин в ответ на обвинения НАСА заявил, что США первыми попрали принцип «космос вне политики». Он также заявил о попытках американцев «задушить русский космос».
Названы «три рычага» России для давления на Запад
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У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение в отношениях с Западом на фоне кризиса на Украине, пишут СМИ.
«Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться», – заявил Ульрих Райц в статье для Focus.
В частности, он указал, что Запад не смог дипломатически изолировать Россию, о чем свидетельствует встреча глав МИД стран G20, на которой многие государства отказались от критики в адрес Москвы по Украине, передает РИА «Новости».
Кроме того, Запад не смог изолировать Россию экономически, поскольку зависит от ее энергоресурсов – так, Германия боится закрытия газопровода «Северный поток» на техническое обслуживание на неопределенный срок. заявил Райц.
При этом Россия выражает готовность к ведению переговоров по Украине, о которой заявил глава российского государства Владимир Путин. Москва подает важный сигнал тем, кто выступает за отмену санкций в Европе. По словам Путина, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем сложнее будет договориться.
Напомним, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские партнеры на совещании глав МИД стран G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала.
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Президент Германии заставил Зеленского оправдываться
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После того, как Киев отменил визит Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину, президент Германии провел жесткий телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщают немецкие и украинские источники.
После скандала Германия работала над урегулированием ситуации и согласовала телефонный разговор Штайнмайера и Зеленского. Как пишет Spiegel, позднее было объявлено, что «обмен мнениями был «очень важен» для президентов». Штайнмайер «выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев». «Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу – но на этот раз из-за Штайнмайера», – приводит РИА «Новости» текст статьи.
Как выяснил Spiegel, Зеленский выразил сожаление, назвал отмену визита «крупным недоразумение» и предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая. Дата оказалась неудобной для Штайнмайера, который к тому же захотел обсудить отмену прошлого визита подробнее, прежде чем планировать новый.
Spiegel отмечает, что инцидент стал историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил в отношении главы государства, из-за чего президент Германии потребовал объяснений. Зеленский «заявил, что ничего не знал об инциденте». Это рассердило Штайнмайера, так как «вся корреспонденция была у него перед глазами». «Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас», – приводит его слова Spiegel.
Зеленский еще раз «попытался сменить тему», Штайнмайер «задал вопрос в третий раз, в результате получив уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от украинца». Как пишет Spiegel, Штайнмайер заявил: «Ладно, оставим тему».
В его администрации удивились настойчивости обычно спокойного Штайнмайера, но заявили, что гордятся реакцией своего руководителя, который не стал терпеть унизительное обращение Киева.
Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило». По информации СМИ, осенью он будет отозван на родину. Немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД Украины.
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Появились сведения о тайных переговорах США и Европы об окончании конфликта на Украине
Соединенные Штаты и их ключевые европейские союзники в секретном порядке обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине, сообщает немецкая газета Welt.
«Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения войны», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Подробностей по этому поводу не приводится. По мнению автора статьи, причины «замешательства» Запада найти нетрудно: за «дипломатическое решение» конфликта выступают большинство европейских избирателей.
На Западе в последнее время все чаще звучат призывы к Украине подумать о территориальных уступках ради завершения конфликта с Россией. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг допускал возможность территориальных уступок со стороны Украины.
Американская газета National Interest писала, что Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны. В свою очередь французский портал AgoraVox писал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в течение нескольких недель проводили регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Кроме того, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Канада решила вернуть турбину для «Северного потока» Газпрому через Германию
Канадские власти вернут Германии турбину Siemens для газопровода «Северный поток», Берлин передаст ее Газпрому, сообщили источники.
Власти Канады приняли соответствующее решение. Как сообщает Reuters, Берлин подтвердил, что правительство получило «позитивный сигнал» от Оттавы. Газпрому турбину передаст Германия, чтобы Канада не нарушила введенных против российской компании санкций. Пока данных о доставке турбины нет, передает ТАСС.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла страны в Германии Андрея Мельника, сообщают информационные агентства.
«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», – цитирует документ ТАСС.
СМИ утверждали, что Мельник будет отозван на родину осенью.
Власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
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Убийца Абэ рассказал о причинах стрельбы в экс-премьера Японии
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Тэцуя Ямагами, который застрелил бывшего главу кабмина Японии Синдзо Абэ, на допросе рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи. Источники не исключили, что замешана религиозная организация.
Ямагами заявил, что Абэ принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Как сообщил Ямагами, его «мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос», передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Не сообщается, о какой «группе лиц» говорит Ямагами. Полиция не стала давать комментарии по этому поводу, заявив, что действует в интересах следствия. Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что речь может идти о некой религиозной организации, к которой, по мнению нападавшего, Абэ имел отношение. Официально эта информация на данный момент не подтверждалась.
Как сообщает «Киодо», на допросе Ямагами признался, что изначально планировал нападение на главу религиозной организации, но впоследствии решил убить Абэ, так как считал, что бывший премьер-министр Японии также имеет отношение к этой религиозной группе. Название организации не разглашается.
Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ.
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Еврочиновник предрек серьезные потрясения из-за кризиса в энергетике
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Этой зимой Европа рискует погрузится «в очень, очень серьезные конфликты и распри» из-за нехватки энергоносителей, заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью The Guardian.
Тиммерманс подчеркнул, что предотвращение угрозы массовых беспорядков этой зимой должно получить приоритет над решением климатического кризиса. «Если наше общество погрузится в очень, очень серьезные конфликты и распри из-за отсутствия энергоресурсов, мы, конечно, не достигнем наших климатических целей. Мы определенно не добьемся того, чего нам нужно, если нехватка энергоносителей приведет к серьезным потрясениям в наших странах. Нам нужно убедиться, что люди не замерзнут предстоящей зимой», – приводит его слова RT.
По словам Тиммерманса, если этой зимой многие люди будут вынуждены страдать от холода из-за того, что не смогут позволить себе заплатить за отопление, это будет иметь катастрофические последствия и для преодоления климатического кризиса.
«Я достаточно долго занимаюсь политикой, более 30 лет, чтобы понять, что люди больше всего беспокоятся о нынешнем, а не о долгосрочном кризисе. Если мы не справимся с текущим кризисом, мы, безусловно, собьемся с пути преодоления долгосрочного кризиса», – подчеркнул он.
Тиммерманс отметил, что его цель состоит в том, чтобы не позднее 1 ноября заверить население ЕС в том, что оно не столкнется с отопительным кризисом этой зимой. «Я искренне верю, что если мы не можем дать эту гарантию, то общество окажется на грани, как это происходит повсюду из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, стремительного роста цен на продовольствие», – заявил вице-президент Еврокомиссии. Он добавил, что Россия «использует все средства, чтобы посеять раздор в наших обществах, поэтому мы должны подготовиться к очень трудному периоду».
Европе придется прибегнуть к использованию угля, констатировал вице-президент ЕК. «Если бы мы прямо сейчас просто сказали, что больше не будем использовать уголь, мы бы не сумели убедить население некоторых стран-членов ЕС и способствовали бы еще большему росту напряженности в нашем обществе», – отметил Тиммерманс.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят. По его словам, новые санкции против России могут привести к катастрофе на мировом энергетическом рынке. Российский лидер также отмечал, что попытки европейцев заместить российские энергоресурсы приводят лишь к росту цен на газ.
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить.
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Трамп: Нашу страну унизили и поставили на колени
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Соединенные Штаты находятся в упадке, невинных убивают на улицах, а нынешние власти напрасно читают нравоучения другим людям и государствам, заявил экс-президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе.
«Мы нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Осмеливаясь читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений, мы читаем лекции другим. У нас не останется страны, если мы не остановим быстро это разрастающееся варварство», – приводит его слова РИА «Новости».
Он выразил мнение, что первым делом страну нужно сделать безопаснее. Закон попран, а политика в области предотвращения преступлений слаба при новой администрации, пояснил Трамп, приведя в пример случай массового убийства 4 июля в пригороде Чикаго.
Кроме того, граница защищена хуже, чем когда-либо, и страну заполонили наркотики, посетовал экс-президент.
Согласно последним соцопросам, Трамп популярнее действующего президента США Джо Байдена и одержал бы победу на выборах, если бы они проводились сейчас.
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Названы способные наблюдать за спецоперацией на Украине российские спутники
Как минимум три вида российских космических аппаратов могут следить за ходом спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.
Делать снимки Украины могут спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус» и «Метеор». Кроме того, зона спецоперации может попадать на изображения, сделанные аппаратом «Арктика-М». Однако «Арктика-М» расположен на высокой орбите, передает ТАСС.
Напомним, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что российские спутники снимают территорию украинских центров принятия решений, геоаналитика в режиме реального времени передается «туда, где она сейчас более всего нужна».
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Российские Су-35с и МиГ-31бм сбили два украинских самолета Су-25
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В ходе российской спецоперации по защите Донбасса самолетами Су-35с и МиГ-31бм ВКС России в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, сообщается, что в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерьской бригады ВСУ уничтожено свыше 75-ти националистов и около 30-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники.
«В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражен пункт временной дислокации националистического батальона «Торнадо». Уничтожено более 40-ка боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники», – сообщает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.
По данным МО, в результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар уничтожено более 30% военнослужащих и выведено большая часть артиллерийских орудий.
Помимо этого, в районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30-ти украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 22-м пунктам управления, в том числе: 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригады в районе Покровское Донецкой Народной Республики, подразделениям артиллерии на огневых позициях в 72-х районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова», – говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Першетравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Бражковка, Зеленое, Яковенково, Пески-Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк и Святогорск Донецкой Народной Республики», – сообщает Минобороны.
В районах населенных пунктов Долгенькое Харьковской области и Горное Донецкой Народной Республики перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», отметили в МО РФ.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Союзные силы выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в Донецкой Народной Республики, где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», – сообщил Киселев ТАСС.
Также, по словам Киселева, был нанесен ракетный удар по большому скоплению ВСУ на окраине города Северска. Помощник министра отметил, что в результате удара украинские формирования понесли большие потери.
В понедельник Киселев сообщал, что подразделения союзных сил после освобождения Лисичанска находятся на подступах к Артемовску. В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили до 350 человек и 20 бронемашин из состава двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска в ДНР.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки
Протестующие смогли проникнуть в здание резиденции президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы после окружения, сообщают местные СМИ.
О подробностях прошествии пока неизвестно. Об инциденте со ссылкой на местное телевидение сообщает агентство France-Presse, передает ТАСС.
Ранее президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в Twitter (запрещен в России) попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы «Аэрофлота» на остров.
Газета ВЗГЛЯД подробно описывала происходящее на Шри-Ланке: жители острова испытывают значительную нехватку товаров.
Стало известно о «наркотике изнасилования» на вечеринке с участием Шольца
Нескольким женщинам на мероприятиях с участием канцлера Германии Олафа Шольца подмешивали «наркотик изнасилования», сообщают СМИ со ссылкой на переписку в чате членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
К «наркотикам изнасилования» причисляют вещества, которые злоумышленники подмешивают, чтобы человек стал недееспособным и не мог сопротивляться, такое используют для совершения сексуального насилия.
Происшествие случилось 6 июля на вечеринке парламентской фракции СДПГ, в которой участвовали около 1 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Tagesspiegel.
Глава фракции в бундестаге Матиас Мартин сообщил в письме депутатам партии, что на вечеринке «явно» имели место посягательства с «наркотиком изнасилования».
«Это возмутительное происшествие, о котором мы немедленно сообщили в полицию бундестага», – заявил Мартин.
Всего к данному моменту зафиксировано пять пострадавших, берлинская полиция проводит расследование.
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Грузинские депутаты увидели оскорбление в словах американского посла
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Посол США в Грузии Келли Дегнан подверглась жесткой критике со стороны влиятельных грузинских депутатов, американский дипломат якобы поддерживает «партию войны» в стране, ответ Денган на эти подозрения они сочли «оскорбительным», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Член парламента, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что посол «оскорбила народного избранника Михаила Кавелашвили», который накануне отправил ей открытое письмо с острыми вопросами.
«Посол нанесла оскорбление члену парламента Грузии. Мягко говоря, это вызывает сожаление. Это оскорбительно для парламента и государства», – сказал руководитель правящей партии в эфире грузинского телеканала PosTV.
«К сожалению, посол обвинила депутата во лжи», – сказал Кобахидзе.
Келли Дегнан заявила, что «даже не смогла дочитать до конца письмо Михаила Кавелашвили, так как оно было наполнено неправдой и конспирологическими теориями».
Другой депутат, Дмитрий Хундадзе заявил, что ответ посла США «оскорбителен для грузинского избирателя» и «углубляет поляризацию в грузинском обществе».
Парламентарий сказал, что таким ответом Дегнан нарушила «западные стандарты», не удосужившись дочитать письмо парламентария до конца и публично заявила об этом.
«Таким отношением наносится вред евроатлантическим устремлениям народа Грузии, а это содержит опасность для нашего государства», – сказал Хундадзе.
Он назвал вопросы, адресованные Михаилом Кавелашвили послу, «легитимными и реальными, беспокоящими подавляющие большинство грузинского общества» и призвал Дегнан ответить на них.
Накануне независимый грузинский депутат Михаил Кавелашвили в открытом письме послу США Келли Дегнан обвинил ее в поддержке в Грузии сторонников вовлечения страны в противостояние России и Украины.
По его словам, посол США с самого начала военных действий публично не осудила провокационные выступления в Грузии, во время которых звучали призывы ввести санкции против России и демонстративно направить на Украину добровольцев, что «означало бы вступление в вооруженный конфликт».
Ранее посол США обвиняла Россию в «оскорблении языка и веры Грузии».
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