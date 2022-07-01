|
|
В Донецке началась выдача российских паспортов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
С 1 июля в Донецке началась выдача паспортов России, сообщили в МВД ДНР.
«В здании аппарата Миграционной службы МВД ДНР, расположенном по адресу улица Федора Зайцева, 46 В, а также в секторе Миграционной службы Буденновского РО ДГУ МВД ДНР по адресу улица Гурьевская, 3 Г открылись первые пункты выдачи паспортов гражданина Российской Федерации», – передает сообщение ведомства ТАСС.
Напомним, ко Дню России в Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта.
Ранее заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика».
Глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
МИД рассказал об ответе Украине на введение визового режима для россиян
|
|
Москва примет решение об ответе на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», – передает РИА «Новости» его слова.
Полищук пояснил, что «в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян». Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.
«Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. <...> Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», – подчеркнул Полищук.
В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля.
До этого он поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол ЛНР: Под Лисичанском было уничтожено сразу несколько колонн ВСУ
|
|
«За последние сутки нам удалось уничтожить сразу несколько колонн ВСУ, которые пытались покинуть Лисичанск. Кроме того, немало боевиков было взято в плен. Среди них есть и иностранные наемники, которым теперь будет грозить пожизненное заключение», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в городе.
«В районе Привольнянского плацдарма в пригороде Лисичанска минувшим вечером и ночью были достаточно серьезные стычки. По итогам боев есть множество убитых и взятых в плен боевиков. При этом о цифрах пока говорить рано – наши военные на местах уточняют информацию», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, «было уничтожено сразу несколько колонн украинских боевиков, которые пытались организованно уйти из Лисичанска в сторону Северска». «Кроме того, местные жители сообщают, что наблюдаются попытки ВСУ, что называется, «собирать чемоданы». Также известно, что в составе сдавшихся в плен есть иностранные наемники. И несмотря на то, что в ЛНР нет смертной казни, никто их «гладить по головке» не собирается. По уголовному кодексу республики им грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком на 25 лет. На мой взгляд, это не сильно отличается от смертной казни», – подчеркнул собеседник.
Он также заметил, что в республике очень жестко относятся к иностранным наемникам, которые «без приглашения пришли убивать местных людей, преследуя чужие интересы в попытках заработать на этом деньги». «По координатам внутри города мы точно знаем, что серьезные столкновения были в районе стадиона «Шахтер». Это уже ближе к центру Лисичанска. Активные действия ведутся и на территории Лисичанского НПЗ», – отметил Мирошник.
При этом дипломат предостерег от попыток установить некую потенциальную дату окончания штурма Лисичанска. «Главная задача – максимально сохранить живыми и здоровыми наших бойцов. Мы намерены и дальше использовать тактику, которая уже доказала свою эффективность – сначала территория тщательно зачищается при помощи артиллерии и тяжелой техники, и только потом на объект заходит штурмовая группа. Я не исключаю возможность котлов – есть участки, где в ближайшее время могут быть сосредоточены боевики. А опыт котлов у нас уже очень большой, так что мы сможем взять их измором, если потребуется», – настаивает посол.
«Насколько мы видим, Украина уже понимает, что город для них окончательно потерян. С моей точки зрения, Лисичанск – стратегический центр. И его утрата для Киева будет серьезным как военным, так и политическим ударом. Это, вероятно, можно будет сравнить с Мариуполем. Именно поэтому есть попытки отводить вооруженные формирования в сторону Северска. И, как нам кажется, они попробуют там организовать какую-то линию обороны», – заключил Мирошник.
Ранее выступая в эфире канала «Соловьев. Live», Мирошник сообщил о большом количестве сдавшихся в плен украинских боевиков. «Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле», – передает ТАСС слова посла ЛНР в России. В МВД Луганской народной республики сообщили о значительном числе уничтоженных украинских военнослужащих. «Сейчас в районе Лисичанска погибших военнослужащих ВСУ насчитывается уже больше тысячи. Это говорит о том, что их просто бросили. Многие офицеры сбежали, но некоторые сдались», – приводит ТАСС сообщение помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.
Ранее бойцы Народной милиции ЛНР задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Идет работа по установлению их национальностей и стран, из которых они прибыли в Донбасс. Задержанные наемники лишены статуса военнопленных, указал помощник главы МВД ЛНР.
Во вторник подразделения ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск, расположенный примерно в 30 километрах к западу, на территории ДНР, которую удерживают украинские силы. В Донецке оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ДНР и Украина обменялись военнопленными
|
|
Киев и Донецк провели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня 144 бойца Донецкой народной республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены», – цитирует Пушилина ТАСС.
Несколько из них – это рядовые нацбатальонов, их состояние плачевное, у них тяжелые ранения, также есть ампутации. Доказано, что освобожденные "азовцы" не совершали военных преступлений.
Пушилин подчеркнул, что основной задачей является спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. «У врага оказались очень ценные военнослужащие», – добавил глава ДНР. Среди них — два русских летчика, взятых в плен еще в марте.
Как сообщил глава республики, среди освобожденных бойцов республики «есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен». По его словам, «большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь».
В среду главное управление украинского минобороны заявляло, что из 144 вернувшихся военнослужащих 95 были взяты в плен в мариупольском комбинате «Азовсталь». Из них 43 – из националистического батальона «Азов».
Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России. Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Союзные силы освободили ряд населенных пунктов в ЛНР и ДНР
Силами России и ЛНР освобожден ряд населенных пунктов в Донбассе, развивается наступление на Северск, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
По словам источника ТАСС, в ДНР и ЛНР освобождены Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Как заявил источник, «союзные силы развивают наступление на Северск».
Напомним, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщал о сбежавших из Лисичанска в Северск наемниках и бойцах ВСУ. Он говорил, что в Северске расположились несколько батальонов ВСУ, туда также прибывают иностранцы. Северск расположен на территории ДНР, которую удерживают украинские силы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров сообщил о вошедших в Лисичанск российских военных
|
|
В Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил в соцсети «ВКонтакте», что освобождение города «не займет особого времени». При этом, по его мнению, «украинские нацики снова расскажут сказки об окопавшихся бандеровцах, которые лопатами будут отбивать атаки союзных войск». Он опубликовал видео, на котором командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев «осматривает издалека Лисичанск».
Тем временем офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко прокомментировал сообщения о том, что Лисичанский НПЗ перешел под контроль союзных сил: «Я не могу сейчас подтвердить эту информацию, поскольку официальных сообщений о взятии НПЗ нет. Хотя на самом деле мероприятия там проводились довольно интенсивные. Я абсолютно не исключаю, что эта информация соответствует действительности», – передает ТАСС.
Напомним, посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что в последние сутки было уничтожено несколько колонн ВСУ, пытавшихся покинуть Лисичанск, некоторые боевики попали в плен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Милиция ЛНР сообщила о приказе ВСУ отступать из Лисичанска
|
|
Подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Группировке украинских войск, находящейся в населенном пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», – написал он в своем Telegram-канале.
Утром в четверг посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что союзные войска России и ЛНР в Лисичанске берут объект за объектом, не давая врагу опомниться и организовать оборону.
Посол сообщил также, что крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск – Артемовск теперь полностью перекрыта. Все попытки покинуть по ней образующийся из Лисичанска котел теперь невозможны.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками». СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающий завод под Лисичанском находится под контролем сил России и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол ЛНР: Киеву не удалось сделать из Лисичанского НПЗ вторую «Азовсталь»
|
|
«Лисичанск – большой индустриальный город, в котором расположено множество заводов. И боевики еще могут цепляться за эти территории. Взятие под контроль НПЗ – значимое и с военной, и с экономической точки зрения событие», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно о переходе под контроль союзных войск Лисичанского НПЗ.
«Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – это крупное предприятие с большими возможностями для укрытия. Кроме того, там есть склады с захоронениями горюче-смазочных материалов. На протяжении последних лет этот завод не работал, в основном по политическим причинам», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, за это время на предприятии была сформирована мощная база для ВСУ. «Так как предприятие находится не в черте города, а также имеет большую территорию, боевики могли за него биться очень и очень долго. Они могли попытаться сделать вторую «Азовсталь», но благодаря набору правильных действий нашего командования и бойцов, сделать этого не удалось. Там были сначала удары по ремонтным цехам, и уже через несколько дней удалось выбить силы противника. И на сегодняшний день это крупнейший на Украине НПЗ, который контролируется союзными войсками», – пояснил собеседник.
Он также уверен, что сложно переоценить значимость этого события. «Это важно и с военной точки зрения, и с точки зрения экономического будущего Луганской республики и всего Донбасса. Предприятие строилось в свое время для обеспечения нефтепродуктами всего юга СССР», – подчеркнул посол.
Вместе с тем на территории города все еще остаются вооруженные формирования ВСУ. «Лисичанск – огромный индустриальный центр. Там расположены Лисичанский машиностроительный завод, два стекольных завода, содовый завод – большое количество промплощадок. А это бетонные цеха, огороженные территории и подземные хранилища. Так что там еще везде есть какие-то разрозненные группки боевиков», – рассказал Мирошник.
«Накануне была зафиксирована попытка выхода командования средней руки, но по ним отработала наша артиллерия. В жилых районах мы также активно зачищаем оставшихся боевиков – южная часть уже полностью освобождена. И сейчас там уже начинаются работы по восстановлению мирной жизни», – акцентировал собеседник.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Отдельно посол обратил внимание на желание украинских властей депортировать из Лисичанска мирных жителей. Ранее с таким предложением выступил назначенный Киевом в качестве главы военной администрации Луганской области Сергей Гайдай. «Он сам уже давно «депортировался» с территории Луганской области, – заметил Мирошник. – И все свои заявления он делает вдалеке от зоны своей ответственности. Так что поздно рассказывать, кого они там собираются депортировать с территории Лисичанска. Пусть сначала свои подразделения оттуда «депортируют». В самом Лисичанске у мирных жителей настроения совсем иные. Люди прячутся в убежищах только с одной мыслью – лишь бы как можно быстрее из города выбили боевиков и положили конец киевскому режиму».
Ранее посол ЛНР в Москве сообщил о том, что ВС России и Народная милиция республики в Лисичанске занимают объект за объектом, не давая противнику опомниться и организовать оборону. Мирошник отметил, что все значимые транспортные пути из города и в город, в том числе трасса Лисичанск – Артемовск (Бахмут), контролируются союзными силами. Попытки выйти из Лисичанска в сторону контролируемого ВСУ Артемовска более невозможны, констатировал посол. Позже офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинской группировке в Лисичанске отдан приказ отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский объявил о разрыве отношений Украины с Сирией
Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что «Россия все-таки добилась от Сирии заявления о якобы признании оккупационных структур в Донбассе как якобы государств». По его словам, «в таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще большим», передает ТАСС.
Тем временем глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Сирию за решение признать независимость и суверенитет республики, которое назвал «смелым, ответственным политическим жестом». Это шаг, по его словам, «открывает очередные перспективы сотрудничества на новом, мировом уровне, ускорит налаживание отношений во многих сферах жизнедеятельности, будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта». Он подчеркнул, что сирийский народ, как и жители ЛНР, знают, как тяжело бороться с боевиками и радикалами.
Напомним, Сирийская Арабская Республика решила признать независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бывший военнопленный рассказал о пытках электричеством на Украине
|
|
Освобожденный из украинского плена военный заявил, что к нему применялись пытки электричеством, он пояснил, что его содержали в одном из подвалов Киева.
«Попал в плен 25 марта. Содержался в подвале полтора месяца в Киеве, дальше был переведен в Полтаву, и после Полтавы в Запорожье на обмен», – рассказал военнослужащий в ролике, опубликованном в Telegram-канале Андрея Руденко «Репортер Руденко V».
«Меня пытали четыре часа приблизительно, электричеством», – добавил он.
Военнослужащий добавил, что из его подразделения осудили всех военных по статье «Госизмена». Из его слов следует, что он служит не в российской армии, а в народной милиции одной из республик Донбасса.
Ранее в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
В Кремле заявили, что главным для Москвы в вопросе обмена пленными является возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей ДНР и ЛНР.
Об обмене военнопленными сообщалось в среду – глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что Киев и Донецк провели обмен, вернув по 144 бойца с каждой стороны.
Вступил в силу содержащий правила смертной казни кодекс ДНР
|
|
В ДНР вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс, в котором указывается, как должна приводиться в исполнение смертная казнь.
Уголовно-исполнительный кодекс вступает в силу с 1 июля 2022 года, но положения об исполнении смертной казни начнут действовать с 1 января 2025 года, передает ТАСС.
В соответствующей статье кодекса говорится, что казнь «исполняется непублично путем расстрела». Если осужденных несколько, то казнь «производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии остальных». Присутствуют «прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач».
При этом «администрация учреждения, в котором исполнена смертная казнь, обязана поставить в известность об исполнении наказания суд, вынесший приговор, а также одного из близких родственников осужденного». Однако «тело для захоронения не выдается и о месте его захоронения не сообщается».
Напомним, глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что после окончания судов и трибуналов над военными преступниками Донецкая народная республика, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни.
9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Минобороны подтвердило обмен 144 украинских военнопленных
|
|
Россия провела обмен военнопленными с украинской стороной, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации [Владимира Путина], поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, – это самая главная задача», – говорится в сообщении Конашенкова, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что практически все освобожденные имеют ранения, в том числе тяжелые, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек», – заключил представитель ведомства.
Об обмене военнопленными сообщалось в среду – глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что Киев и Донецк провели обмен, вернув по 144 бойца с каждой стороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский признал тяжелую ситуацию для ВСУ в Донбассе
В районе городов Лисичанск, Авдеевка, Артемовск (Бахмут) для украинских сил сложилась очень тяжелая ситуация, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как заявил Зеленский, «в Донбассе, Лисичанск, Авдеевка, общины на бахмутском направлении – ситуация там остается очень сложной и очень тяжелой». Киев предпринимает все возможные усилия, чтобы получить от западных стран современные артиллерийские системы, которые, по его словам, позволят «надлежащим образом отвечать» войскам России, ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что в последние сутки было уничтожено несколько колонн ВСУ, пытавшихся покинуть Лисичанск, некоторые боевики попали в плен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров сообщил о плачевном состоянии «укронацистских» сил в Лисичанске
Украинские подразделения в Лисичанске находятся в очень плачевном состоянии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на командира полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева.
Как сообщил Кадыров в соцсети «ВКонтакте», «укронацистские подразделения» в Лисичанске «полностью деморализованы, предчувствуя свой скорый конец». «Поэтому мы пока не спешим, даем возможность уйти всем, кто не хочет идти против нас с оружием», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что «остальных ждет очень быстрый и неминуемый разгром», а «полное освобождение Лисичанска от бандеровских и националистических банд – вопрос времени». «Другого исхода не ждите!» – заявил Кадыров.
Напомним, офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Адвокат британца Шона Пиннера обжаловала смертный приговор наемнику
|
|
Адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу, сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР.
«Вчера адвокат Шона Пиннера подала кассационную жалобу на обжалование смертного приговора. От Эйдена Эслина и Саадуна Брагима пока кассационные жалобы не поступали», – передает Донецкое агентство новостей сообщение пресс-службы.
Уточняется, что слушание дела в кассационном порядке назначается не позднее двух месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию. Дело направляется в кассационную инстанцию после выполнения всех необходимых процессуальных требований в соответствии с уголовно-процессуальным законодательства ДНР.
Ранее глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что после окончания судов и трибуналов над военными преступниками ДНР, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили о развитии наступления на Северск
Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора, активно развивается наступление на Северск, заявил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Активно развивается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Киселев сообщал о сбежавших из Лисичанска в Северск наемниках и бойцах ВСУ. Он говорил, что в Северске расположились несколько батальонов ВСУ, туда также прибывают иностранцы. Северск расположен на территории ДНР, которую удерживают украинские силы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД