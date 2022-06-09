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9 июня, четверг | Последнее обновление — 07:28 | vz.ru
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В Турции предупредили Балканы о последствиях закрытия неба для Лаврова
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Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию – это абсурдное решение, способное спровоцировать масштабный кризис на Балканах, выразило мнение турецкое издание dikGazete.
Как считают авторы статьи, власти трех южнославянских республик своими антироссийскими шагами нагнетают в регионе обстановку, в результате конфликт, начатый Украиной с подачи западных стран, на Балканах может быть запущен с помощью Софии, Подгорицы и Скопье. При этом обозреватели призывают руководства южнославянских республик понять, что они служат инструментом США для провокаций против России, передает РИА «Новости».
«В Болгарии и Черногории есть серьезная оппозиция, поддерживающая Россию. <…> Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность», – говорится в публикации. Как считают обозреватели, на Балканском полуострове, где еще совсем недавно война унесла жизни большого количества людей, подобные резкие и абсурдные политические меры весьма опасны.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря об ответе Москвы на отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор для самолета главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, напомнила строчку из песни Александра Градского «Как молоды мы были». Она также обвинила «младонатовцев» в попытке показать «солидарность» Европы «топорно-пещерным методом».
Ранее Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии, что визит Лаврова в Белград откладывается.
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Вучич предложил Европе попробовать сорвать визит Лаврова в Турцию
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Над Белградом издеваются те, кто «ничего не может сделать России», пусть попробуют помешать главе МИД России Сергею Лаврову посетить Турцию, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич «не удивлен тем, что визит» Лаврова в Сербию «отложен». «Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД России. Конечно, вы выразите неудовольствие и несогласие с попытками запретить разговор, а прежде всего – в связи с атмосферой в связи с визитом Сергея Лаврова в Белград», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидения Сербии.
Глава государства заявил, что «такой истерики и организованной кампании нападок на одну малую страну давно не видел». По его словам, накануне визита в Белград съехалась масса западных СМИ, чтобы представить визит Лаврова в невыгодном для Сербии свете. При этом Вучич собирался «спросить Лаврова» о поставках противопожарного вертолета Ка-32, так как «будет горячее лето».
«И в чем проблема – теперь не могу спросить? Не смею спросить? Как это Вучич – злодей, которому нужно оторвать голову, о чем читаю во всех в соцсетях, а хотите ли это сказать завтра члену НАТО Турции, ведь Лавров летит в Анкару?» – заявил он, добавив, что «некоторым европейским лидерам разрешено ездить с визитом к Путину, а Сербия не может разговаривать».
Ранее Северная Македония и Черногория закрыли
свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил
президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Финляндия удивилась реакции России на заявку страны в НАТО
Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в Североатлантический альянс, заявил в беседе с газетой Financial Times глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари.
Руководитель финской разведки считает этот факт «удивительным». «Пока все достаточно спокойно и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивный момент также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом глава SUPO не уточнил, какой реакции ожидали в Хельсинки от российской стороны.
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«Они (российская сторона – прим. ВЗГЛЯД) заинтересованы, каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет», – предположил финский чиновник.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала.
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В парламенте Черногории потребовали объяснить инцидент с самолетом Лаврова
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МИД Черногории должен обосновать правомочность отказа предоставить воздушный коридор самолету главы МИД России Сергея Лаврова, заявил руководитель комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Миодраг Лекич.
Лекич отметил, что «до сих пор нет сообщения о последнем случае». Он поинтересовался, «на каком заседании» МИД Черногории «решил запретить пролет» и «был ли такой запрет». «Возникает вопрос, принимают ли черногорские власти свои решения самостоятельно, консультируясь с Евросоюзом и НАТО, или получают указания от третьих сторон?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Dan.
Он пригрозил вызвать несущих ответственность за сложившуюся ситуацию функционеров на слушания в парламентский комитет, если не будут даны ответы. Лекич сказал, что население должно получать информацию о решениях властей по любым вопросам, особенно когда это связано с Украиной. Лекич не исключил, что власти вместо урегулирования ситуации «соревнуются в антироссийской пропаганде». Он призвал заниматься реформами, а не русофобией, чтобы Черногория стала членом ЕС.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Лавров назвал условия для встречи Путина и Зеленского
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Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только при возобновлении переговорного процесса, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Россия также готова провести в Стамбуле встречу с Украиной при посредничестве ООН, но такая встреча будет носить символический характер, сказал глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.
Турецкий министр же отметил, что Анкара готова организовать встречу лидеров России и Украины.
Лавров сообщил, что в ходе переговоров с Чавушоглу он рассказал ему о ходе спецоперации на Украине.
«Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались прямо на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона. Рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач», – пояснил глава МИД.
Напомним, во вторник министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры по безопасной перевозке зерна из украинских портов.
До этого Шойгу заявлял, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.
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Захарова вспомнила строку из Градского, говоря об отказе в пролете самолета Лаврова
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря об ответе Москвы на отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить пролет для самолета главы МИД Сергея Лаврова, вспомнила цитату из песни Александра Градского «Как молоды мы были».
«На этот вопрос российский министр уже ответил в ходе экстренной пресс-конференции, которую он собрал, и сказал о том, что никогда Россия не будет предпринимать то, что еще больше затруднит связи между народами, потому что этим занимаются западные партнеры, и мы их как раз за это критикуем, потому что все это ведет к разрушению и удару по всему: от международного права до интересов людей. Но могу сказать, как пел Александр Градский, «ничто на земле не проходит бесследно». Вот я этим ограничусь», – цитирует Захарову ТАСС.
Ранее Захарова отмечала, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова стало «топорно-пещерным методом» демонстрации «солидарности» с Европой.
Ранее Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
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Вучич призвал Сербию ускорить интеграцию в ЕС и озвучил потери из-за санкций
Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз, заявил президент страны Александр Вучич. При этом он сообщил, что из-за санкций Запада против нефти из России Сербия теряет 600 млн долларов на годовом уровне.
Комментируя ситуацию вокруг визита главы МИД России Сергея Лаврова, Вучич заявил, что Сербия продолжит соблюдать свою политику самостоятельного и независимого принятия решений. При этом он сказал, что «Сербия должна сделать ясный и недвусмысленный вывод – она должна поторопиться на своем европейском пути, насколько бы вам это не звучало противоречиво, потому что это лучше всего для Сербии».
«Лучшее ли это для нас лично, не обязательно, но это лучше всего для наших детей. Поэтому надо смотреть, что можем сделать до декабря, а я говорю сейчас не о санкциях, говорю о верховенстве закона, масс-медиа, демократизации общества и обо всем другом, о тысячах вещей», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.
Вучич отметил, что только Сербия «нисколько не продвинется вперед» и не откроет новые пункты переговоров о вступлении в ЕС в июне. Однако, по его словам, «Сербия не смеет отступать и должна разработать план», который позволит на саммите ЕС в декабре «получить много».
Он сообщил, что «на русской нефти у граждан Сербии из кармана взяли 600 млн долларов в год из-за санкций (против) России». Вучич призвал «вложить дополнительные деньги в газ». «В пятницу подписывают газовое соглашение», – сказал он, не пояснив, с кем именно планируется подписать договор. Единственным поставщиком газа в Сербию является Россия.
Вучич указал, что мир переживает энергетический кризис: «Америка вводит чрезвычайное положение из-за электричества. В Швейцарии фактически режим ЧС из-за электричества». Сербия «формально не ввела чрезвычайное положение, но ввела его фактически». По словам Вучича, есть проблемы с углем и ремонтом теплоэлектростанций, ожидаются проблемы с поставками нефти и нефтепродуктов.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается. По словам президента Сербии, над его страной издеваются те, кто «ничего не может сделать России».
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СМИ: Россия не одобрила операцию ВС Турции на севере Сирии
Россия не одобрила операцию ВС Турции в районе Айн-Исса на севере Сирии, направила новые подкрепления в этот регион, сообщила газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники.
«Стало известно, что в ходе переговоров с Россией была приостановлена подготовка к планируемой операции в районе Айн-Исса на северной окраине сирийского города Ракка. Стало известно, что Россия не одобрила операцию в районе Айн-Исса, где проходит автомагистраль (М4), соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере, и направила новые подкрепления в этот регион», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Издание уточняет, что ВВС Турции начали точечные удары по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже, чтобы предотвратить нарастающие нападения. По данным газеты, цель – очистить два района от боевиков и «вернуть в дома 500 тыс. человек».
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны».
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Турция поставила 10 условий Швеции и Финляндии по вопросу членства в НАТО
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Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО, сообщила газета Yeni Safak.
«Обеим странам было предложено поддержать Анкару в ее борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и их филиалами. Было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом. Было подчеркнуто, что следует пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах. Было предложено не разрешать деятельность FETO, проводимую в странах, и закрыть соответствующий веб-сайт и органы СМИ», – передает РИА «Новости» информацию издания.
Кроме того, Турция потребовала заморозить активы и закрыть ассоциации, связанные с терроризмом.
«Особое внимание уделяется депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом в Швеции и Финляндии. Было заявлено, что террористическим организациям, таким как РПК, запрещено позволять проводить демонстрации. Две страны (Швецию и Финляндию) попросили поделиться разведданными с Турцией. Обеим странам было предложено снять ограничения оборонной промышленности против Турции. Было также заявлено, что если Швеция и Финляндия станут членами НАТО, они должны выполнить эти обязательства», – подчеркивается в сообщении газеты.
В начале июня Эрдоган заявил, что Турция не имеет намерений менять позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если с их стороны не будут предприняты необходимые шаги.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.
В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.
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Вооруженный конфликт между иностранцами произошел в Стамбуле
Вооруженный конфликт произошел между двумя группами иностранцев в турецком Стамбуле, есть раненые, сообщил телеканал A Haber.
«В ходе вооруженного конфликта между двумя группами иностранных граждан в стамбульском Эсеньюрте пострадали три человека, один из них тяжело. Начато расследование инцидента», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
После получения уведомления на место происшествия были отправлены многочисленные бригады полиции и скорой медицинской помощи.
«Трое пострадавших были госпитализированы после оказания первой медицинской помощи», – сообщил телеканал.
Ранее вооруженное нападение со стрельбой произошло в ресторане в Стамбуле, по меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения.
Захарова обвинила «младонатовцев» в «топорно-пещерной» солидарности
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала закрытие воздушного пространства «ряда младонатовцев» для самолета главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова «топорно-пещерным методом» показать «солидарность» Европы.
По словам Захаровой, «ряд младонатовцев хотят таким образом или натравливаются таким образом на Сербию». Она отметила, что заблокировать России контакты невозможно и смешно, подчеркнув, что сейчас состоялись визиты Лаврова и его делегации на Ближний Восток и в Азию. «Про контакты с нашими ближайшими соседями я вообще не говорю, они круглосуточно идут», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
«Они хотят коллективным Западом, Брюсселем продемонстрировать солидарность. Солидарности не получается, она рассыпается на глазах, поэтому вот такими топорно-пещерными методами не дать физической возможности ответить на приглашение Сербии и осуществить визит, они пытаются что-то продемонстрировать», – добавила официальный представитель МИД России.
Ранее Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
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Турция предложила внести вклад в прекращение огня на Украине
Турецкая сторона готова внести вклад в мир на Украине, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар в беседе с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщили в турецком военном ведомстве.
«Министр Акар подчеркнул важность срочного объявления прекращения огня в Украине в целях предотвращения дальнейших человеческих жертв, восстановления мира и стабильности в регионе и улучшения ухудшающейся гуманитарной ситуации», – цитирует сообщение турецкого министерства РИА «Новости».
Также министры обсудили меры для безопасной перевозки зерна, подсолнуха и другой сельскохозяйственной продукции.
«Еще раз было высказано, что Турция, которая пытается оказывать всевозможную поддержку в виде гуманитарной помощи, готова внести свой вклад в дело мира в регионе, как она делала до сих пор», – добавили в минобороны Турции.
Акар также заявил, что Турция в ходе спецоперации в Сирии даст «необходимый ответ на усиление действий, направленных на подрыв стабильности в регионе, и что присутствие террористов в регионе недопустимо».
«Было отмечено, что прежние договоренности по этому вопросу должны соблюдаться», – заключили в турецком ведомстве.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция выступила на стороне России во время попыток обвинить Москву в организации «массового голода» из-за «блокады украинского зерна».
Лавров оценил процесс перехода России и Турции к расчету в нацвалютах
Процесс перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов между Россией и Турцией находится в продвинутой стадии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«У нас хорошие перспективы перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов. Этот процесс уже в продвинутой стадии. Мы также обсуждаем использование в Турции российской платежной карты «Мир», что, безусловно, позволит восстанавливать туристические потоки допандемийного уровня. Рекорд был почти семь миллионов туристов в год, в прошлом году эта цифра составила четыре миллиона, и она продолжает увеличиваться», – передает ТАСС слова Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Напомним, в начале июня руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции.
Газета ВЗГЛЯД писала, что это может быть связано с ожидаемым падением турпотока из России в Турцию на 25-30% по сравнению с 2021 годом. Это связано с ограничением перелетов из-за санкций. Цены в Турцию также выросли. Если в прошлом году стоимость тура на двоих была 90-100 тыс. рублей, то в этом году – от 137 тыс. рублей. По данным АТОР, средний чек на летний тур в Турцию составляет 160-210 тыс. рублей на двоих.
МИД анонсировал интенсивные переговоры Лаврова и Чавушоглу
Переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу предстоят очень интенсивные в среду в Анкаре, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Делегацию сейчас забросило в Турцию, где сегодня предстоят очень интенсивные переговоры с турецкими коллегами», – передает радио Sputnik ее слова.
Ранее сообщалось, что Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.
Песков: Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии и Швеции
Москва никогда не представляла угрозы для Хельсинки и Стокгольма, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Я просто хочу напомнить слова президента [России Владимира] Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, равно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас. Об этом говорил неоднократно президент Путин», – приводит его слова ТАСС.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Так Песков прокомментировал заявление начальника Финской полиции безопасности Антти Пелттари, который отметил, что в Хельсинки удивлены, что Москва не пытается давить на Финляндию из-за стремления этой страны вступить в НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала.
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В Турции намерены способствовать безопасному вывозу зерна с Украины
Анкара готова выполнить свои обязательства в рамках обеспечения безопасности вывоза зерна из портов Украины, заявили в турецком военном ведомстве по итогам прошедших телефонных переговоров министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны России Сергея Шойгу.
«В связи с продовольственным кризисом было уделено внимание мерам, которые могут быть приняты для безопасной транспортировки зерна, подсолнечника и другой сельскохозяйственной продукции. Турция стремится оказать поддержку в сфере гуманитарной помощи и еще раз выразила готовность выполнять свою часть [обязательств] для достижения мира в регионе», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее Шойгу заявил, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные, отступая из Мариуполя, подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах порта.
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