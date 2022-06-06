Посол России сообщил президенту Сербии о причинах отмены визита Лаврова

Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Белград откладывается, сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко главе сербского государства Александру Вучичу.

«Посол РФ (Александр) Боцан-Харченко сообщил мне о причинах, которые воспрепятствовали приезду министра Лаврова в Белград и принес документы, которые это подтверждают», – сообщил Вучич, передает РИА «Новости».

Вучич пояснил, что расскажет детальнее о причинах откладывания визита Лаврова в эфире национального телевидения.

Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова.

В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что глава российского внешнеполитического ведомства посетит 6-7 июня Сербию с визитом, в ходе которого запланированы встречи с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел и председателем Народной скупщины (однопалатного парламента). По словам дипломата, предполагается, что стороны углубленно обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по ряду международных проблем.