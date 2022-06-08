Молодежный форум «Территория смыслов» пройдет в новом формате

Сохраняя традиционные для мероприятия элементы, форум «Территория смыслов» видоизменился, отвечая на современные запросы молодых людей. В этом году привычный для многих формат последовательных смен преобразован в логику тематических сообществ, пересекающихся на площадке на ограниченное время и взаимодействующих между собой.

«Новые сообщества форума – это отличная возможность для представителей разных сфер взаимодействовать друг с другом и получить опыт сотрудничества. Участники смогут понять, как эффективно выстроить отношения с другими структурами и повысить свой профессиональный уровень. «Территория смыслов» не только дает отличные знания и возможность общения с экспертами, но и объединяет молодых людей с потенциальными работодателями, дарит шанс получить путевку в профессиональную жизнь», – сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуеваева, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 2022 году на «Территории смыслов» будет семь сообществ. Первым начнет свою работу сообщество «Город»: в нем примут участие молодые люди, интересующиеся темой развития городов и городских пространств. Далее заедет сообщество «Образование» – в нем соберутся педагоги и преподаватели, участники и победители образовательных конкурсов, а также ведущие в данной сфере эксперты. Затем эстафету примут бизнесмены и все, кто планирует развиваться в сфере предпринимательства, – сообщество «Бизнес».

Четвертыми будут представители молодежных организаций, общественных палат и НКО – сообщество «Общество». Пятое сообщество этого года – «Безопасность» – для молодых сотрудников правоохранительных органов, военно-патриотических клубов и объединений. Затем сообщество «Управление» – для действующих и будущих сотрудников исполнительной власти. А седьмыми на форум приедут молодые депутаты, политологи и члены молодежных парламентов и объединятся в сообщество «Политика».

«В мае платформе «Россия – стана возможностей» исполнилось 4 года, и вот уже в четвертый раз мы будем принимать форум «Территория смыслов» в нашей гостеприимной Мастерской управления «Сенеж». Традиционно участниками форума будут в том числе выпускники молодежных конкурсов нашей платформы, а с лекциями и мастер-классами выступят победители, наставники и партнеры наших проектов, в том числе флагманского конкурса «Лидеры России». Наши выпускники зачастую отмечают, что одной из главных ценностей участия в конкурсах для них стали новые знакомства и возможность стать частью сплоченного сообщества. Форум «Территория смыслов» является еще одной прекрасной площадкой для поиска единомышленников, диалога и обсуждения совместных инициатив. В этом году мы хотим, чтобы участники немного вышли за рамки своей привычной специализации и пообщались с представителями других сфер, а также поняли, чем они могут быть друг другу полезны», – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Сообщества – не единственное нововведение «Территории смыслов» в 2022 году. Впервые на протяжении всего форума непрерывно будет работать система клубов: 15 локальных комьюнити со своей системой правил и ценностей, в которые участники будут вступать сразу по прибытию. По задумке организаторов, именно клубы станут ключевыми точками притяжения участников форума: там они будут работать, общаться, сотрудничать, решать поставленные задачи и искать ответы на 15 ключевых стратегических вызовов развития. Помогать им в этом будут эксперты и спикеры из числа руководителей крупнейших федеральных органов власти и бизнес-структур.

Гостями, мастерами и наставниками «Территории смыслов» традиционно станут первые лица страны: депутаты Государственной думы, главы регионов и другие представители органов государственной власти, федеральные эксперты, ректоры вузов и топ-менеджеры ведущих российских компаний.

5 июля в городе Солнечногорске Московской области состоится официальное открытие Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодежь.События. В этом году он в четвертый раз пройдет на территории Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Работа форума продлится до 5 августа.