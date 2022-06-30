Более 2,5 тыс. пропавших нашли российские волонтеры в Мариуполе

Посол ЛНР: Киеву не удалось сделать из Лисичанского НПЗ вторую «Азовсталь»

«Лисичанск – большой индустриальный город, в котором расположено множество заводов. И боевики еще могут цепляться за эти территории. Взятие под контроль НПЗ – значимое и с военной, и с экономической точки зрения событие», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно о переходе под контроль союзных войск Лисичанского НПЗ.

«Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – это крупное предприятие с большими возможностями для укрытия. Кроме того, там есть склады с захоронениями горюче-смазочных материалов. На протяжении последних лет этот завод не работал, в основном по политическим причинам», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По словам дипломата, за это время на предприятии была сформирована мощная база для ВСУ. «Так как предприятие находится не в черте города, а также имеет большую территорию, боевики могли за него биться очень и очень долго. Они могли попытаться сделать вторую «Азовсталь», но благодаря набору правильных действий нашего командования и бойцов, сделать этого не удалось. Там были сначала удары по ремонтным цехам, и уже через несколько дней удалось выбить силы противника. И на сегодняшний день это крупнейший на Украине НПЗ, который контролируется союзными войсками», – пояснил собеседник.

Он также уверен, что сложно переоценить значимость этого события. «Это важно и с военной точки зрения, и с точки зрения экономического будущего Луганской республики и всего Донбасса. Предприятие строилось в свое время для обеспечения нефтепродуктами всего юга СССР», – подчеркнул посол.

Вместе с тем на территории города все еще остаются вооруженные формирования ВСУ. «Лисичанск – огромный индустриальный центр. Там расположены Лисичанский машиностроительный завод, два стекольных завода, содовый завод – большое количество промплощадок. А это бетонные цеха, огороженные территории и подземные хранилища. Так что там еще везде есть какие-то разрозненные группки боевиков», – рассказал Мирошник.

«Накануне была зафиксирована попытка выхода командования средней руки, но по ним отработала наша артиллерия. В жилых районах мы также активно зачищаем оставшихся боевиков – южная часть уже полностью освобождена. И сейчас там уже начинаются работы по восстановлению мирной жизни», – акцентировал собеседник.

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Отдельно посол обратил внимание на желание украинских властей депортировать из Лисичанска мирных жителей. Ранее с таким предложением выступил назначенный Киевом в качестве главы военной администрации Луганской области Сергей Гайдай. «Он сам уже давно «депортировался» с территории Луганской области, – заметил Мирошник. – И все свои заявления он делает вдалеке от зоны своей ответственности. Так что поздно рассказывать, кого они там собираются депортировать с территории Лисичанска. Пусть сначала свои подразделения оттуда «депортируют». В самом Лисичанске у мирных жителей настроения совсем иные. Люди прячутся в убежищах только с одной мыслью – лишь бы как можно быстрее из города выбили боевиков и положили конец киевскому режиму».

Ранее посол ЛНР в Москве сообщил о том, что ВС России и Народная милиция республики в Лисичанске занимают объект за объектом, не давая противнику опомниться и организовать оборону. Мирошник отметил, что все значимые транспортные пути из города и в город, в том числе трасса Лисичанск – Артемовск (Бахмут), контролируются союзными силами. Попытки выйти из Лисичанска в сторону контролируемого ВСУ Артемовска более невозможны, констатировал посол. Позже офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинской группировке в Лисичанске отдан приказ отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией».

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