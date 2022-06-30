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Более 2,5 тыс. пропавших нашли российские волонтеры в Мариуполе
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С момента запуска сайта poisk-mariupol.ru волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» помогли найти более 2,5 тыс. пропавших на территории Мариуполя людей, всего поступил более 12 тыс. заявок на поиск родственников.
За три месяца добровольцы организовали более 200 детских досуговых мероприятий, обеспечили более 30 тыс. людей продуктовыми наборами, доставили более 100 посылок жителям Донбасса от родственников из России. На данный момент добровольческие лагеря развернуты в Мариуполе и Купянске Харьковской области, сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ДНР и ЛНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. 17 июня добровольцы «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» приступили к работе в гуманитарном центре «Единой России» в Купянске Харьковской области.
Кадыров сообщил о вошедших в Лисичанск российских военных
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В Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил в соцсети «ВКонтакте», что освобождение города «не займет особого времени». При этом, по его мнению, «украинские нацики снова расскажут сказки об окопавшихся бандеровцах, которые лопатами будут отбивать атаки союзных войск». Он опубликовал видео, на котором командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев «осматривает издалека Лисичанск».
Тем временем офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко прокомментировал сообщения о том, что Лисичанский НПЗ перешел под контроль союзных сил: «Я не могу сейчас подтвердить эту информацию, поскольку официальных сообщений о взятии НПЗ нет. Хотя на самом деле мероприятия там проводились довольно интенсивные. Я абсолютно не исключаю, что эта информация соответствует действительности», – передает ТАСС.
Напомним, посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что в последние сутки было уничтожено несколько колонн ВСУ, пытавшихся покинуть Лисичанск, некоторые боевики попали в плен.
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Зеленский объявил о разрыве отношений Украины с Сирией
Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что «Россия все-таки добилась от Сирии заявления о якобы признании оккупационных структур в Донбассе как якобы государств». По его словам, «в таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще большим», передает ТАСС.
Тем временем глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Сирию за решение признать независимость и суверенитет республики, которое назвал «смелым, ответственным политическим жестом». Это шаг, по его словам, «открывает очередные перспективы сотрудничества на новом, мировом уровне, ускорит налаживание отношений во многих сферах жизнедеятельности, будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта». Он подчеркнул, что сирийский народ, как и жители ЛНР, знают, как тяжело бороться с боевиками и радикалами.
Напомним, Сирийская Арабская Республика решила признать независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР.
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Милиция ЛНР сообщила о приказе ВСУ отступать из Лисичанска
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Подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Группировке украинских войск, находящейся в населенном пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», – написал он в своем Telegram-канале.
Утром в четверг посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что союзные войска России и ЛНР в Лисичанске берут объект за объектом, не давая врагу опомниться и организовать оборону.
Посол сообщил также, что крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск – Артемовск теперь полностью перекрыта. Все попытки покинуть по ней образующийся из Лисичанска котел теперь невозможны.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками». СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающий завод под Лисичанском находится под контролем сил России и ЛНР.
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Посол ЛНР: Киеву не удалось сделать из Лисичанского НПЗ вторую «Азовсталь»
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«Лисичанск – большой индустриальный город, в котором расположено множество заводов. И боевики еще могут цепляться за эти территории. Взятие под контроль НПЗ – значимое и с военной, и с экономической точки зрения событие», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно о переходе под контроль союзных войск Лисичанского НПЗ.
«Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – это крупное предприятие с большими возможностями для укрытия. Кроме того, там есть склады с захоронениями горюче-смазочных материалов. На протяжении последних лет этот завод не работал, в основном по политическим причинам», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, за это время на предприятии была сформирована мощная база для ВСУ. «Так как предприятие находится не в черте города, а также имеет большую территорию, боевики могли за него биться очень и очень долго. Они могли попытаться сделать вторую «Азовсталь», но благодаря набору правильных действий нашего командования и бойцов, сделать этого не удалось. Там были сначала удары по ремонтным цехам, и уже через несколько дней удалось выбить силы противника. И на сегодняшний день это крупнейший на Украине НПЗ, который контролируется союзными войсками», – пояснил собеседник.
Он также уверен, что сложно переоценить значимость этого события. «Это важно и с военной точки зрения, и с точки зрения экономического будущего Луганской республики и всего Донбасса. Предприятие строилось в свое время для обеспечения нефтепродуктами всего юга СССР», – подчеркнул посол.
Вместе с тем на территории города все еще остаются вооруженные формирования ВСУ. «Лисичанск – огромный индустриальный центр. Там расположены Лисичанский машиностроительный завод, два стекольных завода, содовый завод – большое количество промплощадок. А это бетонные цеха, огороженные территории и подземные хранилища. Так что там еще везде есть какие-то разрозненные группки боевиков», – рассказал Мирошник.
«Накануне была зафиксирована попытка выхода командования средней руки, но по ним отработала наша артиллерия. В жилых районах мы также активно зачищаем оставшихся боевиков – южная часть уже полностью освобождена. И сейчас там уже начинаются работы по восстановлению мирной жизни», – акцентировал собеседник.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Отдельно посол обратил внимание на желание украинских властей депортировать из Лисичанска мирных жителей. Ранее с таким предложением выступил назначенный Киевом в качестве главы военной администрации Луганской области Сергей Гайдай. «Он сам уже давно «депортировался» с территории Луганской области, – заметил Мирошник. – И все свои заявления он делает вдалеке от зоны своей ответственности. Так что поздно рассказывать, кого они там собираются депортировать с территории Лисичанска. Пусть сначала свои подразделения оттуда «депортируют». В самом Лисичанске у мирных жителей настроения совсем иные. Люди прячутся в убежищах только с одной мыслью – лишь бы как можно быстрее из города выбили боевиков и положили конец киевскому режиму».
Ранее посол ЛНР в Москве сообщил о том, что ВС России и Народная милиция республики в Лисичанске занимают объект за объектом, не давая противнику опомниться и организовать оборону. Мирошник отметил, что все значимые транспортные пути из города и в город, в том числе трасса Лисичанск – Артемовск (Бахмут), контролируются союзными силами. Попытки выйти из Лисичанска в сторону контролируемого ВСУ Артемовска более невозможны, констатировал посол. Позже офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинской группировке в Лисичанске отдан приказ отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией».
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Зеленский признал тяжелую ситуацию для ВСУ в Донбассе
В районе городов Лисичанск, Авдеевка, Артемовск (Бахмут) для украинских сил сложилась очень тяжелая ситуация, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как заявил Зеленский, «в Донбассе, Лисичанск, Авдеевка, общины на бахмутском направлении – ситуация там остается очень сложной и очень тяжелой». Киев предпринимает все возможные усилия, чтобы получить от западных стран современные артиллерийские системы, которые, по его словам, позволят «надлежащим образом отвечать» войскам России, ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что в последние сутки было уничтожено несколько колонн ВСУ, пытавшихся покинуть Лисичанск, некоторые боевики попали в плен.
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Минобороны подтвердило обмен 144 украинских военнопленных
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Россия провела обмен военнопленными с украинской стороной, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации [Владимира Путина], поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, – это самая главная задача», – говорится в сообщении Конашенкова, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что практически все освобожденные имеют ранения, в том числе тяжелые, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек», – заключил представитель ведомства.
Об обмене военнопленными сообщалось в среду – глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что Киев и Донецк провели обмен, вернув по 144 бойца с каждой стороны.
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ЛНР заявила о контроле союзников над половиной Лисичанска
Под контролем Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР находится около половины территории Лисичанска, заявил посол республики в Москве Родион Мирошник.
Мирошник сообщил, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками». Он надеется, что в освобождении ЛНР происходит «последний рывок», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1».
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. Посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что в последние сутки было уничтожено несколько колонн ВСУ, пытавшихся покинуть Лисичанск, некоторые боевики попали в плен.
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Союзные силы России и ЛНР установили контроль над НПЗ под Лисичанском
Нефтеперерабатывающий завод под Лисичанском находится под контролем сил России и ЛНР, сообщают информационные агентства.
«Корреспонденты РИА «Новости» первыми из журналистов побывали на НПЗ под Лисичанском, который был освобожден российскими военными, и передают кадры с места», – сообщает агентство в Telegram.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками».
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Крымский оператор начал заниматься связью в Запорожской, Херсонской областях и Донбассе
Крымский оператор связи «Миранда-медиа» вслед за «К Телекомом» начинает заниматься связью в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках.
Отмечается, что компания может объединить сети провайдеров, которые принадлежат властям республик, для обновления инфраструктуры. По оценкам участников рынка, это потребует вложения десятков миллиардов рублей. Однако основная проблема в нехватке профильных инженеров, большинство из которых ушли на фронт, передает «Коммерсант».
По данным близкого к правительству России источника, компания должна стать основным провайдером связи и интернета в республиках, «она может консолидировать активы «Феникса», «Углетелекома» и «Комтела», их сети требуют обновления».
Уточняется, что операторы «Феникс» (ГУП ДНР «Республиканский оператор связи»), ГУП ДНР «Углетелеком» и ГУП ДНР «Комтел» принадлежат властям ДНР. Они были созданы на базе имущества и оборудования украинских «Киевстара» и «Укртелекома».
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Миранда-медиа» зарегистрировано в 2004 году, выручка по итогам 2021 года составила 1,8 млрд рублей при чистой прибыли 239 млн рублей 80,1% компании принадлежат судоходной компании «Люкстранс» и еще 19,9% – «Ростелекому». Также есть информация о том, что 7 июня «Миранда-медиа» заключила два договора залога движимого имущества с банком «Россия». Весной стало известно, что он может выделить 3 млрд рублей в течение семи лет на создание в Крыму нового мобильного оператора.
По словам одного из источников, «Миранда-медиа» может также заняться связью в Херсоне и Мелитополе. Структуры компании уже начали работы, связанные с обеспечением функционирования инфраструктуры связи в Херсонской и Запорожской областях. Из базы «СПАРК-Интерфакс» следует, что в июне «Миранда-медиа» зарегистрировала новый домен mir-telecom.ru.
Как отметил президент ассоциации «Макател» Алексей Амелькин, телекоммуникационное оборудование для модернизации инфраструктуры связи в ДНР и ЛНР можно приобрести на вторичном рынке.
«Я слышал, что один из крупных российских операторов уже предлагает купить его складские запасы», – сказал он.
В конце мая Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. На сим-карты российских мобильных операторов, продажа которых ведется в Херсонской области, уже перешли несколько десятков тысяч местных жителей. В регионе будут работать три мобильных оператора.
Напомним, что из-за обстрелов со стороны Украины Херсонская область осталась без сотовой связи и интернета. А в Запорожской области мобильная связь была отключена Киевом.
Ранее сообщалось, что крымский мобильный оператор заработал в Херсонской области. В пятницу стало известно, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7».
В Киеве захотели принудительно депортировать людей из зоны боевых действий
На Украине предложили принять закон о принудительной депортации людей из зоны боевых действий, сообщил глава назначенной Киевом «военной администрации Луганской области» Сергей Гайдай.
Гайдай заявил, что в городе на северо-западе ЛНР ситуация для украинских войск крайне тяжелая, обстрелы продолжаются, в населенном пункте остается около 15 тыс. мирных жителей. «Были предложения определенных депутатов депортировать этот город (Лисичанск). Мы предложили им – пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей», – передает РИА «Новости» его слова на телеканале «Украина 24».
При этом против такой меры категорически выступали жители находящегося сейчас на линии соприкосновения Лисичанска в ЛНР, пока он был полностью под контролем ВСУ.
Как пояснил Гайдай, речь идет о принудительном выселении. При этом политик заявил, что принять такой законопроект нетрудно.
Жители Лисичанска, о принудительной депортации которых говорил Гайдай, ранее в интервью французскому телеканалу France 24 в присутствии украинских военных заявили, что «это украинская армия обстреливает» их, именно «они убивают наших детей».
Лисичане, как передавал телеканал, «стоят на пути украинских войск, которые пытались эвакуировать» их. Предложенную «эвакуацию» местные жители в интервью телеканала называют «депортацией» и сравнивают с тем, что их «вышвыривают вон», а киевские власти хотят их «оставить в палатках».
Гайдай также сообщил, что российская авиация уничтожила большой склад, с которого осуществлялось снабжение гарнизона в Лисичанске. «Прилетела авиабомба, был достаточно сильный взрыв, многое повреждено, практически полностью разрушены ангары и склады», – сказал он.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками». СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающий завод под Лисичанском находится под контролем сил России и ЛНР.
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Бывший военнопленный рассказал о пытках электричеством на Украине
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Освобожденный из украинского плена военный заявил, что к нему применялись пытки электричеством, он пояснил, что его содержали в одном из подвалов Киева.
«Попал в плен 25 марта. Содержался в подвале полтора месяца в Киеве, дальше был переведен в Полтаву, и после Полтавы в Запорожье на обмен», – рассказал военнослужащий в ролике, опубликованном в Telegram-канале Андрея Руденко «Репортер Руденко V».
«Меня пытали четыре часа приблизительно, электричеством», – добавил он.
Военнослужащий добавил, что из его подразделения осудили всех военных по статье «Госизмена». Из его слов следует, что он служит не в российской армии, а в народной милиции одной из республик Донбасса.
Ранее в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
В Кремле заявили, что главным для Москвы в вопросе обмена пленными является возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей ДНР и ЛНР.
Об обмене военнопленными сообщалось в среду – глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что Киев и Донецк провели обмен, вернув по 144 бойца с каждой стороны.
Кремль указал на право России не исполнять постановлений ЕСПЧ по британским наемникам
Российская сторона более не обязана исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), требующего гарантировать неисполнение смертного приговора британским наемникам в ДНР, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вы имеете в виду британских наемников, которые попали в плен? Вы знаете, предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет. Это, наверное, единственное, что можно сказать. По поводу судьбы этих наемников, конечно же, нужно понимать, что в данном случае нужно общаться с руководством Донецкой народной республики», – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что в Кремле видели сообщения СМИ о том, что отец приговоренного к смерти марокканца Брагима Саадуна составлял обращение, но само обращение туда не поступало.
«Мы видели сообщения СМИ, но мы не видели самого этого обращения. Мы не знаем, оно направлялось, через кого, мы его не видели», – добавил пресс-секретарь президента.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщала, что в письме президенту России Владимиру Путину отец приговоренного к смертной казни марокканца Брагима Саадуна, Тахер Саадун заявил, что семья верит в справедливость правосудия в ДНР, называет сына жертвой манипуляций и промывки сознания, и попросил о помиловании.
До этого психиатрическая экспертиза выявила психопатию у одного из трех приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике наемников, гражданина Марокко Брагима Саадуна, осужденного за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований.
До этого глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что родственники наемника из Марокко Брагима Саадуна связались с его адвокатом и запросили возможность общения. По ее словам, этот запрос был удовлетворен.
Напомним, 9 июня в ДНР вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Брагиму Саадуну, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам адвокатов, защита Пиннера обжаловала приговор и попросила кассацию смягчить наказание до пожизненного лишения свободы, остальные осужденные еще готовят жалобу. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Из порта Бердянска ушло первое судно с 7 тыс. тонн зерна
Первое торговое судно вышло из порта в Бердянске в Запорожской области после перезапуска его работы, оно направляется в дружественные страны с 7 тыс. тонн зерна на борту, заявил глава военно-гражданской региональной администрации Евгений Балицкий.
«После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно – 7 тыс. тонн зерна направились в дружественные страны. Безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны, а портовики, портовое оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Мелитополь и Бердянск, осмотрел центр приема документов на оформление гражданства РФ, посетил продуктовые магазины, аптеки, ознакомился с ценами и номенклатурой товаров, побывал в порту.
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Мэр Горловки назвал последние сутки самыми спокойными с 24 февраля
Несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, последние сутки стали самыми спокойными с 24 февраля, заявил мэр Горловки в Донецкой народной республике Иван Приходько.
«Несмотря ни на что, пожалуй, самые спокойные сутки, начиная с 24 февраля», – говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.
Приходько обнародовал статистику, согласно которой всего с 24 февраля украинские войска обстреляли Горловку 4416 раз, при этом за сутки – 19 раз. В общей сложности погибли 30 человек, еще 151 получил ранения.
Напомним, 17 июня в результате обстрела поселка городского типа Гольмовский со стороны украинских военных погибла одна мирная жительница, были раненые.
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МИД Украины объявил о разрыве дипотношений с Сирией из-за республик Донбасса
Украинская сторона разрывает дипотношения с Сирийской Арабской Республикой без разрыва консульских отношений из-за признания Сирией ДНР и ЛНР, сообщил украинский МИД.
«В ответ на сей недружный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», – цитирует сообщение украинского ведомства РИА «Новости».
Напомним, Сирийская Арабская Республика решила признать независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.