Правительственный кризис назрел в Италии

Профессор Сколтеха предложил Борису Джонсону работу в России

«Я не уверен, отвечает ли Джонсон за свои слова – но я за свои отвечаю, и приглашаю Бориса Джонсона младшим научным сотрудником в мою лабораторию, гарантирую конкурентоспособную зарплату и хорошие условия труда», – так профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов прокомментировал газете ВЗГЛЯД предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона российским ученым уезжать из России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российских ученых переехать из России. Он поясняет, что это предложение является расширением действующей системы партнерства с украинскими университетами, которые позволяют ученым с Украины вести исследования в Англии.

«Я думаю, что это предложение не будет пользоваться спросом. Наверняка кто-то уедет, у нас есть люди, которые ищут более легкие пути, но массового отъезда никакого не будет. Все, кто хотел, в свое время уехал. Сейчас они частично возвращаются, потому что поняли, что там тоже все не так просто. Они там все равно никогда своими не станут. Я и сам какое-то время работал в Англии и могу сказать, что это очень специфическая страна, там тоже не все так просто», – делится завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Ученый подчеркивает, что российские ученые действительно востребованы за рубежом, особенно те, кто ведет научную деятельность в области физики, математики, химии и биологии. А все потому, что в России в данных областях дается действительно хорошее образование, которого нет за границей. Однако у планирующих переезд может и не сложиться карьера за рубежом, поскольку необходимо получать гранты, ехать с действительно интересными идеями, а также иметь диплом международного образца, что выдает не каждый российский университет. Кроме того, за границей гражданам России никогда не стать «своими», что немаловажно для комфортной жизни. Врачам же устроиться на какую-то достойную работу вряд ли удастся, полагает эксперт.

«Тем более, что связи с украинскими учеными уже давно не было, так что вряд ли кого-то привлечет дальнейшее сотрудничество с ними. Да и сомневаюсь, что граждане Украины захотят работать с нашими, поскольку им не важно, кто что говорит и думает, а важно то, что мы русские, никто там с нами сильно общаться не будет. Это опять какая-то политическая штука, на которую вряд ли кто-то поведется. Мало кто захочет «порвать» с родиной», – рассуждает академик.

Он напоминает, что в 90-е годы наблюдался действительно большой отток ученых из России, но было это только потому, что у людей не было условий для работы. Сейчас все это есть, наука поддерживается государством. Для того, чтобы удержать молодых ученых в стране, по мнению собеседника, необходимо дать специалисту такие условия, при которых он не будет думать ни о чем постороннем: достойная зарплата, условия для работы и большим плюсом стало бы обеспечение жильем.

«Вот они говорят все, пишут, а сами тоже всех принять не могут. У них там количество людей, которые занимаются наукой, лимитировано. Там своим не так просто найти работу. И на самом деле, там никто просто так никаких денег платить не будет, нужно гранты завоевывать. Думаю, речь пойдет только о каких-то единицах. Туда поедут только те, у кого здесь неудачно сложилась карьера, а это значит, что специалисты они не лучшие», – считает Зверев. При этом он отмечает, что большинство его знакомых из научной сферы настроены достаточно патриотически и не намерены покидать страну.

Кристаллограф, материаловед, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов также полагает, что предложение премьера Великобритании едва ли привлекательно. Более того, он считает, что слова британского политика выглядят как обычная демагогия: «Трудно поверить, что политик, ничего не сделавший для улучшения условий для своих ученых, будет расщедриваться для ученых из другой страны. Я не уверен, отвечает ли Джонсон за свои слова – но я за свои отвечаю, и приглашаю Бориса Джонсона младшим научным сотрудником в мою лабораторию, гарантирую конкурентоспособную зарплату и хорошие условия труда. Интересный научный проект мы ему найдем», – заверяет профессор.

Оганов подчеркивает, что все, что можно получить за рубежом: относительно привлекательную зарплату и, возможно, современные условия для работы (оборудование, научную среду для обмена идеями и так далее). Если поддерживать молодых ученых здесь, то едва ли они уедут из России. Для России массовый отъезд ученых, если он будет, окажется большим ударом, однако собеседник выражает надежду, что этого не случится. Он подчеркивает, что в стране есть потребность в научных специалистах, созданы для них условия, и эти люди имеют гораздо больше шансов реализоваться на родине, нежели за рубежом.

Поток ученых, уезжающих за границу, не велик, по крайней мере был таковым до начала спецоперации на Украине, рассказывает специалист. После 24 февраля значительное число аспирантов и молодых ученых переехало в другие страны. Во многом это было по психологическим причинам, поскольку когда меняется внешний фон, возникает понятное чувство неуверенности, с которым может справиться не каждый.

«Как показывает ход событий, никакой катастрофы не произошло, да и не могло произойти. В России у ученых прекрасные перспективы, нужно просто делать свое дело, держать спину прямо и не суетиться. Важно оставаться собой в любой ситуации. А когда наступают трудные времена, расценивать это как возможность проявить себя», – заключил Оганов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удержать ученых и других специалистов можно исключительно комфортными условиями для работы. Создание этих условий, по его словам, приоритет в России, и вложения в эту сферу имеют свой эффект: ученые работают на родине.

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