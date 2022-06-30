Путина не удивило заявление НАТО о подготовке к противостоянию с Россией

Признание НАТО о подготовке с 2014 года к противостоянию с Россией не является новостью, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Путин призвал «относиться как к факту» к тому, что в НАТО «с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против» России, чем «и объясняются решительные действия» Москвы «по защите собственных интересов», передает ТАСС.

Как заявил Путин, западным странам «давно был нужен какой-то внешний враг, вокруг якобы угрозы которого можно было бы объединить союзников вокруг себя». Он отметил, что в первую очередь имеет в виду действия США. Указывается, что «Иран не очень подходил на эту роль, Россия подходила лучше». Россия дала НАТО шанс «объединить вокруг себя всех союзников на новом историческом витке», сказал он.

«Но ничего нового для нас нет, это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили: о том, что блок НАТО – это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны», – заявил Путин, указав, что Запад «все время на это отвечал, что НАТО изменилась, что это теперь, скорее всего, политический союз».

«Но все искали повода и возможности придать новый импульс именно как военной организации. Пожалуйста, они это и делают. Ничего нового для нас здесь нет», – заявил президент России.

При этом Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Однако если «раньше не было никаких для них угроз», то «теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры» Москва «будет отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы» для России. По этому поводу Путин даже напомнил «грубые анекдоты прошлых лет: сегодня вступил в одно место, теперь – в другое». Как заявил Путин, у России с Финляндией и Швецией «все было хорошо», а «теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, без этого невозможно».

Российский лидер считает безосновательным сравнение вступления в НАТО Финляндии и Швеции с членством в альянсе Украины: «Для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО – это совсем не то, что членство Украины в НАТО, это совершенно разные вещи». По его мнению, в альянсе «это прекрасно понимают, просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот», чтобы «показать: ага, вот Россия не хотела, а теперь получила вдвойне».

Напомним, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО давно начала готовиться к противостоянию с Россией, еще в 2014 году, поэтому мы усилили военное присутствие на востоке.

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