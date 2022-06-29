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Кадыров сообщил о вошедших в Лисичанск российских военных
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В Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил в соцсети «ВКонтакте», что освобождение города «не займет особого времени». При этом, по его мнению, «украинские нацики снова расскажут сказки об окопавшихся бандеровцах, которые лопатами будут отбивать атаки союзных войск». Он опубликовал видео, на котором командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев «осматривает издалека Лисичанск».
Тем временем офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко прокомментировал сообщения о том, что Лисичанский НПЗ перешел под контроль союзных сил: «Я не могу сейчас подтвердить эту информацию, поскольку официальных сообщений о взятии НПЗ нет. Хотя на самом деле мероприятия там проводились довольно интенсивные. Я абсолютно не исключаю, что эта информация соответствует действительности», – передает ТАСС.
Напомним, посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что в последние сутки было уничтожено несколько колонн ВСУ, пытавшихся покинуть Лисичанск, некоторые боевики попали в плен.
Зеленский назвал условие участия в саммите G20
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии будет зависеть от состава участников встречи, а также от ситуации с безопасностью на Украине.
«Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите Группы двадцати. И, конечно, я принимаю это приглашение», – об этом он заявил после встречи в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо.
«Участие Украины будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита», – отметил Зеленский, передает ТАСС.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября в очном формате.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
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МИД рассказал об ответе Украине на введение визового режима для россиян
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Москва примет решение об ответе на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», – передает РИА «Новости» его слова.
Полищук пояснил, что «в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян». Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.
«Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. <...> Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», – подчеркнул Полищук.
В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля.
До этого он поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
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Пожар на оборонном НПП «Темп» в Москве произошел в результате поджога
Крупное возгорание на Каширском шоссе в столице произошло в результате поджога, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, пожар возник из-за поджога», – сказал собеседник РИА «Новости».
Между тем в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать.
«Благодаря слаженным профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространения огня на близлежащие строения. Пожар локализован», – цитирует сообщение МЧС России ТАСС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на площади 500 квадратных метров, наблюдалось горение мусора. Огонь перекинулся на соседние ангары. Горение наблюдается на Каширском шоссе: у дома № 17, корпус 5, строение 3. По этому адресу, согласно данным из открытых источников, располагается НПП «Темп», которое занимается в том числе разработкой двигателей для боевых самолетов.
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Силы ЛНР задержали под Лисичанском иностранных наемников
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Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наемники. Они также принимали участие в [боях] в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали», – приводит слова Киселева ТАСС.
«Что дальше с ними [наемниками] будет? С ними проведут следственные мероприятия, будут работать наши специалисты. У наемников статуса военнопленного не будет», – сказал помощник министра внутренних дел ЛНР.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в ночь на вторник несколько колонн ВСУ были уничтожены при попытке покинуть Лисичанск. Кроме того, по имеющимся у него данным, значительная часть украинских войск уже покинула Приволье – город, входящий в состав Лисичанского горсовета. «Все прекрасно понимают, что дни осады или дни борьбы за Лисичанск уже сочтены», – констатировал Мирошник, отметив при этом, что за город еще придется серьезно побороться. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему падение Лисичанска ускорит развал линии обороны ВСУ.
В понедельник вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Вечером понедельника украинские вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского НПЗ. Во вторник боевики ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск. В ДНР оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
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Посол ЛНР: Под Лисичанском было уничтожено сразу несколько колонн ВСУ
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«За последние сутки нам удалось уничтожить сразу несколько колонн ВСУ, которые пытались покинуть Лисичанск. Кроме того, немало боевиков было взято в плен. Среди них есть и иностранные наемники, которым теперь будет грозить пожизненное заключение», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в городе.
«В районе Привольнянского плацдарма в пригороде Лисичанска минувшим вечером и ночью были достаточно серьезные стычки. По итогам боев есть множество убитых и взятых в плен боевиков. При этом о цифрах пока говорить рано – наши военные на местах уточняют информацию», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, «было уничтожено сразу несколько колонн украинских боевиков, которые пытались организованно уйти из Лисичанска в сторону Северска». «Кроме того, местные жители сообщают, что наблюдаются попытки ВСУ, что называется, «собирать чемоданы». Также известно, что в составе сдавшихся в плен есть иностранные наемники. И несмотря на то, что в ЛНР нет смертной казни, никто их «гладить по головке» не собирается. По уголовному кодексу республики им грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком на 25 лет. На мой взгляд, это не сильно отличается от смертной казни», – подчеркнул собеседник.
Он также заметил, что в республике очень жестко относятся к иностранным наемникам, которые «без приглашения пришли убивать местных людей, преследуя чужие интересы в попытках заработать на этом деньги». «По координатам внутри города мы точно знаем, что серьезные столкновения были в районе стадиона «Шахтер». Это уже ближе к центру Лисичанска. Активные действия ведутся и на территории Лисичанского НПЗ», – отметил Мирошник.
При этом дипломат предостерег от попыток установить некую потенциальную дату окончания штурма Лисичанска. «Главная задача – максимально сохранить живыми и здоровыми наших бойцов. Мы намерены и дальше использовать тактику, которая уже доказала свою эффективность – сначала территория тщательно зачищается при помощи артиллерии и тяжелой техники, и только потом на объект заходит штурмовая группа. Я не исключаю возможность котлов – есть участки, где в ближайшее время могут быть сосредоточены боевики. А опыт котлов у нас уже очень большой, так что мы сможем взять их измором, если потребуется», – настаивает посол.
«Насколько мы видим, Украина уже понимает, что город для них окончательно потерян. С моей точки зрения, Лисичанск – стратегический центр. И его утрата для Киева будет серьезным как военным, так и политическим ударом. Это, вероятно, можно будет сравнить с Мариуполем. Именно поэтому есть попытки отводить вооруженные формирования в сторону Северска. И, как нам кажется, они попробуют там организовать какую-то линию обороны», – заключил Мирошник.
Ранее выступая в эфире канала «Соловьев. Live», Мирошник сообщил о большом количестве сдавшихся в плен украинских боевиков. «Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле», – передает ТАСС слова посла ЛНР в России. В МВД Луганской народной республики сообщили о значительном числе уничтоженных украинских военнослужащих. «Сейчас в районе Лисичанска погибших военнослужащих ВСУ насчитывается уже больше тысячи. Это говорит о том, что их просто бросили. Многие офицеры сбежали, но некоторые сдались», – приводит ТАСС сообщение помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.
Ранее бойцы Народной милиции ЛНР задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Идет работа по установлению их национальностей и стран, из которых они прибыли в Донбасс. Задержанные наемники лишены статуса военнопленных, указал помощник главы МВД ЛНР.
Во вторник подразделения ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск, расположенный примерно в 30 километрах к западу, на территории ДНР, которую удерживают украинские силы. В Донецке оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
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Военкор Сладков объяснил, почему ВСУ бросают западные «Джавелины»
Чаще всего боевики отказываются от «навороченных» западных «Джавелинов»: они заметно уступают по маневренности и эффективности российским «Корнетам», сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
«Спросите любого репортера, кочующего по передовой, сколько целехоньких «Джавелинов» они видели? Вам ответят: сотни! Украинцы их бросают целыми при всех вариантах. Были бы они так же хороши, как наш «Корнет», их бы использовали. Был бы так же легок, как наш РПГ-7 – унесли бы с собой. А так, «Джавелины» бросают, чего с ними возиться?» – приводит ФАН слова Сладкова.
Ранее перешедший на сторону России украинский военный передал росгвардейцам схрон оружия ВСУ.
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В Лисичанске заметили группу из 20 американских наемников
Группа из 20 наемников из США действует в южной части Лисичанска, об их передвижении стало известно из радиоперехвата разведки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
«Из сводки, которую мы получили по радиоперехвату, следует, что в южной части Лисичанска действует группа наемников из США – около 20 человек, которые передвигаются на пикапах. На одном из пикапов минометы стоят, на втором находятся ПТУРы (противотанковая управляемая ракета), и третий пикап обслуживает полностью системы БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Наши разведчики выслеживают их», – передает ТАСС слова Киселева.
По словам помощника главы МВД ЛНР, силы республики и России активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска. «Наши войска все ближе и ближе, сжимают кольцо», – сказал он.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.
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В МВД ЛНР назвали число уничтоженных под Лисичанском украинских военных
Под Лисичанском уничтожены более 1 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), ряд офицеров взят в плен, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Сейчас в районе Лисичанска погибших всушников насчитывается уже больше 1 тыс. Это говорит о том, что их просто бросили. Многие офицеры сбежали, но некоторые сдались», – приводит слова Киселева ТАСС.
«Маневры для выхода из Лисичанска у ВСУ еще существуют. Как и раньше говорил, мы не полностью контролируем каждый метр земли. Днем и ночью маленькими группами они все равно будут убегать, прорываться. Этому доказательства были и в Северодонецке, и в Рубежном. Точно так же и наемники [бегут]».
Ранее силы ЛНР задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Идет работа по установлению их национальностей и стран, из которых они прибыли в Донбасс. Как подчеркнул помощник главы МВД ЛНР, задержанные наемники лишены статуса военнопленных.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в ночь на вторник несколько колонн ВСУ были уничтожены при попытке покинуть Лисичанск. Кроме того, по имеющимся у него данным, значительная часть украинских войск уже покинула Приволье – город, входящий в состав Лисичанского горсовета. «Все прекрасно понимают, что дни осады или дни борьбы за Лисичанск уже сочтены», – констатировал Мирошник, отметив при этом, что за город еще придется серьезно побороться. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему падение Лисичанска ускорит развал линии обороны ВСУ.
В понедельник вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Вечером понедельника украинские вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского НПЗ. Во вторник боевики ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск. В ДНР оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
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Джонсон усмотрел связь между спецоперацией на Украине и полом Путина
Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной, выразил мнение премьер-министр Британии Борис Джонсон немецкому телеканалу ZDF.
«Если бы Путин был женщиной, – кем он, очевидно, не является, – но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал», – передает РИА «Новости» его слова.
Джонсон добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».
Несмотря на выпады Джонсона в сторону России, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов пригласил британского премьера «младшим научным сотрудником в лабораторию с гарантией конкурентоспособной зарплаты и хороших условий труда». Так он ответил на прозвучавшее накануне предложение Джонсона российским ученым переехать в Британию.
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Бельгия призвала Зеленского «выиграть войну на поле боя»
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Бельгия продолжит оказывать военную поддержку Украине, поскольку считает, что конфликт можно решить «только на поле боя», заявил перед началом саммита альянса в Мадриде премьер-министр королевства Александер де Кроо.
«Я общался с президентом Зеленским, важно продолжать общение с ним. Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя, и нам нужно продолжать поддерживать Зеленского и население Украины», – передает РИА «Новости» слова Кроо.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Приговоренный в ДНР к казни наемник из Марокко оказался психопатом
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Психиатрическая экспертиза выявила психопатию у одного из трех приговоренных к смертной казни в Донецкой Народной Республике наемников, гражданина Марокко Брагима Саадуна, осужденного за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований, сообщил осведомленный источник.
«Экспертиза выявила у него психопатию, однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится. Это особенность его характера», – приводит слова источника ТАСС.
Он также уточнил, что Саадун учился в университете в Киеве и получил одну из технических специальностей украинского вуза.
В понедельник глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что родственники наемника из Марокко Брагима Саадуна связались с его адвокатом и запросили возможность общения. По ее словам, этот запрос был удовлетворен.
Напомним, 9 июня в ДНР вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Брагиму Саадуну, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам адвокатов, защита Пиннера обжаловала приговор и попросила кассацию смягчить наказание до пожизненного лишения свободы, остальные осужденные еще готовят жалобу. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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ДНР и Украина обменялись военнопленными
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Киев и Донецк провели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня 144 бойца Донецкой народной республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены», – цитирует Пушилина ТАСС.
Несколько из них – это рядовые нацбатальонов, их состояние плачевное, у них тяжелые ранения, также есть ампутации. Доказано, что освобожденные "азовцы" не совершали военных преступлений.
Пушилин подчеркнул, что основной задачей является спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. «У врага оказались очень ценные военнослужащие», – добавил глава ДНР. Среди них — два русских летчика, взятых в плен еще в марте.
Как сообщил глава республики, среди освобожденных бойцов республики «есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен». По его словам, «большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь».
В среду главное управление украинского минобороны заявляло, что из 144 вернувшихся военнослужащих 95 были взяты в плен в мариупольском комбинате «Азовсталь». Из них 43 – из националистического батальона «Азов».
Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России. Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.
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Сбитый под Курском украинский БПЛА оказался советским Ту-141
Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведенным еще в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», – написал он в своем Telegram-канале.
Беспилотник сбили около 22.15 восточнее Курска. По информации главы региона, пострадавших или разрушений не зафиксировано.
Беспилотный летательный аппарат «Стриж» Ту-141 является оперативно-тактическим разведывательным беспилотником, был разработан в ОКБ имени Туполева.
Украинский беспилотник был сбит накануне вечером к востоку от Курска.
Напомним, 17 июня обстрелу подверглось село Гордеевка, находящееся в Курской области, неподалеку от границы с Украиной. Двумя днями ранее украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе Курской области.
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Посол ЛНР сообщил о большом числе потерь в рядах ВСУ под Лисичанском
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Достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР).
«Сейчас активно идут боевые действия в пригороде Лисичанска, по последним данным, достаточно с большими жертвами, достаточно кровавые действия происходят. <...> И у меня, к сожалению, пока нет цифр, но долетают уже известия, что достаточно много боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле», – передает ТАСС слова Мирошника в эфире канала «Соловьев. Live».
«Сейчас, если с Лисичанском будет операция закрыта и войска укроформирований перейдут в сторону Северска, на этом будет поставлена точка [в операции по освобождению ЛНР]», – добавил он.
Ранее силы ЛНР задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Идет работа по установлению их национальностей и стран, из которых они прибыли в Донбасс. Как подчеркнул помощник главы МВД ЛНР, задержанные наемники лишены статуса военнопленных.
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Российский ОМОН задержал в Херсоне украинских диверсантов с ПЗРК
Российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области, в ее арсенале, помимо стрелкового оружия, были ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы, сообщил источник с места событий.
Оперативная работа шла с привлечением сотрудников краснодарского ОМОНа, действующего на территории Херсона. В результате слаженной операции удалось установить и задержать всех членов украинской диверсионной группы. Сейчас они дают показания по планируемым диверсионным акциям, объектами которых должны были стать в том числе пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области, передает РИА «Новости».
«В ходе проведения адресных мероприятий в Херcоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций», – сообщил сотрудник российского силового ведомства.
Он также рассказал, что среди вооружения задержанной диверсионной группы оказались пластид со средствами взрывания, автоматы, пулеметы, бронежилеты и боеприпасы. Все это изъяли российские силовики.
Проводится работа по установлению связей задержанных диверсантов с представителями украинских спецслужб, действующих на подконтрольной России территории.
Ранее в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Херсонские власти квалифицировали взрыв в городе как теракт. В результате взрыва погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. В Кремле назвали взрыв в Херсоне терактом. Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что убийство Савлученко произошло при участии украинской ДРГ.