ФСБ выявила планировавших захват власти экстремистов в Волгоградской области

В ДНР оценили шансы бегущих ВСУ зацепиться за Северск

«ВСУ, конечно, могут попытаться организовать укрепрайон в Северске, но там нет крупных промзон. Кроме того, в данном районе расположена наша серьезнейшая группировка контрактников», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что боевики ВСУ бегут из освобождаемого союзными силами Лисичанска в Северск, расположенный в 30 километрах к западу.

«Попытки бежать в Северск – истерические припадки ВСУ. На этом направлении сейчас перекрыты все трассы, так что им приходится идти по полям и лесам. Но ранее сами ВСУ заминировали эти территории. Очевидно, что добраться удастся далеко не всем. Так что эта «эвакуация из Лисичанска» – последний этап освобождения Луганской народной республики», – сказал депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

«Таким образом, фактически Киев признает, что полностью утратил контроль над территорией ЛНР. Так что все силы теперь будут сосредоточены на территории ДНР. Сейчас, как мне кажется, вернутся части наших подразделений, которые пока еще помогают луганским формированиям, и здесь начнется активное движение», – уверен собеседник.

При этом Бердичевский выразил сомнения в том, что ВСУ удастся сформировать укрепрайон в месте новой дислокации. «Там нет таких больших промзон, как, например, в Северодонецке или Мариуполе. Так что шансы на длительное удержание просто мизерные», – отметил собеседник.

«Также стоит учитывать, что в районе Северска стоит наша мощнейшая группировка. Она состоит в основном из контрактников, а луганских и донецких мобилизованных ребят там нет. Это серьезные боевые подразделения и части, так что украинским боевикам тягаться с ними почти невозможно», – заключил Бердичевский. Союзные силы контролируют левый берег Северского Донца, менее чем в 10 километрах от расположенного на другом берегу Северска.

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Утром во вторник посол ЛНР в России Родион Мирошник со ссылкой на сообщения местных жителей проинформировал о начале отхода украинских формирований из Лисичанска, который занимают союзные силы ВС России и Народной милиции ЛНР. Группы бойцов ВСУ пытаются пробиться в Северск, расположенный примерно в 30 километрах к западу от Лисичанска, на той части территории ДНР, которую сейчас контролирует Украина. «По данным источников, погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до 5–7 тысяч украинских боевиков из вооруженных подразделений», – отметил Мирошник в своем Telegram-канале.

В комментарии газете ВЗГЛЯД посол ЛНР рассказал: жители Северска сообщают о концентрации сил ВСУ в городе. «Туда, по нашим данным, была совершена переброска какой-то группы войск ВСУ со стороны Славянска», – сообщил Мирошник.

В понедельник украинские формирования пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС несколько колонн потеряли, в свою очередь сообщил в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

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