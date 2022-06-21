ФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку теракта

Во Владимирской области задержали мужчину, занимавшегося подготовкой теракта на несанкционированном митинге, сообщили в региональном управлении ФСБ.

«УФСБ по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона, гражданина РФ, связанная с подготовкой террористического акта с использованием самостоятельно изготовленных взрывных устройств и огнестрельного оружия в ходе проведения массовых мероприятий», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Уголовное дело возбудили по статье «Подготовка к совершению террористического акта», подозреваемого поместили под арест, он дал признательные показания.

Мужчина занимался подготовкой теракта на фоне «личной ненависти к системе государственного управления в РФ». Он намеревался применить бомбы и оружие против представителей органов власти в ходе участия в несанкционированном антиправительственном митинге.

Подозреваемый, обладая специальными техническими навыками, разработал и создал средства инициирования взрывчатых веществ, а также несколько единиц огнестрельного оружия.

В понедельник в Забайкальском крае задержали подозреваемого в подготовке теракта сторонника действующей на территории Сирии террористической организации.