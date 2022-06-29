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Стало известно о готовности Британии перекрыть поставки газа в Европу
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Если Британия столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу, сообщают источники Financial Times.
По информации издания, в случае острой нехватки ресурса на внутреннем рынке Британия перекроет поставки по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию, пишет «Коммерсант».
Как при этом сообщили в британской электроэнергетической компании National Grid, правительство страны ежегодно пересматривает план поставок и актуальное решение будет «отражать обстоятельства».
Отмечается, что ряд британских энергетических компаний призвали правительство Соединенного Королевства воздержаться от подобных решений из-за возможных негативных последствий для экономики.
Европейские газовые компании, в свою очередь, призвали Британию продолжить сотрудничать с ЕС и предупредили о неприятных последствиях отключения интерконнектора.
Ранее из-за роста цен на газ закрылся один из крупнейших в Британии заводов по производству удобрений Ince.
Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.
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Эксперт: Риторика Джонсона по Украине может привести Лондон к проблемам с ЕС и США
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«Лондон выделяет свою особую роль в украинском урегулировании, призывая Киев не идти на мир с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее британский премьер Джонсон выступил против немедленного урегулирования конфликта на Украине.
«Особой разноголосицы у США, ЕС, НАТО и Лондона пока не видно. И Байден, и Шольц и Столтенберг признают, что конфликт должен быть решен дипломатическим путем, но при этом все указывают, что никто не будет заставлять Киев признавать нынешние сложившиеся реалии», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Кроме того, пояснил он, все западные лидеры подчеркивают: чтобы дипломатическое решение конфликта было более устойчивым и справедливым, на их взгляд, надо создать всяческие условия для украинского успеха – чтобы Киев шел на переговоры с сильными картами. «Это не очень отличается от слов Джонсона о том, что говорить о мире сейчас нельзя, потому что позиции Киева пока слабые – нужно их укрепить, а потом – посмотрим», – отметил собеседник.
Другое дело, добавил эксперт, что голос Британии выделяется в общем западном хоре. «Если весь коллективный Запад демонстрирует общий фронт защиты Украины, то Лондон риторически выступает как подстрекатель. Пока эту разницу в тональности можно списывать на особенности понимания британской стороной своей роли в украинском урегулировании, да и вообще – в мировой политике. Но в будущем это можно вылиться в серьезные разногласия Британии с другими западными странами», – спрогнозировал он.
Ранее сообщалось, что США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита G7. По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».
«Как я уже сказал, и Байден, и Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», – цитирует представителя американской администрации РИА «Новости».
В свою очередь глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» – мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», – написала в этой связи в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Польша собралась выставить счет Газпрому за прекращение поставок газа
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Польша намерена выставить счет российскому Газпрому, потребовав компенсации за потери, которые понесла польская сторона из-за прекращения поставок газа в страну, заявил министр государственных активов страны Яцек Сасин на конференции, проходившей в польском Сенате.
«Мы намерены выставить счет Газпрому в ответ на его решение о прекращении поставок газа в Польшу. Мы уже согласовали этот вопрос с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG). Такого рода решения не могут приниматься в одностороннем порядке», – передает его слова «Ведомости» со ссылкой на издание Wirtualna Polska.
Сасин отметил, что Польша располагает сегодня достаточным количеством газа, что позволяет обеспечить этим энергоресурсом не только отдельных граждан, но и целые учреждения. Так, государство в центре Европы поставляет топливо через газопорт в Свиноуйсьце, сотрудничая в этой сфере с Германией, Литвой и южными соседними странами, а также имеет собственные газовые месторождения, добавил он.
По словам министра, на сегодняшний день Польша смогла заполнить свои газохранилища на 100%, продемонстрировав свою «предусмотрительность».
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В середине мая Eni сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.
Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
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Мадуро пригласил французские компании добывать нефть и газ в Венесуэле
Венесуэла готова принять французские нефтегазовые компании, которые хотят работать для экспорта сырья в Европу, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала «Венесолана де телевисьон».
«Президент [Франции Эмманюэль] Макрон, Венесуэла готова принять любые французские компании, которые хотят добывать нефть и газ для европейского и мирового рынка», – приводит слова Мадуро ТАСС.
Напомним, на саммите Группы семи (G7) в Германии Франция призвала к расширению источников снабжения сырьем, имея в виду возвращение на энергорынок Ирана и Венесуэлы.
В минувшее воскресенье ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обратились через СМИ к населению и бизнесу с призывом «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов в связи со стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России. Ранее в Кремле заявили, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов.
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Джонсон объявил о завершении «вечеринки российских углеводородов»
В G7 осознают, что «вечеринка российских углеводородов» завершается, заявил глава британского правительства Борис Джонсон.
Джонсон сказал, что сейчас «все ищут новые пути для адаптации». По его мнению, в ближайшем будущем государства будут вынуждены «искать углеводороды где-то еще», а в долгосрочной перспективе им необходимо совместно «работать над зелеными решениями», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Власти Нидерландов предсказали газовый кризис во всем ЕС
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Газовый кризис в одной стране ЕС вызовет эффект домино и распространится на всю Европу, заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.
«Замечательно, если отдельные страны-члены (ЕС) смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80% – особенно большие страны, такие как Германия – то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы», – приводит РИА «Новости» слова Йеттена, сказанные политиком в интервью изданию Politico.
Министр добавил, что в случае, «если все страны в северо-западной Европе дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу и испробуют все остальные меры для предотвращения нехватки газа», то Нидерланды смогут изучить возможность увеличения объемов добычи на месторождении в Гронингене. При этом, как и премьер страны Марк Рютте, он отметил, что это крайняя мера, а страна планирует полностью прекратить разработку этого месторождения не позднее 2024 года из-за предполагаемого вреда для экологии.
В понедельник в Евросоюзе окончательно одобрили законодательство, по которому хранилища должны быть заполнены газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы – на 90%. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата оберт Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Песков отреагировал на планы G7 установить потолок цены на российский газ
Изменение цен на российский газ – предмет переговоров с Газпромом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Зависит от направлений, зависит от того решения, которое примет Газпром. Наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов и изменении цены, насколько с юридической точки зрения это возможно, и так далее... Это предмет переговоров, предмет контакта», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Песков посоветовал направлять вопрос по ситуации с ремонтом турбины для «Северного потока» в Газпром.
Как сообщает Bloomberg, Европа уже начала использовать закупленный на зиму газ.
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Газпром возобновил поставки по «Турецкому потоку»
Газпром завершил плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», возобновив поставки по нему, сообщили в компании.
«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20.00 мск», – сообщил Газпром в своем официальном Telegram-канале.
«Турецкий поток» – газопровод, по которому Газпром из России через Черное море отправляет газ в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.
Ранее сообщалось, что с 21 по 28 июня поставки газа по «Турецкому потоку» будут на плановом ежегодном техническом обслуживании. Приостановку потока согласовали со всеми сторонами заранее.
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Турция увидела причину ситуации на Украине в «неправильном миропорядке»
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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил российскую спецоперацию на Украине, но заявил, что к ней привел «неправильный миропорядок» во главе с США.
Калын заявил, что российские «действия неправильны». «Но что этому предшествовало?» – спросил он. Как указал представитель президента Турции, «в новом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия» – а «ниже средние страны и другие страны».
По его словам, «со временем Китай быстро поднялся на вершину экономической пирамиды» и «стал второй экономикой в мире», Россия же «начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Haberturk.
«Те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта. Это никогда не оправдывает вторжение России в Украину. Но когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка», – сказал Калын.
Напомним, Калын заявил, что Анкара не вводит санкции против России и не собирается к ним присоединяться. Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В декабре президент России Владимир Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России. Москва предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса. Глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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В Италии подняли вопрос о введении потолка цен на российский газ
Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите «Большой семерки» заявил о необходимости введения потолка цен на импорт энергоресурсов из России и «ликвидации зависимости» от России.
«Мы должны установить потолок цен на ископаемое топливо, импортируемое из России. Это имеет геополитическую, а также экономическую и социальную цели», – сказал Драги, заявление со ссылкой на источники приводит информагентство askanews, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «даже когда цены на энергию упадут, немыслимо вернуться к той же зависимости от России, которая существовала раньше. Необходимо работать над тем, чтобы полностью устранить эту динамику».
Напомним, Газпром поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Bloomberg сообщало, что Европа уже начала использовать закупленный на зиму газ.
Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине
Попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире, заявил глава британского правительства Борис Джонсон президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи в Германии.
В заявлении канцелярии Джонсона говорится, что премьер-министр подчеркнул, сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст президенту России Владимиру Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками, передает ТАСС со ссылкой на BBC.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предрек возрастание давления стран Запада на Украину ради заключения «плохого мира» с Россией.
Кроме того, ранее он также отметил, что поддержка Украины должна продолжаться, несмотря на угрозу усталости от конфликта в этой стране.
В Германии поставили под вопрос единство G7 против России
После интервью канцлера Германии Олафа Шольца «единодушие стран G7 поставлено под сомнение», пишет автор немецкого издания Welt Саша Ленарц.
По мнению обозревателя, клятвенные заверения политика в том, что страны «большой семерки» едины во мнении по отношению России не столь однозначны, как это кажется на первый взгляд. Автор обратил внимание на то, что лидеры G7 по итогам встречи не смогли прийти к согласию по целому ряду тем, передает Прайм.
Так, по информации издания, стоит обратить внимание на преждевременные заявления американского лидера Джо Байдена об ограничениях на золото российского происхождения. «Хотя Великобритания поддержала предложение, Германия и Франция сослались на компетенцию ЕС», – отметил автор.
Однако в статье отмечается, что остается неизвестным, найдет ли это предложение отклик у большего числа членов G7. Также корреспондент пишет о том, что пока участники встречи не смогли договориться о вводе предельных цен на нефть из России.
«Президент Франции Эммануэль Макрон не встретил особого энтузиазма со стороны США относительно идеи ввести ценовой потолок на нефть во всем мире, включая американскую», – говорится в материале.
В то же время журналист напомнил о существующих между Германией и США разногласиях по отношению к Китаю. Если Вашингтон видит в Пекине главного стратегического противника, то Берлин считает азиатскую страну «конкурентом».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
Названа численность группировки НАТО у границ России
Общая численность всех восьми батальонных групп НАТО у границ с Россией составляет в настоящий момент 9 641 человек, следует из документа организации в преддверии саммита альянса в Мадриде.
По его информации, в Латвии насчитывается 1 887 человек (ведущая страна, направившая основной контингент и осуществляющая командование, – Канада), в Болгарии – 968, в Эстонии – 1 430 (ведущая страна – Великобритания), в Венгрии – 900, в Литве – 1 632 (ведущая страна - Германия), в Польше – 1 033 (ведущая страна – США), в Румынии – 1 148, в Словакии – 643, передает ТАСС.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, а если это сделает страна НАТО, то это будет означать конфликт со всем Североатлантическим альянсом.
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ЕК анонсировала начало торговли электроэнергией между Украиной и ЕС
Евросоюз и Украина начнут 30 июня торговлю электроэнергией, сообщила во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии объявила сегодня, что торговля электроэнергией между Украиной и ЕС начнется на этой неделе, 30 июня. Я приветствую это событие, которое последовало за успешной экстренной синхронизацией украинской и молдавской энергосистем с европейской континентальной энергосистемой в марте», – передает ТАСС ее слова.
Ранее в Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
До этого в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
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Песков оценил влияние санкций на выполнение Россией социальных обязательств
Для России приоритетом является выполнение всех социальных обязательств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о том, как санкции на российские нефть и газ повлияли на выполнение социальных обязательств и макростабильность страны.
У представителя Кремля поинтересовались, насколько серьезными будут последствия для выполнения социальных обязательств и макростабильности в России в случае, если G7 установит потолок цен на российские нефть и газ.
«Мы пока не знаем, о чем идет речь, идет ли об этом речь, поэтому я не считаю возможным какие-то сейчас обсуждения. …По нашей конституции Россия – социальное государство, поэтому это главный приоритет – выполнение всех социальных обязательств», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее на пресс-конференции по итогам встречи глав ЕС в Брюсселе премьер Италии Марио Драги заявил, что Еврокомиссия пообещала изучить итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «потолок цен» на нефть и газ из России обернется для ЕС новым шоком.
Джонсон усмотрел связь между спецоперацией на Украине и полом Путина
Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной, выразил мнение премьер-министр Британии Борис Джонсон немецкому телеканалу ZDF.
«Если бы Путин был женщиной, – кем он, очевидно, не является, – но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал», – передает РИА «Новости» его слова.
Джонсон добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».
Несмотря на выпады Джонсона в сторону России, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов пригласил британского премьера «младшим научным сотрудником в лабораторию с гарантией конкурентоспособной зарплаты и хороших условий труда». Так он ответил на прозвучавшее накануне предложение Джонсона российским ученым переехать в Британию.
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