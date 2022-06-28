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Путин подписал закон, дающий ему право вводить спецмеры по продаже валюты
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий ему полномочия вводить специальные меры на финансовом рынке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон позволяет президенту принимать меры, предусматривающие установление запретов и ограничений на совершение отдельных сделок и операций, в том числе валютных, а также установление особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по ним. При этом возможно установление необходимости получения спецразрешений на осуществление отдельных сделок, проведение валютных операций, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним, сообщает ТАСС.
Эти меры также могут предусматривать резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций, регистрацию осуществляемой или планируемой сделки (операции), обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке России, замораживание (блокирование) денег и иного имущества, лимитирование объемов проводимых валютных операций. Кроме того, такими мерами могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные обязательные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности России.
Президент получает право передавать отдельные полномочия в рамках регулирования финансового рынка ЦБ и кабмину.
Шольц заявил о «ясном сигнале» Путину
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Сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Так он прокомментировал встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау.
«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», – приводит его слова ТАСС. Шольц приветствовал визит Байдена в Германию.
Между тем, как признавало ранее агентство Bloomberg, что в ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что, хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома проходят в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудят, прежде всего, ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
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Шольц высказался об участии Путина в саммите G20
Реакция Запада на возможное участие президента России Владимира Путина в осеннем саммите Группы двадцати (G20) не должна торпедировать работу объединения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Президент Индонезии, с которым мы сегодня будем говорить, также пригласил президента Украины [Владимира] Зеленского, так что я даже не знаю, кто там [на саммите G20] на самом деле появится и каким будет конкретный состав. Но ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль», – цитирует ТАСС Шольца со ссылкой на телеканалуCDF.
Отвечая на вопрос, поедет ли он сам на саммит G20 в случае участия в мероприятии Путина, глава правительства ФРГ сказал, что «в конце концов придется принять решение незадолго до отъезда, и оно может существенно измениться». При этом Шольц подчеркнул важность совместной работы в рамках «двадцатки». «С этим согласны все. И именно поэтому существует общее убеждение, как выразилась и [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, что мы не хотим торпедировать G20», – подытожил канцлер ФРГ.
Также Шольц отметил, что предложение США о запрете на экспорт золота из России европейским странам следует обсуждать не в G7, а в ЕС, отметив, что постоянно будем «совершенствовать» наши санкции – на это могут положиться все, кто их поддерживает, и этого должно ожидать российское руководство», – подчеркнул канцлер.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина.
Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
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Глава Еврокомиссии выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин.
Фон дер Ляйен призвала «тщательно подумать о том, не парализует ли всю G20», которая «слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся рынков», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.
«Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия», – сказала она, добавив, что «одно совершенно ясно» – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности».
Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
В Германии заявили о подготовке Путиным «новой ловушки» Западу
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Президент России Владимир Путин якобы готовит Западу «новую сырьевую ловушку» при помощи Боливии, пишет немецкая газета Die Welt.
Журналист издания отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия, в этом и заключается «новая сырьевая ловушка Путина», передает РИА «Новости».
Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и если Москва преуспеет, то у Европы, помимо нефти и газа, может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы.
«Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», – резюмировалось в материале.
По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития – 21 млн тонн. По этому показателю она опережает Аргентину и Чили.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США потерпели поражение в попытке лишить Россию поддержки латиноамериканских стран.
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Эксперт предсказал расширение БРИКС на десятки стран
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«В ближайшие годы мы можем увидеть расширение формата БРИКС уже не на одну-две страны, которые уже подали заявки, а на десятки государств», – сказал газете ВЗГЛЯД макроэкономист Ярослав Лисоволик. Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
«Безусловно, должно пройти некоторое время, прежде чем Аргентина и Иран будут приняты в организацию. БРИКС пока еще находится в стадии выработки норм и критериев для принятия новых членов. Об этом говорилось на прошедшем на прошлой неделе саммите БРИКС», – рассказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик.
Решение Тегерана и Буэнос-Айреса обозначает общий тренд на расширение пятерки БРИКС, отмечает Лисоволик. По его мнению, «в ближайшие годы мы увидим новых членов в составе этой структуры. «Также немаловажен и формат БРИКС+. Это более широкий формат взаимодействия с другими развивающимися странами, формирование широкого круга друзей стран БРИКС», – подчеркнул эксперт.
Как отмечал ТАСС, в саммите БРИКС+, который прошел в прошлую пятницу под председательством КНР, приняли участие главы государств и правительств, а также другие представители 18 государств. Помимо основной пятерки БРИКС, в формате участвовали: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.
«Проявленный Аргентиной и Ираном интерес собственно к группе БРИКС свидетельствует о привлекательности этого формата, а также о том, что организация переживает определенный динамизм и восходящее развитие. Коалиция является притягательной для других стран, поскольку обладает огромным потенциалом расширения взаимодействия на весь периметр стран Глобального Юга, на все развивающиеся страны», – отметил Лисоволик. Напомним, что по оценкам специалистов совокупный ВВП стран БРИКС составляет около 25% мирового валового внутреннего продукта.
«Процесс расширения, выстраивания круга друзей в рамках БРИКС+ является показательным с точки зрения того, что развитие БРИКС идет по восходящей траектории. Здесь можно вспомнить и прошедший саммит стран БРИКС+, на котором представители региональных интеграционных группировок заявили о планах выстраивания взаимодействия с БРИКС», – указал эксперт.
Ранее Лисоволик в одном из докладов для клуба «Валдай» отмечал, что каждая из стран-членов БРИКС является лидером в региональной интеграционной группировке. Россия – в Евразийском экономическом союзе, Бразилия – среди стран латиноамериканского объединения МЕРКОСУР, ЮАР – в Сообществе развития Юга Африки, Индия – в Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC), а Китай – в Шанхайской организации сотрудничества, в рамках соглашения о свободной торговле Китай-АСЕАН, а также в перспективном Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (RCEP).
«В ближайшие годы стоит ожидать развитие формата БРИКС не на одну-две страны, которые уже подали заявки. Мы можем увидеть расширение коалиции на десятки стран, – отметил собеседник. Само пространство, которое формируется на основе БРИКС+, огромно. Оно включает в себя больше сотни стран».
«Внешнее давление и ограничения, которые в том числе испытывает Китай, председательствующий в этом году в БРИКС, не столько сдерживает, сколько подталкивает незападные страны более активно формировать свой круг взаимодействия, выстраивать сеть альянсов на периметре Глобального Юга», – резюмировал Лисоволик.
«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», – написала в понедельник вечером официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщил представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил о подаче заявки. В соответствии с этим председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Ирана Ибрахима Раиси для участия в саммите БРИКС, где иранский лидер выступил с речью, сообщает ТАСС. Хатибзаде выразил надежду, что «Иран сможет внести вклад в работу БРИКС и принести пользу организации». По его словам, «БРИКС – это не просто международное объединение, но инновационный механизм с разнообразным функционалом».
Напомним, что в минувшие четверг и пятницу под представительством Китая в режиме видеоконференции прошел XIV саммит БРИКС. Приглашенный на мероприятие иранский президент Раиси в своей речи подчеркнул, что Тегеран готов предоставить свои возможности странам БРИКС для выхода на новые рынки и обеспечения энергетических потребностей. Китайский лидер Си Цзиньпин в то же время выразил мнение, что содружеству БРИКС необходимо расширить число участников. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.
В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.
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Путин объявил о согласовании вопросов по Союзному государству
Вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии, согласованы, заявил российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«В поле нашего зрения остается вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там все ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей», – цитирует Путина РИА «Новости».
Между тем Лукашенко заявил, что Минск рассчитывает на повышение статуса страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), для этого ему нужна поддержка Москвы.
«Хочу с вами поговорить по поводу Шанхайской организации сотрудничества, где мы наблюдатели. Возможно, вы поддержите [планы] увеличить, расширить наш статус. Думаю, лишними мы там не будем», – сказал белорусский президент.
Шанхайская организация сотрудничества – международное объединение, включающее Россию, Индию, Китай, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Белоруссия получила статус наблюдателя в 2015 году.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.
Путин и Лукашенко в субботу договорились провести соответствующие переговоры на уровне министров обороны и начальников Генеральных штабов.
Сатановский: G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов
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«Риторика фон дер Ляйен не имеет значения. Куда важнее, как будет действовать, например, Тайип Эрдоган. Важнее то, что против России не ввела санкции Мексика, сосед США. G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – на саммите G20 на Бали «лично сказать Путину, что мы думаем о нем».
«Сейчас происходит глобальный передел мира, подобный тем, которые мир прошел после Первой и Второй мировых войн. На этом фоне не важно, что именно западные политики говорят для прессы. Важно, как действует Запад – в частности, с какой интенсивностью работает западная военная промышленность», – отметил основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Поэтому и риторика Урсулы фон дер Ляйен не имеет особого значения, подчеркнул собеседник.
Куда важнее сохранение присутствия России в объединении G20, указал Сатановский. «Большая двадцатка» шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – отметил эксперт, напомнив, что линия поведения многих стран – членов G20 заметно отличается от той, что навязывают Соединенные Штаты. В частности, показательно то, как действует турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция только что заявила, что не будет вводить санкции против России, так как турецкой экономике это не нужно», – отметил Сатановский. Он также напомнил, что против России не ввела санкции ни одна из стран Латинской Америки – даже Мексика, соседняя с Соединенными Штатами, «не говоря уже об Аргентине и Бразилии». Все три страны входят в «Большую двадцатку», объединяющую страны с наиболее развитой или развивающейся быстрыми темпами экономикой. В санкционную кампанию против России отказывается вступить Саудовская Аравия (входящая в G20), а также не входящие в «Двадцатку», но влиятельные и экономически сильные арабские страны, такие как ОАЭ и Катар, отметил глава Института Ближнего Востока.
«На Ближнем Востоке, например, задаются вопросом: почему если сейчас деньги отобрали у русских, завтра не могут этого же сделать с арабами, – заметил Сатановский. – Нынешнюю политику Запада можно назвать выстрелом себе в ногу. Они сами себя ранили и теперь это кровотечение сложно остановить. При этом они категорически не понимают, что уже не занимают главенствующие позиции». Следовательно, вновь указывает эксперт, не имеет большого значения – что именно собираются высказать российскому лидеру европейцы на площадке, где мнение США и Европы не является определяющим.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 (который пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали) следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин. «Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем» действия российского лидера, заявила фон дер Ляйен. Одно совершенно ясно – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности», добавила руководитель Еврокомиссии. Слова главы Еврокомиссии передал ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.
Еще в марте президент США Джо Байден выступил за исключение России из формата «Большой двадцатки». В апреле американские чиновники пытались убедить страну – хозяйку саммита Индонезию не приглашать Россию на саммит.
Лидеры стран–союзниц США не первый раз выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями в преддверии саммитов G20. Так, в октябре 2014 года, в канун встречи «Двадцатки» в австралийском Брисбене, тогдашний премьер-министр Австралии Тони Эббот обещал поговорить с Путиным по поводу падения Boeing 777 под Донецком и «взять его за грудки». Однако на самом саммите в ноябре 2014-го Эббот уже заявлял о том, что как хозяин площадки был счастлив выразить уважение Путину, сообщала «Российская газета».
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Анонсирован визит Путина в Таджикистан
Президент России Владимир Путин посетит с визитом Таджикистан на предстоящей неделе, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«На неделе Путин прилетит сначала в Душанбе. Большие переговоры с президентом Таджикистана (Эмомали) Рахмоном: беседа и рабочий обед», – рассказали в программе, сообщает РИА «Новости».
Также Путин на неделе проведет в Кремле переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо и посетит Ашхабад для участия в Каспийском саммите.
Президент Индонезии намерен призвать к диалогу Путина и Зеленского
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «к открытию пространства для диалога», сообщает ANTARA.
«После Германии я отправлюсь на Украину и встречусь с президентом Зеленским. Моя миссия состоит в том, чтобы пригласить президента Украины, президента Зеленского, открыть пространство для диалога в контексте мира», – сказал глава индонезийского государства, передает РИА «Новости».
Президент Индонезии отметил, что встреча с Зеленским направлена «на установление мира между Украиной и Россией» и восстановление мировых цепочек поставок продовольствия.
Видодо выступил перед журналистами в международном аэропорту Джакарты перед тем, как отправиться в поездку по Европе и Ближнему Востоку, которая включает визиты в Германию, на Украину, в Россию и Объединенные Арабские Эмираты.
Визиты президента Индонезии на Украину и в Россию состоятся 29 и 30 июня. В России Видодо намерен встретиться с Путиным. ANTARA сообщает, что переговоры с российским президентом будут также направлены «на открытие пространства для диалога» и скорейшее прекращение конфликта.
Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва не отвергает возможность прямого контакта президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако это требует подготовки, «впустую никто встречаться с Зеленским не будет».
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».
Стало известно о планах Байдена и G7 запретить ввоз золота из России в США
Американский лидер Джо Байден и его коллеги по G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Соответствующее заявление должно сделать министерство финансов США во вторник, сообщили собеседники Reuters, передает ТАСС.
Сам саммит G7 проведут в Германии 26-28 июня.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
«Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом <...> войны [на Украине], но и тому, как продолжать привлекать к ответственности [президента РФ Владимира] Путина, обеспечить, чтобы он слышал [это] и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления», – заявил Кирби.
Перед началом саммита Байден намерен провести двустороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики рассчитывают обсудить «тесную координацию с целью поддержки Украины, привлечения РФ к ответственности, а также решения приоритетных вопросов» между странами.
Кирби добавил, что первое пленарное заседание G7 посвятят мировой экономике, росту цен, сбоям в цепочках поставок.
Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политике США и ЕС.
Ушаков ответил на заявление об исключении личного присутствия Путина на саммите G20
Москва исходит из того, что президент России Владимир Путин получил приглашение на запланированный в Индонезии саммит G20, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, комментируя слова итальянского премьера Марио Драги, который исключил личное присутствие российского лидера на саммите.
«Ну не Драги же определяет [это]», – передает слова Ушакова ТАСС.
«Наверное, он забыл, что он уже не председатель [в G20]. По инерции, наверное, с 2021 годом (в предыдущем году в «Двадцатке» председательствовала Италия – прим. ВЗГЛЯД)».
Ушаков отметил, что Кремль исходит из того, что приглашение получено и принято.
Помощник главы государства также предложил дождаться визита в Москву президента Индонезии Джоко Видодо, который председательствует в G20 в этом году. Видодо в четверг прибудет в Москву для переговоров с Путиным.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
Путин оценил попытки исключить Россию из числа участников ФАТФ
Президент России Владимир Путин скептически отнесся к действию стран, которые предпринимают попытки, чтобы исключить Россию из числа участников Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ).
«А как они сами будут тогда бороться с отмыванием? Без нашего участия», – прокомментировал глава государства соответствующие слова руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина на встрече, сообщает РИА «Новости».
По словам Чиханчина, «ряд государств предпринимают попытки для того, чтобы исключить Россию из участников ФАТФ. Мы работаем с заинтересованными министерствами, с партнерами, я думаю, что мы удержим эту площадку».
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что попытка изолировать себя от России дорого обходится западным странам, они это уже поняли, но боятся признать.
Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности
Президент Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», – передает РИА «Новости» текст документа документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Праздник в день памяти покровителей супружества – святых Петра и Февронии Муромских стал широко отмечаться в 2008 году, он считается альтернативой западному дню святого Валентина (14 февраля).
Путин исключил Дворковича из состава Совета при президенте по науке и образованию
Президент России Владимир Путин исключил Аркадия Дворковича из состава совета при главе государства по науке и образованию, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
Дворкович входил в состав совета и его президиума как председатель Фонда «Сколково», в марте он принял решение прекратить свои полномочия в этом качестве, в апреле была упразднена и сама должность, сообщает ТАСС.
«Внести в состав Совета при президенте РФ по науке и образованию и в состав президиума этого совета <...> следующие изменения: в составе совета исключить <...> Дворковича А. В.; в составе президиума Совета <...> исключить Дворковича А. В.» – следует из текста указа.
Согласно документу, всего глава государства исключил из состава совета семь человек, в числе которых академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Из президиума совета исключены пятеро, в их числе, помимо Дворковича, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. При этом включены в состав совета шесть человек, в состав президиума – четверо.
Совет при президенте РФ по науке и образованию – совещательный и координационный орган при главе государства, образованный для определения стратегических целей и задач развития научно-технической сферы и образования, приоритетов научно-технологического развития страны, а также для принятия решений о разработке и реализации правительством РФ важнейших инновационных проектов государственного значения, федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента.
Песков разъяснил слова Путина о передаче Минску способных нести разные вооружения комплексах
Российский лидер Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия, объснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», – передает РИА «Новости» его слова.
Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», которые, «как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», заявил президент России.
Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.