В России появилась Ассоциация блогеров и агентств

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) создана в России, ее членами стали ведущие отечественные продюсерские и креативные агентства, которые курируют русскоязычных блогеров с большой аудиторией. АБА будет работать над обеспечением эффективного диалога с правительством, развитием отрасли.

«По неофициальным данным, за прошлый год общий оборот интернет-маркетинга составил 15 млрд рубей. При этом наш рынок никогда не объединяла какая-либо ассоциация в отличие от, к примеру, Ассоциации креативных агентств. Ее создание было абсолютно ситуативным. Мы устроили несколько антикризисных встреч, чтобы понять, что делать дальше. Тогда и возникла идея сформировать ассоциацию», – рассказала президент АБА Татьяна Иванова на пресс-конференции, сообщают «Аргументы и факты».

Сооснователь АБА Максим Перлин рассказал, что в планах организации «создать черный список недобросовестных блогеров».

«Это нужно, чтобы выработать правила этичного поведения. Система будет похожа на футбольную: введем желтые и красные карточки. Если агентство докажет, что блогер некрасиво себя повел, то он получит сначала одно предупреждение в виде желтой карточки. Всего их можно «накопить» три. Затем медийное лицо отмечают красной карточкой. Это значит, что члены ассоциации, которые верифицировали правило, прекратят сотрудничать с ним», – пояснил он.

По словам cоздателя тик-ток-хауса Dream Team Ярослава Андреева, сейчас представители блогосферы живут в ситуации кризис-менеджмента и активно ищут новые пути для роста рынка индустрии блогеров. Он считает, что это произошло из-за того, что весной индустрия просела вследствие падения аудитории и ухода мировых брендов по тем или иным причинам. «Людям привычно потреблять информацию через блогеров. Уверен, что в России запустят новые социальные сети, где мы добьемся успеха. Пока рынок находится в состоянии стагнации, но через год-два все снова начнет развиваться, и ассоциация в этом поможет», – сказал он.