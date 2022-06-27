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Украина приостановила действие соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности
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Украина приостанавливает действие ряда соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
«Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности», – говорится в сообщении на странице инспекции в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской), передает ТАСС.
Украина прекращает действие соглашения об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Эксперт: Риторика Джонсона по Украине может привести Лондон к проблемам с ЕС и США
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«Лондон выделяет свою особую роль в украинском урегулировании, призывая Киев не идти на мир с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее британский премьер Джонсон выступил против немедленного урегулирования конфликта на Украине.
«Особой разноголосицы у США, ЕС, НАТО и Лондона пока не видно. И Байден, и Шольц и Столтенберг признают, что конфликт должен быть решен дипломатическим путем, но при этом все указывают, что никто не будет заставлять Киев признавать нынешние сложившиеся реалии», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Кроме того, пояснил он, все западные лидеры подчеркивают: чтобы дипломатическое решение конфликта было более устойчивым и справедливым, на их взгляд, надо создать всяческие условия для украинского успеха – чтобы Киев шел на переговоры с сильными картами. «Это не очень отличается от слов Джонсона о том, что говорить о мире сейчас нельзя, потому что позиции Киева пока слабые – нужно их укрепить, а потом – посмотрим», – отметил собеседник.
Другое дело, добавил эксперт, что голос Британии выделяется в общем западном хоре. «Если весь коллективный Запад демонстрирует общий фронт защиты Украины, то Лондон риторически выступает как подстрекатель. Пока эту разницу в тональности можно списывать на особенности понимания британской стороной своей роли в украинском урегулировании, да и вообще – в мировой политике. Но в будущем это можно вылиться в серьезные разногласия Британии с другими западными странами», – спрогнозировал он.
Ранее сообщалось, что США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита G7. По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».
«Как я уже сказал, и Байден, и Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», – цитирует представителя американской администрации РИА «Новости».
В свою очередь глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» – мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», – написала в этой связи в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В Кремле ответили Ахметову на иски о компенсации ущерба за «Азовсталь»
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Россия выходит из Совета Европы, и решения ЕСПЧ в стране исполняться не будут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об иске украинского олигарха Рината Ахметова как собственника «Азовстали» о компенсации ущерба.
«Мы уже вышли из соответствующих документов, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее пресс-служба группы компаний System Capital Management (SCM), акционером которой является Ахметов, сообщила, что украинский олигарх подал иск против России в ЕСПЧ о компенсации ущерба «за грубые нарушения его прав собственности». В компании подчеркнули, что «как собственник «Азовстали» и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, <...> господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности».
В дополнение к данной жалобе Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят «перенаправления потоков и уничтожения со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM». Он попросил придать делу приоритетный статус, а также обратился к суду с просьбой применить к этому делу пилотную процедуру.
В состав группы SCM, основанной в 2000 году, входят компании «Метинвест», ДТЭК, «Медиа Группа Украина» и ряд других предприятий. Они расположены на Украине, а также в странах ЕС и Северной Америки.
Российская Федерация 15 марта начала процесс выхода из Совета Европы. 11 июня были опубликованы подписанные президентом РФ Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.
Силы России и ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений
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Вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений, в городе идут активные бои, сообщил источник, близкий к Народной милиции.
Источник ТАСС заявил, что «кольцо благодаря активному наступлению сужается к центру города». Как утверждает источник, «украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке», чтобы те «не попали в плен». По его словам, инструкторы «владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Как заявил источник, силы ЛНР обнаружили «несколько сожженных трупов иностранных наемников». По информации источника, «удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков».
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. Кроме того, был освобожден поселок Волчеяровка, в результате чего подразделения украинских войск, которые отступают из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося «котла». Украинские военные в самом Лисичанске находятся в оперативном окружении.
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Посол ЛНР рассказал подробности штурма Лисичанска
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«Силы Народной милиции ЛНР находятся в городской черте Лисичанска, в южных районах. Ведется достаточно активная артиллерийская подготовка, в том числе по территории Лисичанского НПЗ и других промзон», – сообщил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя сообщения о том, что союзные силы вошли в Лисичанск с пяти сторон.
«В Лисичанске идет сейчас сложная военная операция. В силу того, что город большой и на его территории находится много промышленных предприятий, там выстроена система фортификационных сооружений, по которым мы сейчас работаем», – сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Силы Народной милиции находятся в городской черте Лисичанска, в южных районах. В основном военные действия локализуются в промзоне желатинового завода и завода резинотехнических изделий», – рассказал собеседник.
По словам Мирошника, ведется достаточно активная артиллерийская подготовка по основным пунктам, где сосредоточены подразделения ВСУ. «В том числе идет работа по территории Лисичанского НПЗ и других промышленных зон, которых в Лисичанске достаточно много», – уточнил глава луганской дипмиссии.
«Лисичанск – большой город, он растянут вдоль Северского Донца, поэтому там может быть много мест, где выстроены фортификационные сооружения противника и располагаются батареи. Вчера велись обстрелы, в частности, с Привольнянского плацдарма по другому берегу Северского Донца – по уже освобожденному городу Кременная. Приволье – это северный пригород Лисичанска, который до сих пор контролируется украинскими войсками», – добавил собеседник.
«Сегодня мы надеемся продолжить военные действия. Лисичанск сейчас основная точка, от контроля над которой зависит многое, в том числе спокойствие треугольника Лисичанск – Северодонецк – Рубежное», – рассказал Мирошник.
Посол ЛНР также обратил внимание на ситуацию в Северодонецке. «В городе сейчас идет эвакуация мирных жителей. Около 500 человек за предыдущие двое суток смогли выйти из убежищ, которые находятся на территории завода «Азот». Приблизительно столько же людей там еще остается», – отметил он.
Как минимум 30% эвакуированных людей не планируют покидать город, сообщил собеседник. «Много домов разрушено, поэтому для людей организовано временное жилье, людей снабжают необходимым количеством питания, воды, медикаментов», – рассказал Мирошник.
«Мы хотели бы в ближайшее время начать восстановительные работы в Северодонецке для того, чтобы на первом этапе привести в надлежащее состояние как минимум основные системы коммуникации. Но насколько получится это сделать, пока сложно говорить», – заключил собеседник.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
В понедельник источник, близкий к Народной милиции (НМ) ЛНР, сообщил ТАСС, что Вооруженные силы России совместно с луганскими подразделениями вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений. По словам источника, в городе идут активные бои, кольцо окружения украинских войск «сужается к центру города».
«Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке», чтобы те не попали в плен, сообщил источник ТАСС. По его словам, инструкторы «владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Сообщается, что силы ЛНР обнаружили несколько сожженных трупов иностранных наемников, «удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков».
Ранее союзные силы – российские войска под командованием генерала армии Сергея Суровикина и подразделения НМ ЛНР – завершили освобождение Северодонецка. Предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль Луганской народной республики. Кроме того, союзными силами был занят поселок Боровское. Таким образом, вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В воскресенье стало известно, что после занятия союзными силами поселка Волчеяровка, подразделения ВСУ, которые отступали из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося котла. Украинские военные в самом Лисичанске на тот момент уже находились в оперативном окружении.
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ВСУ обстреляли платформу «Черноморнефтегаза»
Экстренные службы Крыма подтвердили очередной обстрел платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море.
«Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет» – рассказал ТАСС представитель экстренных служб.
Отмечается, что ранее об атаке сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, удар был нанесен ночью по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида».
Напомним, Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Пострадавшие при атаке были доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
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США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине
США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита «Большой семерки».
«Как я уже сказал, и президент (США – Джо) Байден, и канцлер ФРГ (Олаф) Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с президентом (Владимиром) Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», – цитирует представителя американской администрации РИА «Новости».
По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау, заявил, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома прошли в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудили прежде всего ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
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В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова попросил тяжелое вооружение у лидеров стран G7 и призвал усилить санкции против России.
«В своей колонке для западных СМИ я обратился к нашим союзникам, лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия в отношении России», – написал Ермак в Telegram-канале.
В частности, он призвал удвоить существующие ограничения против России – «усилить энергетические санкции, распространить их на экспорт газа, ввести ограничения для всей банковской системы России».
«Нам нужно показать силу в вопросе разблокировки наших портов. И дать Украине больше тяжелого оружия», – отметил Ермак.
Напомним, для того, чтобы переговоры с Россией имели смысл, Украина должна «вытолкнуть» российские войска, заявили в совместной статье главы МИД Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс.
Также в статье в Sunday Telegraph содержится призыв «увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения», расширять санкциии против России и полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.
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Совершившему двойное убийство пенсионеру в Мариуполе пригрозили смертной казнью
Полиция Мариуполя задержала пенсионера, подозреваемого в убийстве двух человек, ему грозит смертная казнь, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.
«Сотрудники сектора уголовного розыска Приморского РО Мариупольского ГУ МВД Донецкой народной республики задержали пенсионера, который нанес двум горожанам смертельные ножевые ранения. За совершение особо тяжкого преступления фигуранту грозит высшая мера наказания», – отметили в ведомстве, передает «Донецкое агентство новостей».
Оперативники установили, что мужчина после конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений ударил несколько раз ножом своих приятелей. От полученных травм мужчины скончались. С ними была пожилая женщина, которая также получила тяжелые увечья и была госпитализирована. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 106 (убийство двух или более лиц), а также ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 106 УК ДНР (покушение на убийство).
Ранее глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что после окончания судов и трибуналов над военными преступниками Донецкая народная республика, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни.
США закупили системы ПРО средней и большой дальности для Украины
В течение недели США объявят, что закупили системы ПРО средней и большой дальности для Украины, сообщили источники.
CNN сообщает, что США передадут Украине продвинутые системы класса «земля – воздух». CNN указывает, что украинская сторона неоднократно просила союзников передать Киеву передвижные ЗРК NASAMS, способные наносить удары по целям на расстоянии до 160 км. Отмечается, что для их освоения потребуется дополнительное обучение, передает ТАСС.
Кроме того, помимо систем ПРО Вашингтон, вероятно, также объявит о намерении поставить Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары, передает РИА «Новости».
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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Спецназовец рассказал о зачистке территории «Азота»
Бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» и народной милиции Луганской народной республики обнаружили на территории химкомбината «Азот» в освобожденном Северодонецке боеприпасы и схроны с оружием.
«Ведем зачистку территории завода. Много находим всего. Последний раз восемь или десять коробок вывезли патронов к трофейному пулемету. Пулемет захвачен, боеприпасы получены», – приводит РИА «Новости» рассказ бойца спецподразделения «Ахмат» с позывным «Кот».
По его словам, на территории предприятия достаточно много схронов с вооружением и боеприпасами иностранного производства, которые аккуратно сложены, что говорит о подготовке группы к длительной обороне.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Боец уточнил, что инфраструктура химкомбината представляет собой очень сложную инженерную систему, в том числе с подземными сооружениями.
Напомним, в субботу предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль ЛНР.
В ЛНР сообщили, что на заводе «Азот» в Северодонецке проводится зачистка силами народной милиции и ВС России.
В народной милиции рассказали, что «десятки женщин, которые находились в заложниках», подвергались «регулярным изнасилованиям украинскими боевиками». Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. Содержавшиеся на предприятии «Азот» дети страдали от рвоты, поноса, у них была повышенная температура, но украинские боевики не выпускали никого из мирных жителей. Украинские военные постоянно воровали у гражданских продукты и воду.
Сообщалось, что с территории завода удалось вывести 800 человек. Позднее ВСУ устроили обстрел промзоны Северодонецка во время эвакуации, которую пришлось приостановить. В воскресенье были эвакуированы еще 250 человек. По данным ЛНР, на территории завода остаются еще около 500 мирных жителей.
Между тем французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение.
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Зеленский захотел закончить военные действия до наступления зимы
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7: он хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы, передает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
«Зеленский заявил лидерам «Большой семерки», что хочет, чтобы война России на Украине закончилась к концу года до наступления зимы», – приводит сообщение РИА «Новости».
Кроме того, на саммите Зеленский в формате видеосвязи поблагодарил за поддержку и призвал усилить санкции против России, в том числе ограничив цену на нефть.
«Благодарю за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас также важна последовательная позиция стран G7 касательно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, экспортируемую агрессором», – говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Кадыров объявил о формировании в Чечне четырех новых батальонов
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Совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы четыре военных батальона «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» с внушительным количеством личного состава, они будут состоять исключительно из чеченцев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, новые батальоны пополнят состав войск Министерства обороны России. Кадыров заявил, что он посетил внутригородской поселок Ханкала для осмотра потенциального здания, которое предстоит переделать под нужды двух формирующихся батальонов. Для первых двух групп уже выбрано предположительное место размещения.
«В интересах военнослужащих здесь будут предусмотрены все удобства, начиная с комфортных жилых и штабных помещений, заканчивая футбольными, волейбольными, теннисными и воркаут-площадками. Вместе с тем будут созданы строевой плац и стрельбище, а также обустроена вся близлежащая территория. Нам необходимо создать самые лучшие условия для будущих жителей», – написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Он отметил, что желание сформировать новые батальоны с полностью экипированными личными составами вызвано крайне патриотическим настроем среди молодежи региона.
«Я поручил присутствующим вице-премьерам ЧР, руководителям министерств и ведомств подготовить проектно-сметную документацию, подвести необходимые коммуникации и заняться асфальтированием дорожного полотна, ведущего на территорию объекта», – заявил глава Чечни.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Украину отправились группы добровольцев из 600 человек для участия в спецоперации.
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Под Лисичанском уничтожена группа боевиков «грузинского легиона»
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В ходе боев недалеко от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ЛНР российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его данным, среди уничтоженных были грузинские боевики, причастные к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года.
«На фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса, украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска.
Так, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Волчеяровка был направлен «заградотряд» нацистского формирования «Правый сектор*». Российской артиллерией данное подразделение уничтожено», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Управление украинскими войсками на Лисичанском направлении потеряно. Так, командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона этой бригады», – сообщил Конашенков.
«26 июня в ходе боев в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской народной республики, российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью 14 боевиков.
Первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая – включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион. В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года.
Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Ранее посол ЛНР рассказал газете ВЗГЛЯД подробности штурма Лисичанска.
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Жители Нидерландов начали выселять украинских беженцев
Муниципалитеты в Нидерландах начали готовиться к наплыву украинских беженцев в приюты, поскольку приютившие их местные жители не хотят оставлять их одних у себя дома в летний период.
«Кошка отправляется в пансионат (зоогостиницы), а украинцы – в приют, да, это суровая реальность», – заявил изданию NU.nl один из участников процесса приема беженцев.
Как отмечает издание, в регионе Центральный и Западный Брабант в настоящее время у частных лиц проживают около 1,2 тыс. украинских беженцев. При этом уже есть принимающие семьи, которые обращаются к местным властям с вопросом, могут ли они разместить у себя беженцев в летнее время, передает РИА «Новости».
«Иногда украинцев действительно просто оставляют в приютах», – сообщили в управлении безопасности региона Брабант-Зюйдост. Как отметили в ведомстве, местные жители «открыли свои сердца и свои дома, не осознавая, какое это имеет влияние». «Медовый месяц закончился, достаточно. Сейчас идет поток людей со словами: я уезжаю в отпуск и не хочу, чтобы украинцы оставались одни в моем доме», – указали в управлении.
На данный момент у принимающих семей в регионе проживает около 800 украинцев. Как пишет издание, в ближайшие недели им, возможно, придется вернуться в официальные приюты.
В управлении безопасности региона Холландс-Мидден также сообщили, что появляются украинские беженцы, которые возвращаются от принимающих семей. При этом причина отъезда может варьироваться от нехватки свободного места до «проблем между принимающей семьей и гостями», отмечает NU.nl.
Ранее в Бельгии пожаловались на пьянство и неуважение украинских беженцев, а жители Германии, которые приняли украинских беженцев, продолжили высказывать свое недовольство и возмущение безрассудными тратами переселенцев.
МИД России посоветовал Британии спрашивать о наемниках у посольства Украины
Британские власти должны потребовать от украинского посольства в Лондоне дать разъяснения о вербовке подданных Британии для участия в боевых действия на Украине, прежде чем выступать с угрожающими комментариями в адрес России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер».
«А они задавались вопросом, какое количество заявок получило посольство Украины в Лондоне на вербовку наемников, среди так называемых добровольцев из числа британцев? Может быть, они бы поинтересовались, какое количество подданных они оформили туда? Нет, не интересовались? А пусть поинтересуются», – цитирует ее РИА «Новости».
Захарова добавила, что «Британии, Германии, США и другим странам, которые вдруг узнают, что их граждане, подданные, находятся в плену, под арестом, или что-то с ними там случилось, – пусть они сначала уточнят деятельность и параметры этой деятельности украинских посольств на своей территории».
По ее словам, когда Москва поставила перед западными странами аналогичный вопрос, «ответ был очень четкий – он и (украинские дипмиссии) занимаются нормальной работой, нет никаких противоречий». «Ну, если они нормальной работой занимаются по вербовке ваших граждан и отправке их туда, какие могут быть еще вопросы? Ведь вы же сами этому способствовали», – заключила Захарова.
Напомним, Лондон может «объявить войну» России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены, выразил мнение журналист в газете Express.
9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.