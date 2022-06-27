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В Кремле оценили заявления на саммите G7
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Россия наблюдает за заявлениями, которые лидеры стран «Большой семерки» сделали на саммите G7, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, сообщения СМИ, заявления, которые делались на этом саммите, мы наблюдаем, конечно, за тем, что там происходит», – приводит ТАСС ответ представителя Кремля.
При этом Песков не стал комментировать кулуарные разговоры лидеров «Семерки», обсуждавших демонстрацию грудных мышц и верховую езду с голым торсом в контексте известного снимка Владимира Путина. «Не видел фотографию Путина на коне», – ответил он.
Газета The Washington Post сообщала, что лидеры государств «Большой семерки» за обедом говорили о президенте России Владимире Путине, в шутку рассуждая о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Блинкен назвал убыток России от запрета G7 на импорт российского золота
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Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 млрд долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN.
«Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 млрд долларов, и большая часть из них приходится на страны «Семерки»», – цитирует его РИА «Новости».
Блинкен добавил, что лишить доступа к доходам примерно в 19 млрд долларов – это значительно.
Он также отметил, что США уверены, что эффект от санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине, со временем будет только усиливаться. «Уровень жизни россиян падает. Все это дает о себе знать. Но есть и накопительный эффект. Тысячи россиян среди наиболее образованных, работающих в некоторых из наиболее важных отраслей промышленности, уехали», – подчеркнул Блинкен.
Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
Во вторник сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
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Эксперт: Риторика Джонсона по Украине может привести Лондон к проблемам с ЕС и США
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«Лондон выделяет свою особую роль в украинском урегулировании, призывая Киев не идти на мир с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее британский премьер Джонсон выступил против немедленного урегулирования конфликта на Украине.
«Особой разноголосицы у США, ЕС, НАТО и Лондона пока не видно. И Байден, и Шольц и Столтенберг признают, что конфликт должен быть решен дипломатическим путем, но при этом все указывают, что никто не будет заставлять Киев признавать нынешние сложившиеся реалии», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Кроме того, пояснил он, все западные лидеры подчеркивают: чтобы дипломатическое решение конфликта было более устойчивым и справедливым, на их взгляд, надо создать всяческие условия для украинского успеха – чтобы Киев шел на переговоры с сильными картами. «Это не очень отличается от слов Джонсона о том, что говорить о мире сейчас нельзя, потому что позиции Киева пока слабые – нужно их укрепить, а потом – посмотрим», – отметил собеседник.
Другое дело, добавил эксперт, что голос Британии выделяется в общем западном хоре. «Если весь коллективный Запад демонстрирует общий фронт защиты Украины, то Лондон риторически выступает как подстрекатель. Пока эту разницу в тональности можно списывать на особенности понимания британской стороной своей роли в украинском урегулировании, да и вообще – в мировой политике. Но в будущем это можно вылиться в серьезные разногласия Британии с другими западными странами», – спрогнозировал он.
Ранее сообщалось, что США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита G7. По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».
«Как я уже сказал, и Байден, и Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», – цитирует представителя американской администрации РИА «Новости».
В свою очередь глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» – мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», – написала в этой связи в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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МИД назвал чудовищным заявление Джонсона по урегулированию на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что любые попытки уладить конфликт на Украине приведут только к усилению нестабильности в мире.
«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» – мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, что глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
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Глава Еврокомиссии выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин.
Фон дер Ляйен призвала «тщательно подумать о том, не парализует ли всю G20», которая «слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся рынков», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.
«Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия», – сказала она, добавив, что «одно совершенно ясно» – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности».
Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
Шольц высказался об участии Путина в саммите G20
Реакция Запада на возможное участие президента России Владимира Путина в осеннем саммите Группы двадцати (G20) не должна торпедировать работу объединения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Президент Индонезии, с которым мы сегодня будем говорить, также пригласил президента Украины [Владимира] Зеленского, так что я даже не знаю, кто там [на саммите G20] на самом деле появится и каким будет конкретный состав. Но ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль», – цитирует ТАСС Шольца со ссылкой на телеканалуCDF.
Отвечая на вопрос, поедет ли он сам на саммит G20 в случае участия в мероприятии Путина, глава правительства ФРГ сказал, что «в конце концов придется принять решение незадолго до отъезда, и оно может существенно измениться». При этом Шольц подчеркнул важность совместной работы в рамках «двадцатки». «С этим согласны все. И именно поэтому существует общее убеждение, как выразилась и [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, что мы не хотим торпедировать G20», – подытожил канцлер ФРГ.
Также Шольц отметил, что предложение США о запрете на экспорт золота из России европейским странам следует обсуждать не в G7, а в ЕС, отметив, что постоянно будем «совершенствовать» наши санкции – на это могут положиться все, кто их поддерживает, и этого должно ожидать российское руководство», – подчеркнул канцлер.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина.
Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
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Стал известен обсуждаемый G7 механизм ограничения цен на российскую нефть
Страны G7 обсуждают возможность установить предельные цены на российскую нефть путем введения ограничений для транспортировки и страхования, сообщают источники.
Источники Bloomberg заявили, что «потенциальный механизм позволит перевозить только ту российскую нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога». Отмечается, что пока соглашение не достигнуто, передает РИА «Новости».
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Литва договорилась с ЕК об основных принципах транзита в Калининград
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Руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград, сообщил старший советник литовского главы по национальной безопасности Кястутис Будрис.
По его словам, консультация состоялась в свете обновления рекомендаций ЕК по реализации санкций.
«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», – цитирует «Интерфакс» Будриса.
Однако он не стал комментировать конкретные принципы и положения.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Евросоюз отрекся от планов блокады Калининграда.
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Против не спасших Шатунова врачей скорой завели дело
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Против врачей скорой помощи, которые не спасли исполнителя Юрия Шатунова, возбуждено уголовное дело, они прибыли на вызов на «древней «газели» без аппаратуры», рассказал директор певца Аркадий Кудряшов.
«Юре стало плохо за столом. Внезапно он схватился за грудь, ему было тяжело дышать. Мы позвонили в скорую, но диспетчер сказала: мол, везите сами, вам придется долго ждать. Довезли до ближайшего травмпункта, там уже сказали, что случай тяжелый, надо везти в больницу, нам прислали бригаду скорой. Просто какую-то древнюю "газель" без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге», – рассказал он «Комсомольской правде».
Кудряшов отметил, что «там в больнице пытались его завести, не получилось, он уже был мертвым. Я думаю, его невозможно было спасти. Сердце раздулось и разорвалось. Правда, он минут сорок еще промучился, не мог уже на ногах стоять».
«Сейчас в отношении врачей скорой возбуждено уголовное дело. Поэтому нам сначала не разрешали Юру хоронить, не отдавали тело. Ну пусть проверяют, правда Шатунова уже не вернуть... Все эти суды с Разиным доконали его. Он был такой измученный. За два дня до смерти выиграл суд у Разина, отстоял свое право петь хиты «Ласкового мая» и умер... Больно так, что дышать невозможно, это огромная потеря для всей страны», – заключил он.
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
Ранее источник, знакомый с пожеланиями близких певца, сообщил, что Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня.
Напомним, артист умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Джонсон объяснил, как можно было избежать кризис на Украине
Россия совершает большую ошибку, отказываясь от демократической системы «сдержек и противовесов», которая помогла бы ей избежать конфликта на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В интервью телекомпании CNN он назвал российскую военную операцию личным проектом президента Владимира Путина и признал, что в России «нет абсолютно ничего», что могло бы его остановить, сообщает РИА «Новости».
«Россия и Китай совершают большую ошибку, отказываясь от демократических сдержек и противовесов. Неужели вы в самом деле думаете, что Владимир Путин вторгся бы в другую суверенную страну, если бы у него были люди, которых бы он слушал, которые должным образом спорили с ним, если бы у него был комитет «заднескамеечников», – сказал Джонсон.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Силы России и ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений
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Вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений, в городе идут активные бои, сообщил источник, близкий к Народной милиции.
Источник ТАСС заявил, что «кольцо благодаря активному наступлению сужается к центру города». Как утверждает источник, «украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке», чтобы те «не попали в плен». По его словам, инструкторы «владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Как заявил источник, силы ЛНР обнаружили «несколько сожженных трупов иностранных наемников». По информации источника, «удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков».
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. Кроме того, был освобожден поселок Волчеяровка, в результате чего подразделения украинских войск, которые отступают из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося «котла». Украинские военные в самом Лисичанске находятся в оперативном окружении.
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Джонсон объявил о завершении «вечеринки российских углеводородов»
В G7 осознают, что «вечеринка российских углеводородов» завершается, заявил глава британского правительства Борис Джонсон.
Джонсон сказал, что сейчас «все ищут новые пути для адаптации». По его мнению, в ближайшем будущем государства будут вынуждены «искать углеводороды где-то еще», а в долгосрочной перспективе им необходимо совместно «работать над зелеными решениями», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Алиханов сравнил «облажавшуюся» ЕК с «кошмарами Франца Кафки»
Еврокомиссия «облажалась» и запуталась в своих санкциях, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя запрет транзита грузов через Литву.
Алиханов заявил в Telegram, что «евробюрократия не уступит советской, а даже превосходит», в случае с Калининградом «Еврокомиссия просто запуталась». Так, «в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали». По его словам, «в ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает), поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались». «Это я мягко выражаюсь, – заявил глава региона. – Остаются еще разные науседы и другие, как бы призывающие не уступать давлению (какому? вы же и начали этот балаган)».
«Как-то один руководитель НИИ в разговоре попросил меня запомнить словосочетание «российский суверенитет над литовской железной дорогой». Она нам не особо нужна, но изучая правовые основы Западно-Берлинского транзита, понимаю, что похожее регулирование не будет совсем уж уникальным за новейшую историю», – говорится в сообщении.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
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В ЛНР рассказали о бегстве иностранных наемников из Северодонецка
Французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться», – цитирует его ТАСС.
Киселев уточнил, что они переправлялись только ночью, группами по два, по три человека. «Это сведения одного из военнопленных, он им там показывал дорогу», – добавил он.
Как отметил Киселев, «это наемники с Франции, Польши, Германии, Америки – все это подтверждается». По его словам, «все ушли в Лисичанск».
Он также подчеркнул, что в Северодонецке промзона еще не зачищена. «Там находятся «Луганск-1» (добровольческий батальон патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины – прим. ВЗГЛЯД) и теробороновцы (силы территориальной обороны ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД). Количество чуть больше тысячи человек. Надеемся, что в ближайшие три-четыре дня завершится все-таки эта эпопея с этими преступниками», – сказал Киселев.
Накануне эксперт по безопасности Роман Насонов заявил, что на данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван.
Ранее сообщалось, что ВС России и подразделения Народной милиции ЛНР проводят зачистку Северодонецка от украинских солдат, которые «не успели удрать» из города.
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. ЛНР обвинила боевиков украинского нацбатальона «Айдар» в изнасилованиях заложниц на «Азоте».
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В Германии заявили о подготовке Путиным «новой ловушки» Западу
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Президент России Владимир Путин якобы готовит Западу «новую сырьевую ловушку» при помощи Боливии, пишет немецкая газета Die Welt.
Журналист издания отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия, в этом и заключается «новая сырьевая ловушка Путина», передает РИА «Новости».
Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и если Москва преуспеет, то у Европы, помимо нефти и газа, может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы.
«Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», – резюмировалось в материале.
По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития – 21 млн тонн. По этому показателю она опережает Аргентину и Чили.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США потерпели поражение в попытке лишить Россию поддержки латиноамериканских стран.
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В Европе усомнились в возможности введения ценовых лимитов на российскую нефть
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Желание Запада ввести предельные цены на закупки российской нефти будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей, отсутствие единой позиции в мире станет препятствием для воплощения данной идеи, заявили опрошенные немецким телеканалом Das Este эксперты.
Как заявил Das Erste Александр Сандкамп из Кильского института мировой экономики, такой механизм может заработать только в том случае, если его поддержат все важные страны-покупатели российской нефти, включая Китай, Индию или Индонезию. Он усомнился, что в настоящее время будет достигнуто такое единство, передает РИА «Новости».
По его словам, отсутствие единой позиции может помочь России направить больше своего экспорта нефти в страны за пределами Европы и Северной Америки.
«Крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, вряд ли будут выполнять такие требования. Возникает вопрос, как США и страны «Большой семерки» намерены склонить эти страны присоединиться», – подчеркнул эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново.
Ранее стало известно, что страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть. Власти США также заявляли, что работают с союзниками над введением ценовых лимитов на закупки российской нефти.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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