Посол ЛНР заявил об освобождении всех заложников на «Азоте»

На данный момент в заложниках у боевиков на территории «Азот» не остается никого, территория промзоны завода полностью освобождена, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В заложниках у украинских боевиков не остается никого. На сегодняшний день территория промзоны «Азота» полностью освобождена от украинских боевиков. Там люди остаются по нескольким причинам. Во-первых, какому-то количеству людей просто некуда идти, и они не хотят покидать территорию Северодонецка, таких людей около 30%. То есть это люди, которые пока решила там оставаться в бомбоубежищах, им сейчас наши бойцы привозят продукты питания, воду, медикаменты», – цитирует ТАСС заявление Мирошника в эфире «России 24».

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Посол добавил, что часть людей уже эвакуирована с территории промзоны. «По данным на сегодняшнее утро, это чуть более 500 человек, которые решили покинуть убежище на территории северодонецкого «Азота», они на транспорте вывезены, в основном, в Старобельск. Там есть распределительный пункт, где люди уже принимают решение, куда они хотят двинуться дальше, где у них есть родственники, или они хотят отправиться в пункты временного размещения», – добавил посол.

По его словам, сейчас на территории «Азота» находятся еще около 500 человек, плюс-минус 50 человек, они не могут выйти, потому что переходы некоторые заминированы.

Ранее бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» и народной милиции Луганской народной республики обнаружили на территории химкомбината «Азот» в освобожденном Северодонецке боеприпасы и схроны с оружием.

Напомним, в субботу предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль ЛНР.

В ЛНР сообщили, что на заводе «Азот» в Северодонецке проводится зачистка силами народной милиции и ВС России.

В народной милиции рассказали, что «десятки женщин, которые находились в заложниках», подвергались «регулярным изнасилованиям украинскими боевиками». Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. Содержавшиеся на предприятии «Азот» дети страдали от рвоты, поноса, у них была повышенная температура, но украинские боевики не выпускали никого из мирных жителей. Украинские военные постоянно воровали у гражданских продукты и воду.

Сообщалось, что с территории завода удалось вывести 800 человек. Позднее ВСУ устроили обстрел промзоны Северодонецка во время эвакуации, которую пришлось приостановить. В воскресенье были эвакуированы еще 250 человек. По данным ЛНР, на территории завода остаются еще около 500 мирных жителей.

Между тем французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение.

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