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Число прибывших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса превысило 2,1 млн человек
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Более 2,1 млн человек прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса с 18 февраля, когда в регионе обострилась ситуация.
«По последним данным, границу с РФ пересекли более 2,1 млн беженцев, включая 340 тыс. детей», – приводит ТАСС слова источника в силовых структурах.
Прибывшим по решению правительства России оказана материальная помощь на общую сумму почти 4 млрд рублей. На территории Украины аналогично по 10 тыс. рублей выплачено в общей сумме более 1,5 млрд рублей. Выплаты продолжаются.
Напмним, 21 июня число прибывших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса превысило 2 млн человек.
Эксперт: Риторика Джонсона по Украине может привести Лондон к проблемам с ЕС и США
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«Лондон выделяет свою особую роль в украинском урегулировании, призывая Киев не идти на мир с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее британский премьер Джонсон выступил против немедленного урегулирования конфликта на Украине.
«Особой разноголосицы у США, ЕС, НАТО и Лондона пока не видно. И Байден, и Шольц и Столтенберг признают, что конфликт должен быть решен дипломатическим путем, но при этом все указывают, что никто не будет заставлять Киев признавать нынешние сложившиеся реалии», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Кроме того, пояснил он, все западные лидеры подчеркивают: чтобы дипломатическое решение конфликта было более устойчивым и справедливым, на их взгляд, надо создать всяческие условия для украинского успеха – чтобы Киев шел на переговоры с сильными картами. «Это не очень отличается от слов Джонсона о том, что говорить о мире сейчас нельзя, потому что позиции Киева пока слабые – нужно их укрепить, а потом – посмотрим», – отметил собеседник.
Другое дело, добавил эксперт, что голос Британии выделяется в общем западном хоре. «Если весь коллективный Запад демонстрирует общий фронт защиты Украины, то Лондон риторически выступает как подстрекатель. Пока эту разницу в тональности можно списывать на особенности понимания британской стороной своей роли в украинском урегулировании, да и вообще – в мировой политике. Но в будущем это можно вылиться в серьезные разногласия Британии с другими западными странами», – спрогнозировал он.
Ранее сообщалось, что США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита G7. По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».
«Как я уже сказал, и Байден, и Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», – цитирует представителя американской администрации РИА «Новости».
В свою очередь глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» – мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», – написала в этой связи в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Кличко заявил о попадании ракеты в жилой дом в центре Киева
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в один из домов в Шевченковском районе в центре украинской столицы.
Как сообщил Кличко в своем Telegram-канале, из дома эвакуировали 25 жителей, четыре человека госпитализированы, в том числе семилетняя девочка, которую достали из-под завалов.
На территории Шевченковского района в центральной части Киева расположены Софийский собор, Золотые ворота, Киевский зоопарк и телецентр.
В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы, принимающие участие в спецоперации на Украине, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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МИД назвал чудовищным заявление Джонсона по урегулированию на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что любые попытки уладить конфликт на Украине приведут только к усилению нестабильности в мире.
«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» – мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, что глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
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Массированным ракетным ударом уничтожены три бригады стратегического резерва ВСУ
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Вооруженные силы России высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли массированный удар по территории учебных центров сухопутных войск, десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старичи Львовской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что в результате была полностью утрачена боеспособность 65-й, 66-й мотопехотных бригад и 46-й аэромобильной бригады из состава стратегических резервов ВСУ, которые завершали подготовку на полигонах. «Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана», – говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: живая сила и военная техника в 286 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, два пункта управления в районах Висунска и Бармашово Николаевской области, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Лисичанский и на западной окраине Лисичанска Луганской народной республики.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Авдеевка, Украинск, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка Донецкой народной республики.
В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей.
«Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет», – сообщили в Минобороны.
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рай-Александровка Луганской народной республики, Беляевка Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы Харьковской области. Также сбиты 19 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Сулиговка, Глинское, Сухая Каменка Харьковской области, Макеевка Донецкой народной республики и над островом Змеиный.
Сообщается также, что в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области.
В Минобороны напомнили, что 25 июня под контроль Луганской народной республики перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.
«Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. Так, в 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций», – отметили в военном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3864 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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«Война с фейками»: Жилой дом в Киеве разрушен ударом украинской ПВО
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Многоэтажный жилой дом в центре Киева разрушен в результате удара украинской противовоздушной обороны, а не из-за попадания российской ракеты, как утверждают украинские СМИ. Об этом пишут Telegram-канал «Война с фейками» и военный эксперт Михаил Ходаренок.
«Украинские источники говорят исключительно об ударе по жилой девятиэтажке. Однако не указывают, что именно за этим домом находится оборонный завод «Артем», на котором производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух – воздух» и снаряды для артиллерии. На фото видно, что прилетело по цехам завода», – пишет Telegram-канал «Война с фейками».
Авторы канала уверены, что именно он, как объект военной инфраструктуры, был целью, по нему уже наносили удар в апреле. «Тогда украинские СМИ тоже говорили об ударе по жилому дому – абсолютно по той же схеме, что и в этот раз», – отмечается в сообщении.
«Факты повреждений завода говорят о том, что удар был направлен именно на «Артем», а в девятиэтажку попала ракета ПВО, как это было, например, в Одессе или в Киеве», – сообщает канал.
«Каналы публикуют видео, как ракета ПВО падает в жилые массивы. На фото с разрушениями дома видно, что повреждения не только сверху, но и снизу жилого здания, что также подтверждает версию о падении. При этом ракета МО попадает точно в цеха завода «Артем», – заключают авторы Telegram-канала.
Военный эксперт Михаил Ходаренок также проанализировал появившееся в Сети видео. «Что странного здесь происходит? Для тех, кто не понял, объясню – это зенитная управляемая ракета, которая после выхода с пусковой «танцует» в небе. Такое происходит из-за устаревания боеприпасов и их неправильного хранения. В самом начале СВО старые ракеты и нарушение сроков хранения привели к тому, что киевляне шваркнули ракетой по фасаду здания. Теперь в Киеве новая трагедия – ракета упала на жилой дом», – сообщил он.
«Если бы на крышу дома упал «Калибр», то этот дом, а еще три соседних, сложились бы гармошкой. Но прибывшие на место пропагандисты Киева, например Антон Геращенко, уверяют, что это дело рук ВС РФ. В качестве доказательств нет ни обломков ракеты, ничего такого. Зато есть паспорт россиянки, срок действия которого истек год назад. Это все, что вам нужно знать о провокациях Киева и о том, на какие подлости готовы пойти эти люди», – заключил Ходаренок.
Ранее в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в один из домов в Шевченковском районе в центре украинской столицы.
В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы, принимающие участие в спецоперации на Украине, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В ЛНР рассказали о бегстве иностранных наемников из Северодонецка
Французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться», – цитирует его ТАСС.
Киселев уточнил, что они переправлялись только ночью, группами по два, по три человека. «Это сведения одного из военнопленных, он им там показывал дорогу», – добавил он.
Как отметил Киселев, «это наемники с Франции, Польши, Германии, Америки – все это подтверждается». По его словам, «все ушли в Лисичанск».
Он также подчеркнул, что в Северодонецке промзона еще не зачищена. «Там находятся «Луганск-1» (добровольческий батальон патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины – прим. ВЗГЛЯД) и теробороновцы (силы территориальной обороны ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД). Количество чуть больше тысячи человек. Надеемся, что в ближайшие три-четыре дня завершится все-таки эта эпопея с этими преступниками», – сказал Киселев.
Накануне эксперт по безопасности Роман Насонов заявил, что на данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван.
Ранее сообщалось, что ВС России и подразделения Народной милиции ЛНР проводят зачистку Северодонецка от украинских солдат, которые «не успели удрать» из города.
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. ЛНР обвинила боевиков украинского нацбатальона «Айдар» в изнасилованиях заложниц на «Азоте».
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Силы России и ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений
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Вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений, в городе идут активные бои, сообщил источник, близкий к Народной милиции.
Источник ТАСС заявил, что «кольцо благодаря активному наступлению сужается к центру города». Как утверждает источник, «украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке», чтобы те «не попали в плен». По его словам, инструкторы «владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Как заявил источник, силы ЛНР обнаружили «несколько сожженных трупов иностранных наемников». По информации источника, «удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков».
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. Кроме того, был освобожден поселок Волчеяровка, в результате чего подразделения украинских войск, которые отступают из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося «котла». Украинские военные в самом Лисичанске находятся в оперативном окружении.
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ВСУ обстреляли платформу «Черноморнефтегаза»
Экстренные службы Крыма подтвердили очередной обстрел платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море.
«Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет» – рассказал ТАСС представитель экстренных служб.
Отмечается, что ранее об атаке сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, удар был нанесен ночью по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида».
Напомним, Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Пострадавшие при атаке были доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
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В офисе Зеленского снова попросили у Запада тяжелые вооружения
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова попросил тяжелое вооружение у лидеров стран G7 и призвал усилить санкции против России.
«В своей колонке для западных СМИ я обратился к нашим союзникам, лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия в отношении России», – написал Ермак в Telegram-канале.
В частности, он призвал удвоить существующие ограничения против России – «усилить энергетические санкции, распространить их на экспорт газа, ввести ограничения для всей банковской системы России».
«Нам нужно показать силу в вопросе разблокировки наших портов. И дать Украине больше тяжелого оружия», – отметил Ермак.
Напомним, для того, чтобы переговоры с Россией имели смысл, Украина должна «вытолкнуть» российские войска, заявили в совместной статье главы МИД Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс.
Также в статье в Sunday Telegraph содержится призыв «увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения», расширять санкциии против России и полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.
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США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине
США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита «Большой семерки».
«Как я уже сказал, и президент (США – Джо) Байден, и канцлер ФРГ (Олаф) Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с президентом (Владимиром) Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», – цитирует представителя американской администрации РИА «Новости».
По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау, заявил, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома прошли в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудили прежде всего ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
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Российских представителей ЛГБТ ограничили в правах на гей-параде в Варшаве
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По требованию общественной организации «Киев-прайд» представители ЛГБТ-сообщества из России были ограничены в правах во время проведения гей-парада в Варшаве, сообщает Agence France-Presse. В частности, на параде запретили демонстрировать российские флаги и баннеры с надписью «Россия».
В столице Польши в субботу, 25 июня, прошло шествие «Парад равенства». Участие в мероприятии приняли десятки тысяч человек, в том числе беженцы с Украины. Общественная организация «Киев-прайд» отказалась от проведения гей-парада в Киеве из-за боевых действий и стала соорганизатором шествия в Варшаве, пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
При этом украинская организация потребовала, чтобы представители ЛГБТ-сообщества России из ассоциации «За свободную Россию» не были допущены к нему в качестве официально участвующей организации. В ассоциации сообщили, что за несколько дней до мероприятия узнали о запрете на использование их логотипа, плакатов со словом «Россия», лозунгов, отсылающих к «борьбе за свободную Россию», и флагов, в том числе бело-сине-белого флага «российского антивоенного движения». Кроме того, им не разрешили баннер с лозунгом «Русские против войны».
В «Киев-прайде» заявили, что «намерения демонстрировать российские флаги любой окраски, выдвигать российские политические требования» организация считает «провокацией», а участие в параде «пророссийских групп» там назвали «циничным и недопустимым шагом».
По подсчетам «Киев-прайда», на параде присутствовали около 300 членов украинских ЛГБТ-организаций.
Также сообщается, что в параде приняли участие мэр Варшавы Рафал Тшасковский и комиссар ЕС по вопросам равенства Элена Далли.
Ранее проживающий в Варшаве журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал, что организаторы гей-парада «запретили российских геев».
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МИД России посоветовал Британии спрашивать о наемниках у посольства Украины
Британские власти должны потребовать от украинского посольства в Лондоне дать разъяснения о вербовке подданных Британии для участия в боевых действия на Украине, прежде чем выступать с угрожающими комментариями в адрес России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер».
«А они задавались вопросом, какое количество заявок получило посольство Украины в Лондоне на вербовку наемников, среди так называемых добровольцев из числа британцев? Может быть, они бы поинтересовались, какое количество подданных они оформили туда? Нет, не интересовались? А пусть поинтересуются», – цитирует ее РИА «Новости».
Захарова добавила, что «Британии, Германии, США и другим странам, которые вдруг узнают, что их граждане, подданные, находятся в плену, под арестом, или что-то с ними там случилось, – пусть они сначала уточнят деятельность и параметры этой деятельности украинских посольств на своей территории».
По ее словам, когда Москва поставила перед западными странами аналогичный вопрос, «ответ был очень четкий – он и (украинские дипмиссии) занимаются нормальной работой, нет никаких противоречий». «Ну, если они нормальной работой занимаются по вербовке ваших граждан и отправке их туда, какие могут быть еще вопросы? Ведь вы же сами этому способствовали», – заключила Захарова.
Напомним, Лондон может «объявить войну» России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены, выразил мнение журналист в газете Express.
9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
Украина закупила в Германии 8 тыс. противотанковых гранатометов RGW 90 Matador
Украина закупила партию вооружений напрямую от производителя в Германии, сообщает еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По данным издания, речь идет о противотанковых гранатометах RGW 90 Matador, купленных у концерна Dynamit Nobel Defence (DND) в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.
По сведениям Welt am Sonntag, Киев еще в марте закупил у DND 5100 гранатометов RGW 90 Matador. Сейчас же украинские власти приобрели вторую партию – еще около 2900 единиц этого оружия, пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Как отмечает еженедельник, факт поставки этого оружия Украине подразумевает, что эта сделка была одобрена правительством ФРГ. При этом Министерство экономики ФРГ отказалось комментировать сообщение Welt am Sonntag.
Правительство Германии тоже обещало Украине вооружения, но уже за счет ФРГ. Между тем из обещанных Берлином 2700 зенитных ракет «Стрела» первоначально были поставлены лишь 500, еще 1500 ракет были переданы лишь после настоятельных просьб Киева. Украина также получила от Германии 500 ракет Stinger, 3000 фаустпатронов и 16 млн патронов.
На этой неделе правительство ФРГ обнародовало список поставленного Украине оружия. Из него следует, что с конца марта Германия поставляла Киеву преимущественно мины, взрыватели и ручные гранаты. Единственную до сих пор существенную поставку тяжелых вооружений – семь противотанковых гаубиц – Украина получила лишь на днях, хотя гаубицы были обещаны еще в начале мая.
Первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, которые были обещаны Киеву еще в начале апреля, должны быть поставлены лишь в конце июля, а остальные – к концу августа. В начале июня также сообщалось, что Германия готова поставить Киеву четыре РСЗО Mars II, но на минувшей неделе министерство обороны ФРГ заявило, что может поставить лишь три такие системы.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник регулярно выступает с критикой в адрес германских властей из-за их «нерешительности» в вопросе передачи Киеву тяжелых вооружений. Так, он не раз критиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard 1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder. Также он сетовал на то, что не состоялся объявленный «кольцевой обмен» танками Т-72 для Украины из Словении.
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ДНР не исключила отмену смертной казни
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После окончания судов и трибуналов над военными преступниками Донецкая народная республика, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни, сообщила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
Шишкина выразила надежду, что «к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме» и республика «войдет в состав своей большой Родины», передает ТАСС.
В этом случае, как пояснила Шишкина, местному «законотворческому органу не придется отменять смертную казнь в ДНР», поскольку начнут действовать российские законы. Однако если «к этому моменту не сложатся обстоятельства для референдума», а ДНР «останется независимым государством, то в соответствии с международными конвенциями, будет рассматривать вопрос об исключении высшей меры наказания».
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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США закупили системы ПРО средней и большой дальности для Украины
В течение недели США объявят, что закупили системы ПРО средней и большой дальности для Украины, сообщили источники.
CNN сообщает, что США передадут Украине продвинутые системы класса «земля – воздух». CNN указывает, что украинская сторона неоднократно просила союзников передать Киеву передвижные ЗРК NASAMS, способные наносить удары по целям на расстоянии до 160 км. Отмечается, что для их освоения потребуется дополнительное обучение, передает ТАСС.
Кроме того, помимо систем ПРО Вашингтон, вероятно, также объявит о намерении поставить Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары, передает РИА «Новости».
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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