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В ДНР снизили курс гривны в наличных расчетах
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Курс гривны в Донецкой народной республике при наличных расчетах уменьшен с 2 рублей до 1,5 рубля, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.
Указ вносит изменения в другой документ под названием «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики», сообщает RT.
«В подпункте 1.3 пункта 1 слова «2,0 российских рубля» заменить словами «1,5 российских рубля», – отмечается в тексте.
Ранее правительство Луганской народной республики с 25 июня установило курс рубля к украинский гривне при определении цен в размере 1,5 к 1.
Украинские военные получили приказ уйти из Северодонецка
Украинские войска получили приказ покинуть город Северодонецк, который является административным центром подконтрольной Киеву части Луганской области, заявил глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации Сергей Гайдай в эфире украинского телеканала «Дом».
«К сожалению, да. Было принято такое решение. И солдаты Вооруженных сил Украины, и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», – передает ТАСС его слова.
Накануне заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов и руководитель представительства «Народного фронта» в ЛНР Анна Еременко, а также группа журналистов попали под обстрел во время передачи бойцам народной милиции ЛНР гуманитарной помощи военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцом.
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Названы потери ВСУ в котле под Лисичанском
Украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми, сообщил источник, близкий к народной милиции ЛНР.
«Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом – более тысячи человек убитыми. Пленных – более 800. Среди них много раненых», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее источник сообщал, что военные ЛНР вышли к южной окраине Лисичанска, а сейчас выходят к западным границам города.
Военные ЛНР также заявляли, что бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили там собственный флаг.
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Личный состав львовского батальона теробороны отказался ехать в Донбасс
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Личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщили в Минобороны России.
В подразделениях украинской армии и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Так, личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается также, что противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град». В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284-х районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской народной республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая, Воздвиженка и два артиллерийских взвода в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой народной республики.
В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов: Попасная, Капитаново Луганской Народной Республики, Андреевка, Барвенково, Большие Проходы, Великая Камышеваха, Вербовка, Донецкое, Долгенькое, Изюм, Малые Проходы, Малая Камышеваха, Ольховатка, Червоный Шахтер Харьковской области, Пятихатка Днепропетровской области, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха, Молодежное Херсонской области и в районе острова Змеиный.
Также перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Бражковка, Глинское, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и в районе острова Змеиный.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.
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В ЛНР назвали сроки полной блокировки Лисичанска и Северодонецка
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До полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка в Луганской народной республике осталось три-четыре дня, максимум неделя, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
«Буквально, я думаю, еще порядка, три-четыре дня, максимум неделю, и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы», – сказал Киселев в эфире «Первого канала», сообщает РИА «Новости».
По его словам, единственная возможность для украинских солдат, находящихся в этих городах, остаться в живых – сдаться войскам союзных сил России и ЛНР.
Как передает корреспондент агентства, после окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север.
Бои идут уже в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Подразделения республики подошли близко к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится к юго-западу от города, рядом с деревней Волчеяровка.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что «если движение наших войск с юга в сторону Лисичанска продолжится в том же темпе, то потребуется совсем немного времени, чтобы блокировать расположенную там группировку ВСУ».
Милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Кадыров сообщил о взятии Горского
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Населенный пункт Горское освобожден российскими военными и войсками ЛНР от украинских боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Боевые действия в ЛНР протекают молниеносно и непредсказуемо, обстановка меняется буквально за считанные часы. Пока мы делились с вами другой радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев сообщил об освобождении населенного пункта Горское», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат», бойцы Минобороны, Росгвардии и МВД России планомерно зачистили весь населенный пункт Золотое.
«Большое количество укронацистов с территории населенного пункта безвозвратно отправлено к своему идеологическому лидеру, а уцелевшие успешно взяты в плен. .<..> Наши ребята действуют грамотно, слаженно и оперативно. Несмотря на высокие риски, бойцы неумолимо идут вперед, навсегда избавляя от националистического гнета каждый метр земли братского Донбасса. В последние дни новости про освобожденные территории поступают непрерывно. Украинские войска в спешно сдают позиции по всем фронтам. Видимо, киевские власти в отчаянии, ведь теряют они не только земли, но и своих солдат, технику, а самое главное - уважение. Подобный исход был вполне предсказуем, поскольку освобождением Донбасса занимаются самоотверженные чеченские ребята в составе союзных войск», – добавил Кадыров.
Он анонсировал видеозапись с передовой, которая в скором времени будет опубликована.
Ранее в пятницу глава подконтрольной украинской стороне администрации Горского Алексей Бабченко заявил, что ВСУ теперь больше не контролируют этот населенный пункт.
Несколько часов назад Кадыров сообщал, что был освобожден населенный пункт, расположенный неподалеку – Золотое.
Утром в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск численностью до 2 тыс. человек.
В ЛНР назвали сроки массовой сдачи «айдаровцев» с «Азота»
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Массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, может произойти уже сегодня, сообщил близкий к Народной милиции ЛНР источник.
«Ожидаем сдачу в плен айдаровцев с завода «Азот». Скорее всего, к вечеру это может случиться», – сказал собеседник ТАСС.
Напомним, на северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Между тем в ЛНР в четверг сообщали, что населенный пункт Золотое-2 взят союзными войсками, также союзные силы вошли в Золотое-1.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
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Сдавшиеся под Горским солдаты ВСУ рассказали, как их бросило командование
Украинское командование послало военнослужащих под Горское Луганской народной республики без четко поставленных задач и надлежащей подготовки, сдаться в плен стало единственным шансом выжить, рассказали военнопленные Минобороны России.
«Нас кинули просто в никуда, без ничего, никто ничего не объяснил, как надо действовать... Сказали, если хотите жить – сложите оружие, мы сложили оружие. Хорошо кормят, поят, все хорошо. У нас такой цельной подготовки не было – два раза стреляли по 11 патронов. Больше никакой подготовки не было», – передает РИА «Новости» одного из пленных.
Другой военнопленный рассказал о проблемах со связью между подразделениями, которые привели к тому, что их группа оказалась отрезанной и обреченной на разгром.
«Оставили нас без связи. Мы не могли ни с батальоном, ни с бригадой связаться. Рация не работает, мы не знаем, что нам делать и где позиции занимать, какая задача для нас. Полностью были отрезаны, питания не было, воды не было, связи не было», – поделился он.
Третий отметил гуманное отношение российских военных. «Мы находились как на ладони, не видя противника – если мы бы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя. Было принято решение для сохранения жизни личного состава сложить оружие и сдаться в плен. Нам сохранили жизнь, не били, напоили, дали воду сразу. Дают воду, еду, обращаются хорошо», – рассказал он.
Ранее сообщалось, что сдавшиеся украинские военные решились на это, поскольку опасаются преследования Службы безопасности Украины (СБУ).
Глава подконтрольной украинской стороне администрации Горского Алексей Бабченко заявил, что ВСУ теперь больше не контролируют этот населенный пункт.
До этого источник сообщал, что украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что за последние сутки в окружении у населенных пунктов Горское и Золотое отказался от сопротивления и добровольно сдался в плен 41 боец ВСУ.
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В ЛНР заявили о переходе «Азота» под контроль союзных сил
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Завод «Азот» в Северодонецке теперь контролируется силами ЛНР и ВС России, сообщил подполковник народной милиции республики Андрей Марочко.
«Промзона предприятия «Азот» в городе Северодонецк перешла под полный контроль НМ ЛНР и союзных сил РФ», – написал Марочко в своем Telegram-канале.
Это сообщение подтвердил и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это жилой сектор и промышленная зона Северодонецка, включая завод «Азот» (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявлял, что украинские военные держат около 600 гражданских лиц на территории завода «Азот» в Северодонецке.
До этого источник, близкий к народной милиции ЛНР, сообщал, что боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться.
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Пасечник назвал сроки полного окружения Лисичанска
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Кольцо вокруг города Лисичанск замкнется в ближайшие несколько дней, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Из тех докладов, <...> которые следуют в мой адрес, в ближайшие два-три дня полностью будет замкнуто кольцо вокруг Лисичанска, поэтому мы очень надеемся на то, что в ближайшее время - я не хочу прогнозировать, не хочу раскрывать какие-то секреты военных – Лисичанск будет очищен от украинских националистов», – сказал Пасечник в беседе с «Комсомольской правдой».
Ранее источник сообщал, что вечером в четверг ожидается массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке.
В ЛНР также заявляли, что десятки украинских военных сдаются в плен в районе городов Северодонецк и Лисичанск.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
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Британский наемник Эйден Эслин попросил прощения у жителей Донбасса
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Осужденный в Донецкой народной республике британский наемник Эйден Эслин заявил, что обстрелы центра Донецка открыли ему глаза, а также попросил прощения у людей Донбасса и России за службу в ВСУ.
«После всего, через что я прошел вчера, все что я могу сказать людям Донбасса и России: я прошу прощения за то, что был частью украинских войск... Бог свидетель – мне действительно жаль. Думаю, он оставил меня в живых для того, чтобы я увидел правду... После того, что я увидел вчера, я мало что могу сказать, кроме того, насколько я опустошен... Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они (украинские войска) били по тюрьме. Били настолько близко, что я чувствовал взрывную волну и слышал, как снаружи сыпались осколки», – передает РИА «Новости» его слова.
Эслин добавил, что то, что он раньше принимал за вражескую пропаганду, оказалось правдой, и пожаловался на молчание западных СМИ об обстрелах украинскими войсками городов Донбасса, о которых «парни из ДНР твердят уже восемь лет».
«Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, я бы держался подальше от всего, что связано с Украиной», – заключил Эслин.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
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Единственная дорога из Северска в Лисичанск перешла под контроль ЛНР
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Народная милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», – написал он в Telegram-канале.
Об этом также сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции республики. «Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северска, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил», – пояснил он.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
В ЛНР заявили о взятии Золотого-2
Населенный пункт Золотое-2 взят войсками ЛНР и ВС России, также союзные силы вошли в Золотое-1, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Буквально перед вашим эфиром мне уже пришло сообщение, что взят населенный пункт Золотое-2, и наши силы вошли уже в Золотое-1. То есть темпы колоссальные», – заявил Марочко в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль.
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
Также сообщалось, что милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
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Посол ЛНР: После взятия Лисичанска дышать станет значительно легче
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«Если движение наших войск с юга в сторону Лисичанска продолжится в том же темпе, то потребуется совсем немного времени, чтобы блокировать расположенную там группировку ВСУ», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее войска ЛНР взяли под огневой контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск.
«В Лисичанске сейчас сформирована группировка из 5–7 тыс. боевиков. Причем в последнюю неделю она активно пополнялась. Судя по тому, что говорят местные жители, туда перебросили иностранных наемников. По крайней мере, население слышало иностранную речь среди прибывших», – рассказал ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, «Лисичанск является стратегическим центром, поскольку он и Привольнянский плацдарм находятся на возвышенности и оттуда постоянно идут обстрелы». «Сейчас наши войска активно идут с юга. Там уже взяты в кольцо Горское и Золотое. И удалось взять по огневой контроль трассу на Северск. Это была основная дорога, по которой противник делал переброски войск, боеприпасов и техники. Дорога очень активно использовалась – оттуда велась основная ротация, туда же выезжало на совещание командование ВСУ», – пояснил собеседник.
Теперь, уверен посол, «должно произойти существенное ослабление группировки противника». «Главная задача – взятие Лисичанска и снятие угрозы постоянных обстрелов по треугольнику Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Как только будет решена проблема Лисичанска, дышать станет значительно легче», – рассказал Мирошник.
Собеседник также рассказал, что после взятия Лисичанска союзным войскам удастся «выкурить группировку противника, засевшую на «Азоте». «Они не представляют серьезной военной угрозы, но и выйти не могут из-за непрекращающихся обстрелов», – уточнил дипломат.
«Эта операция идет достаточно быстрыми темпами за счет активного движения наших войск с юга. Уже началось продвижение в сторону Лисичанского НПЗ, где также наблюдается концентрация украинских военных. Если все это продлится в таком же темпе, то понадобится совсем немного времени, чтобы блокировать группировку ВСУ под Лисичанском», – заключил Мирошник.
Ранее милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
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Блинкен признал успехи России в Донбассе
Российской стороне удалось добиться определенных военных успехов в Донбассе, признал госсекретарь США Энтони Блинкен, вместе с тем он назвал это лишь тактическим, а не стратегическим успехом.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Берлине, где Блинкен принимал участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран, передает ТАСС.
«Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация», – сказал он.
По его словам, «эти успехи далеки от того, чтобы иметь решающее значение». Блинкен также напомнил о заявлениях Вашингтона относительно того, что «данный конфликт не будет развиваться прямолинейно».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, куда российская армия двинется после Донбасса.
Россия распространила в ООН примеры ненавистнических высказываний деятелей Украины
В России составлен и распространен официальный документ с подборкой ненавистнических высказываний в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Как мы и обещали в ходе нашего выступления в СБ ООН 21 июня, постпредство России при ООН распространило в качестве официального документа СБ и ГА ООН подборку некоторых ненавистнических высказываний украинских политиков и общественных деятелей Украины. Надеюсь, что это поможет нашим коллегам в ООН лучше понять с кем мы на самом деле имеем дело на Украине», – написал он в своем Telegram-канале.
Полянский добавил, что в документе приводится заявление Петра Порошенко в 2014 году, когда политик был президентом. «У нас будет работа – у них нет. У нас будут пенсии – у них нет. У нас будет забота о пенсионерах, детях – у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады – их дети будут сидеть в подвалах. Они же ничего не умеют делать. Так и именно так мы выиграем эту войну», – отмечено в высказывании экс-лидера Украины.
Также в документе выделяются слова и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. «А вы людьми называете? Есть разные. Есть представители людей – люди. Не все представители людей – люди. Есть особи, я так считаю», – приводит российская сторона высказывание Зеленского от ноября 2021 года.
Отмечается, что в 11-страничном документе приводятся цитаты и многих других официальных лиц Украины схожего характера, в том числе и бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия с упоминанием Адольфа Гитлера. «Я сам огромный сторонник прямой демократии. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию был Адольф Алоизович [Гитлер] в 1930-х годах», – отмечает российское постпредство слова Парубия в 2018 году, когда он еще возглавлял парламент.
Ранее Порошенко попросил Зеленского дать ему выехать с Украины в Нидерланды, где он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.
Напомним, за последние дни Порошенко дважды пытался выехать с Украины в Польшу.
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