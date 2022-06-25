Стало известно о планах Байдена и G7 запретить ввоз золота из России в США

Украинок предупредили о подводных камнях «знакомств для брака» в США

Журналистка Юлия Витязева призвала украинок остерегаться знакомств с американцами с целью создания семьи, чтобы не стать «бесплатной домработницей».

Большинство из девушек не ждет ничего хорошего, так как американцы в принципе не склонны видеть ни в ком личность, а обеспеченные мужчины стремятся к браку со славянкой, чтобы заполучить в дом бесплатную домработницу. Ее будут постоянно попрекать за то, что ее «взяли» без всего, а в случае недовольства благоверного могут выставить за дверь, да еще и детей отберут, – передает ФАН слова журналистки.

Витязева отметила, что в ее ближайшем окружении есть пример, который убеждает, что брак с американцем может сложиться счастливо, только если женщина готова многие годы бороться за свое право учиться, работать, делать карьеру или заниматься бизнесом.

«Не у каждой найдутся силы для того, чтобы этому всему противостоять. <...> Каждый день доказывать, что вы сильнее, выше, быстрее, потому что у вас есть талант. В противном случае просто вас поработят и придется продолжать стоять на кухне: босая, беременная, как говорится, и вот просто выслушивать каждый божий день, кому и насколько вы обязаны», – высказала свое мнение журналистка.

Она утверждает, что украинки едут в США, надеясь, что все будет хорошо, пока в их родной стране «абсолютный тупик, из которого нет выхода», поэтому многим хочется начать жизнь заново в чужом краю. Однако даже со знанием английского языка и хорошим образованием без влиятельных родственников и связей в США таким иммигранткам не «светит» ничего хорошего, считает Витязева.

«Я считаю, что, если вы не подготовлены, если вы не акула, которая готова буквально землю грызть, чтобы добиться определенных преференций, которые соответствуют вашему статусу, вашему образованию, вашим способностям, лучше туда не ехать», – подытожила Юлия Витязева.

Ранее на YouTube-канале одного из американских сервисов знакомств появилась реклама, призывающая мужчин в США жениться на украинках: «Берите то, что принадлежит вам», – заканчивалось видеообращение.

В качестве аргументов за межнациональный брак звучало, что украинки и славянки в целом «воспитаны в уважении к традиционным и семейным ценностям», а также «не обращают внимания на возраст».

Напомним, в Германии KFC выпустила рекламу с приглашением украинок в постель. Украинцев крайне возмутила фотография рекламы сети ресторанов, на которой «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже размещена надпись: «Цып с Украины очень ждут в Германии». При этом ряд пользователей отметили, что «место, отведенное Украине западным сознанием, указано очень четко».

В апреле в эстонском парламенте заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией в ЕС. В том же месяце российские силовики обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Украинки достигли интимного слияния с Европой.

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