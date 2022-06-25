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Стало известно о планах Байдена и G7 запретить ввоз золота из России в США
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Американский лидер Джо Байден и его коллеги по G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Соответствующее заявление должно сделать министерство финансов США во вторник, сообщили собеседники Reuters, передает ТАСС.
Сам саммит G7 проведут в Германии 26-28 июня.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
«Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом <...> войны [на Украине], но и тому, как продолжать привлекать к ответственности [президента РФ Владимира] Путина, обеспечить, чтобы он слышал [это] и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления», – заявил Кирби.
Перед началом саммита Байден намерен провести двустороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики рассчитывают обсудить «тесную координацию с целью поддержки Украины, привлечения РФ к ответственности, а также решения приоритетных вопросов» между странами.
Кирби добавил, что первое пленарное заседание G7 посвятят мировой экономике, росту цен, сбоям в цепочках поставок.
Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политике США и ЕС.
Путин отреагировал на просьбу Лукашенко зеркально ответить на агрессивные действия авиации НАТО
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Президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.
«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Политик пояснил, что не имеет в виду расположение российских ядерных боеприпасов в Белоруссии «завтра», но с такими действиями НАТО «шутить нельзя».
Лукашенко добавил, что тренировки НАТО означают, что они что-то задумали. «Иначе зачем тренироваться?» – задался вопросом он.
Президент Белоруссии добавил, что уже поднимал этот вопрос раньше, и тему обсуждали в Минобороны России. «Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события», – добавил глава белорусского государства.
«Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что согласен с Лукашенко, и Москве и Минску следует позаботиться об обеспечении безопасности Союзного государства и стран ОДКБ.
«У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести европейских странах-членах Североатлантического блока, и для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, не только американских», – пояснил российский лидер.
Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.
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Украинок предупредили о подводных камнях «знакомств для брака» в США
Журналистка Юлия Витязева призвала украинок остерегаться знакомств с американцами с целью создания семьи, чтобы не стать «бесплатной домработницей».
Большинство из девушек не ждет ничего хорошего, так как американцы в принципе не склонны видеть ни в ком личность, а обеспеченные мужчины стремятся к браку со славянкой, чтобы заполучить в дом бесплатную домработницу. Ее будут постоянно попрекать за то, что ее «взяли» без всего, а в случае недовольства благоверного могут выставить за дверь, да еще и детей отберут, – передает ФАН слова журналистки.
Витязева отметила, что в ее ближайшем окружении есть пример, который убеждает, что брак с американцем может сложиться счастливо, только если женщина готова многие годы бороться за свое право учиться, работать, делать карьеру или заниматься бизнесом.
«Не у каждой найдутся силы для того, чтобы этому всему противостоять. <...> Каждый день доказывать, что вы сильнее, выше, быстрее, потому что у вас есть талант. В противном случае просто вас поработят и придется продолжать стоять на кухне: босая, беременная, как говорится, и вот просто выслушивать каждый божий день, кому и насколько вы обязаны», – высказала свое мнение журналистка.
Она утверждает, что украинки едут в США, надеясь, что все будет хорошо, пока в их родной стране «абсолютный тупик, из которого нет выхода», поэтому многим хочется начать жизнь заново в чужом краю. Однако даже со знанием английского языка и хорошим образованием без влиятельных родственников и связей в США таким иммигранткам не «светит» ничего хорошего, считает Витязева.
«Я считаю, что, если вы не подготовлены, если вы не акула, которая готова буквально землю грызть, чтобы добиться определенных преференций, которые соответствуют вашему статусу, вашему образованию, вашим способностям, лучше туда не ехать», – подытожила Юлия Витязева.
Ранее на YouTube-канале одного из американских сервисов знакомств появилась реклама, призывающая мужчин в США жениться на украинках: «Берите то, что принадлежит вам», – заканчивалось видеообращение.
В качестве аргументов за межнациональный брак звучало, что украинки и славянки в целом «воспитаны в уважении к традиционным и семейным ценностям», а также «не обращают внимания на возраст».
Напомним, в Германии KFC выпустила рекламу с приглашением украинок в постель. Украинцев крайне возмутила фотография рекламы сети ресторанов, на которой «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже размещена надпись: «Цып с Украины очень ждут в Германии». При этом ряд пользователей отметили, что «место, отведенное Украине западным сознанием, указано очень четко».
В апреле в эстонском парламенте заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией в ЕС. В том же месяце российские силовики обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Украинки достигли интимного слияния с Европой.
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США и еще четыре страны создали новый альянс в Тихом океане
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония создали новый альянс в Тихоокеанском регионе Partners in the Blue Pacific (PBP), направленный на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона,говорится в совместном заявлении стран.
«Наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм – партнерство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов. Эта новая инициатива основана на нашей давней приверженности региону, <…> на тесных связях и давнем партнерстве с тихоокеанскими островными странами. Мы едины в решимости поддерживать регион <...> в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчетности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Стороны планируют наращивать поддержку «тихоокеанских приоритетов» в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов до 2050 года. Эта стратегия будет приниматься на предстоящем саммите лидеров стран организации.
«Мы составим карту действующих проектов и спланируем будущие инициативы так, чтобы привлечь больше ресурсов [для их реализации]. Параллельно каждая из стран продолжит наращивать индивидуальные усилия для поддержки региона», – говорится в документе
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты являются «индо-тихоокеанской державой».
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о готовности НАТО сдвинуть линию обороны к Южно-Китайскому морю.
Эксперт назвал способ прекратить поставки оружия Украине
Остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины, заявил член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Чтобы обрубить все поставки оружия, нужно вывести из строя все ключевые объекты железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь мосты. Уничтожается мост, разрушаются опоры, пролеты и обрушивается в реку. Чтобы это восстановить и запустить, потребуется много сил и времени. Это надежный и быстрый способ, чтобы железнодорожное сообщение встало месяца на три», – сказал Коротченко в беседе с Ura.ru.
В таком случае поставщикам или получателям останется «тащить на себе» вооружения из Польши или Румынии.
При этом Коротченко призвал готовиться к самым худшим вариантам развития событий, чтобы избежать их.
«Если оружием, о котором говорит [президент США Джо] Байден, начнет накачиваться Украина, у нас не останется другой альтернативы, кроме как обрушить мосты в Днепр и полностью прервать все железнодорожное сообщение между различными частями страны. Хотя американцы говорят, что они до 80 км будут поставлять боекомплекты, никому верить нельзя», – сказал эксперт.
Член совета добавил, что оружие из США, такое, как системы реактивного залпового огня, может поражать цели на дальней дистанции.
«Квадрат накрывается. И уничтожаются люди, техника, городские кварталы. По мирному городу если ударят, то последствия будут трагичными. Нужно пресекать это любыми способами. Если поставили оружие, могли поставить и боекомплект вместе с американским РСЗО, которые могут наносить удары на несколько сотен км», – заключил Коротченко.
Ранее в Белом доме заявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи в размере 450 млн долларов.
1 июня власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.
Financial Times признала провал попыток Запада изолировать Россию
Усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества, сообщает в статье британской газеты Financial Times обозреватель Эдвард Люс.
Автор статьи «Западу не удается изолировать Россию» подчеркивает, что российская специальная военная операция на Украине «повышает спрос на многополярный мир». По его словам, большая часть незападного мира «жаждет стратегической автономии, передает РИА «Новости».
«Мы не можем обвинять такие страны, как Индия и Бразилия, в том, что они покупают российскую нефть со скидкой. Мы также не должны удивляться тому, что желающих покупать российское зерно предостаточно», – пишет Люс.
Обозреватель отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада «исключить Россию из многосторонней системы».
«Если мы хотим, чтобы остальные страны последовали за нами против России, мы должны уделять внимание тому, чего они хотят. Постоянно повторять самим себе, что мы находимся в войне света против тьмы, в которой нет золотой середины, это не дипломатическая стратегия», – заключил Люс.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что попытка изолировать себя от России дорого обходится западным странам, они это уже поняли, но боятся признать.
Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
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В США пожаловались на «боль» от санкций против России
Соединенные Штаты и их европейские партнеры не ожидали того экономического давления, которое они испытывают после введения антироссийских санкций, сообщает издание The New York Times в материале «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России».
Так, в США и Европе после отказа или заявленного сокращения импорта российской нефти резко выросли цены на энергоносители. При этом по информации издания официальная Москва в условиях санкционного давления лишь увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа, передает РИА «Новости».
По словам вице-президента Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса, экономика западных стран более уязвима, чем предполагали их правительства. NYT также прогнозирует, что Республиканская партия осенних на промежуточных выборах в конгресс «извлечет выгоду» из растущей стоимости жизни.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что давление США на Россию продолжится до завершения российской специальной военной операции на Украине. Старший директор по Европе Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что между странами Запада нет существенных противоречий, касающихся поставок оружия и военной техники Украине.
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В США назвали слова Байдена о «путинских ценах» ложью
Заявления президента США Джо Байдена об ответственности Владимира Путина за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в США ложны и вредны для экономики, заявил обозреватель The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший.
По словам автора статьи, 55% нынешнего роста цен на топливо в Штата пришлись на период с декабря по конец февраля, когда спецоперации России еще не было.
«Значит, происходит что-то другое, и это что-то – нормальная адаптация к аномальному событию: двухлетней пандемии, которая пошатнула спрос на бензин. Это привело к остановке десятков нефтеперерабатывающих заводов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Дженкинс.
Он указал на ошибку Байдена обвинять во всем Кремль.
«Постоянное упоминание Джо Байденом «путинского повышения цен» трижды ложно: оно в значительной степени неверно объясняет причину роста цен на газ, преувеличивает рычаги влияния Путина и преувеличивает мужество западного ответа», – указал автор публикации.
Проблемы в экономике США – это результат рентоориентированности, которая стремится манипулировать законодательством и экономическими условиями, а не налаживать производство продуктов, считает эксперт.
Ранее глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
Разведка США запросила онлайн-курсы русского языка
Разведывательное управление министерства обороны (DIA) Соединенных Штатов ищет площадки по онлайн-изучению иностранных языков, в том числе русского, сообщает министерство внутренних дел США.
Согласно обозначенным требованиям, подрядчик должен будет предоставить доступ к онлайн-курсу иностранного языка для 200 пользователей. Курс должен быть доступен круглосуточно из любой точки мира. Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 5 июля, передает РИА «Новости».
Так, среди языков изучения в запросе названы арабский, китайский, русский и испанский. Курс должен включать лексику из сообщений зарубежных средств массовой информации, модули по культуре и региональной специфике. Обучение рассчитано на 12 месяцев, начиная с августа 2022 года.
Лукашенко заявил о начале отгрузки минеральных удобрений в Ленобласти
Белорусская сторона начала грузить минеральные удобрения в порту в Ленинградской области, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения. Думаю, там будет самый мощный порт, даже, может быть, нам его не хватит. Но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Он добавил, что в ходе визита в Петербург осмотрел место в Бронке, где намереваются строить белорусский порт. Минск полностью устраивает предложенное Москвой место, сказал политик.
Президент Путин отметил, что обе страны являются «крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок».
«Мы с вами договаривались предпринять все, что от нас зависит, все действия предпринять, которые от нас зависят для того, чтобы удовлетворять спросы наших потребителей, наших клиентов», – цитирует российского лидера ТАСС.
«У нас 15%, по-моему, мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений – это очень значительный объем на мировых рынках. Недовложение удобрений, конечно, снижает виды на урожай на следующий год. Все это очень печально», – добавил Путин.
Ранее Лукашенко заявлял, что белорусская сторона в условиях санкционного давления Запада хочет часть грузов перенаправить в порты Петербурга. Он отмечал, что речь идет около 20 млн тонн груза.
Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявлял, что часть имеющихся в регионе портовых терминалов могут передать Белоруссии для максимально быстрого начала отгрузки.
В марте Лукашенко сообщал, что Белоруссия в течение двух лет обзаведется своим портом в России для транзита белорусских грузов. Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу белорусского коллеги отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений.
Посол Китая во Франции заявил о намерении вернуть Тайвань любыми средствами
Посол Китая во Франции Лю Шай в интервью Livre Noir заявил, что Китай намерен вернуть Тайвань любыми средствами, в том числе и военными.
Отмечается, что силы Восточной зоны боевого командования НОАК находятся в состоянии высокой боевой готовности, решительно защищают государственный суверенитет и территориальную целостность, передает ТАСС.
Ранее Китай выразил протест США в связи с полетом американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом. Такие действия американской стороны назвали преднамеренным вмешательством, дестабилизирующей ситуацию в регионе.
Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса.
До этого ВС КНР проводили военные учения в акватории около острова Тайвань в качестве «серьезного предостережения» США.
В МВФ спрогнозировали замедление экономики США
Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что избежать рецессии в Соединенных Штатах будет все сложнее, необходимо отменить пошлины, которые были введены за последние пять лет, заявила директор-распорядитель международной организации Кристалина Георгиева, представляя в Вашингтоне ежегодный доклад по состоянию американской экономики.
«Учитывая курс, намеченный на июньской встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита, мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается. Мы должны признать неопределенность текущей ситуации», – цитирует ТАСС Георгиеву.
По данным из доклада Георгиевой, эксперты МВФ ожидают снижения темпов роста реального ВВП до 1,7% и 0,8% в 2023 и 2024 годах, соответственно, с 2,9%, прогнозируемых по итогам текущего года.
В 2025 и 2026 году темпы экономического роста возрастут до 1,7% и 2,1%, ожидают в МВФ. Согласно прогнозу фонда, инфляция по итогам 2022 года составит 5,4%, в 2023 году вернется к 2% и еще через год снизится до 1,8%, передает РИА «Новости».
Георгиева отметила, что МВФ видит очевидные преимущества в случае возможной отмены американских таможенных пошлин, которые вводились на протяжении последних пяти лет.
«Во время наших консультаций [американские] власти подчеркнули свою приверженность открытой, прозрачной и основанной на правилах системе международной торговли. Именно в этом контексте, особенно в период высокой инфляции и деформированных цепочек поставок, мы видим очевидную выгоду от отмены пошлин, введенных за последние пять лет», – отметила глава фонда.
Также Гергиева сообщила, что МВФ одобрил политику ФРС США по увеличению ставки до 3,5-4% для борьбы с инфляцией.
По ее словам, с лета прошлого года, «когда темпы инфляции казались более устойчивыми, ФРС должным образом отреагировала, сигнализируя о своем намерении проводить гораздо более жесткую политику». «Мы считаем, что путь к повышению ставки, о котором сигнализирует ФРС, – быстрое доведение ставки до 3,5-4% – является верной политикой для снижения инфляции. Мы считаем, что такой курс должен привести к предварительному ужесточению финансовых условий, что быстро вернет инфляцию к целевому показателю (в 2% – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила глава фонда.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США никогда не были в таком положении, страна находится в огромной беде, экономика – в состоянии рецессии.
До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной, правительство не может справиться с инфляцией.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Президент США Джо Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
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Запрет на аборты вступил в силу в шести штатах США
Первым запретившим аборты стал штат Миссури после решения Верховного суда США, отменяющего федеральные гарантии в этой сфере, сообщила The New York Times.
В ряде штатов США действуют так называемые условные законы, предусматривающие вступление в силу запрета после решения Верховного суда, а также законы, принятые до установления федеральных гарантий в отношении права на аборты в 1973 году. В результате аборты уже запрещены в Кентукки, Луизиане, Миссури, Оклахоме и Южной Дакоте, передает ТАСС.
В Оклахоме аборты допускаются при изнасиловании и инцесте, но закон специально оговаривает, что беременность считается наступившей с момента зачатия.
В Техасе закон, запрещающий аборты, в том числе в случае изнасилования или инцеста, формально вступит в силу в течение ближайших 30 дней, однако с момента принятия решения Верховного суда действует временный шестинедельный запрет на аборты. Клиника в Хьюстоне, одна из крупнейших в стране, где делались аборты, в пятницу прекратила работу.
При этом, в срок от нескольких дней до месяца вступят в силу запреты или ограничения на аборты в Айдахо, Арканзасе, Вайоминге, Миссисипи, Северной Дакоте, Теннесси и Юте.
В ряде штатов существуют процедуры, позволяющие отсрочить или добиться отмены «условных законов». В них запреты или ограничения на аборты могут быть введены в срок от нескольких недель до нескольких месяцев: это Алабама, Аризона, Джорджия, Западная Вирджиния, Огайо, Флорида и Южная Каролина.
Напомним, 24 июня Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности.
Дело «Роу против Уэйда» 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о подоплеке пересмотра дела «Роу против Уэйда» и как пересмотр резонансных дел в США может привести к всплеску насилия, которое грозит захлестнуть Америку этим летом.
Путин пообещал Лукашенко в ближайшие месяцы передать «Искандеры-М»
Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее Лукашенко сообщал, что рассчитывает к концу 2022 года при содействии России разработать в стране ракету типа «Искандера».
Также он отмечал, что Белоруссия купила у России «нужное количество» комплексов «Искандер» и С-400.
Лукашенко сравнил блокаду Калининграда с объявлением войны
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Решение литовских властей запретить транзит товаров в Калининград недопустимо в современном мире, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Нарастает поток информации по поводу их (Литвы – прим. ВЗГЛЯД) замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то уже войны. Недопустимы подобные вещи в современных условиях», – цитирует Лукашенко ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
Путин предложил дооборудовать Су-25 ВВС Белоруссии
Белорусские Су-25 могут пройти дооборудование на российских заводах, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
На вооружении Вооруженных сил Белоруссии находится достаточно много самолетов Су-25, которые можно было бы дооснастить, сказал Путин, передает ТАСС.
«Правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России, но мы с вами договоримся, когда это сделать и соответствующим образом начать подготовку летного состава», – высказал предложение Путин.
Напомним, Лукашенко заявил, что Минск беспокоят тренировочные полеты американских и натовских самолетов, так как они «тренируются нести ядерные боеголовки».
Он попросил российского лидера помочь Белоруссии в «зеркальном ответе» на эти меры, чтобы «приспособить» белорусские самолеты, которые могут нести ядерные заряды.