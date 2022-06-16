Захарова оценила заявления Байдена о «путинской инфляции»

Президент США Джо Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Если мы послушаем, что говорит Белый дом, Байден, называя у себя, внутри, американские цены «путинскими», «путинским налогом», «путинским бензином», «путинской инфляцией» – да, они живут в придуманном мире», – сказала она телеканалу «360» на полях ПМЭФ.

По словам Захаровой, цены на продовольствие росли весь 2020 и 2021 годы, еще до начала спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

Дипломат уточнила, что в прошлом году «цены на пшеницу выросли на 25%, к февралю 2022 года уже на 31–62% превышали средний уровень за последние пять лет».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ущерб от антироссийских санкций встревожил США.