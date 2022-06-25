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Депутат назвал причины появления в Германии уполномоченного по защите прав русских
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Создание в Германии должности уполномоченного по защите прав русских – это ответ властей на запросы общества, мнение которого все чаще перевешивает в пользу России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, проблемы пятимиллионного русскоязычного населения Германии обострились после притока в страну украинских беженцев.
«Власти Германии до последнего старались игнорировать проблему отношения к русскоязычным немцам. Это продолжалось бы и дальше, если бы не реакция общества. Назначение уполномоченного по защите прав русских – это явное признание проблемы», – считает зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
В Германии, напомнил депутат, проживает около 5 млн русскоязычных – это выходцы из бывших республик СССР, евреи, кавказцы, русские немцы. «Многие из них являются гражданами Германии, они участвуют в выборах. У кого-то есть вид на жительство. Их дети учатся в немецких школах, ходят в детские сады», – подчеркнул собеседник.
Уполномоченным по защите прав русских в Германии стал выходец из Казахстана, депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт. Также идет процесс регистрации новой правозащитной НКО VADAR (Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии). Она собирается оказывать юридическую помощь всем, кто будет сталкиваться с проявлениями дискриминации, преследованиями или нападениями.
Проблемы русскоговорящих жителей страны усилились после появления в Германии украинских беженцев. «В школах и детских садах происходит травля детей. Поскольку украинские беженцы, по сути, ведут себя как сектанты, то делают все это очень дружно – несколько человек могут поставить на уши всю школу», – пояснил Матвейчев. – «Немцы все-таки народ воспитанный и понимают, что преобладание одной нации над другой – это расизм».
Кроме того, согласно данным соцопросов, отметил политик, в Германии увеличилось число противников оказания помощи Украине (более 40%), за оказание такой помощи выступает 30% населения. «Общественное мнение в Германии стало перевешиваться в пользу России. Это происходит не в последнюю очередь из-за хамского поведения так называемых украинских беженцев. Правда о событиях на Украине постепенно доходит до немцев. Нынешний проамериканский правящий режим не может полностью игнорировать общественное мнение, он вынужден лавировать. Власти прекрасно понимают, что не смогут выполнять дальше свои функции, если на следующих выборах их снесут. Вот поэтому они пытаются делать вид, что будут решать проблему», – указал Матвейчев.
Но, по мнению депутата, деятельность нового уполномоченного будет, скорее, имитацией. Решением проблемы стало бы нормальное соблюдение местных законов беженцами. «Беженцы из восточных стран уже изнасиловали пол-Германии, но немцы все стерпели и проглотили. Точно так же сейчас они терпят в отношении украинцев», – считает депутат.
Матвейчев не видит каких-либо перспектив для межпарламентского сотрудничества по защите прав русскоязычного населения Германии. По его словам, при общении со знакомыми немцами по поводу запуска совместных проектов те отвечали отказом из-за опасений нарваться на неприятности «от американских спецслужб», поэтому «ни один немецкий парламентарий не будет взаимодействовать с российским парламентом».
«Назначение уполномоченного по правам русских – это курс на имитацию. В таких условиях парламентское взаимодействие невозможно. У нас же было раньше огромное количество взаимодействий, а президент России Владимир Путин выступал с речью на немецком языке в бундестаге в сентябре 2001 года. Но по указке англосаксов немцы начали демонизировать Путина, отказались от выгодного сотрудничества с Россией – от дешевого газа, устраивают у себя в стране безработицу, сами провоцируют политические, экономические и прочие кризисы. А от взаимодействия с Госдумой они не получали такой же пользы, как от газа, поэтому тем более прекратили межпарламентское сотрудничество», – подытожил депутат.
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Шольц: В ЕС не верят в технические проблемы «Северного потока – 1»
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Главы государств и правительств членов Евросоюза не верят в версию Газпрома о технических причинах снижения поставок газа по «Северному потоку – 1», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.
«Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали», – приводит его слова РИА «Новости».
Он напомнил, что в Германии приняли необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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СМИ: Германия планирует национализировать часть «Северного потока – 2»
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Министерство финансов Германии рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части «Северного потока – 2», пишет журнал Spiegel.
«Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода», – передает РИА «Новости» информацию источников издания.
Отмечается, что это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Посол России высказался о поставках турбин для «Северного потока»
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Россия не участвует в диалоге между Германией и Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые оказались заблокированы из-за санкций, это германо-канадские разбирательства, заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.
«Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос – в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», – цитирует РИА «Новости» Степанова.
По его словам, нет необходимости «становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств».
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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FT: Германия опасается полного прекращения поставок по «Северному потоку»
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Правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну, сообщает Financial Times.
«Чиновники опасаются, что Газпром... может полностью прекратить поставки газа, пока «Северный поток» закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона», – передает Прайм суть статьи.
Уточняется, что немецкие газохранилища сейчас заполнены на 58%, при этом правительство хочет, чтобы к 1 ноября их заполненность составляла 90%. Однако из-за проблем с «Северным потоком» импортеры газа вынуждены закупать недостающие объемы на спотовом рынке по более высоким ценам.
Представитель министерства экономики ФРГ заявила, что правительство поддерживает «тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате», подразумевая 11 июля – начало ремонтных работ.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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Песков прокомментировал возможность национализации Германией части «Северного потока – 2»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части «Северного потока – 2», отметив, что это гипотетические рассуждения без официальных заявлений.
«Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. «Мы пока не можем оценивать, мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений, ничего. Ну при всем уважении или неуважении, но публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений», – заключил Песков.
Ранее в немецких СМИ появилась информация о планах министерства финансов Германии конфисковать пролегающую по территории страны часть «Северного потока – 2», что позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Также в пятницу вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Медведев напомнил главе МИД Германии о жертвах блокады Ленинграда
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы «использует голод в качестве оружия», напомнив 900-дневную блокаду Ленинграда.
«Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия». Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тыс. человек», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt высмеяли Бербок после ее заявлений о поддержке Украины, назвав ее «абсолютной неудачницей, не имеющей ни малейшего представления ни об истории, ни о психологии власти», а также предположив, что сильной стороной является «качаться во время лжи и разговоров».
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Власти Германии предупредили о дальнейшем росте цен на продукты питания
В Германии цены на продукты питания продолжат расти, заявил министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в интервью газете «Тагесшпигель». Он выступил за оказание дополнительной помощи домохозяйствам с низким уровнем дохода.
По словам Оздемира, «пик цен на продукты питания еще не достигнут». Многим производителям, по его словам, теперь приходится тратить больше денег на энергию и перекладывать затраты на клиентов. Таким образом, домохозяйства с низким уровнем дохода нуждаются в «дополнительных целенаправленных льготах», передает ТАСС.
В этой связи министр выступил за отмену НДС на фрукты и овощи, как того требуют общественные организации.
«Я считаю это правильным, поскольку потребительские расходы играют большую роль, особенно среди бедных, и потому что это также будет способствовать здоровому питанию», — отметил Оздемир.
«Однако я боюсь, что в настоящее время в правительстве нет большинства для этого», – добавил он.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.
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В Германии заявили о газовом кризисе
Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек изданию Der Spiegel.
«Мы находимся в газовом кризисе <...>. Потребление газа надо сократить, где только возможно. В противном случае будет трудно», – передает ТАСС его слова.
Хабек отметил, что Германия столкнулась с беспрецедентной для себя ситуацией. «Если поставки российского газа останутся на таком низком уровне, как сейчас, то нас уже ждет дефицит газа», – сказал он.
Ранее федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Вице-канцлер Германии стал меньше принимать душ из-за экономии энергии
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На фоне необходимости экономии энергии вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек стал меньше времени тратить на душ. Об этом он сообщил изданию Der Spiegel.
«Я придерживаюсь того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа», – цитирует его ТАСС.
Однако, по его словам, он является плохим примером. «У меня, как у министра, зарплата, о которой другие только мечтают», – добавил Хабек.
Кроме того, глава Минэкономики ФРГ подчеркнул, что возвращается домой поздно, встает в шесть утра и уходит с работы в семь. «Зимой вообще не надо топить. Это действительно что-то другое для людей, работающих удаленно, пенсионеров с маленькими пенсиями, семей», – констатировал он.
Отвечая на вопрос, сколько времени ему требуется для принятия душа, Хабек заметил, что «его коллега из Нидерландов недавно с гордостью сказал, что они хотят использовать кампанию, чтобы сократить среднее время принятия душа с десяти до пяти минут». «Я должен был смеяться над этим. Я никогда в жизни не принимал душ и пяти минут. Я быстро принимаю душ», – резюмировал министр.
Ранее Роберт Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
Накануне федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ и напомнило об экономии.
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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В Германии призвали население экономить газ
Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.
«Ситуация напряженная, и нельзя исключать ее ухудшение. При этом газоснабжение Германии в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения Германии обеспечена», – говорится в докладе ведомства, передает РИА «Новости».
Недостающие объемы газа предприятия могут закупать у других поставщиков «по значительно более высоким ценам». «Оптовые цены в результате снижения поставок ощутимо выросли и стабилизировались на высоком уровне... Предприятия и частные потребители должны рассчитывать на значительно растущие цены на газ. Федеральное сетевое агентство решительно поддерживает призыв экономить как можно больше газа», – добавили в ведомстве.
До этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Ранее правительство Германии сообщало, что опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Мельник обещал извиниться перед Шольцем за «ливерную колбасу»
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что лично извинится перед Олафом Шольцем за то, что назвал канцлера Германии «ливерной колбасой».
По словам Мельника, он, «разумеется», сожалеет о своем высказывании. Посол признал, что его слова были «неуместными с дипломатической точки зрения». «Я перед ним лично извинюсь», – приводит слова Мельника ТАСС со ссылкой на Spiegel.
Как сообщил Мельник, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило». Мельник уточнил, что лично с главой украинского государства Владимиром Зеленским об этом не говорил, но состоялся разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
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Немцы высмеяли бургомистра за беседу с «фейковым» Кличко
Читатели газеты Die Welt припомнили бургомистру Берлина Франциске Гиффай о ее прошлом после 30-минутной беседы с неизвестным, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко с помощью технологии дипфейка.
Немцы начали активно комментировать новость, так как сразу вспомнили отзыв у докторской степени у Гиффай за высокий процент плагиата в диссертации в 2021 году. Также недовольство вызвал тот факт, что на государственной партийной конференции в воскресенье она получила менее 60% голосов. Депутаты ХДС и СвДП после этого предложили политику уйти в отставку, передает РИА «Новости».
«Мне даже сказать нечего на такую наивность политиков. Как правящий бургомистр может общаться с Кличко через незащищенную сеть? Аутентификации не было? Нет двухэтапной проверки? Это просто ошеломляет», – пишет Uwe U.
«Диссертация бывшего доктора тоже была дипфейком», – заметил Deutscher Michel.
«Может быть, Шольц, Лаутербах, Бербок и компания – просто дипфейки...» – предположил комментатор с никнеймом Sham.
Кто назвал Гиффай мошенницей, которую обманули дипфейком.
Ранее сенатская канцелярия Берлина сообщила, что правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай полчаса говорила с неизвестным, выдвавшим
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Кремль счел странным приплетать политику к ситуации с поставками по «Северному потоку»
В Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по «Северному потоку», это технологическая проблема, турбину надо вернуть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Турбина – это технологическая причина. Какие еще они называют причины? Ну, если турбину нужно обслуживать или если турбину нужно из ремонта вернуть на место ее работы, а она не возвращается. Ну, наверное, то, что турбина не возвращается, это действительно не совсем технологическая», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков отметил, что здесь «все весьма очевидно, здесь нет двойного дна никакого». «И наши германские визави прекрасно знают все технологические циклы обслуживания... газопровода. Они это прекрасно знают, это работает уже много лет, работает исправно, безупречно. Поэтому здесь странно приплетать ко всему политику», – добавил Песков.
Ранее представитель Кремля заявил, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов, аккуратно относится к своему реноме.
Как ранее сообщила газета Financial Times, правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну – при том, что немецкие газохранилища сейчас заполнены на 58%, а правительство хочет, чтобы к 1 ноября их заполненность составляла 90%.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Бургомистр Берлина полчаса проговорила с якобы мэром Киева
Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай полчаса говорила с неизвестным, выдававшим себя за мэра Киева Виталия Кличко, сообщила сенатская канцелярия Берлина.
«Ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина. Разговор был прерван преждевременно», – говорится в опубликованном в Twitter сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
В Берлине заподозрили, что человек, который участвовал в разговоре, в действительности «был не Виталием Кличко», что позднее подтвердилось разговором с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником.
Мужчина на экране выглядел как настоящий Виталий Кличко. Однако, как указывает издание Tagesspiegel,, это был не он. Собеседник оказался мошенником. В настоящее время расследованием произошедшего занимается земельное ведомство по уголовным делам Берлина, передает ТАСС.
Сам Кличко заявил газете Bild,что не звонил Гиффей. «Дорогая Франциска Гиффей, я только что узнал, что вы и мэр Мадрида получили фальшивый звонок. Кто-то выдавал себя за Виталия Кличко, но это был не я», – сказал мэр Киева. «Я надеюсь, что вскоре мы сможем поговорить по телефону по моим официальным каналам. Мне и переводчик не нужен», – подытожил Кличко.
Напомним, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли экс-президента США Джорджа Буша – младшего.
Также они разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Кроме того, Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
Шольц рассказал о планах Германии расширить присутствие в Балтийском море
Германия расширит военное присутствие на пространстве Балтийского моря, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.
Он добавил, что с властями Литвы ранее было достигнуто соглашение о долгосрочном усилении присутствия бундесвера в балтийской стране.
«Кроме того, мы расширим наше присутствие, в том числе размещением военно-воздушных и военно-морских сил, на пространстве Балтийского моря», – сказал он, отметив, что Германия также направит военных в Словакию, чтобы обезопасить ее, передает ТАСС.
«Я уже 27 февраля сказал тут, в Бундестаге, что мы будем защищать каждый квадратный метр территории альянса», – сказал Шольц.
Ранее Шольц заявил о планах создать самую большую армию в Западной Европе.