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Вашингтон отверг возможность отправки военных США на Украину в случае затягивания конфликта
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США не собираются направлять войска на Украину, даже если боевые действия там затянутся, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
У Кирби спросили, повысится ли вероятность конфликта между Россией и США, если боевые действия на Украине затянутся. Он отметил, что никто не знает наверняка, сколько продлятся военные действия на территории Украины.
Он напомнил о заявлениях американской стороны о том, что «это может быть продолжительная борьба». «Президент [США Джо Байден] был предельно ясен относительно того, что наши войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. Что мы будем делать, так это помогать Украине защищать себя», – передает слова Кирби ТАСС.
Напомним, США выделили Украине новый транш военной помощи на 450 млн долларов.
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Байден припугнул республиканцев «железным кулаком Путина» в Европе
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Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, которые критикуют его в Конгрессе, фактически выступают против поддержки Украины.
Байден подчеркнул, что санкции против России «не могли обойтись без издержек для американцев и для остального свободного мира». По его словам, США «пришлось заплатить цену за военную технику, экономическое содействие» Украине, «гуманитарную помощь и за санкции в отношении российского банковского сектора», передает ТАСС.
По версии Байдена, если бы США «остались в стороне», Россия «не остановилась бы». «Дело было не только во мне», – сказал Байден, заявив, что жители США «решили поддержать украинцев». В частности, была получена «почти единогласная поддержка в Конгрессе». Как подчеркнул президент США, Украину поддержали «демократы, республиканцы и независимые» конгрессмены, «полностью осознавая цену этого».
«Всем республиканцам в Конгрессе, критикующим меня сейчас за высокие цены на бензин в Америке, вы заявляете теперь, что мы ошибались, когда поддержали Украину? Вы говорите, что было ошибкой противостоять Путину? Вы говорите, что лучше бы у нас в Америке были низкие цены на бензин, но в Европе был железный кулак Путина? Я так не считаю», – сказал он.
Напомним, Байден заявил, что США и Европа знали, что введение санкций в отношении России в связи с событиями на Украине не могли пройти без последствий для энергетического рынка. Это неизбежно должно было спровоцировать повышение цен, сказал он.
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США не исключили применения закона времен Корейской войны из-за проблем с нефтью
Глава американского государства Джо Байден может задействовать закон о продукции военного назначения для увеличения объемов нефтепереработки, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
Отвечая на соответствующий вопрос, Грэнхолм сказала: «Это инструмент. Без сомнений, это инструмент». Она собирается встретиться с представителями крупнейших американских нефтеперерабатывающих компаний. Грэнхолм отметила, что «с 2020 года было закрыто шесть НПЗ». У компаний спросят, «есть ли возможность вернуть что-то в строй».
Закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и по сути устанавливать контроль над секторами гражданской экономики, передает ТАСС.
В 2020 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, также счел возможным прибегнуть к данному закону из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса. Позднее и Байден решил прибегнуть к закону о продукции военного назначения для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса.
Напомним, руководители семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США получили письмо от Байдена. Суть письма, наполненного призывами и скрытыми угрозами, сводится к призыву представителей нефтеперерабатывающего сектора увеличить производство и инвестиционные затраты. В ответ Американский институт нефти указал на раздвоение, царящее в умах американской администрации, которая, с одной стороны, упорно требует продолжения реализации «зеленого плана», а с другой – искренне удивляется тому, что с добычей ископаемого топлива возникают проблемы.
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Пушков назвал способ донести позицию России до массовой аудитории США
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Необходимо развивать англоязычный сегмент российских соцсетей для охвата огромной аудитории, миллионы жителей США готовы их читать, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседании «Информационное противостояние в условиях санкционной войны: предварительные итоги».
«Создав условия для нашего информационного господства на собственной территории, мы должны, конечно, переходить к тому, чтобы создавать условия для информационной многополярности и во внешнем мире. Теперь о сфере блогерской: нам надо развивать не только на русском языке социальные сети, нам надо развивать англоязычный сегмент, в этом у нас очень большой недостаток», – цитирует ТАСС Пушкова.
По его словам, данное направление на данный момент в РФ вообще не освоено, «никто этим не занимается». «Через хотя бы англоязычный интернет мы можем выходить на гигантские аудитории. 73 млн человек в США на самом деле готовы нас читать. Это те, кто голосовал за [Дональда] Трампа на последних выборах [президента США]. Это не значит, что они с нами непременно согласятся, например, по Украине. Не об этом речь, но это потенциальная аудитория», – добавил сенатор.
Он также отметил, что степень доверия к официальным СМИ на Западе довольно низкая. И это хорошая возможность для России в информационной войне с Западом. Сенатор пояснил, что, например, степень доверия американцев к местным СМИ составляет 35-40%. В частности, у всемирно известного CNN этот показатель не превышает 40%.
По словам Пушкова, сегодня больше доверия у иностранной аудитории вызывают блогеры, которые формулируют, как кажется людям, более честную картину мира. И это – возможность для России, пишет «Украина.ру». «Мы совершенно не работаем с этой аудиторией блогерской, мы не работаем с этим андеграундом. Мы вообще не знаем этого измерения, не изучаем. А эти люди хотят альтернативной информации», – сказал Пушков.
Он привел в пример историю, когда сам давал интервью во Франции альтернативному СМИ, студия которого располагалась в одном из парижских подвалов и не выглядела презентабельно, однако аудитория канала составляет порядка двух миллионов людей. «Там мы диссиденты», – подчеркнул Пушков, добавив, что это, безусловно, привлекает людей, чем Россия и должна пользоваться.
Ранее ИТ-эксперт Владимир Зыков заявил газете ВЗГЛЯД, что российские онлайн-сервисы с точки зрения контента и монетизации становятся намного интереснее для блогеров, чем западные площадки.
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Ветеран СВР рассказал, как Хрущев раскрыл советского разведчика Филби
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Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в свое время в беседе с иностранцами проболтался, что СССР знает о планах Запада, и это привело к расшифровыванию легендарного агента советской разведки Кима Филби, рассказал ветеран Службы внешней разведки России.
«Наши политики тоже были не слава Богу. Вы знаете легендарную Кембриджскую пятерку. Ее руководитель Филби 30 лет работал так, как никто в мире не работал на нашу разведку. И вот однажды наш руководитель Хрущев в беседе с иностранными представителями вякнул, я другого слова не найду, сказал такую фразу: «Вот вы там против нас, я знаю, затеваете операцию», – сказал ветеран СВР, представившийся Ростиславом Михайловичем, в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА «Новости».
«А об этой операции знали только пять или шесть человек, потому что Филби был представителем английской разведки при ЦРУ. И все. И Филби пришлось спасать в нефтяном танкере, по пояс в воде, вытаскивать его из Ливана в Одессу», – добавил Ростислав Михайлович.
Филби был тайно переправлен из Ливана в СССР в январе 1963 года.
Гарольд Адриан Рассел «Ким» Филби (1912–1988) был руководителем знаменитой Кембриджской пятерки – группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930–1950-е годы сотрудничавшей с советской разведкой.
От участников Кембриджской пятерки, занимавших высокие должности в госструктурах Великобритании, в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.
За годы работы на советскую разведку лично Филби передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе.
Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. С 1963 года жил в СССР. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
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На Украину из США прибыли ракетные системы HIMARS
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System)) доставлены на территорию Украины, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моему коллеге и другу [министру обороны США] Ллойду Остину за эти мощные инструменты», – написал он на странице в Twitter, передает ТАСС.
Напомним, власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.
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ФРС отказалась считать действия России основной причиной инфляции в США
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Российская спецоперация на Украине не является основной причиной инфляции в США, заявил глава ФРС (выполняет функции Центробанка) США Джером Пауэлл.
На слушаниях в одном из комитетов Сената США сенатор-республиканец Билл Хагерти спросил Пауэлла, является ли ситуация на Украине «основной движущей силой инфляции в Америке». Пауэлл ответил: «Нет, инфляция была высокой раньше», – передает ТАСС.
Позднее демократ Кирстен Синема поинтересовалась, в какой степени, по мнению главы ФРС, ситуация на Украине повлияла на рост инфляции в США. Пауэлл ответил, что «рост цен на сырьевые товары явно связан» с ситуацией на Украине. По его словам, эта «составляющая инфляции, разумеется, была бы гораздо ниже, если бы не война на Украине».
«Наши инструменты работают над спросом, для наших инструментов работа тут заключается в том, чтобы сделать спрос более умеренным, более сбалансированным с предложением. Я не думаю, что у нас есть ответ на высокие цены на нефть, связанные с ситуацией с нефтью в мире», – сказал глава ФРС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам Путин на ПМЭФ отметил, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политики США и ЕС.
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Пескова спросили о предложенном в США мирном плане по Украине
Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованном в американском журнале, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, была ли у Кремля возможность ознакомиться со статьей в американском издании The National Interest, где был опубликован план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, передает РИА «Новости».
На вопрос, о каких требованиях России идет речь, Песков ответил: «Украина прекрасно знает все».
Ранее автор журнала The National Interest, эксперт и бывший военный Дэвид Пайн предложил план для урегулирования ситуации вокруг Украины, включающий объявление нейтрального статуса этой страны. По оценке эксперта, которого издание представляет как бывшего офицера со степенью магистра в области национальной безопасности, переговорные позиции Украины ослабляются, а западные СМИ «продолжают ошибочно сообщать, что Украина одерживает победу». В связи с этим он предлагает свой план из 15 пунктов – «наиболее реалистичных для Украины». При этом одним из пунктов Киеву предлагается признать воссоединение Крыма с Россией и отказаться от всех намерений вернуть полуостров.
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США собрались представить G7 предложения по усилению давления на Россию
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На саммите G7, который пройдет в Германии 26–28 июня, США представят конкретные предложения по усилению давления на Россию, сообщили в Белом доме.
Также будут представлены предложения по «демонстрации коллективной поддержки Украины». США рассчитывают на активное обсуждение вопросов, связанных с оказанием и возможным расширением военной помощи Украине. Вашингтон намерен уже в ближайшее время выделить Киеву очередной пакет военной помощи. G7 проведет семь пленарных сессий, в том числе и по Украине, президент которой Владимир Зеленский примет участие в переговорах по видеосвязи.
Лидеры G7 намерены «продвигать видение мира, базирующегося на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния». «Они укрепят наше сотрудничество по экономическим вопросам, киберпространству, квантовым технологиям и особенно по вызовам, исходящим от КНР», – приводит ТАСС слова представителя американской администрации.
По его словам, «ключевой частью усилий по продвижение общего видения мира» станет «запуск глобального партнерства в области инфраструктуры, которое поможет партнерам из числа стран с низким и средним уровнями дохода, одновременно повышая экономическую конкурентоспособность США и национальную безопасность».
Президент США Джо Байден «сосредоточил свое внимание на G7, сделав ее главным средством многостороннего взаимодействия и продемонстрировав, как Америка может сплотить ведущие демократии мира для решения общих проблем», сказали в Белом доме. По словам чиновника, G7 «была движущей силой восстановления мировой экономики и лидером в вопросе принятия беспрецедентных мер посредством санкций и экспортного контроля в отношении России за ее неоправданную войну против Украины».
Участники саммита также обсудят шаги, направленные на снижение зависимости от российских нефти и газа и на сокращение прибыли России от экспорта энергоносителей. В Белом доме заявили, что лидеры G7 хотят «причинить максимальный ущерб» российским властям и «свести к минимуму негативные последствия для остального мира».
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что давление США на Россию продолжится до завершения российской специальной военной операции на Украине. Старший директор по Европе Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что между странами Запада нет существенных противоречий, касающихся поставок оружия и военной техники Украине.
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Nike объявил о полном уходе из России
Производитель обуви и одежды Nike заявил о полном уходе из России.
Об этом там заявили в электронном письме в агентство Reuters, сообщает ТАСС.
В мае Nike отказалась продлить франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, владеющей крупнейшей монобрендовой сетью магазинов в России. Также в мае компания приняла решение прекратить сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак» в связи с неучастием команды в еврокубках в следующем сезоне.
В марте в Nike заявили, что не могут гарантировать доставку покупателям из России, поэтому сайт и приложение будут временно недоступны.
ФРС США признала неспособность контролировать цены на нефть и продукты
Федеральная резервная система (ФРС) США не устанавливает цены на большую часть продуктов питания и нефть, заявил председатель системы Джером Пауэлл.
«Некоторые (виды товаров) находятся вне нашего контроля, например, цены на нефть и большая часть цен на продовольствие. Но у Европы вопрос цен на энергоресурсы и продукты стоит гораздо сильнее», – сказал Пауэлл, передает РИА «Новости».
Ранее Пауэлл заявлял, что российская спецоперация на Украине не является основной причиной инфляции в США.
Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политики США и ЕС.
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В Белом доме рассказали о содержании новой стратегической концепции НАТО
В новой стратегической концепции НАТО Россия рассматривается как первоочередная угроза альянсу, но изложены и долгосрочные вызовы со стороны Китая, сообщили в Белом доме.
Участники саммита НАТО в Мадриде «примут новую стратегическую концепцию, которая обозначит направление развития НАТО в последующие годы», заявил чиновник американской администрации высокого ранга. По его словам, «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу». Однако «в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», сказал он.
Кроме того, в «стратегической концепции будет излагаться обновленный подход альянса к тому, как справляться с транснациональными угрозами, в том числе в киберсфере, сфере климата, гибридными угрозами, а также угрозами в космосе», передает ТАСС.
Участники саммита «объявят о новых обязательствах в плане расстановки сил с целью укрепления обороны НАТО и ее возможностей для сдерживания». США «объявят о шагах, направленных на укрепление европейской безопасности, ожидаются также крупные новые обязательства относительно вклада союзников», заявили в Белом доме.
Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Мадриде Россию объявят «угрозой миру и стабильности». Кроме того, Столтенберг сообщил, что в новой стратегической концепции НАТО будет упомянут Китай, подъем которого НАТО считает вызовом своим интересам, ценностям и безопасности.
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В США отметили рост трафика на сайты RT и Sputnik после начала спецоперации на Украине
Рост трафика на сайты RT и Sputnik после начала российской спецоперации на Украине отмечен в Соединенных Штатах, следует из проведенного Microsoft исследования.
В представленном компанией 40-страничном докладе о якобы российских дезинформации и кибератаках говорится, что значительное увеличение трафика наблюдалось с января 2022 года, пик пришелся на 24 февраля, когда рост составил 82%, пишет RT.
Как отмечается в документе, несмотря на все принимаемые меры по сокращению трафика на сайты, показатели все еще выше, чем до начала спецоперации России на Украине, и сравнимы с посещаемостью The Wall Street Journal.
Напомним, в марте ЕС запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik. Кроме того, на территории ЕС приостановлено вещание каналов «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр – Международный».
Как при этом отметили в Еврокомиссии, санкции против этих изданий и еще трех российских телеканалов носят временный характер.
Cisco объявил о сворачивании бизнеса в России
Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России.
«Мы приняли решение о начале планомерного свертывания нашего бизнеса в России и Белоруссии», – сообщили в компании агентству Reuters, передает ТАСС.
По данным агентства, компания пытается помочь российским и белорусским сотрудникам, которых затронет это решение.
Ранее Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. В 20-страничный перечень входит более 50 групп товаров, как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Документом разрешается параллельный импорт продукции под самыми разными брендами, в том числе Cisco.
Песков заверил в фиксировании всех эпизодов применения западных вооружений Украиной
Москва внимательно фиксирует то, как Киев использует предоставляемые ему Западом вооружения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы тщательно фиксируем все эпизоды использования этих вооружений. Поэтому если какая-то часть из этих вооружений доберется до передовых позиций и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как оно используется», – передает ТАСС его ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в США заверили, что между странами Запада нет существенных противоречий, касающихся поставок оружия и военной техники Украине.
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил об «усталости» в мире от темы Украины. СМИ сообщали, что Джонсон собирается убедить Францию и Германию увеличить военную поддержку киевского режима, так как «опасается, что Владимир Зеленский может быть вынужден согласиться на «паршивое» мирное соглашение».
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США заявили о планах G7 выработать новые меры по изоляции России от мировой экономики
Участники «Большой семерки» на саммите в Германии намерены выработать новые меры, направленные на углубление изоляции России от мировой экономики, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Некоторые из этих приоритетов (для G7) включают в себя новые обязательства, направленные на то, чтобы еще сильнее изолировать Россию от мировой экономики, поставить под удар оборонные цепи поставок России, а также продолжить борьбу с уклонением от этих беспрецедентных санкций», – передает его слова ТАСС.
Ранее в Белом доме заявили, что лидеры G7 намерены «продвигать видение мира, базирующегося на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния».
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