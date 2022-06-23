Болгары высмеяли заявление премьера, обвинившего Россию в «свержении» правительства

Читатели болгарского сайта Dir.bg раскритиковали премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который обвинил трех политиков и российского посла в Софии в «свержении» правительства.

Многие пользователи портала отметили, что Петков пытается найти виновного в собственной неудачной внутренней политике.

«А Папа Римский, Далай-лама, Эрдоган – где ты их забыл? Правда, Петков сделал большое дело: за шесть месяцев сделал то, на что Борисову понадобилось 12 лет, – собрал достаточно людей, которые так его возненавидели, чтобы отстранить его от власти», – передает РИА «Новости» публикацию одного из подписчиков.

«Почему сразу не Путин, чтобы набрать больше очков перед партнерами по ЕС и НАТО? Единственное, о чем он может сожалеть, так это о том, что в Болгарии нет ни одного политика, который, придя к власти, разберется с офшорами, а аферисты получат по заслугам», – добавил пользователь hah.

Один из пользователей указал, что премьер-министр является «очередным политическим лжецом».

«Если добавить некомпетентность, и губительную политику, и неверные решения во всех областях, становится ясно, почему такова судьба этих политических авантюристов», – высказался 111.

Напомним, премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.