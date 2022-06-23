Стало известно о боях за село Белая Гора у Лисичанска

Российская армия и силы Народной милиции ЛНР сжимают кольцо вокруг Лисичанска, ведутся бои за освобождение села Белая Гора, заявил источник, близкий к Народной милиции.

«Союзные силы в настоящее время активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска. По оперативной информации, сейчас идет освобождение села Белая Гора (на юго-восточной окраине Лисичанска – прим. ВЗГЛЯД), там идут бои», – сказал собеседник ТАСС.

На ваш взгляд Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине? Донбасс

Донбасс и юго-восток страны

Донбасс, юго-восток и центральную Украину

Всю территорию Украины



Он добавил, что заканчивается освобождение поселка Волчеяровка к юго-западу от Лисичанска, также союзные подразделения продвинулись к поселку Малорязанцево в западном пригороде.

Ранее в четверг стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из города Северска, по которой ВСУ завозили боеприпасы в Лисичанск.

С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС России заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.

На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.

Генштаб ВСУ признал потерю контроля над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка, которые расположены южнее Лисичанска и севернее городов Горское и Золотое.