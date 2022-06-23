Стало известно о боях за село Белая Гора у Лисичанска

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23 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

Литва бьет по простым гражданам России Михаил Голенков/РИА Новости
Калининградский регион оказался перед лицом сухопутной блокады из-за действий Литвы. Она остановила транзит простых потребительских товаров из России в Калининград, в том числе автомобилей. Неофициально уже заговорили о перекрытии Литвой поставок газа в российский эксклав. Чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия? Подробности...
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Британия решила разрушить европейскую безопасность

Россия стояла у истоков ОБСЕ Алексей Витвицкий/РИА Новости
Британия – хозяйка июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказала во въезде российским сенаторам и депутатам. Первое объяснение Лондона звучало абсурдно – МВД королевства слишком занято визами для украинских беженцев. Затем британцы сослались на санкции против нашего парламента, забыв об обязанности давать визы всем участникам сессий ПА ОБСЕ. Как России реагировать на английское хамство? Подробности...
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Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках Гавриил Григоров/ТАСС
В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО? Подробности...
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Группировка ВСУ попала в котел по образцу Мариуполя

Российские войска продолжают успешное наступление РИА Новости
Первое после Мариуполя крупное окружение украинских войск произведено на фронтах в Донбассе. Российским подразделениям совместно с войсками союзников удалось прорвать фронт в направлении одного из ключевых населенных пунктов – Артемовска. Сколько украинских войск оказалось в котле и какое значение это имеет для боевых действий? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Рядом с нами воевавшие дети невоевавших отцов

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодые ветераны больше не штучное явление. За 30 лет новейшей истории у нас появились «карабахцы», «абхазы» и «осетины», «таджики», «приднестровцы», «югославы», два поколения «чеченцев», «сирийцы», «ополченцы». Вскоре нас ждет большой контингент «украинцев». Подробности...

Россия учит мир суверенитету

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Про СССР говорили, что он выиграл войну, но проиграл мир. Сегодня перед нами стоит задача начать выигрывать мир, не дожидаясь окончания военных действий. Время здесь имеет не меньшее значение, чем на линии огня. Подробности...

У Казахстана нашлись свои слабости

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если в Китае мы видим уверенную в себе мировую державу, на которую можно опереться, то Казахстан – это пока еще многократно повторенное обещание. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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«Страшная месть» Украины для Грузии

Блокада Калининграда: что делать

От США отваливается Техас

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
  • Промышленность и трудовые ресурсы

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  • Сельское хозяйство и продукты питания

  • Возможности для туризма

  • Рынки сбыта для бизнеса
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
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    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?

    Стало известно о боях за село Белая Гора у Лисичанска

    23 июня 2022, 12:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская армия и силы Народной милиции ЛНР сжимают кольцо вокруг Лисичанска, ведутся бои за освобождение села Белая Гора, заявил источник, близкий к Народной милиции.

    «Союзные силы в настоящее время активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска. По оперативной информации, сейчас идет освобождение села Белая Гора (на юго-восточной окраине Лисичанска – прим. ВЗГЛЯД), там идут бои», – сказал собеседник ТАСС.

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    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?




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    Он добавил, что заканчивается освобождение поселка Волчеяровка к юго-западу от Лисичанска, также союзные подразделения продвинулись к поселку Малорязанцево в западном пригороде.

    Ранее в четверг стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из города Северска, по которой ВСУ завозили боеприпасы в Лисичанск.

    С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС России заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.

    На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.

    Генштаб ВСУ признал потерю контроля над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка, которые расположены южнее Лисичанска и севернее городов Горское и Золотое.


    На Украине потребовали от Муратова отдать все деньги за Нобелевскую медаль ВСУ

    22 июня 2022, 19:38

    Текст: Кристина Цыцура

    Все деньги, выученные главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым за продажу на аукционе медали нобелевского лауреата, он должен направить ВСУ. С таким призывом выступил переехавший на Украину журналист Иван Яковина.

    «В Украине многие люди все это шоу с продажей медали восприняли очень негативно – как операцию по отстирыванию репутации и желание получить хороший пиар буквально на крови», – написал Яковина в комментарии в Facebook* (компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена)/ По его словам, «спасти ситуацию можно только одним способом - направив все деньги на нужды вооруженных сил Украины».

    «Поскольку этого, скорее всего, не будет, а происхождение денег тоже неясно, то пахнет и выглядит все это дело очень-очень нехорошо», – считает Яковина.

    Напомним, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал на аукционе за 103,5 млн долларов Нобелевскую медаль. Отмечается, что деньги, вырученные от продажи, планируется перечислить в ЮНИСЕФ – международную организацию, действующую под эгидой ООН. ЮНИСЕФ является преемником Международного фонда помощи детям, созданного в 1946 году ООН.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что российское руководство приветствует помощь беженцам. 

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    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?





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    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Коментарии (44)
    Рынска призвала приструнить сторонников России в Латвии
    		    22 июня 2022, 19:55
    Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Блогер Божена Рынска после возвращения из Риги в Москву заявила, что в Латвии существует большое сообщество сторонников России, которые «поднимают голову», и этот процесс срочно надо подавить.

    В странах Балтии «очень сильна» российская пропаганда, и «надо прекращать это все», заявила Божена Рынска после конфликта с рижским таксистом, котрый придерживается пророссийских взглядов. «Тут сформировалась целая прослойка [...] Они мечтают, чтобы Россия пришла в Латвию», – написала Рынска в своем Facebook* (компания Meta* признана экстремистской в России). – «Уже вчера по русскому району разбрасывали листовки [...] Надо срочно возвращать их в свои берега».

    Также Рынска, вернувшаяся на днях в Москву из Латвии, рассказала о конфликте с рижским таксистом из-за спорп об антироссийских санкциях.

    Поддерживающий спецоперацию России на Украине таксист, по ее словам, в эмоиональной форме заявил, что «Россия дойдет до Киева». «Я схватила его за футболку, тряханула и потребовала извиниться за оскорбление», – написала Божена. В ответ на это водитель, по ее словам, «прицельно ударил меня». После этого она вышла из машины и написала заявление в полицию.

    Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, как относятся к России в разных странах Европы. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (123)
    Джонсон предложил восстановить территорию Украины «хотя бы до границ до 24 февраля»
    		    22 июня 2022, 20:52
    Фото: No. 10 Downing Street/XinHua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Украине не следует «отдавать свои территории в обмен на мир», а украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ «до 24 февраля», считает премьер-министр Британии Борис Джонсон, об этом он заявил в интервью ряду европейских газет, среди которых итальянская «Коррьере делла сера».

    «Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами более, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля (начала специальной военной операции России). Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены», – приводит его слова ТАСС

    Ранее в США призвали Зеленского отдать часть территорий под контроль России.

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    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?





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    Коментарии (60)
    Полковник армии США в отставке заявил о поражении Украины
    		    22 июня 2022, 19:46
    Фото: BMG-2048/Wikipedia

    Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

    «Давайте посмотрим правде в глаза: Украина несуществующее государство, они рухнули. Людей под дулом толкают под огонь русских. Это катастрофа!» – приводятся его слова в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

    Макгрегор заявил, что ежедневно украинцы теряют от 500 до 1000 убитыми и ранеными. «Их армия практически уничтожена», – заявил экс-военный.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?





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    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

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    Хуснуллин озвучил планы восстановления Мариуполя и «Азовстали»
    		   22 июня 2022, 18:34
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Развитие освобожденного города Мариуполя до 2035 года предполагает численность населения там до 500 тыс. человек, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тысяч», – заявил Хуснуллин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что сейчас стоит вопрос о том, что нужно сделать с мариупольским предприятием «Азовсталь». «Склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно – это 12 тысяч работающих», – отметил вице-премьер.

    Также изучается вопрос об усилении портовых мощностей, развитии туризма, создании рекреационных зон и рассматриваются возможные виды бизнеса, которые могут работать в Мариуполе.

    Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс.

    Хуснуллин отметил, что сейчас практически все здания обследованы. Затраты и объемы будут достаточно большие.

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    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?





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    «Мы понимаем по каждому зданию, что нужно ремонтировать, что сносить, что строить новое, уже строители активно зашли. Мы строим больницу, восстанавливаем сети, строим жилые микрорайоны. В течение месяца мы основные параметры мастер-плана утвердим и уже будем его <...> [публиковать]», – приводит его слова ТАСС.

    Во вторник мариупольский порт покинуло первое иностранное судно, оно прошло по гуманитарному коридору, который организовали российские военные.

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    Премьер Грузии: Украина помешала Тбилиси получить статус кандидата в члены ЕС
    		    22 июня 2022, 15:32
    Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия ездил в США и Европу и в ходе встреч требовал, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС, рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

    «Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, был представитель украинской власти, господин Арахамия. <...> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», – передает ТАСС слова Гарибашвили.

    Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.

    Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.

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    Коментарии (10)
    Захарова рассказала о судьбе «высокомерной» ноты Лондона по наемникам
    		    22 июня 2022, 13:12
    Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    «Высокомерную» ноту, отправленную Лондоном в российское посольство по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, сейчас рассматривают в Москве, ответа на нее пока нет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Этот документ сейчас рассматривается в Москве», – сказала Захарова, пообещав уточнить о реакции на него и рассказать подробности о ноте, передает РИА «Новости».

    «Сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина», – добавила Захарова.

    Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.

    В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. 

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    Коментарии (22)
    В ЛНР сообщили об окружении более 1,3 тыс. украинских военных в котле южнее Лисичанска
    		    22 июня 2022, 13:18
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В районе Горского и Золотого южнее Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

    «Кольцо уже сомкнулось, и в плен может попасть порядка 1,2 тыс. [военнослужащих] ВСУ и нацистов, около 100 наемников», – передает его слова ТАСС.

    Накануне сообщалось, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) вплотную приблизились к Лисичанску, средства обнаружения и разведки полностью покрывают данный населенный пункт.

    Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск.

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    Коментарии (26)
    Украинские войска признали превосходство ПВО России над дронами США и Турции
    		    23 июня 2022, 03:22
    Фото: U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    На Украине считают, что из-за ПВО России американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle применять опасно, а турецкие Bayraktar TB2 – почти бесполезно, пишут СМИ.

    Foreign Policy со ссылкой на источники заявляет, что на Украине возник раскол по вопросу использования БПЛА между фронтовыми летчиками и начальником штаба. Чиновники как на Украине, так и в США опасаются, что «передовые» системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Пилоты также полагают, что американские БПЛА не «переживут» больше пары миссий. Как заявил украинский летчик, на Украине «очень опасно использовать такие дорогие беспилотники из-за противовоздушной обороны противника». По его словам, «здесь не Афганистан».

    При этом украинские войска ограничили использование и турецких беспилотников. Это объясняется тем, что из-за российской системы ПВО те стали «почти бесполезными». Как пишет издание, Bayraktar TB2 украинцы сейчас применяют только в редких специальных операциях и для атак, передает ТАСС.

    В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Однако позднее стало известно, что США приостановили сделку из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов.

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    Коментарии (26)
    Силы ЛНР уничтожили отряд наемников у Горского и Золотого

    22 июня 2022, 18:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Группа наемников у поселков Горское и Золотое под Лисичанском, воевавших на стороне Киева, ликвидированы, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    «На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников были взяты очень ценные трофеи иностранного производства и получена очень ценная развединформация», – сказал Марочко в эфире «России 24», передает ТАСС.

    Ранее в среду помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников.

    Посол ЛНР в России Родион Мирошник отмечал, что задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (17)
    Новошахтинский НПЗ заявил об атаке двух беспилотников
    		    22 июня 2022, 13:48
    Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по
    Ростовской области/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Новошахтинский завод нефтепродуктов подтвердил, что вспыхнувший на предприятии в среду пожар возник в результате атаки двух беспилотников, сообщили на заводе.

    «Произведен удар двух беспилотных летальных аппаратов по технологическим объектам акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»), в результате которого произошел взрыв с образованием пожара», – передает ТАСС текст заявления.

    Атаку беспилотников на предприятии назвали террористическими действиями.

    «Второй удар произошел в 09.23 мск по объектам резервуарного парка сырой нефти. БПЛА попал между каре резервуаров и земляным отвалом. В результате попадания обломков БПЛА оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, возгорания не произошло», – говорится в заявлении.

    Как сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев, работа Новошахтинского завода нефтепродуктов приостановлена.

    На месте ЧП, по словам губернатора, работают следователи. «Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», – отметил Голубев. Сотрудники завода были своевременно эвакуированы, пострадавших нет.

    Кроме того, глава региона сообщил, что по одной из версий, пожар возник в результате атаки беспилотного летательного аппарата. «На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», – написал губернатор.

    Информация о пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП) в Красносулинском районе Ростовской области поступила в 09.25 мск. Пожар был полностью потушен в 10.50 мск.

    Как сообщили в местных органах власти, пожар начался после того, как украинский беспилотник врезался в конструкции завода. Источник в силовых структурах также сообщил, что над территорией завода пролетели два украинских беспилотника.

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    Единственная дорога из Северска в Лисичанск перешла под контроль ЛНР
    		    23 июня 2022, 08:39
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Народная милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», – написал он в Telegram-канале.

    Об этом также сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции республики. «Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северска, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил», – пояснил он.

    На ваш взгляд

     
    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?





    Обсуждение:  29 комментариев

    С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.

    На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.

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    В Одесской области намерены отказаться от преподавания на русском языке

    22 июня 2022, 21:34

    Текст: Кристина Цыцура

    Русские язык и литературу больше не будут преподавать в учебных заведениях Одесской области с 1 августа.

    Учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». Исключенных авторов заменят произведениями из других государств.

    «Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях», – приводит издание слова директора Департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александра Лончака.

    Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022–2023 годы. Ранее в школах Николаева ввели запрет на использование русского языка с 1 сентября.

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    Пьяный мужчина бросил в детей гранату в Днепре

    23 июня 2022, 07:56

    Текст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры гранату, пострадал ребенок, сообщили СМИ.

    Ребенка забрали в больницу. По неофициальной информации, мужчина забаррикадировался в квартире, его задержал спецназ. Взрыв также повредил припаркованные автомобили, передает УНИАН.

    По данным следствия, 54-летний мужчина бросил гранату с седьмого этажа. Во время обыска в его квартире обнаружили еще две гранаты и патроны, передает ТСН.

    Как следует из видео, граната упала рядом с группой детей. 

    Напомним, ситуация с распространением оружия на Украине стала опасной после евромайдана 2014 года. С тех пор в разных городах страны, даже тех, что находились далеко от линии соприкосновения сторон в Донбассе, неоднократно гибли люди от взрывов гранат – из-за неосторожного обращения с ними или в результате бытовых конфликтов. Когда Россия начала специальную операцию на Украине, украинские власти принялись раздавать оружие всем желающим.

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    Бабушка британского наемника призвала Лондон к переговорам с Москвой

    22 июня 2022, 22:58

    Текст: Антон Антонов

    Великобритания должна обсудить с Россией судьбу британца Эйдена Эслина, приговоренного в ДНР к смертной казни, заявила его бабушка Памела Холл.

    Как сказала Холл, она «не может удержаться от мысли о том, что между Соединенным Королевством и Россией должен быть налажен контакт». Холл сообщила, что Эслин в среду утром говорил по телефону с матерью и рассказал, что его могут казнить. По словам наемника, «представители ДНР сказали ему, что на связь не выходил никто из Соединенного Королевства, и что он будет казнен». Холл рассчитывает, что глава британского кабмина Борис Джонсон поднимал тему осужденных британцев на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.

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