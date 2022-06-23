Эксперты оценили первые управленческие шаги врио губернатора Кировской области

Названа причина смерти Пьера Нарцисса

Российский певец Пьер Нарцисс скончался в реанимации в медикаментозном сне, куда его доставили с почечной недостаточностью и проблемами поджелудочной железы и сердца, сообщила его бывшая супруга Валерия Калачева.

«Вчера в 23.05 (мск) и в 23.15 (мск) в последний раз его пытались реанимировать. Он ушел в медикаментозном сне», – сказала Калачева ТАСС.

По ее словам, Нарцисс лечился с детства от бронхиальной астмы. В ходе последнего обострения он начал лечиться в частном медицинском центре.

«Оказалось, что его мучили колики, вызванные отложением солей от подагры. <...> Эти соли осели на все внутренние органы, вызвав недостаточность почек, потом поджелудочной железы. Сердце у него тоже вполсилы работало из-за нервов. Из платной клиники его сразу отправили на скорой в реанимацию», – пояснила собеседница.

Сейчас дата и место прощания, а также похорон еще не установлены.

«Мне звонят из разных стран друзья, родственники, просто люди, которым он подарил много позитивных эмоций своими песнями. Мы устроим прощание наилучшим образом, запустим в небо тысячу белых шаров», – заключила Калачева.

Другой музыкант, как и Нарцисс Пьер, участвовавший в «Фабрике звезд», Михаил Гребенщиков заявил телеканалу 360, что скончавшийся певец страдал от бронхиальной астмы.

«У него была бронхиальная астма, он с собой всегда носил ингалятор. Нарцисс – человек взрослый, ему виднее, как совмещать это. О болезни почек я совсем не знал», – сказал Гребенщиков.

Он пояснил, что дружил с Нарциссом, а его смерть шокировала его.

«Его все называли братом, он всех называл братьями. Говорил, что я его лучший друг, мне льстило. Я снимал его свадьбу на видео, день рождения дочери. Всегда хотел ему помочь. Больше всего виделись на гастролях, играли в футбол, у нас были общие увлечения, я писал ему песню про Сахалин», – сказал Гребенщиков.

Певица Наталья Подольская также сказала, что испытала шок от новости о смерти Нарцисса.

«Такой весельчак, «шоколадка». Конечно, все его знают по «Шоколадному зайцу», дети эту песню до сих пор обожают, хотя ей много лет», – отметила артистка.

Другая исполнительница Юлия Беретта заявила, что Нарцисс перед смертью обращался к ней и просил записать совместный трек

«Совсем недавно его видела, вместе выступали, это было 22 мая. Он попросил сделать дуэт, причем такой странный текст был. Мы виделись, мило как всегда, у нас же день рождения в один день, вместе как-то его отмечали», – рассказала она.

Беретта добавила, что раздумывала над возможностью записать песню с певцом.

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов заявил, что знал Нарцисса уже долгое время, они вместе играли в футбол.

«Я с ним познакомился, когда еще писали гимн MTV, это еще, наверное, конец 1990-х – начало 2000-х. Он был ведущий совсем молодой. Больше 15 лет мы играли в одной команде – «Старко». Это команда футбольная артистов, актеров, музыкантов», – поделился Богомазов.

«Очень хороший артист, замечательный человек, прекрасный семьянин. Он очень много сил вкладывал в свою дочку. Знаком лично с женой и с дочкой. Очень жаль, очень рано ушел», – заключил певец.

Напомним, российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни. Об этом сообщили его жена Валерия Калачева и дочь Каролина-Кристель Калачева.