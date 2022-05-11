В регионах омолодили пять губернаторов

«Новые назначения полностью соответствуют президентской кадровой политике последних лет». Так эксперты описывают решение Владимира Путина сменить руководителей четырех областей и одной республики. О каких регионах идет речь, кто их возглавил и по каким критериям подбиралась новая пятерка управленцев?

Во вторник президент России подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов. Так, кадровые изменения затронули Кировскую, Рязанскую, Саратовскую и Томскую области, а также Республику Марий Эл. Известно, что четверо из пяти назначенцев прошли обучение в «школе губернаторов» по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. За последние пять лет 46 ее участников уже стали главами регионов.

Кировская область

Вместо Игоря Васильева, который оставил свой пост в связи с приближением окончания срока полномочий, назначен 51-летний Александр Соколов – выпускник IV потока «школы губернаторов».

«Соколов на протяжении трех лет занимал должности заместителя и первого заместителя губернатора родной для него Костромской области. После чего был приглашен в администрацию президента. И тот объем работ, который он выполнял в последнее время, говорит о понимании задач, стоящих перед всем губернаторским корпусом», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Таким образом у Соколова есть возможность внимательно и детально вникнуть в проблемы региона. А их, наверняка, немало. В первую очередь они касаются экономических и социальных вызовов. Кировская область не входит в число передовых, поэтому новому врио губернатора придется использовать весь свой накопленный опыт для решения имеющихся проблем», – подчеркнула собеседница.

Рязанская область

На смену Николаю Любимову, решившего не баллотироваться на новый срок, назначен 42-летний Павел Малков. В свое время Малков занимал должности министра и заместителя губернатора Саратовской области. Именно эта работа и стала трамплином на федеральный уровень – в Министерство экономического развития.

В 2018 году Малков возглавил Федеральную службу государственной статистики (Росстат). Кроме того, в прошлом году он окончил IV поток «школы губернаторов». Также Малков является действительным государственным советником РФ I класса (2021). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2018).

Республика Марий Эл

Вместо Александра Евстифеева, заявившего об уходе в отставку в связи с окончанием срока полномочий, врио главы региона назначен Юрий Зайцев. Ему 51 год.

«Зайцев – кадровый военный. Последние три года он работал в Калмыкии. У него солидный опыт практической работы. Кроме того, он имеет навыки полемики с оппонентами, открыт для общения с населением. И я уверен, что Зайцев справится с теми задачи, которые ему поставил президент», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

В свою очередь губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сказал газете ВЗГЛЯД, что назначение Юрия Зайцева даст новый импульс для развития Марий Эл. «Мы познакомились с Зайцевым еще в годы обучения в «школе губернаторов». Он руководил компанией «МРСК Северного Кавказа». Мы понимаем, насколько непростое это направление. Тем не менее, Зайцев очень системно занимался вопросами и действительно решал поставленные задачи», – отметил Артюхов.

«В последние годы Зайцев работал в Калмыкии. Это тоже не самый простой регион. И он вместе с главой республики за сравнительно короткий период успел добиться серьезных результатов, сумев многое сделать», – подчеркнул собеседник. Дмитрий Артюхов также обратил внимание на тот факт, что Юрию Зайцеву придется быстро погрузиться в проблемы вверенного ему региона.

«Все задачи Зайцеву уже поставил Владимир Путин. И, зная Зайцева, могу с уверенностью сказать, что он быстро разберется во всей проблематике региона. Уже при следующей встрече с главой государства он сможет озвучить проблемы, которые наиболее остро волнуют местных жителей. Это назначение даст новый импульс для развития региона», – уверен Дмитрий Артюхов.

Саратовская область

На замену Валерию Радаеву, который после двух сроков решил сложить с себя полномочия, назначен 40-летний Роман Бусаргин. До нового назначения Бусаргин занимал пост вице-губернатора – председателя правительства Саратовской области. Как и многие другие, он также проходил обучение в «школе губернаторов», имеет большой опыт муниципальной работы в системе управления Саратова.

Томская область

Одного из старожилов губернаторского корпуса России – Сергея Жвачкина, возглавлявшего регион с 2012 года – заменил 55-летний Владимир Мазур, заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике. Ранее Мазур работал заместителем мэра Томска, затем переехал в Тюменскую область, где был заместителем губернатора, а потом – мэром Тобольска.

В 2019 году вновь перешел с муниципального уровня на региональный – работал заместителем губернатора Калужской области, после чего ушел на повышение в администрацию президента РФ. В настоящее время Мазур также проходит обучение в «школе губернаторов».

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По мнению экспертов, новые назначения полностью соответствуют президентской кадровой политике последних лет. При этом врио губернаторов имеют удачный опыт работы на муниципальном, региональном и федеральном уровнях власти, а также отвечают ключевым критериям руководителей, которые востребованы среди избирателей.

«Кроме того, мы наблюдаем тренд на омоложения среди глав регионов. Также стоит обратить внимание на то, что четыре из пяти врио – выпускники «школы губернаторов». Ну и завершающий тренд – наличие у всех опыта работы на разных уровнях власти», – отметила Дарья Кислицына.

Вместе с тем, решение президента о назначении новых врио и сообщение ЦИК о том, что выборы глав соответствующих регионов пройдут в единый день голосования, опровергают слухи о возможной отмене голосования на фоне проведения спецоперации на Украине.

«Эти слухи не подтвердились. Понятно, что даже в такой сложной ситуации не стоило бы отменять выборы. Мы видим, что граждане хотят прийти на избирательные участки и тем самым выразить свое мнение. Пойти против людей было бы неправильным», – заключил директор Центра политического анализа Павел Данилин.