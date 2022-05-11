В регионах омолодили пять губернаторов

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11 мая, среда  |  Последнее обновление — 01:59  |  vz.ru
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США начали опасную игру на мировом рынке нефти

США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка DADO RUVIC/REUTERS
Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна – и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка? Подробности...
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Зачем Польша старается довести отношения с Москвой до войны

Нападение на Сергея Андреева в Варшаве произошло при полном попустительстве польских властей Алексей Бухчин/РИА Новости
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев не смог возложить в День Победы цветы к мемориалу советским воинам. Он был обруган толпой украинцев и облит красной жидкостью. МИД назвал произошедшее курсом на «реинкарнацию фашизма». Как это нападение скажется на двусторонних отношениях, которые долгое время пребывают в кризисе, и каковы шансы на то, что польскому послу в Москве придется паковать чемодан? Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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«Бессмертный полк» прорвался в Германии сквозь запреты

Акция «Бессмертный полк» прошла по всей Европе, но особенно ярко в Германии Марина Хакимова-Гатцемайер
«Я – американец. Я хожу на ваши русские митинги». Эта неожиданная встреча произошла в Германии, где русские жители этой страны провели одну из многочисленных по всему миру акций «Бессмертного полка». Свои эмоциональные впечатления от происходящего описал один из участников акции – корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Когда «колбасные электрички» поедут из ЕС в Россию

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы так и останемся «отсталой» страной красивых женщин и сильных мужчин, приверженных разнополым отношениям, страной нормальной человеческой любви, привычной жизни и мяса. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Новые песни нашей Победы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Некоторые существа с отбитой памятью, наверное, не способны понять, что сейчас они могут петь свои песни «против войны», стоять с плакатиками, рисовать пацифики на заборах только потому, что когда-то их предки выстояли против врагов, защитили и землю, и дом, и сад. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Россия выигрывает энергетическую войну с Западом

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
История с западными санкциями против российских энергоносителей напоминает известный анекдот про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Подробности...
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Когда завершится спецоперация

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Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

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Хорватия блокирует расширение НАТО

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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В регионах омолодили пять губернаторов

    Губернаторский корпус России покидают старожилы
    		   11 мая 2022, 01:50
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    ds.tomsk.gov.ru
    Текст: Алёна Задорожная

    «Новые назначения полностью соответствуют президентской кадровой политике последних лет». Так эксперты описывают решение Владимира Путина сменить руководителей четырех областей и одной республики. О каких регионах идет речь, кто их возглавил и по каким критериям подбиралась новая пятерка управленцев?

    Во вторник президент России подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов. Так, кадровые изменения затронули Кировскую, Рязанскую, Саратовскую и Томскую области, а также Республику Марий Эл. Известно, что четверо из пяти назначенцев прошли обучение в «школе губернаторов» по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. За последние пять лет 46 ее участников уже стали главами регионов.

    Кировская область

    Вместо Игоря Васильева, который оставил свой пост в связи с приближением окончания срока полномочий, назначен 51-летний Александр Соколов – выпускник IV потока «школы губернаторов».

    «Соколов на протяжении трех лет занимал должности заместителя и первого заместителя губернатора родной для него Костромской области. После чего был приглашен в администрацию президента. И тот объем работ, который он выполнял в последнее время, говорит о понимании задач, стоящих перед всем губернаторским корпусом», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

    «Таким образом у Соколова есть возможность внимательно и детально вникнуть в проблемы региона. А их, наверняка, немало. В первую очередь они касаются экономических и социальных вызовов. Кировская область не входит в число передовых, поэтому новому врио губернатора придется использовать весь свой накопленный опыт для решения имеющихся проблем», – подчеркнула собеседница.

    Рязанская область

    На смену Николаю Любимову, решившего не баллотироваться на новый срок, назначен 42-летний Павел Малков. В свое время Малков занимал должности министра и заместителя губернатора Саратовской области. Именно эта работа и стала трамплином на федеральный уровень – в Министерство экономического развития.

    В 2018 году Малков возглавил Федеральную службу государственной статистики (Росстат). Кроме того, в прошлом году он окончил IV поток «школы губернаторов». Также Малков является действительным государственным советником РФ I класса (2021). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2018).

    Республика Марий Эл

    Вместо Александра Евстифеева, заявившего об уходе в отставку в связи с окончанием срока полномочий, врио главы региона назначен Юрий Зайцев. Ему 51 год.

    «Зайцев – кадровый военный. Последние три года он работал в Калмыкии. У него солидный опыт практической работы. Кроме того, он имеет навыки полемики с оппонентами, открыт для общения с населением. И я уверен, что Зайцев справится с теми задачи, которые ему поставил президент», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    В свою очередь губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сказал газете ВЗГЛЯД, что назначение Юрия Зайцева даст новый импульс для развития Марий Эл. «Мы познакомились с Зайцевым еще в годы обучения в «школе губернаторов». Он руководил компанией «МРСК Северного Кавказа». Мы понимаем, насколько непростое это направление. Тем не менее, Зайцев очень системно занимался вопросами и действительно решал поставленные задачи», – отметил Артюхов.

    «В последние годы Зайцев работал в Калмыкии. Это тоже не самый простой регион. И он вместе с главой республики за сравнительно короткий период успел добиться серьезных результатов, сумев многое сделать», – подчеркнул собеседник. Дмитрий Артюхов также обратил внимание на тот факт, что Юрию Зайцеву придется быстро погрузиться в проблемы вверенного ему региона.

    «Все задачи Зайцеву уже поставил Владимир Путин. И, зная Зайцева, могу с уверенностью сказать, что он быстро разберется во всей проблематике региона. Уже при следующей встрече с главой государства он сможет озвучить проблемы, которые наиболее остро волнуют местных жителей. Это назначение даст новый импульс для развития региона», – уверен Дмитрий Артюхов.

    Саратовская область

    На замену Валерию Радаеву, который после двух сроков решил сложить с себя полномочия, назначен 40-летний Роман Бусаргин. До нового назначения Бусаргин занимал пост вице-губернатора – председателя правительства Саратовской области. Как и многие другие, он также проходил обучение в «школе губернаторов», имеет большой опыт муниципальной работы в системе управления Саратова.

    Томская область

    Одного из старожилов губернаторского корпуса России – Сергея Жвачкина, возглавлявшего регион с 2012 года – заменил 55-летний Владимир Мазур, заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике. Ранее Мазур работал заместителем мэра Томска, затем переехал в Тюменскую область, где был заместителем губернатора, а потом – мэром Тобольска. 

    В 2019 году вновь перешел с муниципального уровня на региональный – работал заместителем губернатора Калужской области, после чего ушел на повышение в администрацию президента РФ. В настоящее время Мазур также проходит обучение в «школе губернаторов».

    По мнению экспертов, новые назначения полностью соответствуют президентской кадровой политике последних лет. При этом врио губернаторов имеют удачный опыт работы на муниципальном, региональном и федеральном уровнях власти, а также отвечают ключевым критериям руководителей, которые востребованы среди избирателей.

    «Кроме того, мы наблюдаем тренд на омоложения среди глав регионов. Также стоит обратить внимание на то, что четыре из пяти врио – выпускники «школы губернаторов». Ну и завершающий тренд – наличие у всех опыта работы на разных уровнях власти», – отметила Дарья Кислицына.

    Вместе с тем, решение президента о назначении новых врио и сообщение ЦИК о том, что выборы глав соответствующих регионов пройдут в единый день голосования, опровергают слухи о возможной отмене голосования на фоне проведения спецоперации на Украине.

    «Эти слухи не подтвердились. Понятно, что даже в такой сложной ситуации не стоило бы отменять выборы. Мы видим, что граждане хотят прийти на избирательные участки и тем самым выразить свое мнение. Пойти против людей было бы неправильным», – заключил директор Центра политического анализа Павел Данилин.
     
     
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