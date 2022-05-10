Политолог назвала преимущества нового врио губернатора Кировской области

«Александр Соколов работал и на уровне региона, и на федеральном уровне. Этот микс позволит ему быстро и детально вникнуть в проблемы Кировской области», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Ранее президент России подписал указ о назначении Александра Соколова временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области.

«Соколов на протяжении трех лет занимал должности заместителя и первого заместителя губернатора родной Костромской области. После чего был приглашен в администрацию президента. И тот объем работ, который он выполнял в последнее время, говорит о понимании задач, стоящих перед всем губернаторским корпусом», – сказала руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина.

«Таким образом у Соколова есть возможность внимательно и детально вникнуть в проблемы региона. А их, наверняка, немало. В первую очередь они касаются экономических и социальных вызовов. Кировская область не входит в число передовых, поэтому новому врио губернатора придется использовать весь свой накопленный опыт для решения имеющихся проблем», – подчеркнула собеседница.

Кислицина также обратила внимание на тот факт, что новые назначения в губернаторском корпусе России соответствуют основным тенденциям во внутренней политике страны последних лет.

«Здесь мы, в частности, наблюдаем тренд на омоложения среди глав регионов. Также стоит обратить внимание на то, что четыре из пяти врио – выпускники «школы губернаторов». Ну и завершающий тренд – наличие у всех опыта работы на разных уровнях, начиная от муниципального и заканчивая федеральным», – заключила Кислицына.

Ранее президент России подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александра Соколова.

Соколову 51 год, он имеет опыт работы в сфере регионального управления: в 2014–2017 годах занимал должность заместителя и первого заместителя губернатора родной Костромской области, после чего был приглашен на повышение и возглавил одно из управлений в администрации президента.

Соколов также является выпускником IV потока «Школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Напомним, во вторник губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что принял решение оставить свой пост в связи с приближением окончания срока полномочий. Он поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за совместную работу, подчеркнув, что вместе удалось добиться высоких результатов.

Васильев возглавлял регион с 28 июля 2016 года. По продолжительности пребывания на посту он занимает 23-е место среди действующих глав российских регионов.