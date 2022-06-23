Приговоренный в ДНР к смерти британский наемник Эслин попрощался с матерью

Британский наемник Эйден Эслин, которому вынесли смертный приговор в ДНР, позвонил матери и попрощался с ней, сообщил его адвокат Павел Косован.

«У него упадническое настроение, разочарованность в том, что он может остаться в живых, что его казнят. Мой подзащитный считает, что шансов остаться в живых у него мало, о чем он сообщил своей матери в телефонном разговоре», – сказал Косован ТАСС.

Семья Эслина рассчитывает, что Британия обратится к ДНР с просьбой о его помиловании, но на данный момент слышны лишь «голословные заявления» со стороны британского руководства.

В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.

Британские подданные марокканец начали готовить прошения о помиловании.