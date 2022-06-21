Посол: Британия направила РФ высокомерную ноту по приговоренным в ДНР к смерти наемникам

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21 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
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Как море поможет России победить в санкционной войне с Западом

Морские перевозки жизненно важны для обеспечения целого ряда регионов России Эрик Романенко/ТАСС
России необходим масштабный торговый и рыболовный флот, заявляет целый ряд российских руководителей. Насколько значимы сегодня для нашей страны морской транспорт и морская торговля, в каком положении они оказались после начала санкционной войны с Западом – и каким образом они способны помочь России выиграть эту войну? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море

Эксперты не исключают повторения атак Киева на российские буровые платформы в Черном море Павлишак Алексей/ТАСС
Украина атаковала российские буровые платформы в Черном море. В результате удара повреждена одна из трех установок, она будет восстановлена. Но даже в случае их полного уничтожения Киев не смог бы нанести ощутимого экономического ущерба, зато был велик риск экологической катастрофы. Так зачем же Украина атаковала эти морские платформы и какие ответные меры могут последовать со стороны России?  Подробности...
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Почему главный русофоб Польши ушел в отставку

В 2018 году Качиньский обещал уйти из политики. Но передумал Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
«Подлинный правитель Польши», «крестный отец польских консерваторов», «автор безумных польских амбиций». Так эксперты описывают Ярослава Качиньского, ушедшего в отставку с поста вице-премьера и куратора силового блока в правительстве Польши. Что стало причиной решения и как оно отразится на внешнеполитическом курсе Варшавы, объявившей русофобию «мейнстримом»? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Российская публика лучше российских творцов

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Многим нашим творцам, хотят они того или нет, придется наконец-то познакомиться с отечественной публикой. И нашим творцам во всех культурных жанрах придется еще постараться, чтобы заслужить ее внимание. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Россия успела соскочить с Болонской системы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В XI веке открылась первая высшая школа в Италии – университет в Болонье. Университетом в классическом понимании назвать его трудно. Это была шумная ватага студентов, не имевшая пристанища и крыши над головой, которая сама искала себе преподавателей. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Возвращая Украину, мы возвращаем свое

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Киев за прошедшие десятилетия продемонстрировал свою государственную несостоятельность и, хуже того, позволил Западу превратить себя в угрозу для России. Мы были просто обязаны (как любая сила с работающим инстинктом самосохранения) реализовать свое право на самозащиту. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Посол: Британия направила РФ высокомерную ноту по приговоренным в ДНР к смерти наемникам
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    Украина


    Глава «Нафтогаза» заявил о дефиците нефтепродуктов на Украине

    поставки оружия


    В Госдуме и Совфеде объяснили заявление канцлера Германии о вранье на Украине

    Видео

    транспорт и торговля


    Как море поможет России победить в санкционной войне с Западом

    энергетический кризис


    Газовая истерика Германии напугала всю Европу

    сухопутный коридор


    Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

    строительство АЭС


    Разрыв с Россией душит финские амбиции в энергетике

    остановка транзита


    Калининград превращают в рычаг давления на Россию

    заложники страха


    Андрей Полонский: Главный урок XX съезда КПСС

    роль в истории


    Алексей Токарев: Бурбулис помогал Ельцину бороться за власть

    право на самозащиту


    Ирина Алкснис: Возвращая Украину, мы возвращаем своё

    на ваш взгляд


    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?

    Посол: Британия направила РФ высокомерную ноту по приговоренным в ДНР к смерти наемникам

    		    21 июня 2022, 18:06
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Лондон обратился к Москве по осужденным в Донецкой народной республике британским наемникам, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

    «Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», – заявил посол в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

    Напомним, в июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный характер.

    Депутат ДНР Андрей Луговой заявил, что осужденные в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим, могут быть обменяны только на россиян и российских военнослужащих.


    В Госдуме ответили на желание главкома Британии «победить» Россию
    		    19 июня 2022, 20:40
    Фото: army.mod.uk
    Текст: Алёна Задорожная

    «Тем, кто действительно думает, что может «победить» Россию, рекомендую почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс захотел создать армию, способную «победить» Россию.

    «Вместо того, чтобы попытаться усадить Зеленского за стол переговоров, видные военачальники Британии начинают предаваться мечтам о создании необычайно мощной армии. Они уже грезят о походах и войне на европейском континенте. Но это не способствует улучшению ситуации ни на Украине, ни в Европе, ни в мире», – сказал Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

    «Сейчас весь Запад нацелен только на то, чтобы, как они говорят, «ослабить мощь России». Но эти амбиции неосуществимы. Дело в том, что наши Вооруженные силы обладают всем необходимым для того, чтобы выполнять поставленные перед ними задачи. И ярким тому примером служит специальная военная операция на Украине», – подчеркнул собеседник.

    Сами же намерения Патрика Сандерса «можно лишь охарактеризовать фразой «надежды юношей питают», отметил Красов. Он также указал на тот факт, что «Великобритании будет довольно сложно превзойти военную мощь России».

    «Это понятие состоит из множества аспектов. Это и боевой дух военнослужащих, и вооружение, и военная техника, и поддержка населения, и вопросы экономики. В случае с нашей страной эти составляющие объединены в одно целое. А если британцы действительно верят в возможность победы, то рекомендую им почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заключил Красов.

    Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать такую армию, которая могла бы «победить Россию». Он также указал британским военным, что они должны быть готовы вновь воевать на территории Европы.

    Обращение Сандерса к подчиненным приводит издание Independent. «Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Ранее руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил это решение «временной утратой доверия» к батальону подразделения. Однако генерал также заявил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных.

    Накануне во время визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военных. Ранее Джонсон признал, что Британия продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта.

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    Депутат: Удар по буровым «Черноморнефтегаза» нанесен ракетами западного производства

    20 июня 2022, 16:29

    Текст: Кристина Цыцура

    Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    «Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.

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    Мишустин поручил удвоить зарплату командированным в Донбасс

    20 июня 2022, 19:08

    Текст: Алексей Дегтярев

    Командированным в Донбасс планируется выплачивать зарплату в двойном размере, соответствующие правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная в соответствии с положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением правительства РФ от 24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», выплачивается в рублях в двукратном размере», – цитирует постановление Мишустина ТАСС.

    Это решение затрагивает занимающих должности в федеральных госорганах, при этом не относящихся к госслужбе работников учреждений, подведомственных федеральным органам.

    Также это относится к работникам иных организаций, участвующих в работах по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе.

    Такие сотрудники будут получать суточные в размерах, установленных соответствующим постановлением правительства. Это же правило действует при возмещении расходов по найму жилого помещения.

    Отмечается, что работодатель «вправе выплачивать в период их пребывания в служебных командировках на указанных территориях безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов».

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    Джонсон обратился к Западу в связи с конфликтом на Украине
    		    19 июня 2022, 01:30
    Фото: Andrew Parsons/No 10 Downing Street/
    Handout/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине может оказаться длительным, Запад должен подготовиться к финансированию «живучести украинского государства», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

    Джонсон считает, что Россия «прибегает к кампании на истощение», страны Запада «должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью», которая позволит ей «пережить» конфликт и «победить», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Запад, по словам премьера, должен обеспечить «живучесть украинского государства». Украинские власти должны «выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять помощь и начинать реконструкцию», все это «потребует постоянного финансирования и технической помощи, оказание которых» Западу следует «планировать на годы вперед».

    Джонсон призвал продолжить поставки вооружений на Украину и подготовку ее военнослужащих в европейских странах. По плану Великобритании, можно будет готовить до 10 тыс. солдат каждые 120 дней. Также необходимо разработать альтернативные сухопутные маршруты доставки украинского зерна, заявил Джонсон

    Он считает, что все это «усилит позиции украинских друзей», позволяя закончить конфликт на «предложенных Зеленским условиях». Успех российской спецоперации на Украине не сделает Европу более безопасным местом, считает Джонсон. Он видит в высказываниях президента России Владимира Путина об императоре Петре I пути к «широкой экспансии».

    Напомним, Путин, встречаясь с молодыми предпринимателями, сказал, что Петр I в годы Северной войны возвращал территории, а не отторгал их у Швеции.

    Джонсон посетил Киев и подвергся в Великобритании критике за это визит. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит был необходим, так как из-за угрозы прослушивания со стороны России лидеры государств не всегда могут обсудить вопросы по телефону.

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    Посол ЛНР подтвердил сдачу в плен командира «Айдара»

    19 июня 2022, 13:44

    Текст: Антон Никитин

    Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен главаря украинского националистического батальона «Айдар» в пригороде Северодонецка.

    «В пригороде Северодонецка, в Метелкино, подтверждена сдача в плен айдаровцев, вместе со своими вожаками. Поселок полностью зачищен, а совсем еще недавно «непобедимые нацисты» дают показания о своих подвигах и рисуют на картах расположения своих «побратимов» в Лисичанске и пригородах», – сообщил Мирошник в Telegram.

    Ранее источник в народной милиции ЛНР сообщил, что в Метелкино в плен сдались боевики украинского националистического батальона «Айдар».

    Кроме того, дипломат сообщил, что боевики, «зажатые на «Азоте», подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров». «Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался», – пишет дипломат.

    «В Золотом, что на Попаснянском направлении, союзные войска продвинулись и сейчас ведут там уличные бои. Группировка в соседнем Горском тоже блокирована», – сообщил Мирошник.

    «Союзные силы продвинулись в сторону трассы Лисичанск – Артемовск, наши бойцы вошли в Нырково и Николаевку. Трасса, которая уже несколько недель находится под огневым контролем наших сил, в ближайшее время должна быть перерезана и запечатана полностью. Что существенно повлияет на ситуацию в остатках «треугольника», а именно в Лисичанске, где сейчас сосредоточена достаточно крупная группировка украинских формирований», – рассказал посол ЛНР.

    Он также сообщил, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары». «Скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ», – говорится в сообщении.

    По его словам, за ночь по скоплениям в Белой горе было нанесено более 30 ударов высокоточным вооружением ВКС.

    «Есть существенное продвижение в сторону Артемовска, там наши войска захватили несколько опорников ВСУ, и сейчас от Артемовска находятся на расстоянии примерно 7 км», – добавил Мирошник.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    Мощный взрыв прогремел в Донецке
    		   20 июня 2022, 16:16
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Многоквартирные дома и детский сад в Донецке получили повреждения после обстрелов ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    «В Куйбышевском районе повреждения получили многоквартирные дома по улицам: Ванникова, Олимпиева, Лебединского. Поврежден детский сад по улице Лебединского, имеются пострадавшие. Их анкетные данные устанавливаются», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».

    Ранее в понедельник мэр города сообщал, что в микрорайоне Азотный после обстрелов ВСУ начался сильный пожар.

    Напомним, украинские войска обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 мм, а в самом городе было приостановлено движение части транспорта из-за обстрела.

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    Коментарии (45)
    Политолог: Британская программа поддержки украинцев провалилась
    		    19 июня 2022, 12:13
    Фото: Fabian Sommer/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    С помпой представленная Лондоном программа под названием «Дома для Украины», предусматривающая размещение беженцев с Украины в домах британских граждан за плату со стороны государства, провалилась, сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

    Дудаков рассказал в своем Telegram-канале, что программа предусматривала выделение по 350 фунтов в месяц тем британцам, которые согласятся разместить беженцев у себя дома. «Для небогатых людей в условиях инфляционного кризиса это немаленькие деньги, поэтому многие согласились поучаствовать в программе», – объяснил эксперт.

    Однако с самого начала все пошло не плану, констатировал Дудаков. «Спустя два месяца работы забили тревогу правозащитники – оказывается, программой пользуются те, кто ищет себе доступных украинских женщин. «Дома для Украины» быстро превратилась в программу знакомств британцев с украинками», – пишет политолог, подтверждая свой рассказ сообщениями в британских СМИ.

    «А теперь пришла новая напасть. Многим участникам программы деньги от государства приходят с большим опозданием. Кто-то вообще остается ни с чем. Видимо, на фоне рекордного дефицита британского бюджета это направление трат признали неприоритетным. И обиженные на собственное правительство британцы начали массово выселять украинских беженцев из своих домов», – сообщил эксперт.

    При этом Британия, как сообщает Дудаков, приняла сравнительно немного украинцев: не миллионы, как остальная Европа, а лишь 70 тыс. «А теперь еще и грозится депортировать их вместе с нелегалами в Руанду», – отметил он.

    «В общем, Лондон прозрачно намекает – мы вам здесь не рады, поэтому отправляйтесь поскорее обратно домой, где вы нам и нужны – в окопе, погибающими за интересы Англосферы», – заключил политолог.

    Напомним, ранее британские власти признали, что Великобритания оказалась не готова к приему такого количества беженцев с Украины.

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    Коментарии (15)
    Атаман Союза казаков рассказал о формировании отрядов для участия в спецоперации
    		    20 июня 2022, 18:12
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Казаки сформировали уже два батальона, входящие в добровольческий отряд. Настроение у всех боевое – они понимают, что идут помогать Родине», – сказал газете ВЗГЛЯД атаман Николай Дьяконов. Ранее сообщалось о наборе казаков-добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.

    «Набор добровольцев ведем с учетом старых казачьих традиций. Например, в добровольцы берут только тех, у кого есть сын, чтобы было продолжение рода, если отец семейства не вернется со спецоперации, – пояснил атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов. –  Неженатых не берем. Тех, у кого есть маленькие дети, также не берем, равно и бездетных. Кроме того, мы принимаем в отряд тех, кто знает, что такое боевые действия, – все наши люди обладают соответствующим опытом».

    Дьяконов добавил, что перед каждым выходом подразделения проходят боевое слаживание. «Наша организация представлена в 79 регионах России. Казаки проживают везде – и на Тереке, и на Дону, и на Кубани, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Есть общины даже там, где казаков отродясь не было – и везде люди вступают в добровольческие соединения. Как у нас говорят: казаков много не бывает и мало не покажется», – отметил атаман.

    «Куда именно будет направлен добровольческий отряд – прерогатива военно-политического командования России», – сказал Дьяконов.

    В понедельник Общественная служба новостей сообщила о том, что казачий отряд «Дон» объявил о наборе добровольцев от 18 до 50 лет для участия в специальной военной операции. По словам представителей казачьего подразделения, откликнувшимся будет предложен контракт от трех месяцев, высокое денежное довольствие с дополнительными выплатами от 200 тысяч рублей в месяц и полный социальный пакет.

    Напомним, что в апреле в пресс-службе Всероссийского казачьего общества сообщили, что в спецоперации в Донбассе принимают участие около 1,4 тысяч казаков – представителей этой организации. Из добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон, выдвигается 2-й батальон.

    В начале мая в военном комиссариате Краснодарского края сообщили об отправке в Донбасс добровольческого отряда Кубанского казачьего войска. Казаки Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского отделов Кубанского казачьего войска по доброй воле приняли решение встать на защиту Донбасса.

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    Коментарии (14)
    Британский главком захотел «победить» Россию
    		    19 июня 2022, 14:00
    Фото: army.mod.uk
    Текст: Валентина Григоренко

    Необходимо создать армию, которая будет способна «победить Россию», также британские войска должны быть готовы вновь воевать на территории Европы, заявил новый глава британской армии Патрик Сандерс.

    Обращение Сандерса к подчиненным приводит издание Independent. «Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», – отметил он, передает РИА «Новости»

    Он также добавил, что его поколение должно подготовить армию «снова воевать в Европе».

    Ранее руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил это решение «временной утратой доверия» к батальону подразделения. Однако генерал также заявил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных.

    Накануне во время своего визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военных. Ранее Джонсон признал, что Британия продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта.

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    Кадыров рассказал о сдаче в плен группы украинских военнослужащих

    19 июня 2022, 22:11

    Текст: Ольга Иванова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен очередной группы украинских военнослужащих в поселке Врубовка в ЛНР.

    «Недавно бойцам чеченских спецподразделений под командованием <...> Замида Чалаева и бойцам ЛНР в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер», –написал Кадыров в Telegram-канале.

    Также он опубликовал видео, в котором пленные призывают бывших соратников одуматься и не выступать в роли «пушечного мяса».

    Ранее Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. По словам чеченского лидера, оставшиеся в живых все чаще думают о том, чтобы покинуть зону боевых действий.

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    Посол ЛНР сообщил о скором изменении в расстановке сил в Лисичанске

    21 июня 2022, 03:21

    Текст: Александра Юдина

    Силы Луганской народной республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Наши подразделения активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска. Стрелковые бои ведутся в черте населенных пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина, Белая Гора. Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе», – написал он в своем Telegram-канале.

    Мирошник отметил, что после удара по скоплению старших офицеров в Широкой Даче Днепропетровской области основные подразделения украинских войск «оказались фактически обезглавлены», что уже отражается на их управляемости и реагировании на удары со стороны союзных сил.

    Посол добавил, что после ударов по украинским войскам в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода украинские формирования дезорганизованы, их командование хотело направить туда иностранных наемников.

    «Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ, куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований. По сообщениям с места событий, украинские формирования сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии. Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может», – подчеркнул он.

    Ранее украинские военнослужащие оборудовали склады боеприпасов, разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в школах и детсадах города Лисичанска. По информации Мирошника, на данный момент в Лисичанске находятся около 5–7 тыс. украинских военных.

    Также сообщалось, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары» – скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    ДНР взяла Нюрнбергский процесс за основу для трибунала по Украине
    		    19 июня 2022, 07:30
    Фото: Raymond D’Addario/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    При подготовке к международному трибуналу, который проведут над украинскими военными преступниками, за основу взят Нюрнбергский процесс, сообщила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

    «Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог – Нюрнбергский процесс», – сказала Шишкина, отметив, что «за основу и комиссии по фиксации преступлений, и комиссии по подсчету экономического ущерба» в ДНР «взяты комиссии, действовавшие в СССР по указу Сталина», документы которых «легли в основу Нюрнбергского процесса».

    Власти ДНР «рассматривают организацию международного трибунала над нацистами по его примеру». Нюрнбергский процесс, по словам Шишкиной, «очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», передает ТАСС.

    Кроме того, в ДНР изучили опыт других государств, в частности Руанды. Шишкина рассказала, что в 2018 году уже было «два народных трибунала, где были вынесены приговоры в отношении руководства Украины – президентов и их пособников, где были зафиксированы их преступления».

    Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. В частности, планируется провести Мариупольский трибунал (на нем рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе). Судить будут как членов нацбатов, так и военных ВСУ, которые совершали не менее жестокие преступления, чем националистические батальоны.

    Напомним, в июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб.

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    Власти Херсонской области перенесли референдум о присоединении к России на осень

    21 июня 2022, 04:56

    Текст: Александра Юдина

    Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

    «Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень. Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», – передает РИА «Новости» его слова.

    Стремоусов добавил, что параллельно с подготовкой к референдуму в регионе ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, начата выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.

    Ранее в Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.

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    Выход турецкого судна из Мариуполя отложили из-за долга перед ДНР

    19 июня 2022, 02:54

    Текст: Антон Антонов

    Турецкое судно «Азов Конкорд» не смогло покинуть порт Мариуполя, так как не прошла оплата портовых услуг, сообщил источник в оперативных службах.

    «Азов Конкорд» должен был первым из иностранных судов выйти в море из Мариуполя, но выход перенесли с 18 на 20 июня, поскольку «не прошла оплата портовых услуг от судовладельца Донецкой народной республике». Судно покинет Мариуполь «без груза» и направится в порт приписки. Командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов сообщал, что судну требовались разрешение таможни и погранслужбы, передает ТАСС.

    Напомним, в порту Мариуполя остаются шесть иностранных судов – «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминиканская Республика), «Смарта» (Либерия), «Блю стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка). Российские специалисты устранили минную опасность в акватории порта города. Гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.

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    Британцы раскритиковали заявление главы Генштаба о войне с Россией

    19 июня 2022, 17:57

    Текст: Валентина Григоренко

    Читатели газеты Daily Mail выразили недовольство заявлением нового главы британского Генштаба Патрика Сандерса о необходимости создать армию, способную победить Россию и подготовить солдат, чтобы снова воевать в Европе.

    Пользователи сайта Daily Mail не разделили настроений военного. Многие испугались реакции на такие громкие призывы, передает РИА «Новости».

    «Боже, помоги нам всем! Если «мастера войны» снова в деле, то нам остается лишь молиться», – написал один из читателей.

    «Очень хочу, чтобы этого болвана уволили. Он развяжет третью мировую», – добавили в ответ.

    «Генералы и майоры всегда выглядят такими счастливыми, когда говорят о войне. Только вот единицы из них воевали. У нас слишком много генералов для такой маленькой армии. Им нужна война, чтобы придать смысл тому, что они делают», – подчеркнул британец.

    «Никто на Западе не заинтересован в войне против России. Кроме США, потому что они думают, что будут наблюдать со стороны, пока их производители оружия и политики получают миллиарды долларов», – поделились мнением в комментариях.

    «И никто не призывает к миру. Неужели я единственный, кто находит это странным. Нам не нужна война!» – заключил один из читателей Daily Mail.

    Напомним, новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил, что необходимо создать армию, которая будет способна «победить Россию», также британские войска должны быть готовы вновь воевать на территории Европы.

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