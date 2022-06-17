В Госдуме предложили обменять осужденных в ДНР наемников на россиян

|
17 июня, пятница | Последнее обновление — 04:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пожар в центре Москвы потушили
Разделы
Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит.
Подробности...
Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле.
Подробности...
Требования Украины демонстрируют феерическую наглость и самомнение киевского руководства. То, что оно воображает о себе и о своей роли в этом мире. То, как Зеленский и его соратники гипертрофируют значение своей страны. Ее экономики, политики, армии.
Подробности...
На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...
В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...
Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Госдуме предложили обменять осужденных в ДНР наемников на россиян
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Осужденные в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим, могут быть обменяны только на россиян и российских военнослужащих, заявил первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой.
«Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому если идти на это (обмен – прим. ВЗГЛЯД), то это должна быть очень адекватная история. Если идти на какой-то обмен, это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие. Другого просто быть не может», – сказал Луговой, передает ТАСС.
Он добавил, что этот вопрос может быть разрешен лишь на «уровне высшего руководства» и призвал прекратить спекуляции на тему осужденных наемников на кого-то другого, включая украинского политика Виктора Медведчука.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал британским властям обращаться по поводу судьбы наемников к руководству ДНР.
Вырвавшиеся с «Азота» мирные жители рассказали об иностранных наемниках на территории завода
|
|
На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия.
Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище у так называемой второй проходной «Азота» два месяца с 5 апреля после того, как в их дом попал снаряд. На заводе Анна обратила внимание на иностранных боевиков. «Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», – передает РИА «Новости» ее слова.
Женщина добавила, что иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища. «Они объясняли нам, что снаружи опасно, идет какая-то зачистка. До вечера не выходите», – рассказала она.
По словам Анны, родственников мужского пола Анны и Алины, которые хотели привезти им продукты, на «Азот» тоже не пускали.
Однако 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось выбраться с завода. «Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда», – рассказала Алина.
Женщина добавили, что выходить с завода пришлось пешком, вместе с детьми. «У меня двое детей, у Алины ребенок. Два года, пять лет и восемь. Но ничего, дошли», – рассказала Анна.
Сейчас они размещены в соседнем селе Новая Астрахань.
Накануне киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов предупредили о высылке из России
Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик без оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать после 17 августа покинуть Россию, сообщили в МВД.
В МВД отметили, что продолжают действовать временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев, сроков постановки их на учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления. Эти меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством, передает ТАСС.
В ведомстве также уточнили, что такие ограничения сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой народной республики, Казахстана, Китая, Луганской народной республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. «Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», – подчеркнули в МВД.
Ранее сообщалось, что число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 млн человек.
Глава ДНР призвал освободить все русские города на Украине
В результате специальной военной операции на Украине должны быть освобождены все русские города, включая Одессу, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Нужно освобождать все русские города», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе.
Глава ДНР также поддержал заявление депутата Госдумы Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации, который выразил надежду, что ее цели будут достигнуты до конца года. «Я очень на это надеюсь», – сказал Пушилин.
Ранее Пушилин заявил, что ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика».
В США заявили о новом пропавшем в Донбассе наемнике
|
|
Есть неподтвержденная информация об еще одном гражданине Соединенных Штатов, пропавшем на территории Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс
Вашингтон проверяет данные еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине, он, по предварительной информации, отправился туда для участия в боевых действиях. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, РИА «Новости».
Сообщения о пленении двух других американцев до сих пор официально не подтверждены, Вашингтон ожидает, что Москва будет обращаться с ними как с военнопленными и распространять нормы Женевских конвенций.
«Мы пристально отслеживаем ситуацию. Мы в контакте с украинскими властями, а также с Международным комитетом Красного Креста и семьями двух предположительно пропавших американцев», – отметил представитель Госдепа.
Он пояснил, что США в контактах с Россией пока не поднимали этот вопрос. В случае необходимости они обратятся через посольство в Москве или другим способом для получения информации.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Кремль также сообщил, что ему неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили о большом количестве наемников из Британии, Польши и США в Северодонецке
Большое количество наемников, в том числе из Британии, Польши и США, находится в Северодонецке, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.
Киселев уточнил, что наемников из Польши «очень много», кроме того, в конфликте на стороне Украины участвуют порядка 30-40 американцев.
«На территории Северодонецка еще находится большое количество наемников. Это наемники из Америки, Великобритании, Польши», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что украинские войска сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке.
Киевские власти до этого сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров порекомендовал Лондону обращаться по судьбе своих подданных к ДНР
Власти Британии должны обращаться к властям ДНР по вопросу судьбы приговоренных в республике к смерти британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что не знает, обращался ли Лондон в российский МИД или нет, но порекомендовал обращаться именно в ДНР, сказал политик в интервью телеканалу BBC, передает ТАСС.
«Я не слышал, чтобы они обращались к нам. Они привыкли все делать публично. Стали заявлять, что обеспокоены судьбой своих подданных», – сказал Лавров, отвечая на вопрос.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота
Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов.
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, какие новые огромные возможности для всей России открывают Донбасс и Причерноморье. Так, херсонский порт, вслед за мариупольским, возобновляет отправку грузов – за донецкой сталью последует пшеница из Причерноморья. Синхронно воссоздается автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом и «большой Россией».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пасечник: Силы ЛНР заходили в Рубежное почти врукопашную
Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заходили в город почти врукопашную, чтобы сохранить жизни гражданского населения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Было очень сложно и практически мы заходили в Рубежное, как говорится, врукопашную, поэтому очень сложно, в каждом отдельном случае мы ищем варианты решения этой проблемы: как сделать так, чтобы территорию освободить при минимальном нанесении ущерба и вреда здоровью и жизни граждан», – передает его слова ТАСС.
При этом Пасечник отметил, что возможный статус ЛНР в случае вхождения в состав Российской Федерации пока не обсуждался.
«Пока мы не обсуждали этот вопрос. Абсолютно искренне говорю, потому что у нас много вопросов, связанных с войной. <...> На референдуме мы это решим все вместе», – сказал он.
«Я уверен, что подавляющее большинство жителей республики однозначно выскажутся за вхождение в состав Российской Федерации, я в этом уверен на сто процентов», – добавил глава ЛНР.
По его словам, не исключено, что в Донбассе могут быть размещены миротворцы ОДКБ. «Я допущу такой заход [миротворцев]. Пока у нас идут активные боевые действия, мы достаточно эффективно справляемся с поставленными задачами. Заход ОДКБ может быть осуществлен в рамках специальной военной операции, я думаю, подобное решение (об обращении к ОДКБ) будет принимать президент РФ Владимир Путин. Если они необходимы будут – они зайдут, но пока мы сами справляемся», – добавил Пасечник.
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о планах ДНР войти в состав России, сохранив в названии слово «республика».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Гражданам Украины, ДНР и ЛНР в России предложили оформить разрешительные документы
Для урегулирования своего правового положения граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут продлить срок временного пребывания в России, постановки на миграционный учет или оформить документы на проживание, сообщили в МВД.
«В настоящее время многие граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик ограничены в возможности выезда за пределы Российской Федерации. В целях урегулирования своего правового положения в Российской Федерации данные лица вправе обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу продления срока временного пребывания на территории Российской Федерации, постановки на миграционный учет по месту пребывания или оформления разрешительных документов на проживание», – говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
Кроме того, им предоставляется возможность подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия.
Ранее в МВД предупредили, что граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик без оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать после 17 августа покинуть Россию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские войска сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке
Украинские войска нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода «Азот» в Северодонецке, сообщила народная милиция Луганской народной республики.
«Как обычно в одностороннем порядке из-за нежелания Украины способствовать спасению мирного населения с территории завода «Азот», где народ фактически загнали туда, украинские боевики, которые потеряли возможность отхода, блокируют выход мирного населения, которое используют как живой щит... Коридор был организован... была организована возможность безопасного выхода... Однако противник... активизировал артиллерийские обстрелы. Подверг обстрелу район, где должны были скапливаться мирные жители», – рассказал официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко в Telegram-канале.
Мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия, рассказали, что на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников.
Накануне киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова отреагировала на внесение патриарха Кирилла в санкционный список Британии
Официальный представитель МИД России отреагировала на внесение властями Великобритании патриарха Кирилла и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в санкционный список.
«Все, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой», – написала дипломат в своем Telegram.
Захарова также отметила, что Министерство спорта Украины предложило включить в санкционный список журналистов Дмитрия Губерниева и Антона Анисимова.
«У меня давно нет к киевскому режиму вопросов. Но тут появился: а почему министерство спорта-то? Они же журналисты. Хотя согласна: то, как ребята заряжают нашу команду на победу, говорит об их заслугах перед мировым спортом», – заявила Захарова.
Напомним, Великобритания внесла в санкционный список главу Русской православной церкви патриарха Кирилла.
Ранее МИД включил в список санкций 20 британских граждан, связанных с оборонным комплексом Британии, им запретили въезд в Россию.
В апреле Россия представила стоп-лист, куда попали премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава МИД Элизабет Трасс.
В Кремле поприветствовали признание ДНР и ЛНР другими странами
Москва будет приветствовать признание Донецкой и Луганской народных республик другими странами, особенно дружественной Сирией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, особенно дружественной Сирийской арабской республикой», – передает РИА «Новости» его слова.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мощные взрывы слышны в разных районах Донецка
Мощные взрывы слышны в разных районах Донецка, два дома загорелись из-за обстрела со стороны украинских войск.
Отмечается, что два дома загорелись в Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск.
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях жилых домов в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Донецка по адресам: Куйбышевский район: улица Степная, 76 – возгорание частного жилого дома. Кировский район: улица Уральская, 12в – возгорание частного жилого дома», – говорится в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следственным подразделениям зафиксировать и расследовать все факты многочисленных обстрелов вооруженными формированиями Украины жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры Донецка.
Действия украинской армии в ведомстве назвали беспрецедентными по своей жестокости, так как они влекут человеческие жертвы и колоссальные разрушения. При обстреле Донецка за последние сутки погибли семь мирных жителей и более 40 ранены, среди жертв и пострадавших есть дети.
Ранее СМИ сообщили, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь.
Более того, украинские вооруженные формирования применили запрещенные кассетные снаряды и вооружение стран НАТО для атаки на Донецк.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Коротченко: Помогающие в Донбассе гражданские заслужили статус ветерана боевых действий
|
|
«Инициатива «Единой России» восстанавливает социальную справедливость в отношении гражданских лиц, которые ежедневно рискуют собой, помогая Донбассу возвращаться к мирной жизни», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее в Госдуму внесли законопроект о признании гражданских участников спецоперации ветеранами боевых действий.
«Единая Россия» предлагает очень правильную и своевременную инициативу. Ее суть в том, чтобы приравнять тех, кто помогает восстанавливать мирную жизнь в Донбассе, к ветеранам боевых действий. Сейчас же гражданскому специалисту статус ветерана боевых действий присваивается, только если он получит травму или ранение», – сказал Игорь Коротченко.
«ВСУ не прекращают обстреливать гражданские объекты и жилую инфраструктуру. И в таких условиях, постоянно рискуя собственной жизнью, граждане России сегодня работают на территории Донбасса врачами, строителями и другими гражданскими специалистами, помогают обеспечивать нормальные процессы жизнедеятельности», – отметил собеседник.
«Поэтому принятие такого решения станет по сути восстановлением социальной справедливости в отношении этой категории россиян. Статус ветеранов боевых действий даст им определенную социальную поддержку от государства, конкретный набор льгот», – рассказал эксперт.
«Уверен, что это абсолютно справедливое и оправданное решение. Инициатива безусловно заслуживает поддержки и скорейшей реализации на деле», – резюмировал Коротченко.
В четверг «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач специальной военной операции России на Украине, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.
После принятия документа они смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ, говорится в сообщении на сайте партии.
Напомним, 26 марта Владимир Путин подписал закон «Единой России» о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. Он распространяет на этих солдат и офицеров ряд мер социальной поддержки. Как отмечал Андрей Турчак, инициатива дает возможность подчеркнуть заслуги военнослужащих, задействованных в СВО, перед государством и обществом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мединский заявил о нежелании Киева вести диалог в прежнем формате
Делегации России и Украины периодически созваниваются, но Киев не желает вести переговоры в прежнем ключе, заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский во время Петербургского международного экономического форума.
«Мы созваниваемся периодически, но украинская сторона не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись», – передает ТАСС его слова.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность оказать содействие урегулированию ситуации на Украине. Си Цзиньпин в ходе разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал на необходимость восстановления мира на Украине путем оказания поддержки российско-украинским переговорам.
Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главе украинского государства Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с Россией. По его словам, «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, можно было найти выход с помощью дипломатии». По информации СМИ, фраза Макрона напугала Киев. Позднее во Франции объяснили, что, как считает Макрон, после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом.
До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование ситуации на Украине путем переговоров. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил изменение риторики США в отношении Украины.
Напомним, французский портал AgoraVox заметил, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
А генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».
|
|