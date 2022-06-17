В Госдуме предложили обменять осужденных в ДНР наемников на россиян

Осужденные в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим, могут быть обменяны только на россиян и российских военнослужащих, заявил первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой.

«Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому если идти на это (обмен – прим. ВЗГЛЯД), то это должна быть очень адекватная история. Если идти на какой-то обмен, это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие. Другого просто быть не может», – сказал Луговой, передает ТАСС.

Он добавил, что этот вопрос может быть разрешен лишь на «уровне высшего руководства» и призвал прекратить спекуляции на тему осужденных наемников на кого-то другого, включая украинского политика Виктора Медведчука.

Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал британским властям обращаться по поводу судьбы наемников к руководству ДНР.