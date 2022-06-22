Мультимиллиардер назвал негативные для США последствия санкций против России

Антироссийские санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике, заявил в беседе со Spiegel мультимиллиардер Рэй Далио.

По его мнению, это связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в ценные бумаги Вашингтона.

«Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом Далио отметил, что антироссийские меры оказались неэффективны, так как не достигли поставленных целей. Однако у США нет возможностей действовать по-другому, так как экономические санкции – единственное доступное оружие, которое Штаты могут применять против Москвы, добавил Далио.

По последним данным, объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в апреле не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 2,003 млрд долларов. В феврале указанный показатель оценивался в 3,753 млрд долларов.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. В апреле того же года их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд долларов.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в апреле осталась Япония (приблизительно 1,2 трлн долларов). Второе место с примерно 1,03 трлн долларов занял Китай, который с начала года планомерно сокращает вложения в американский госдолг. На третьем – Великобритания с 612,7 млрд долларов.

После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.