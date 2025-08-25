Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам

Tекст: Ольга Иванова

О готовности Москвы к значительным уступкам президенту США Дональду Трампу на переговорах по Украине сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью, передает Axios.

По его словам, впервые за долгий период российская сторона проявила гибкость по ряду принципиальных позиций.

Вэнс отметил: «Я считаю, что россияне сделали значительные уступки президенту Трампу впервые за три с половиной года этого конфликта. Они действительно выразили готовность быть гибкими по некоторым ключевым требованиям». Политик уточнил, что Москва признала невозможность смены власти в Киеве и согласилась с необходимостью предоставления Украине гарантий территориальной целостности.

Вэнс подчеркнул, что переговоры ведутся добросовестно, но разногласия сохраняются, поэтому завершить конфликт пока не удалось. Он добавил, что Дональд Трамп сохраняет ряд рычагов давления для прекращения боевых действий.

Также Вэнс заявил, что вопрос новых санкций против России не снят с повестки, но решения будут приниматься индивидуально.

По поводу якобы авиаударов по заводу на Украине, принадлежащему американской компании, Вэнс указал: «Мне это не нравится. Но это война, именно поэтому мы и хотим прекратить кровопролитие».

