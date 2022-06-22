|
|
Британия приготовила законопроект для игнорирования решений ЕСПЧ
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В среду замглавы британского правительства Доминик Рааб представит проект закона, который позволит игнорировать постановления Европейского суда по правам человека, сообщают СМИ.
Рааб заявил, что новый «билль о правах усилит британскую традицию свободолюбия и внесет большую дозу здравого смысла» в правовую систему. По его словам, предлагаемые «реформы укрепят свободу слова». Кроме того, билль «позволит депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», сказал он.
После принятия законопроекта британские суды не обязаны будут следовать решениям ЕСПЧ. Вместо этого Верховный суд Великобритании будет считаться конечной инстанцией по вопросам прав человека, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Также билль обяжет иностранных правонарушителей, которых должны депортировать, документально подтверждать, что в случае их высылки дети мигрантов, проживающие в Великобритании, столкнутся с «невыносимыми трудностями» – сейчас мигранты часто ссылаются на приоритет права на семейную жизнь над общественной безопасностью.
Напомним, Великобритания предприняла в последнее время целую серию политических атак на Евросоюз. Глава МВД Великобритании Прити Пател раскритиковала Европейский суд по правам человека за попытку помешать депортации нелегальных мигрантов в Руанду.
WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров Европы
|
|
Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, пишет американская газета The Wall Street Journal.
«В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет свое электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», – передает РИА «Новости» текст статьи американского издания.
По мнению авторов, это станет тяжелейшим испытанием для действующих лидеров европейских стран. Им будет крайне сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии.
В статье отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, президент Франции Макрон одобрил выделение 28 млрд евро на цели, призванные ограничить цены на природный газ и предоставить скидки на бензин.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России.
Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме ответили на желание главкома Британии «победить» Россию
|
|
«Тем, кто действительно думает, что может «победить» Россию, рекомендую почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс захотел создать армию, способную «победить» Россию.
«Вместо того, чтобы попытаться усадить Зеленского за стол переговоров, видные военачальники Британии начинают предаваться мечтам о создании необычайно мощной армии. Они уже грезят о походах и войне на европейском континенте. Но это не способствует улучшению ситуации ни на Украине, ни в Европе, ни в мире», – сказал Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Сейчас весь Запад нацелен только на то, чтобы, как они говорят, «ослабить мощь России». Но эти амбиции неосуществимы. Дело в том, что наши Вооруженные силы обладают всем необходимым для того, чтобы выполнять поставленные перед ними задачи. И ярким тому примером служит специальная военная операция на Украине», – подчеркнул собеседник.
Сами же намерения Патрика Сандерса «можно лишь охарактеризовать фразой «надежды юношей питают», отметил Красов. Он также указал на тот факт, что «Великобритании будет довольно сложно превзойти военную мощь России».
«Это понятие состоит из множества аспектов. Это и боевой дух военнослужащих, и вооружение, и военная техника, и поддержка населения, и вопросы экономики. В случае с нашей страной эти составляющие объединены в одно целое. А если британцы действительно верят в возможность победы, то рекомендую им почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заключил Красов.
Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать такую армию, которая могла бы «победить Россию». Он также указал британским военным, что они должны быть готовы вновь воевать на территории Европы.
Обращение Сандерса к подчиненным приводит издание Independent. «Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», – отметил он, передает РИА «Новости».
Ранее руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил это решение «временной утратой доверия» к батальону подразделения. Однако генерал также заявил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных.
Накануне во время визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военных. Ранее Джонсон признал, что Британия продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат: Удар по буровым «Черноморнефтегаза» нанесен ракетами западного производства
Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол: Британия направила РФ высокомерную ноту по приговоренным в ДНР к смерти наемникам
|
|
Лондон обратился к Москве по осужденным в Донецкой народной республике британским наемникам, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.
«Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», – заявил посол в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Напомним, в июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный характер.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Депутат ДНР Андрей Луговой заявил, что осужденные в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим, могут быть обменяны только на россиян и российских военнослужащих.
В Кремле пообещали ответные меры на блокаду Калининграда
|
|
Решение об ответных мерах на ограничение транзита в Калининградскую область будет приниматься по итогам глубокого и серьезного анализа, российские власти проведут его в течение нескольких дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, ограничение транзита в Калининградскую область, введенное Литвой, является беспрецедентным и незаконным.
«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза – распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», – подчеркнул он.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
Пушков разоблачил двойную бухгалтерию в энергетической политике ЕС
|
|
Европейские страны, несмотря на громкие заявления об отказе от российских энергоресурсов, закупают газ, нефть и уголь из России, но «под другим соусом», рассказал сенатор Алексей Пушков.
«Двойная бухгалтерия в европейской энергетической политике. Польша громко «отказалась» от российского трубопроводного газа и теперь его же покупает реверсом из Германии – только дороже. Финляндия отказалась от российского трубопроводного газа, но теперь покупает российский сжиженный газ. Германия клянется, что переживет эту зиму без российского газа, а потом выражает большое недовольство сокращением поставок из России по действующему «Северному потоку» (а произошло это, кстати, по причине канадских санкций – не надо было газовую турбину в Канаду на профилактику посылать)», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя сообщение газеты ВЗГЛЯД о том, что Финляндия после отказа от российского природного газа покупает СПГ с завода «Криогаз-Высоцк».
«В общем, все смешалось ныне в европейском доме: заявления о движении к газовой независимости от России, демонстративные отказы от российского газа – и продолжение его закупок в разных формах и под другим соусом. Как, кстати, и российской нефти, которая удивительным образом стала «индийской», достигнув берегов Индии», – заключил сенатор.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России.
Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Как пишет The Wall Street Journal, президент Владимир Путин «нанес удар» по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, ведь в крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях будет наиболее остро ощущаться.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда
Блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
«Блокады нет, перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен», – передает ТАСС.
По его словам, в данной ситуации Литва лишь выполняет требования ЕС, согласно которым есть ограничения на экспорт и импорт отдельных товаров, а также запрет на транзит этих товаров через территорию ЕС.
«Литва ни в чем не виновата, она <...> выполняет указания Еврокомиссии. Мы в позитивном ключе перепроверим, что все эти указания верны», – заявил Боррель.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев: Реальный срок вступления Украины в ЕС – середина столетия
|
|
Реальным сроком вступления Украины в состав Европейского союза является середина столетия, однако ЕС к этому времени может исчезнуть, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он напомнил также, что на алтарь присоединения Украины к ЕС принесены большие жертвы.
«В последней редакции Программы КПСС, принятой в 1961 году, было сказано: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Шли годы. Мы, школьники 70-х, все ждали наступления коммунизма, но нет, увы, не случилось. Советский Союз распался, КПСС была ликвидирована», – написал Медведев в своей заметке «Еврокоммунисты и Малороссия», опубликованной в Telegram-канале.
«Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Ну ведь пообещали. Точно, пообещали. Причем пообещали только Малороссии, даже не Грузии (я бы на их месте обиделся, не говоря уж о Турции). Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветленными, умными. А тетка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС. И все…» – отметил зампредседателя Совбеза России.
Дальнейшую ситуацию он сравнил с построением коммунизма. «Дата ведь не названа. Зато приведено много непроверяемых абстрактных условий. Их объективная верификация невозможна. Проверять их будут десятилетиями. Причем новые поколения руководителей ЕС. Стало быть, реальный срок – середина столетия. Не раньше», – уверен Медведев.
При этом, предположил он, «ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР». «Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю?» – поинтересовался Медведев.
«P.S. А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить…» – заключил зампред Совбеза.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока». По словам главы внешнеполитического ведомства, вызывает серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден назвал вероятным вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в Европейский союз вполне вероятно, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
«Я думаю, очень вероятно, что это произойдет», – сказал Байден, отвечая на вопрос о том, уверен ли он во вступлении Украины в ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Золото могут включить в новый пакет антироссийских санкций ЕС
|
|
Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет санкций против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам источника издания, Еврокомиссия сейчас работает над включением золота в готовящийся пакет санкций, но пока неизвестно, речь идет об экспорте или импорте российского золота.
Предложение включить золото в новый санкционный пакет наряду с другими секторами поступило от представителя Дании при ЕС на прошлой неделе, пишет РБК со ссылкой на агентство.
В итоговом же заявлении лидеров стран ЕС говорится, что работа над санкциями продолжится, включая «усиление их реализации и предотвращение обхода».
Отмечается, что северные и восточные страны ЕС настаивают на новых пунктах в пакете, а Германия и Нидерланды предлагали сфокусироваться на исполнении уже введенных ограничений.
Ранее Bloomberg сообщал, что Швейцария впервые с конца февраля импортировала российское золото. В Швейцарию ввезли около трех тонн металла из России, это составило 2% всего импорта золота.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Шольц послал Украине скрытое сообщение по членству в ЕС
|
|
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев послал тайное сообщение Украине, в котором призвал Украину измениться, чтобы ее приняли в Евросоюз, пишет Welt.
«В то время как Макрон и Драги говорят о «пути», который теперь начался для Киева, Шольц говорит о «пути, полном предпосылок», – приводит текст публикации РИА «Новости».
Канцлер считает, что Украина должна измениться, чтобы ее приняли в ЕС: бороться с коррупцией, построить функционирующее правовое государство и либерализовать свою экономику. По его мнению, еще должен измениться сам Евросоюз, а именно, ввести принцип большинства для принятия важных решений, вместо действующего сейчас единогласия.
Канцелярия Шольца заявила, что только фундаментально реформированный союз будет иметь возможность расширяться.
Таким образом, канцлер не дает Украине ложных обещаний, резюмировалось в материале.
Ранее СМИ сообщили, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Кроме того, накануне американская газета Politico написала, что после решения Еврокомиссии поддержать Украину в получении статуса кандидата на вступление в ЕС в Европе заговорили о последствиях для самого союза.
Напомним, решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Австрия заявила, что даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог: Британская программа поддержки украинцев провалилась
|
|
С помпой представленная Лондоном программа под названием «Дома для Украины», предусматривающая размещение беженцев с Украины в домах британских граждан за плату со стороны государства, провалилась, сообщил политолог-американист Малек Дудаков.
Дудаков рассказал в своем Telegram-канале, что программа предусматривала выделение по 350 фунтов в месяц тем британцам, которые согласятся разместить беженцев у себя дома. «Для небогатых людей в условиях инфляционного кризиса это немаленькие деньги, поэтому многие согласились поучаствовать в программе», – объяснил эксперт.
Однако с самого начала все пошло не плану, констатировал Дудаков. «Спустя два месяца работы забили тревогу правозащитники – оказывается, программой пользуются те, кто ищет себе доступных украинских женщин. «Дома для Украины» быстро превратилась в программу знакомств британцев с украинками», – пишет политолог, подтверждая свой рассказ сообщениями в британских СМИ.
«А теперь пришла новая напасть. Многим участникам программы деньги от государства приходят с большим опозданием. Кто-то вообще остается ни с чем. Видимо, на фоне рекордного дефицита британского бюджета это направление трат признали неприоритетным. И обиженные на собственное правительство британцы начали массово выселять украинских беженцев из своих домов», – сообщил эксперт.
При этом Британия, как сообщает Дудаков, приняла сравнительно немного украинцев: не миллионы, как остальная Европа, а лишь 70 тыс. «А теперь еще и грозится депортировать их вместе с нелегалами в Руанду», – отметил он.
«В общем, Лондон прозрачно намекает – мы вам здесь не рады, поэтому отправляйтесь поскорее обратно домой, где вы нам и нужны – в окопе, погибающими за интересы Англосферы», – заключил политолог.
Напомним, ранее британские власти признали, что Великобритания оказалась не готова к приему такого количества беженцев с Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украине назвали условия отзыва статуса кандидата в ЕС
|
|
В Еврокомиссии перечислили несколько условий, отказ от исполнения которых может привести к лишению Украины статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Так, киевские власти должны провести судебную реформу, ввести законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег, изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, передает РИА «Новости».
«Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться», – заявили в Еврокомиссии.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Австрия заявила, что даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока». По словам главы внешнеполитического ведомства, вызывают серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Страны ЕС достигли консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата
Страны-члены Евросоюза достигли консенсуса о предоставлении Украине на саммите ЕС статуса кандидата, заявил госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон.
«Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал - полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Британский главком захотел «победить» Россию
|
|
Необходимо создать армию, которая будет способна «победить Россию», также британские войска должны быть готовы вновь воевать на территории Европы, заявил новый глава британской армии Патрик Сандерс.
Обращение Сандерса к подчиненным приводит издание Independent. «Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», – отметил он, передает РИА «Новости»
Он также добавил, что его поколение должно подготовить армию «снова воевать в Европе».
Ранее руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил это решение «временной утратой доверия» к батальону подразделения. Однако генерал также заявил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных.
Накануне во время своего визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военных. Ранее Джонсон признал, что Британия продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД