В Южной Корее объявили об открытии «дороги в космос» в связи с запуском ракеты «Нури»

Запуск южнокорейской космической ракеты «Нури» дал стране «дорогу в космос», заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

«Сегодня открылась дорога из Республики Корея в космос. Это результат 30 лет испытаний и вызовов. Теперь мечты и надежды нашего народа и молодежи устремятся в космос», – сказал глава государства, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

В стране также создадут аэрокосмическое агентство, правительство поддержит эту отрасль, заявил Юн Сок Ель.

«Нури» стартовала с космодрома Наро в 16.00 по местному времени (10.00 мск). Она дошла до высоты в 700 км. Министр науки и информационно-коммуникационных технологий страны Ли Чжон Хо заявил, что пуск прошел успешно, от ракеты отделился спутник.

СМИ отметили, что Южная Корея стала седьмой страной в мире, которая сумела вывести спутник массой более 1 тонны с помощью своих технологий. В этом списке также Россия, США, Франция, Китай, Япония и Индия.

На борту «Нури» разместили несколько спутников, 162-тонный аппарат для проверки характеристик полета, макет спутника массой 1,3 тонны и четыре кубсата.

Напомним, Южная Корея запустила первую ракету-носитель «Нури» еще в октябре 2021 года, но она не смогла вывести на орбиту макет спутника.