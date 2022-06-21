Грузия признала невозможность членства в НАТО с территориальными проблемами

Грузия не сможет стать членом НАТО, не решив территориальные проблемы, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на Катарском экономическом форуме, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Мы мотивированы стать членами НАТО. Это связано с нашей стратегической готовностью и терпением. Мы понимаем, что не только от нашего желания зависит членство в НАТО, должен быть консенсус между всеми государствами Североатлантического альянса», – сказал он.

По его словам, Грузия «не наивна» и понимает, что «сначала нужно решить территориальные проблемы, а потом стать членом НАТО».

Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что «восстановление территориальной целостности возможно только на основе мирных переговоров».

Премьер-министр Грузии приглашен принять участие в Мадридском саммите НАТО в конце июня.

В 2008 году Грузии было обещано членство в НАТО без указания конкретных сроков вступления.