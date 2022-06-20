Эдгард Запашный обсудил с «Лидерами России» развитие русского циркового искусства

Гендиректор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный на встрече с победителями трека «Культура» конкурса «Лидеры России» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» обсудил дальнейшие пути развития русского циркового искусства.

«Я рад тому, что Министерство культуры озабочено поиском новых кадров, талантливых людей для культурной сферы. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись руководители со своим новым видением, мышлением. Очень часто мы не видим талантов, которые находятся прямо среди нас. Конкурс сильно мотивирует, чтобы люди проявляли себя», – приводятся слова наставника трека «Культура» конкурса Запашного в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он также рассказал, что с участниками они обсудили различные вопросы, начиная от развития циркового искусства и заканчивая вопросами развития культуры в целом. Беседа прошла в неформальной обстановке за чашкой чая в здании цирка на проспекте Вернадского.

В ней приняли участие четыре победителя трека «Культура» – это управленцы из Москвы, которые имеют опыт работы в сфере культуры и искусства и стремятся к тому, чтобы применить свои управленческие навыки в этом направлении. Это генеральный директор Первой международной академии уникальности, преподаватель Университета практической психологии Надежда Муравьева, руководитель направления по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре «Русатом Карго» Дарья Семенова, которые помимо победы в треке «Культура» одержали победу в суперфинале конкурса «Лидеры России», а также суперфиналисты конкурса – оперный певец, заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов и специалист департамента по взаимодействию с государственными органами ООО «КАЗ Минералз» Никита Семенов.

Дарья Семенова также является экспертом по реализации социокультурных проектов и добровольчеству. Разработанная ей волонтерская программа Исторического музея одержала победу на конкурсе фестиваля «Интермузей» и была признана лучшим музейным волонтерским проектом в России.

«С Эдгардом Вальтеровичем мы обсуждали, как сделать еще более качественной работу с целевой аудиторией цирковых шоу. Много внимания уделили вопросу привлечения спонсоров и партнеров. Было очень интересно оценить, как мой музейный и корпоративный опыт может быть полезен цирку. Отдельно затронули тему волонтерской деятельности и договорились подробнее обсудить возможность привлечения волонтеров в цирк, а также развитие партнерских проектов на следующей встрече», – рассказала Семенова.

Молодые управленцы были приглашены наставником на шоу «Страшная сила», где имели возможность преодолеть стереотипы увидеть новые жанры циркового искусства и узнать, что интересует самого наставника Запашного.

«Эдгард Вальтерович – очень открытый человек, восхищаюсь его управленческим и артистическим талантом. Перед встречей мы посетили один из спектаклей Московского цирка, увидели высокий уровень наших цирковых артистов, сравнимый с лучшими зарубежными аналогами. Цирк, балет и опера – это действительно та культурная база, которая позволяет России привлекать позитивное внимание к нашей стране и нашим талантам», – подчеркнула победитель конкурса «Лидеры России» Надежда Муравьева.

Муравьева имеет профессиональный опыт в сфере PR-коммуникаций, и в сфере образования. Также она создала международную академию уникальности, где помогает специалистам из разных сфер выстраивать личный бренд и развивать свои профессиональные и личностные компетенции.

Альберт Жалилов совмещает творческую деятельность с управленческими проектами. Сейчас Альберт продолжает совершенствовать soft skills и учится по программе MBA: «Для меня встреча была интересна вдвойне, так как я сам действующий артист. Было интересно, как Эдгард Вальтерович совмещает творчество и управление, как распределяет силы, формирует команду, чтобы на высоком уровне делать и то, и другое. На встрече затронули темы воспитания детей, говорили о роли культуры в текущей обстановке и в дальнейшем развитии страны».

Никита Семенов окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по направлению «Востоковедение и африканистика», много лет изучает китайский язык и готов применить свои знания в области расширения международных связей Московского цирка.

По его слова, встреча прошла замечательно, в доброй дружеской атмосфере. «Говорили о важности реализации по-настоящему смелых и качественных национальных культурных проектов, о перспективах развития Большого Московского государственного цирка, планах по продвижению бренда Русского цирка наравне с Русским балетом и оперой на международном уровне. Планируем продолжить наше взаимодействие для дальнейшего развития бренда Московского цирка на международном рынке – с Китаем и другими государствами», – отметил Семенов.

Трек «Культура» был запущен впервые в 2021 году в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России». Цель трека – выявить наиболее перспективные кадры в сфере культуры, искусства и образования. Куратором трека «Культура» является Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Ранее сообщалось, что победителями суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стали 106 управленцев из 32 регионов России и трех иностранных государств.