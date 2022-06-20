Песков прокомментировал возможность Меркель стать посредником между Россией и Украиной

Преждевременно говорить о том, сможет ли бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выступить посредником в переговорах России и Украины, поскольку она ушла в отставку и не собирается возвращаться в политику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, насколько госпожа Меркель может сыграть такую роль (роль посредника в конфликте между Россией и Украиной). В перспективе, с учетом того, что она находится в отставке, и, собственно, мы слышали ее заявление о том, что она не собирается ни к какой деятельности политической возвращаться, поэтому посмотрим, там видно будет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, может ли Меркель, по мнению Кремля, сыграть роль посредника в конфликте на Украине.

До этого Песков заявил, что избранный украинской стороной стиль переговоров с российской не принес Киеву ничего хорошего, полагает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые лично прокомментировала события на Украине, выразив солидарность со страной и назвав происходящее «глубоким поворотным моментом».

Ранее глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря об этом заявлении, отметил, что есть вопрос «будет ли о чем и с кем говорить».

Последние переговоры сторон проходили в конце марта в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции. Представители Москвы в свою очередь заявили о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Но потом переговоры были поставлены на паузу.