Госдеп не захотел оценивать «право» Украины наносить удары по целям в России

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2 июня, четверг | Последнее обновление — 23:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев не исключил утрату Украиной суверенитета и дополнительных территорий
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Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы.
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Бундесвер сейчас находится в очень плохом состоянии: устаревшая техника, недокомплект служащих, крайне низкий авторитет в обществе. Значит ли это, что Германия не сможет воссоздать мощную армию? Нет, не значит.
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Госдеп не захотел оценивать «право» Украины наносить удары по целям в России
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс не дал прямого ответа на вопрос о том, считают ли США, что Украина «имеет право» наносить удары по территории России.
Прайса спросили, было ли Киеву выдвинуто требование не использовать американское оружие против целей на территории России, а также, не нарушают ли США таким образом права Украины. Прайс ответил, что Киеву оказывается помощь с «единственной целью», которой является «самооборона» Украины. США хотят, чтобы украинцы могли «защищать демократию, свободу, суверенитет и независимость, защищать свою страну». На прямой вопрос о том, имеет ли Украина право отвечать на удары, совершенные с территории России, Прайс повторил, что «Украина имеет полное право на самооборону», передает ТАСС.
Напомним, власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом президент США Джо Байден заявлял, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. зампред Совбеза России Дмитрий Медведев тогда заявил: «Разумно. Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо».
Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что командование вооруженных сил Украины будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых при помощи HIMARS.
Эксперты оценили желание Байдена покупать российскую нефть по цене ниже рынка
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«Власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью. Только сложно представить, чтобы Россия продавала нефть Индии или Китаю дороже, чем Вашингтону», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Запад задумался об отказе от эмбарго на российскую нефть и о желании покупать ее по цене ниже рынка.
«Потолок цен на российскую нефть – это та самая идея, которую изначально развивала министр финансов США. Уже на протяжении месяца она призывает не вводить против российской нефтяной индустрии такие санкции, которые приводят к сокращению экспорта», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник отметил, что «стоимость нефти в мире очень четко коррелируется со стоимостью топлива на американском рынке», а эти показатели там «постоянно растут», что приводит к недовольству местных граждан. «В конечном счете это ведет к потенциальному провалу Демпартии на всех предстоящих выборах, включая президентские в 2024 году».
«Теперь они пытаются хоть каким-то образом исправить ситуацию. А для этого необходимо насытить мировой рынок нефти, ликвидировав или хотя бы снизив дефицит. То есть к американской власти пришло понимание, что санкции против российской нефти приведут к сокращению экспорта из России», – акцентирует Юшков.
«Также министр финансов США продвигала идею о том, что европейцы не должны вводить эмбарго на российскую нефть, но могут ввести импортную пошлину. Это было необходимо для того, чтобы поставки российской нефти сохранялись в прежнем объеме, но сократились доходы Москвы», – объяснил эксперт.
«Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник, – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону». «Мы уже видели, как санкции разворачиваются против Европы. Так, например, Германия национализировала «дочки» Газпрома, и российское руководство запретило торговать с этими компаниями, превратив их в пустышки», – рассуждает Юшков.
Эксперт предположил, что Россия может пойти на полное ограничение прямых поставок нефти в США, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
В свою очередь, эксперт в области энергетики Станислав Митрахович указывает на то, что «Запад понял, насколько сложно отказаться от российской нефти». «Мне кажется, что Джо Байден пытается каким-то образом уменьшить объемы закупаемого у Москвы сырья, пока не вступят в силу принятые шестым пакетом санкции», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Собеседник обращает внимание, что условия, которые диктуют в США, могут вызвать недовольство практически всех участников рынка. «У России уже есть направления, по которым она может продавать нефть ниже рыночной стоимости. Например, азиатские страны. Опять же, фиксация цены может не понравиться другим странам. Ведь если сегодня установятся предельные цены для России, то уже завтра это может коснуться Саудовской Аравии», – заключил Митрахович.
Ранее стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из слов Байдена, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». В этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг.
Кроме того, в администрации США начали выступать против ужесточения санкций к России, сообщает Bloomberg. В частности, Белый дом и Госдеп выступают за ужесточение санкций, но Минфин США считает, что новые санкции окажут негативное влияние на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть.
Противники ужесточения санкций опасаются, что рост цен на бензин ослабит позиции демократов в преддверии промежуточных выборов. В этой связи предлагается установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы России от продажи нефти.
Вместе с тем Литва признала «парадоксальный результат» санкций против России. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Несмотря на санкции, доходы Кремля как бы не снижаются», – отметило он. По его словам, «это происходит, прежде всего, из-за роста цен», в связи с чем «значительного воздействия» санкции «на финансы России не имеют». Науседа сказал, что «вечно такое продолжаться не будет».
Он также признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Россия применила на Украине защищенные от ПЗРК штурмовики Су-25СМ3
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В военной спецоперации на Украине применяются модернизированные штурмовики Су-25СМ3 с бортовым комплексом обороны «Витебск-25», сообщили в силовых структурах.
Источники ТАСС сообщили, что Россия «успешно применяет» Су-25СМ3, которые «оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы». «Витебск-25» способен «защитить их от ракетных ударов ПЗРК противника». Указывается, что Су-25СМ3 применяется в основном на южном направлении и в Донбассе. Комплексы «Витебск» установлены в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета. Они продемонстрировали «высокие характеристики и в целом достаточно успешно справляются со своими задачами».
Кроме того, комплексы «Витебск» устанавливаются в том числе на вертолеты Ка-52 и семейства Ми-8. Отмечается, что «они успешно использовались российскими военными в Сирии». «И тогда ни один вертолет с «Витебском» не пострадал от ракет ПЗРК, выпущенных террористами», – сообщили источники.
Официального подтверждения предоставленной источниками ТАСС информации не поступало.
Напомним, задачей комплекса «Витебск» является защита летательных аппаратов от всех типов ракет с инфракрасными головками самонаведения. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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Украинских беженцев в Болгарии начали переселять в контейнеры за колючей проволокой
Болгарские власти решили переселить приехавших с Украины беженцев «на территорию тюрьмы», сообщают украинские пользователи соцсетей.
Приехавшие в Болгарию беженцы ожидали, что их расселят по номерам отелей курортных городов, как это было с предыдущей волной украинцев, однако их привезли на территорию пенитенциарного учреждения, сообщает ФАН со ссылкой на публикации в соцсетях.
В одном из роликов беженцы показывают, что их переселяют в прямоугольные коробки, расположенные за колючей проволокой.
Ранее польские власти объявили, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, пособие решили оставить лишь инвалидам, а также о беременным и многодетным женщинам.
С начала лета несколько польских городов решили отменить бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев.
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Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство
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Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко заявил о намерении оформить российское гражданство для себя и своей семьи.
«На сегодняшний момент люди (жители Херсона) себя чувствуют уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали», – передает РИА «Новости» его слова.
Кузьменко рассказал, как украинские офицеры «обрекли его необученных бойцов на смерть», прикрывая собственное отступление.
По его словам, в первый день российской спецоперации украинский командир связался с ним и заверил, что на херсонском направлении ничего не происходит, а российская армия якобы не станет двигаться в сторону Херсона. При этом он уточнил, что все украинские военнослужащие и сотрудники силовых структур бежали из города в первые два дня после начала российской операции.
Экс-командир рассказал, что 25 февраля он получил приказ раздать оружие личному составу и распустить всех по домам. «Если бы мы тогда раздали оружие тем, кто у нас был, мы бы половины уже не собрали. Из тех людей, что у нас были, только 20–25 явились на сборный пункт. На собрании командования я выступил с просьбой вывести вообще всех из Херсона, так как никакой подготовки и установок по обороне у нас не было. Мне было строго отказано и приказано оставаться на местах», – вспоминает он.
Кузьменко рассказал, что он приказал занять позиции на окраине Херсона и рассредоточиться. При этом до начала боя один из местных жителей предупредил его, что российские военные уже находятся в городе, и смысла в действиях его бойцов нет, добавил он.
Экс-командир теробороны сообщил, что позднее начался бой, начала работать минометная артиллерия, а украинские военные и силовики к тому моменту уже покинули город.
«После выехала БМП и начинала тоже работать по нам. Бойцы побросали оружие и легли на землю. Командир дал команду отходить. Мы не видели, что там были раненые, было понятно, что уже они все трупы лежат. Со мной приехало около 43 человек, осталось на поле боя около 18–20 человек», – сообщил он.
По утверждению Кузьменко, он не отдавал своим бойцам приказа стрелять по российским военнослужащим, а сам не успел применить оружие в попытках сохранить жизни оставшихся людей. Так получилось, что большая часть спутников Кузьменко не слышала приказы и не могла оказывать какое-либо сопротивление из-за полного отсутствия военной подготовки, добавил он.
Украинские силовики бежали из Херсона, прикрыв свой тыл батальоном из числа мобилизованного в ряды территориальной обороны гражданского мужского населения, резюмировал экс-командир теробороны.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль
и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили
о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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Басурин назвал потери ВСУ при попытке прорыва у Авдеевки
Украинские военные потеряли порядка 70 человек, пытаясь прорваться из окружения в районе Авдеевки, заявил замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Два таких случая было в районе Авдеевки. <...> Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито. <...> До 70 солдат были уничтожены», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Он добавил, что при попытке прорыва в районе Новомихайловки погибли 15 украинских военных.
Ранее в четверг Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
До этого стало известно, что сводные отряды Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
Росгвардеец погиб в Донбассе в бою против наемников из США и Британии
Командир бригады Росгвардии погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками, в их числе был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, сообщает пресс-служба ведомства.
Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая своих товарищей при выполнении боевой задачи.
«Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. 28 мая в Сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников – сына члена парламента Великобритании – Бена Гранта», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В конце мая Следственный комитет России заявил, что даст уголовно-правовую оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине.
Напомним, 10 марта британские СМИ сообщили, что на Украину для участия в военных действиях прибыл Бен Грант, его мать – Хелен Грант, депутат британского парламента от Мейдстоуна, специальный посланник премьера Бориса Джонсона по вопросам образования девочек и бывший министр спорта.
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JP Morgan предсказал США экономический «ураган»
Экономический «ураган» надвигается на США, грядущая рецессия требует приготовлений со стороны банков, сообщил глава одного из крупнейших банков мира JP Morgan Джейми Даймон.
«Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», – сказал Даймон, посоветовав «приготовиться». Он заявил, что «JP Morgan готовится» и собирается быть «очень консервативным с балансовыми отчетами», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC
Даймон отметил, что «сейчас вроде как солнечно, все в порядке», поэтому «все думают», что Федеральная резервная система США «может со всем справиться», но «ураган висит прямо впереди» и приближается. «Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом «Сэнди»… или «Эндрю», или чем-то подобным», – сказал он, добавив, что сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего они начнут испытывать экономические сложности.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе».
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Силы ДНР подавили контрнаступление украинских войск в районе Авдеевки
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Силы Донецкой народной республики (ДНР) отбили атаки вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«В районе Авдеевки (на севере республики), юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Басурин заявил, что ВСУ обстреляли город Енакиево.
«В Енакиеве двое гражданских получили ранения тоже в результате обстрела из новых систем – гаубиц 155 мм натовских стандартов», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Сводные отряды Народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
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Минобороны заявило о прекращении притока на Украину иностранных наемников
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С начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тыс. человек. При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе сократилось на порядки», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений.
Но большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», – сообщил Конашенков.
«Отдельно обращу внимание, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали наемники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев. Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают.
Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардиии и иностранцев, значительное число наемников предпочитает поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ожидает, – уголовная ответственность», – сообщил Конашенков.
«Экстренные попытки киевского режима гарантировать наемникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии, или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут», – заключили в Минобороны.
Накануне в ДНР исключили обмен попавших в плен иностранных наемников.
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МИД: Бесполезно обсуждать обещания Зеленского о неприменении ракет США для ударов по России
Нельзя обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по территории России – это бесполезно, должны быть реальные данные, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, в конце прошлого года Россия требовала письменных гарантий безопасности, потому что ни на какие слова Зеленского и западных лидеров «больше никто не ориентируется». «Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности, Зеленского обсуждать нельзя и бесполезно», – передает РИА «Новости» ее слова в эфире «Соловьев Live».
Захарова отметила, что чисто политически – «оценка одна». «Эти все истории относительно каких-то там договоренностей, перепевки этого в западных СМИ – это не повод для того, чтобы делать заявления и это обсуждать, должны быть реальные данные, реальное понимание того, что там происходит, и соответствующая реакция нашего силового блока», – добавила представитель МИД РФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, добавив, что для доверия «нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались». Он привел в пример ход событий после главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины.
Накануне власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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В администрации США начали выступать против ужесточения санкций к России
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Администрация президента США Джо Байдена разделилась на сторонников и противников ужесточения санкций в отношении России, сообщают источники.
Белый дом и Госдеп выступают за ужесточение санкций, минфин США считает, что новые санкции окажут негативное влияние на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть. Кроме того, противники ужесточения санкций опасаются, что рост цен на бензин ослабит позиции демократов в преддверии промежуточных выборов. Предлагается установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы России от продажи нефти, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Байден сообщил, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене».
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Авиация ВКС России поразила пункты управления «Кракена» и «Азова» под Харьковом
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Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районах населенных пунктов Долина и Славянск Донецкой народной республики (ДНР)», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Всего в результате ударов авиации уничтожено до 240 националистов, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей.
Истребительной авиацией сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Одесса, Камышеваха, Попасная, Золотое, Кудряшовка Луганской народной республики, Яровая Харьковской области, а также Верхнеторецкое ДНР.
Ракетными войсками и артиллерией поражен 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 186 самолетов, 129 вертолетов, 1084 беспилотных летательных аппарата, 327 зенитных ракетных комплексов, 3373 танка и других боевых бронированных машин, 460 установок реактивных систем залпового огня, 1752 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3350 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне в Минобороны заявили об уничтожении за сутки более 340 украинских военных.
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Украинскую студентку отчислили из харьковского вуза за «связи с Россией»
Украинские вузы начали отчислять учащихся за «связи с Россией», студентку Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого отчислили по этому поводу, заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.
«Сотрудничала с оккупантами: из Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого отчислили студентку», – сказал Геращенко, передает телеканал «360».
В подтверждение своим словам он прикрепил приказ, а также заявил, что лояльные России студенты «ответят за это».
Ранее уличным музыкантам украинского города Тернополя решили запретить исполнять музыкальные композиции на русском языке.
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Силы ДНР и России отразили атаку ВСУ под Докучаевском
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Военнослужащие Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских боевиков в нескольких километрах к северо-западу от Докучаевска, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе поселка Сладкое с направления села Новомихайловка», – передает ДАН его слова.
Ранее стало известно, что сводные отряды НМ ДНР и ВС России уничтожили боевую машину пехоты (БМП), погибло до 15 человек личного состава. Также «мощным огневым воздействием» подавлены две огневые точки противника в районе населенного пункта Марьинка.
В конце мая сводные отряды Народной милиции ДНР и российских военных полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Российский хакер раскрыл подробности атаки на Украину
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Хакер из российской группировки RaHDIt рассказал на условиях анонимности, что мартовская кибератака на сутки лишила украинские власти закрытой связи и управления.
«В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, хакеры отключили почтовые серверы. «Это потеря управления, потеря связи, не было защищенных каналов связи, передачи информации на сутки, что, на самом деле, сильно по ним ударило», – отметил он. Хакер добавил, что группировка планирует и в дальнейшем «подобные вещи проводить».
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
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